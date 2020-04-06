Xpair Xpert

XPairXpert EA ist eine vielseitige algorithmische Trading-Lösung, die für alle wichtigen Forex- und Krypto-Paare entwickelt wurde. Die Standardeinstellung ist für Gold (XAUUSD) optimiert, kann aber leicht durch Anpassen der Einstellungen für andere Paare verwendet werden. Optimierte .set-Dateien für weitere Symbole werde ich schrittweise im Kommentarbereich veröffentlichen.

Empfohlener Timeframe:
Am besten geeignet für M15; bei geringerem Drawdown lieber M30 oder H1 verwenden.

Mindestkapitalanforderungen:
Standard (M15): $1.000
Schlechteste Tage (hohe Volatilität): max. empfohlenes Kapital $5.000 mit bis zu 25% Drawdown
Geringer Drawdown (M30/H1): geeignet für $5.000-Konten mit Drawdown unter 5%

Hauptmerkmale:

  • Multi-Symbol-Kompatibilität (Forex + Krypto)

  • Gold-optimiert (Standard)

  • Schrittweise Veröffentlichung von .set-Dateien für weitere Paare

  • Flexible manuelle Konfiguration

  • Für hohe Kapitaleinsätze und geringe Drawdown-Umgebungen geeignet


Empfohlene Produkte
MicroEA
Paulus Femi Leunufna
Experten
microEA.mq5 System 1. Zentrale Handelslogik Grundlegende Strategie : Verwendet eine schnelle MA (10-Perioden) und langsame MA (20-Perioden) Crossover-Strategie mit RSI-Filterung. Trend-Bestätigung : Bewertet die Trendstärke durch Berechnung des MA-Winkels. Überprüft das Mindestvolumen (MinVolume) vor dem Einstieg. Zusätzliche Filter : Benutzerdefinierte RSI-Schwellenwerte für den Einstieg: Kaufen, wenn RSI > 52, Verkaufen, wenn RSI < 48. Optionaler MACD-Filter zur Bestätigung von Verkaufssignale
EA Progress
Yuriy Kuzmin
Experten
Nach dem Kauf können Sie zwei beliebige Produkte von mir kostenlos anfordern und erhalten! После покупки вы можете запросить и получить два любых моих продукта бесплатно! Ein Berater für den automatischen Handel auf Basis der Fibonacci-Levels mit der Möglichkeit, Aufträge zu mitteln. Erfahrene Händler können ihre eigene Handelsstrategie erstellen, die Fähigkeit, die Fibonacci-Raster-Einstellungen zu ändern, ändern Sie den Abstand zwischen den Aufträgen im Raster (Mittelwertbildung), ist es mög
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experten
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor ist ein leistungsstarkes, marktreifes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde mit Präzisionslogik und fortschrittlichen Filtern entwickelt, um explosive Ausbruchschancen in Zeiten der Marktkompression zu nutzen und gleichzeitig ein strenges Risikomanagement und eine professionelle Handelsausführung zu gewährleisten. Gold ist eines der volatilsten und liquidesten Instrumente auf den Fina
FREE
Dual Switch Grid
Aldo Farandy Medya
Experten
Überblick Dual Switch Grid (DSG) ist ein flexibler Grid Expert Advisor für Händler, die eine vollständige Kontrolle über das Strategieverhalten wünschen. Er bietet zwei verschiedene Einstiegsmodelle - Donchian Trend-Following und Bollinger Band Mean-Reversion - die beide vollständig anpassbar sind. Die Benutzer können die Indikatoreinstellungen und EMA-Filter frei an ihre Strategie anpassen. Darüber hinaus verfügt DSG über ein umfassendes, benutzerkonfigurierbares Grid-Recovery-System , das es d
BB RSI Mean Reversion EA Optimized for EURUSD
Deventh Derry Pratama
Experten
BB-RSI Mean Reversion Expert Advisor Smart Mean-Reversion Entries | EURUSD H1 Specialist Version : 1.00 Plattform : MetaTrader 5 Zeitrahmen : H1 Empfohlenes Paar : EURUSD (primär) Sekundäre Paare (weniger zu bevorzugen) : USDCAD, GBPUSD Strategie : Mittlere Umkehrung (Pullback Trading) Überblick über die Strategie BB-RSI Mean Reversion EA handelt geschickt bei Pullbacks, indem er eine kurzfristige Marktmüdigkeit durch eine Kombination von: Bollinger Bands (BB) , um statistische Preisextreme zu
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Experten
