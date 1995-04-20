Force Index Flat Detector m
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 1.55
- アクティベーション: 10
Crypto_Forexインジケーター「FORCE Index FLAT Detector」は、取引における効率的な補助ツールです！リペイント不要。
このMT4対応の優れたインジケーターで、あなたの取引手法をアップグレードしましょう。
- このインジケーターは、チャート上の価格がフラットな領域を表示します。「Flat sensitive」パラメーターを搭載しており、フラットな領域を検知します。
- 「FORCE Index FLAT Detector」は、プライスアクションエントリーの確認や、他のインジケーターと組み合わせて使用できます。
- トレンドフォローシステムでフラットゾーンを検知し、そこでの取引を回避するために使用できます。
- リバーサルスキャルピング（フラットボーダーからの反転を狙う）にも使用できます。
- 標準的なFORCE Indexオシレーターの代わりに「FORCE Index FLAT Detector」を使用する機会は数多くあります。
- Force Index自体は、価格と出来高データを単一の値に統合するトップクラスのインジケーターの一つです。
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。