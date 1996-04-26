Force Index Flat Detector m

Crypto_Forex 지표 "FORCE Index FLAT Detector"는 트레이딩에 효율적인 보조 도구입니다! 리페인트 없이도 사용 가능합니다.

MT4용 이 훌륭한 지표로 트레이딩 방식을 업그레이드해 보세요.





- 이 지표는 차트에서 가격이 평평한 영역을 표시합니다. "Flat Sensitivity" 매개변수가 있어 평평한 영역 감지를 담당합니다.

- "FORCE Index FLAT Detector"는 가격 움직임 진입 확인 또는 다른 지표와 함께 사용할 수 있습니다.

- 추세 추종 시스템에서 평평한 영역을 감지하고 해당 영역에서의 거래를 피할 수 있습니다.

- 반전 스캘핑(평평한 경계에서 반전 거래)에 사용할 수 있습니다.

- 표준 FORCE Index 오실레이터 대신 "FORCE Index FLAT Detector"를 사용할 수 있는 기회가 많습니다.

- Force Index 자체는 가격과 거래량 데이터를 단일 값으로 결합하는 최고의 지표 중 하나입니다.





본 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 정품입니다.