Force Index Flat Detector m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.55
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "FORCE Index FLAT Detector" - è un efficace strumento ausiliario per il trading! Nessun bisogno di ridisegnare.
Ti offro di aggiornare i tuoi metodi di trading con questo fantastico indicatore per MT4.
- L'indicatore mostra le aree piatte di prezzo sul grafico. Dispone di un parametro di "sensibilità piatta", responsabile del rilevamento del prezzo piatto.
- "FORCE Index FLAT Detector" può essere utilizzato per confermare l'ingresso di Price Action o in combinazione con altri indicatori.
- Puoi usarlo per i sistemi di trend following per individuare le zone piatte ed evitare di operare in quelle zone.
- Puoi usarlo per lo scalping di inversione, per fare trading sulle inversioni da zone piatte.
- Ci sono molte opportunità per utilizzare "FORCE Index FLAT Detector" al posto del normale oscillatore FORCE Index.
- Il Force Index stesso è uno dei migliori indicatori che combina i dati di prezzo e volume in un unico valore.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Questo è un prodotto originale, offerto solo su questo sito web MQL5.