Hinweis: Mindestinvestition 1000 usd oder (100 usd ist Account Cent (10000 Cent)) Start bei 0,01 Lot. Der Handel mit einem Expert Advisor (EA) auf dem M1-Zeitrahmen (1-Minuten-Chart) kann aufgrund der schnellen Kursbewegungen und des erhöhten Rauschens in solch kurzen Zeitrahmen eine ziemliche Herausforderung darstellen. Es ist jedoch nicht unmöglich, und einige Händler verwenden EAs im M1-Chart für bestimmte Strategien. Im Folgenden finden Sie einige Überlegungen zum Handel mit einem EA auf dem
Stochastic Scalping GOLD Pro
Andika Tri Saputra
Experten
Dieser EA wurde von erfahrenen Praktikern entwickelt, die die Eigenschaften von XAUUSD genau kennen. Dieser EA kann in den Zeitrahmen M1, M5, M15, M30 und H1 gut funktionieren. Je enger der Zeitrahmen gewählt wird, desto geringer ist die Gewinnmitnahmegrenze, die Sie anpassen können, und umgekehrt. Die Standardlosgröße ist auf 0,01 festgelegt, Sie können sie jedoch nach Ihrem Geschmack ändern. Die Höhe der Gewinnmitnahme wird in Geld bestimmt, während die Höhe des Stop-Loss als Prozentsatz Ihres
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Experten
Wir stellen Ihnen Maxi Daxi vor, einen sorgfältig ausgearbeiteten Expert Advisor, der für einen beständigen, langfristigen Erfolg im Markt des Deutschen Aktienindex (DAX) entwickelt wurde. Maxi Daxi wird Ihr Konto NICHT sprengen. Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging, keine AI/ML, keine Quantum Gimmicks. Wir haben ihn so entwickelt, dass er beständig und nicht riskant ist. MACHEN SIE SICH KEINE SORGEN! WIR WERDEN DEN PREIS NICHT ERHÖHEN! Stattdessen werden wir den Verkauf einstellen, sobal
Rice Martingale
Quang Dang Tong
Experten
Rice Martingale ist ein EA, der den Martingale-Algorithmus mit einer niedrigen DD-Rate verwendet (nicht für XAUUSD, nicht TimeFrame M1) Rice Martingale kann zwei Seiten öffnen: Kauf und Verkauf zur gleichen Zeit. Wir können die maximale Anzahl der Aufträge, die Anzahl der Martingale, und die Anzahl der ersten Aufträge einstellen . Vor allem, wenn die Anzahl der Aufträge den Punkt erreichen, dass die Benutzer die Risikoparameter starten wollen, kann Rice Martingale Risiken verwalten. Es wird den
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FDow - Algorithmische Einfachheit mit Robustheit auf Profi-Niveau FDow ist ein Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit dem Dow Jones (US30) entwickelt wurde und ein minimalistisches, aber höchst effektives Regelwerk verwendet. Dieses System basiert auf nur zwei der zuverlässigsten technischen Indikatoren - dem SMA (Simple Moving Average) und dem ATR (Average True Range) - und generiert saubere, transparente und leicht zu interpretierende Handelssignale. Im Gegensatz zu komplexen un
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Experten
GridMasterFx ist ein innovatives Tool für den automatisierten Devisenhandel, das auf einer Kombination aus einer Grid-Strategie und einem einzigartigen Trendberechnungsalgorithmus unter Verwendung des Indikators Gleitender Durchschnitt basiert. Diese Strategie ermöglicht es dem Expert Advisor, Positionen rechtzeitig zu öffnen und zu schließen, die Analyse des aktuellen Trends zu nutzen und sofort auf Marktveränderungen zu reagieren. GridMasterFx Expert Advisor ist eine ausgezeichnete Wahl für
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich i
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experten
Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
GU Martingale
Quang Dang Tong
Experten
Beschreibung - GUMartingale ist ein Trading-Bot, der für das Währungspaar GBPUSD entwickelt wurde und einen Martingale-Algorithmus verwendet. Er arbeitet auf der Grundlage von Einstiegsbedingungen, die durch MA, Stochastik, MACD-Indikatoren und den Nadaraya Watson Envelope bestimmt werden. - Im Gegensatz zu anderen Bots, die ähnliche Algorithmen verwenden, ist GUMartingale sorgfältig berechnet und optimiert, um sowohl Sicherheit als auch eine stabile Gewinnentwicklung zu gewährleisten. Er schli
Tabow3 mt5
Daniel Opoku
Experten
