Force Index Flat Detector m
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.55
- Ativações: 10
O indicador Crypto_Forex "FORCE Index FLAT Detector" é uma ferramenta auxiliar eficiente para negociação! Sem necessidade de repintura.
Eu ofereço a você a oportunidade de atualizar seus métodos de negociação com este ótimo indicador para MT4.
- O indicador mostra áreas de preço planas no gráfico. Possui o parâmetro "Sensibilidade de planas" - responsável pela detecção de planas.
- O "FORCE Index FLAT Detector" pode ser usado para confirmar entradas em Price Action ou em combinação com outros indicadores.
- Você pode usá-lo para sistemas de acompanhamento de tendências para detectar zonas planas e evitar negociações nessas áreas.
- Você pode usá-lo para scalping de reversão - para negociar reversões a partir de bordas planas.
- Há muitas oportunidades para usar o "FORCE Index FLAT Detector" em vez do oscilador padrão do FORCE Index.
- O próprio Force Index é um dos principais indicadores que combina dados de preço e volume em um único valor.
Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.