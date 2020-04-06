Xpair Xpert
- Experten
- Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
- Version: 1.2
- Aktivierungen: 5
XPairXpert EA ist eine vielseitige algorithmische Trading-Lösung, die für alle wichtigen Forex- und Krypto-Paare entwickelt wurde. Die Standardeinstellung ist für Gold (XAUUSD) optimiert, kann aber leicht durch Anpassen der Einstellungen für andere Paare verwendet werden. Optimierte .set-Dateien für weitere Symbole werde ich schrittweise im Kommentarbereich veröffentlichen.
Empfohlener Timeframe:
Am besten geeignet für M15; bei geringerem Drawdown lieber M30 oder H1 verwenden.
Mindestkapitalanforderungen:
Standard (M15): $1.000
Schlechteste Tage (hohe Volatilität): max. empfohlenes Kapital $5.000 mit bis zu 25% Drawdown
Geringer Drawdown (M30/H1): geeignet für $5.000-Konten mit Drawdown unter 5%
Hauptmerkmale:
-
Multi-Symbol-Kompatibilität (Forex + Krypto)
-
Gold-optimiert (Standard)
-
Schrittweise Veröffentlichung von .set-Dateien für weitere Paare
-
Flexible manuelle Konfiguration
-
Für hohe Kapitaleinsätze und geringe Drawdown-Umgebungen geeignet