Entdecken Sie intelligentes und professionelles Trading mit Tabow 3.1 Tabow 3.1 ist ein präzise entwickelter Expert Advisor (EA), der Tradern hilft, mögliche Hochs und Tiefs mithilfe des Awesome Oscillators zu identifizieren. Trades werden nur dann ausgeführt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind—basierend auf Schwellenwerten, deren Veränderungen und weiteren Kriterien—für qualitativ hochwertige Einstiegssignale. Der EA öffnet jeweils nur einen Trade und nutzt fein abgestimmte Take-Profit- (
Emilian II
Kaloyan Ivanov
Experten
Die erste Version dieses Expert Advisors war kostenlos, aber aufgrund der hohen Nachfrage von Tradern habe ich Emilian II mit zusätzlichen Filtern und verbesserter Präzision entwickelt. Ich habe MACD, ADX und Fraktale hinzugefügt, und weitere Funktionen werden in zukünftigen Updates auf Wunsch von Kunden folgen. Wenn Sie ihn jetzt kaufen, erhalten Sie alle zukünftigen Updates und Support. Ich biete ihn für eine begrenzte Zeit zum niedrigstmöglichen Preis an. Der Preis wird in Zukunft steigen. E
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Experten
Versucht, verlorene Trades wiederherzustellen. Wenn sich ein Trade in die falsche Richtung bewegt, beginnt der Zone Recovery-Algorithmus. Es findet eine abwechselnde Serie von Buy- und Sell-Trades auf zwei bestimmten Niveaus statt, mit zwei Exit-Points über und jenseits dieser Niveaus. Sobald einer der beiden Exit-Points erreicht ist, schließen alle Trades mit einem kombinierten Gewinn oder Break-Even. Verwendung 1) Platzieren Sie den EA auf einem Chart und wählen Sie aus, wie der erste Handel
SuperMax MT5
Paranchai Tensit
5 (1)
Experten
SuperMax MT5 ist ein vollautomatischer, intelligenter Expert Advisor mit fortschrittlichen Mechanismen, der ein dynamisches System zur Messung der Marktvolatilität verwendet, um mit dem Timing des Marktein- und -austritts übereinzustimmen. Der Mechanismus dieses Systems basiert auf dem Prinzip der Mean Reversion und Momentum des Marktpreises. Verlassen Sie sich auf Scalping und Recovery-Strategien mit optimaler Handelsfrequenz und kann immer noch gut funktionieren in allen Marktbedingungen, sei
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Experten
Erreichen Sie mit Boom and CrashX, dem fortschrittlichen Expert Advisor (EA), der mit Präzision entwickelt wurde, um Ihr Handelserlebnis zu verbessern, neue Höhen. Dieser EA nutzt leistungsstarke Indikatoren, um präzise Signale zu liefern, das Risikomanagement zu optimieren und die Rentabilität zu steigern, um einen reibungslosen Betrieb auf den sich ständig verändernden Finanzmärkten zu gewährleisten. Boom and CrashX ist der perfekte Verbündete sowohl für erfahrene Trader, die ihre Strategien v
YKL Scalper 8
Ygor Keller Luccas
Experten
YKL-Skalierer YKL Scalper Strategie - NEUE VERSION 8.0 Moving Average Gap Strategie Strategie Die Strategie dieses Roboters basiert darauf, dass sich der Preis von den gleitenden Durchschnitten entfernt, wobei der Standardindikator MT5 Moving Average verwendet wird. Grundsätzlich überwacht der Roboter den Abstand zum gleitenden Durchschnitt, entsprechend dem vom Benutzer eingegebenen DX-Abstand. Wenn die Abweichung den DX-Abstand erreicht, leitet der Roboter einen Kauf- oder Verkaufshandel ein
FNasdaq
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
Der Nasdaq Trend Matrix Pro EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor , der speziell für den Handel mit dem NASDAQ-Index (US100 ) entwickelt wurde, indem er die Haupttrendrichtung des Marktes verfolgt. Dieses System kombiniert auf intelligente Weise Multi-Timeframe-Analysen (H1 und D1) , um Handelssignale zu filtern und Positionen nur dann auszuführen, wenn die Trendbedingungen in beiden Timeframes perfekt aufeinander abgestimmt sind. Das Ergebnis ist eine konsistente, gefilterte und robuste H
Centurion Reversal MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
Centurion Reversal MT5: Präziser Umkehrhandel auf USDCAD M15 Centurion Reversal MT5 ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der für beständige, risikoarme Erträge auf dem USDCAD M15 Chart entwickelt wurde. Es handelt sich um ein hochentwickeltes automatisiertes System, das entwickelt wurde, um Trendumkehr-Setups zu identifizieren und zu nutzen, was es zu einem idealen Werkzeug für Händler macht, die eine zuverlässige und automatisierte Lösung suchen. Live signal MT5 (Micro Account /   A
