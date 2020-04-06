Xpair Xpert
- エキスパート
- Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
- バージョン: 1.2
- アクティベーション: 5
XPairXpert EAは、主要なFXおよび暗号通貨ペア全てで動作する汎用性の高いアルゴリズム取引ソリューションです。デフォルト設定は金（XAUUSD）に最適化されていますが、設定を調整することで他の通貨ペアにも簡単に適応可能です。他のシンボル用に最適化された.setファイルをコメント欄で段階的に公開していきます。
推奨タイムフレーム:
M15が最適ですが、ドローダウンを抑えたい場合はM30またはH1を検討してください。
最低資金要件:
標準設定（M15）：$1,000
高ボラティリティ時：最大推奨資金 $5,000、ドローダウン最大25%
低ドローダウン設定（M30/H1）：$5,000の資金でドローダウン5%未満
主な特徴:
-
マルチシンボル対応（FX＋暗号通貨）
-
金に最適化（デフォルト設定）
-
他ペア用の.setファイルを段階的に公開
-
柔軟な手動設定
-
大資金・低ドローダウン環境に対応