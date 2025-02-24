GridFortune
- Experten
- Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
GridFortune ist ein KI-gesteuerter Forex-Handels-Bot, der Grid-Trading-Strategien mit einem Profit-First- und Last-Order-Closing-Mechanismus ausführt. Im Gegensatz zu traditionellen Grid-basierten EAs priorisiert GridFortune profitable Trades und gewährleistet eine kontrollierte Lot-Zuteilung und ein optimiertes Risikomanagement für konsistentes und nachhaltiges Wachstum über verschiedene Währungspaare hinweg.
Der Name "GridFortune" steht für stetige Gewinnakkumulation durch intelligenten Grid-basierten Handel und ist damit die ideale Wahl für Händler, die ihre Rendite maximieren und gleichzeitig eine intelligente Kapitalallokation sicherstellen möchten.
Hauptmerkmale
Intelligentes Grid-Handelssystem: Führt strukturierte Grid-Orders für konsistente Gewinngenerierung aus.
Profit-First & Last Order Closure: Priorisiert profitable Trades und schließt die letzte Order strategisch ab.
Unterstützung mehrerer Währungen: Funktioniert mit allen wichtigen und exotischen Devisenpaaren.
Fortschrittliches Risikomanagement: Umfasst automatische Losgrößenbestimmung, Stop-Loss- und Trailing-Stop-Funktionen.
KI-gestützte Handelsausführung: Passt die Handelshäufigkeit basierend auf den Echtzeit-Marktbedingungen an.
Optimiert für M15 & M5 Zeitrahmen: Entwickelt für kurz- bis mittelfristige Handelsstrategien.
Technische Informationen
Zeitrahmen: H1, M15, M5
Mindest-Lotgröße: 0.01
Plattform: MetaTrader 4
Mindesteinlage: $1000
Hebelwirkung: 1:10 - 1:1000
Unterstützte Kontotypen: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN
Unterstützte Paare: Alle Forex-Währungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF, usw.)
Warum GridFortune wählen?
GridFortune ist auf langfristige Rentabilität mit einem kontrollierten Risiko-Ertrags-Ansatz ausgelegt, der einen stetigen Einkommensfluss und Kapitalerhalt gewährleistet. Mit seiner intelligenten Handelsausführung, dem gewinnorientierten Schließungssystem und der Kompatibilität mit mehreren Handelspaaren hebt sich GridFortune als leistungsstarker Grid-Trading-EA für seriöse Trader hervor.
Handeln Sie intelligent und bauen Sie Ihr Vermögen mit GridFortune auf!