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
Experten
Haupt: Kein Martingal, kein Raster; Funktioniert mit allen Symbolen; Verwendung für EURUSD; Verwendung auf M5. Signale: Es ist ein guter rationaler Algorithmus. Arbeit von zwei Indikatoren: Ichimoku und Alligator (Sie können für jeden Indikator einen eigenen Zeitrahmen festlegen) Stop Loss/Take Profit: Es gibt ein gutes Geld-Management-System (es gibt mehrere Arten von Trailing Stop Loss); Es gibt virtuelle Ebenen für Stop Loss / Take Profit; Es gibt Smart Lot (Prozent nach Risiko) oder Fix L
SGear
Olesia Kusmenko
4.22 (9)
Experten
Später Sommer-Ausverkauf – Nur für kurze Zeit! Es gilt ein gestaffeltes Preismodell: Jede fünfte Bestellung erhöht den Preis um 50 Dollar. Mit jedem neuen Käufer rückt die nächste Preisstufe näher – was deinen Einstieg teurer macht. Sichere dir SGear zum aktuellen Preis, bevor die nächste Preissteigerung erfolgt. Dieser Verkauf ist begrenzt – sowohl zeitlich als auch mengenmäßig. Danach gilt der reguläre Marktpreis. SGear – Klare Trendlogik statt KI-Illusion SGear ist ein vollautomatischer Expe
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Experten
ADX Cross Sell - Präzision mit direktionaler Logik und fortschrittlichem dynamischem Management Aktuelle Version: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez "Kium" ️ Kompatibel mit: MetaTrader 5 ️ Typ: Automatischer Expertenberater (EA) Strategie: Trend mit Momentum-Validierung und Zeitfiltern Schutz: Dynamisches Risikomanagement (SL/TP/BE) Überblick . ADX Cross Buy ist ein trendorientierter Expert Advisor, der nach soliden Kaufgelegenheiten durch das Crossover des ADX-Indikators in Kombin
CryptoGrid AI Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
CryptoGrid AI Pro - Handeln Sie Bitcoin, Kryptowährungen und USD-Devisenpaare mit intelligenter Candlestick-Mustererkennung und einem leistungsstarken Multi-Level-Grid-System. Übersicht CryptoGrid AI Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der Candlestick-Mustererkennung mit einem robusten Grid-Handelssystem verbindet. Er ist für Bitcoin (BTCUSD) optimiert, arbeitet aber auch effektiv mit den wichtigsten USD-Devisenpaaren (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, etc.) und anderen volatilen Kryp
Nova RVI Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova RVI Trader basiert auf den Prinzipien des Relative Vigor Index - ein Indikator, der die Überzeugung hinter den Kursbewegungen misst, indem er die Schluss- und Eröffnungskurse im Verhältnis zu den jüngsten Handelsspannen vergleicht. Dieser oft übersehene Oszillator zeichnet sich dadurch aus, dass er wahre Richtungsmomente und potenzielle Umkehrungen identifiziert, bevor sie für den breiten Markt offensichtlich werden. Mit Nova RVI Trader werden die rohen Erkenntnisse des RVI in ein ratio
No Martingale Gold Digger
Samuele Libetti
Experten
No Martingale Gold Digger - Professioneller Expert Advisor für XAUUSD No Martingale Gold Digger ist ein Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die ein solides, echtes und zuverlässiges System wollen - ohne Martingale, ohne Raster und ohne künstliche Tricks, um unrealistische Equity-Kurven zu erzeugen. Er arbeitet ausschließlich mit Gold (XAUUSD), sowohl mit CFD als auch mit Futures, und verwendet eine einfache, transparente und robuste Trendfolge-/Breakout-Logik. Handels-Philosophie N
BB King
Khima Gorania
Experten
BB King EA für MT5 BB King Expert Advisor verwendet eine einfache Umkehrstrategie mit Bollinger Bändern und Trenderkennung. Er ist so konzipiert, dass er von Anfängern mit sehr wenigen Parametern leicht bedient werden kann. Bitte probieren Sie die Demoversion aus und hinterlassen Sie uns ein Feedback, Sie müssen ihn für das Paar, das Sie handeln möchten, optimieren. Mindesteinlage: $100 pro Losgröße von 0,01 pro Währungspaar. Risiko-Management Es gibt KEINE Stop-Loss- oder Take-Profit-Vorgaben
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
