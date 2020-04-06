Xpair Xpert

XPairXpert EA ist eine vielseitige algorithmische Trading-Lösung, die für alle wichtigen Forex- und Krypto-Paare entwickelt wurde. Die Standardeinstellung ist für Gold (XAUUSD) optimiert, kann aber leicht durch Anpassen der Einstellungen für andere Paare verwendet werden. Optimierte .set-Dateien für weitere Symbole werde ich schrittweise im Kommentarbereich veröffentlichen.

Empfohlener Timeframe:

Am besten geeignet für M15; bei geringerem Drawdown lieber M30 oder H1 verwenden.

Mindestkapitalanforderungen:

Standard (M15): $1.000

Schlechteste Tage (hohe Volatilität): max. empfohlenes Kapital $5.000 mit bis zu 25% Drawdown

Geringer Drawdown (M30/H1): geeignet für $5.000-Konten mit Drawdown unter 5%

Hauptmerkmale:

Multi-Symbol-Kompatibilität (Forex + Krypto)

Gold-optimiert (Standard)

Schrittweise Veröffentlichung von .set-Dateien für weitere Paare

Flexible manuelle Konfiguration

Für hohe Kapitaleinsätze und geringe Drawdown-Umgebungen geeignet



