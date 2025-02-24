GridFortune ist ein KI-gesteuerter Forex-Handels-Bot, der Grid-Trading-Strategien mit einem Profit-First- und Last-Order-Closing-Mechanismus ausführt. Im Gegensatz zu traditionellen Grid-basierten EAs priorisiert GridFortune profitable Trades und gewährleistet eine kontrollierte Lot-Zuteilung und ein optimiertes Risikomanagement für konsistentes und nachhaltiges Wachstum über verschiedene Währungspaare hinweg.





Der Name "GridFortune" steht für stetige Gewinnakkumulation durch intelligenten Grid-basierten Handel und ist damit die ideale Wahl für Händler, die ihre Rendite maximieren und gleichzeitig eine intelligente Kapitalallokation sicherstellen möchten.





Hauptmerkmale

Intelligentes Grid-Handelssystem: Führt strukturierte Grid-Orders für konsistente Gewinngenerierung aus.

Profit-First & Last Order Closure: Priorisiert profitable Trades und schließt die letzte Order strategisch ab.

Unterstützung mehrerer Währungen: Funktioniert mit allen wichtigen und exotischen Devisenpaaren.

Fortschrittliches Risikomanagement: Umfasst automatische Losgrößenbestimmung, Stop-Loss- und Trailing-Stop-Funktionen.

KI-gestützte Handelsausführung: Passt die Handelshäufigkeit basierend auf den Echtzeit-Marktbedingungen an.

Optimiert für M15 & M5 Zeitrahmen: Entwickelt für kurz- bis mittelfristige Handelsstrategien.



Technische Informationen

Zeitrahmen: H1, M15, M5

Mindest-Lotgröße: 0.01

Plattform: MetaTrader 4

Mindesteinlage: $1000

Hebelwirkung: 1:10 - 1:1000

Unterstützte Kontotypen: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN

Unterstützte Paare: Alle Forex-Währungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF, usw.)



Warum GridFortune wählen?

GridFortune ist auf langfristige Rentabilität mit einem kontrollierten Risiko-Ertrags-Ansatz ausgelegt, der einen stetigen Einkommensfluss und Kapitalerhalt gewährleistet. Mit seiner intelligenten Handelsausführung, dem gewinnorientierten Schließungssystem und der Kompatibilität mit mehreren Handelspaaren hebt sich GridFortune als leistungsstarker Grid-Trading-EA für seriöse Trader hervor.





Handeln Sie intelligent und bauen Sie Ihr Vermögen mit GridFortune auf!