RSI Bullseye Gold MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Überblick RSI Bullseye Gold ist ein hochpräziser Expert Advisor (EA), der ausschließlich für den Handel mit XAU/USD (Gold) entwickelt wurde. Dieser EA basiert auf einer RSI-basierten Sniper-Strategie und identifiziert optimale Einstiegspunkte für eine präzise und effiziente Handelsausführung. Egal, ob Sie Scalping oder Swing-Trading betreiben, RSI Bullseye Gold ist so optimiert, dass Sie durchgängig hochwahrscheinliche Trades erzielen. Hauptmerkmale RSI-basierter Präzisionseinstieg: Erkennt üb
CandleMomentum FX MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
CandleMomentum FX - Präziser Candlestick & Momentum Handelsbot Übersicht CandleMomentum FX ist ein leistungsstarker Forex-Handels-Bot, der Candlestick-Muster und Momentum-Verschiebungen analysiert, um hochpräzise Trades auszuführen. Durch die Kombination von Preisaktionsanalyse und Momentum-basiertem Handel gewährleistet dieser EA schnelle und präzise Markteintritte und ist damit ideal für Händler, die sich auf Trendstärke und Candlestick-Formationen verlassen. Hauptmerkmale Momentum-basierte Ca
Dynamic RSI Grid
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Dynamic RSI Grid - Intelligenter Rasterhandel mit RSI-Optimierung Überblick Dynamic RSI Grid ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA) für das Grid-Trading, der die Take Profit (TP)-Levels auf der Grundlage von RSI-Signalen intelligent anpasst. Dieser Ansatz sorgt für optimierte Handelsausstiege, reduzierte Drawdowns und erhöhte Profitabilität, indem er sich an das reale Marktmomentum anpasst. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die einen automatisierten, präzisen und anpassungsfähigen
FREE
RetraceX Scalper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Übersicht RetraceX Scalper ist ein fortschrittlicher Pullback-Scalping-Bot, der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nutzt, um hochwahrscheinliche Retracement-Einstiege zu identifizieren. Er gewährleistet eine präzise Handelsausführung mit minimalem Risiko und maximaler Belohnung, was ihn zu einem idealen Werkzeug für Händler macht, die sich auf schnelle Pullback-Gelegenheiten konzentrieren. Hauptmerkmale Erkennung von Unterstützungen und Widerständen: Identifiziert starke Marktzonen für prä
Gold Blitz The Ultimate Gold Trading
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Gold Blitz ist ein fortschrittlicher KI-gesteuerter Trading-Bot, der für Präzision, Geschwindigkeit und Rentabilität im Goldhandel entwickelt wurde. Mithilfe modernster Algorithmen scannt er Markttrends, identifiziert Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit und führt sie mit maximaler Effizienz aus. Egal, ob Sie Scalping, Daytrading oder Positionen halten, Gold Blitz ist für eine konsistente Performance bei kontrolliertem Risiko optimiert. Hinweis : Setzen Sie MQLTEST in den Einstellungen a
FX Hydra 13
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
FX Hydra 13 ist ein hochmoderner Forex-EA , der den Markt mit 13 leistungsstarken Handelsmodi dominieren soll. Inspiriert von der legendären Hydra, liefert dieser Bot hochpräzisen Handel auf dem H1-Zeitrahmen und ist mit allen wichtigen und exotischen Währungspaaren kompatibel. Hauptmerkmale: 13 adaptive Handelsmodi - Optimiert für jede Marktbedingung Multi-Currency Support - Funktioniert mit allen wichtigen und exotischen Paaren AI-Driven Smart Logic - Hochentwickeltes Risikomanagement &
DualEdge FX The Ultimate Trend
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
DualEdge FX – Fortschrittlicher Trend- und Umkehrhandelsbot Überblick: DualEdge FX ist ein professioneller Handelsbot, der Markttrends verfolgt und Umkehrpunkte präzise erkennt . Er ermöglicht es Tradern, sowohl Trendfolgestrategien als auch Gegenbewegungsstrategien zu nutzen, indem er sich automatisch an Marktveränderungen anpasst. Hauptmerkmale: Duale Strategie: Kombination aus Trendfolge und Umkehrhandel . KI-gestützte Marktanalyse: Erkennt Marktveränderungen und passt Trades automatisch an.
