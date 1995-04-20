Force Index Flat Detector m

O indicador Crypto_Forex "FORCE Index FLAT Detector" é uma ferramenta auxiliar eficiente para negociação! Sem necessidade de repintura.

Eu ofereço a você a oportunidade de atualizar seus métodos de negociação com este ótimo indicador para MT4.





- O indicador mostra áreas de preço planas no gráfico. Possui o parâmetro "Sensibilidade de planas" - responsável pela detecção de planas.

- O "FORCE Index FLAT Detector" pode ser usado para confirmar entradas em Price Action ou em combinação com outros indicadores.

- Você pode usá-lo para sistemas de acompanhamento de tendências para detectar zonas planas e evitar negociações nessas áreas.

- Você pode usá-lo para scalping de reversão - para negociar reversões a partir de bordas planas.

- Há muitas oportunidades para usar o "FORCE Index FLAT Detector" em vez do oscilador padrão do FORCE Index.

- O próprio Force Index é um dos principais indicadores que combina dados de preço e volume em um único valor.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.