BullionX Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
BullionX Trader - Fortgeschrittener Bot für den Handel mit Gold, Kryptowährungen und mehreren Währungen Übersicht BullionX Trader ist ein leistungsstarker KI-gesteuerter Trading-Bot für Gold (XAU/USD), Kryptowährungen (BTC/USD) und die wichtigsten Devisenpaare. Egal, ob Sie mit Edelmetallen, Devisen oder Kryptowährungen handeln, dieser Expert Advisor passt sich den Marktbedingungen an und führt hochpräzise Trades in verschiedenen Anlageklassen aus. Hauptmerkmale Gold- und Krypto-Optimierung: En
SARXpert The Ultimate Double SAR Trading Bot
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
SARXpert ist ein professioneller Forex-Handels-Bot, der eine doppelte parabolische SAR-Strategie verwendet, um Markttrends und Umkehrungen mit hoher Präzision zu erfassen. Er wurde für Händler entwickelt, die optimierte Einstiegs- und Ausstiegspunkte für maximale Profitabilität sowohl in trendigen als auch in schwankenden Märkten suchen. Hauptmerkmale: Doppelte SAR-Strategie: Verwendet zwei Parabolic SAR-Indikatoren für eine verbesserte Trenderkennung. Erkennung von Trends und Umkehrungen: Pass
SafeTradeX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
SafeTradeX - Sicherer und stabiler Forex-Handelsbot Überblick SafeTradeX ist ein hochsicherer und stabiler Handels-Bot , der für beständige Profitabilität entwickelt wurde, ohne sich auf risikoreiche Strategien wie Martingale oder steigende Losgrößen zu verlassen. Dieser EA wurde für Trader entwickelt , die Kapitalschutz und stetiges Wachstum bevorzugen , und gewährleistet diszipliniertes und risikobewusstes Handeln unter allen Marktbedingungen. Wichtigste Merkmale Kein Martingale, keine Lot-Mu
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
CandleMomentum FX - Präziser Candlestick & Momentum Handelsbot Übersicht CandleMomentum FX ist ein leistungsstarker Forex-Handels-Bot, der Candlestick-Muster und Momentum-Verschiebungen analysiert, um hochpräzise Trades auszuführen. Durch die Kombination von Preisaktionsanalyse und Momentum-basiertem Handel gewährleistet dieser EA schnelle und präzise Markteintritte und ist damit ideal für Händler, die sich auf Trendstärke und Candlestick-Formationen verlassen. Hauptmerkmale Momentum-basierte C
Divergence Sniper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Divergence Sniper - Hochpräziser MACD-Divergenz-Handelsbot Übersicht Divergence Sniper ist ein hochpräziser automatisierter Trading-Bot für Händler, die MACD-Divergenz- und Preisaktionsmuster ausnutzen wollen. Er scannt den Markt nach versteckten und regelmäßigen Divergenzen und kombiniert sie mit wichtigen Preisaktionssignalen, um präzise Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten zu generieren. Hauptmerkmale MACD-Divergenz-Erkennung: Identifiziert sowohl bullische als auch bearische MACD-Divergenzen. Pre
Breakout Hunter SR
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Übersicht Breakout Hunter ist ein leistungsstarker automatischer Trading-Bot, der Ausbrüche aus wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erkennt und nutzt. Er durchsucht den Markt kontinuierlich nach hochwahrscheinlichen Ausbruchsgelegenheiten und ermöglicht es Händlern, starke Kursbewegungen mit Präzision zu nutzen. Hauptmerkmale Erkennung von Unterstützungen und Widerständen: Identifiziert starke Marktniveaus, um Ausbruchschancen zu erkennen. Erkennung von Ausbrüchen und Fakeouts: U
GoldVertex EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
GoldVertex EA - Gold- und Devisenhandels-Bot der institutionellen Klasse Überblick GoldVertex EA ist ein hochleistungsfähiger Handelsroboter für Institutionen, der speziell für den Premium-Gold- (XAU/USD) und Devisenhandel entwickelt wurde. Dieser EA wurde für vermögende Händler entwickelt und konzentriert sich auf Präzision, risikokontrollierte Ausführung und maximale Rentabilität durch fortschrittliche Marktanalyse und intelligente Auftragsverwaltung. Der Name "Vertex" steht für den höchste
FVG Scalper Pro
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Überblick FVG Scalper Pro ist ein Hochgeschwindigkeits-Trading-Bot, der Fair Value Gaps (FVGs) mit präzisen Scalping-Strategien ausnutzt. Dieser Expert Advisor erkennt Marktineffizienzen und führt schnelle, hochpräzise Trades aus, was ihn zur idealen Wahl für Händler macht, die aus volatilen Marktbedingungen Kapital schlagen wollen. Er sorgt für optimierte Ein- und Ausstiege und gewährleistet gleichzeitig ein striktes Risikomanagement für eine konsistente Performance. Wichtigste Merkmale Fair
Candle Beast EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Übersicht Candle Beast EA ist ein fortschrittlicher Hochfrequenz-Scalping-Roboter, der entwickelt wurde, um aus schnellen Kursbewegungen innerhalb einer einzigen Kerze Kapital zu schlagen. Dieser Expert Advisor führt Trades mit blitzschneller Präzision aus und ist damit ideal für Scalping-Strategien sowohl im Forex- als auch im Rohstoffbereich wie XAU/USD (Gold). Hauptmerkmale Einzelkerzen-Scalping: Konzentriert sich auf schnelle Trades, die auf dem Momentum einer einzelnen Kerze basieren. In
CloudMaster EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Überblick CloudMaster EA ist ein leistungsstarker, vollautomatischer Handelsalgorithmus, der entwickelt wurde, um das Potenzial der Ichimoku-Cloud-Strategie zu maximieren. Dieser Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die Präzision, Automatisierung und beständige Rentabilität anstreben, indem sie Kumo-Breakouts, Tenkan-Kijun-Crossovers und Chikou-Span-Bestätigungen nutzen, um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu identifizieren. EA-Setup & Spezifikationen Symbol: XAU/USD (Gold) Zeitrahm
FX Hydra 13 Modes
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
FX Hydra 13 - Fortgeschrittener H1 Forex Handelsbot Überblick FX Hydra 13 ist ein leistungsstarker Devisenhandels-Bot, der für Präzision und Anpassungsfähigkeit auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Inspiriert von der mythischen Hydra, integriert dieser Expert Advisor 13 leistungsstarke Handelsmodi, die es ihm ermöglichen, sich nahtlos an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen. Er ist für die Arbeit mit allen wichtigen und exotischen Währungspaaren optimiert und gewährleistet einen kon
AuricDynamiX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
AuricDynamiX - Advanced Gold & Forex Trading Bot Ich habe den Indikator dieses Bots im Kommentarbereich hinzugefügt, bitte überprüfen Sie den Kommentarbereich und installieren Sie dann die Demo-Version Überblick AuricDynamiX ist ein leistungsstarker KI-gesteuerter Trading-Bot, der speziell für Gold (XAU/USD) und die wichtigsten Devisenpaare entwickelt wurde. Mithilfe einer dynamischen Strategieanpassung identifiziert dieser Expert Advisor Marktmomentum, Trendwechsel und Ausbruchschancen, um
GridFortune
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
GridFortune ist ein KI-gesteuerter Forex-Handels-Bot, der Grid-Trading-Strategien mit einem Profit-First- und Last-Order-Closing-Mechanismus ausführt. Im Gegensatz zu traditionellen Grid-basierten EAs priorisiert GridFortune profitable Trades und gewährleistet eine kontrollierte Lot-Zuteilung und ein optimiertes Risikomanagement für konsistentes und nachhaltiges Wachstum über verschiedene Währungspaare hinweg. Der Name "GridFortune" steht für stetige Gewinnakkumulation durch intelligenten Grid
Trap Grid EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Trap Grid EA ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der für den H1-Zeitrahmen entwickelt wurde und sich daher ideal für den Handel mit mehreren Devisenpaaren wie EUR/USD, NZD/USD und anderen wichtigen Währungen eignet. Er kann auch für den Goldhandel (XAU/USD) verwendet werden, aber aufgrund der Volatilität von Gold sind manuelle Anpassungen für eine optimale Leistung erforderlich. Hauptmerkmale Erkennung von Fakeouts und Ausbrüchen: Identifiziert Marktfallen und falsche Ausbrüche, um die Rent
Grid Synergy
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Überblick Grid Synergy ist ein automatisierter Trading-Bot, der eine strukturierte Grid-Trading-Strategie umsetzt und sich an die Marktbedingungen anpasst. Er bietet Händlern einen systematischen Ansatz für die Verwaltung von Trades, der sich auf strategische Eingänge und kontrolliertes Risikomanagement konzentriert. Der EA ist für verschiedene Währungspaare und Gold optimiert und bietet anpassbare Einstellungen, um sich an verschiedene Handelsstile anzupassen. Hauptmerkmale Kompatibilität mit
Pro Grid Master
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Überblick Pro Grid Master ist ein vollautomatischer Trading-Bot, der mithilfe einer fortschrittlichen Grid-Strategie Gewinne maximiert. Er verwaltet effizient den Handel mit mehreren Währungspaaren und passt sich den Marktbedingungen an, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu gewährleisten. Wichtiger Hinweis: Wenn Sie diesen Bot testen möchten, stellen Sie bitte sicher, dass in den Einstellungen SL = 0 ist, damit er richtig funktioniert. Technische Daten Währungspaare: EUR/USD, GBP/USD
DynaGrid Diver EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
DynaGrid Diver - Fortgeschrittener Divergenz & Grid Trading EA Überblick DynaGrid Diver ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der Divergenzerkennung mit einer Grid-Trading-Strategie kombiniert, um die Profitabilität zu maximieren. Er identifiziert auf intelligente Weise Marktumkehrungen anhand von Divergenzsignalen und verwaltet gleichzeitig Trades durch ein strukturiertes Grid-System, das optimierte Ein- und Ausstiege gewährleistet. Dieser EA ist so konzipiert, dass er sich dynamisch
RSI Bullseye Gold
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Überblick RSI Bullseye Gold ist ein hochpräziser Expert Advisor (EA), der ausschließlich für den Handel mit XAU/USD (Gold) entwickelt wurde. Dieser EA basiert auf einer RSI-basierten Sniper-Strategie und identifiziert optimale Einstiegspunkte für eine präzise und effiziente Handelsausführung. Egal, ob Sie Scalping oder Swing-Trading betreiben, RSI Bullseye Gold ist so optimiert, dass Sie durchgängig hochwahrscheinliche Trades erzielen. Hauptmerkmale RSI-basierter Präzisionseinstieg: Erkennt üb
XAU TrendSeeker
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
XAU TrendSeeker - Fortgeschrittener Gold-Handels-Bot auf EMA-Basis Überblick XAU TrendSeeker ist ein auf dem Exponential Moving Average (EMA) basierender Trendfolge-Expert Advisor (EA), der speziell für den XAU/USD (Gold)-Handel entwickelt wurde. Dieser EA hilft Händlern dabei, starke Markttrends zu erkennen und zu verfolgen, um mit hoher Wahrscheinlichkeit ein- und aussteigen zu können. Ob Sie sich auf Ausbrüche, Pullbacks oder Trendfortsetzungen konzentrieren, der XAU TrendSeeker sorgt dafür
ScalpX 5M
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Überblick ScalpX 5M ist ein High-Speed Scalping Expert Advisor (EA), der für den M5 (5-Minuten) Zeitrahmen entwickelt wurde. Er nutzt präzise Candlestick-Muster und Momentum-basierte Einstiege, um schnelle Kursbewegungen zu erfassen, die eine schnelle Handelsausführung und optimierte Gewinnmitnahmen gewährleisten. Dieser EA eignet sich perfekt für Händler, die bei volatilen Marktbedingungen ein hochfrequentes, risikoarmes Scalping suchen. Hauptmerkmale Ultra-schnelles Scalping: Handelt auf de
DoubleSAR X
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
DoubleSAR X - Fortgeschrittener Trendfolge- und Erholungs-Handelsbot Überblick DoubleSAR X ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der die Strategie des doppelten parabolischen SAR (Stop und Reverse) mit dem Martingale-System kombiniert, um die Handelsausführung zu verbessern. Er erkennt Trendumkehrungen mithilfe einer doppelten SAR-Strategie und wendet eine Martingale-basierte Los-Skalierung für ein effektives Risikomanagement an. Dieser EA gewährleistet präzise Einstiege, kontrollierte
TheLeoTraderFX Supreme
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
TheLeoTraderFX - Supreme - Hochwertiger Scalping-Bot für Gold (XAU/USD) Überblick TheLeoTraderFX - Supreme ist nicht einfach nur ein weiterer Trading-Bot - es ist ein erstklassiger Expert Advisor (EA), der für Elite-Händler entwickelt wurde, die Präzision, Geschwindigkeit und exklusive Marktausführung verlangen. Dieser Bot wurde speziell für XAU/USD (Gold) auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt und bietet hochfrequentes Scalping, fortschrittliches Handelsmanagement und hervorragende Risikokontrolle.
ICT Phantom Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
ICT Phantom Trader ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der Inner Circle Trader (ICT) Engulfing Patterns und institutionelle Handelsstrategien nutzt. Er wurde für Händler entwickelt, die Smart Money Concepts (SMC) folgen und sich auf Liquidität, Orderblöcke und Preisaktionsbestätigung konzentrieren. Zuvor kostete er $100 pro Monat , jetzt sind alle meine Bots für eine zeitlich begrenzte Aktion für nur $36 pro Monat erhältlich . Eigenschaften & Funktionalitäten: ICT Engulfing Pattern Det
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension