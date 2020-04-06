CandleMomentum FX MT5

CandleMomentum FX - Präziser Candlestick & Momentum Handelsbot

Übersicht

CandleMomentum FX ist ein leistungsstarker Forex-Handels-Bot, der Candlestick-Muster und Momentum-Verschiebungen analysiert, um hochpräzise Trades auszuführen. Durch die Kombination von Preisaktionsanalyse und Momentum-basiertem Handel gewährleistet dieser EA schnelle und präzise Markteintritte und ist damit ideal für Händler, die sich auf Trendstärke und Candlestick-Formationen verlassen.

Hauptmerkmale

  • Momentum-basierte Candlestick-Analyse: Erkennt starke Preisaktionssignale für optimale Handelseinstiege.
  • Intelligente Trend-Erkennung: Identifiziert Trendfortsetzungen und -umkehrungen für eine präzise Ausführung.
  • Handel mit mehreren Währungen und Gold: Kompatibel mit XAU/USD und den wichtigsten Forex-Währungspaaren.
  • KI-gestützte Handelsausführung: Optimiert für eine schnelle und effiziente Auftragsvergabe.
  • Risikomanagement-System: Umfasst automatische Losgrößenbestimmung und adaptive Stop-Loss-Mechanismen.
  • Optimiert für den M5-Zeitrahmen: Ausgewogene Geschwindigkeit und Genauigkeit für Scalping und kurzfristigen Handel.

Technische Informationen

  • Zeitrahmen: M5
  • Mindest-Lotgröße: 0.01
  • Plattform: MetaTrader 4
  • Mindesteinlage: $1000
  • Hebelwirkung: 1:10 - 1:1000
  • Unterstützte Kontotypen: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN
  • Unterstützte Paare: XAU/USD und wichtige Forex-Paare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF)

Warum CandleMomentum FX wählen?

CandleMomentum FX wurde entwickelt, um momentumgesteuerte Kursbewegungen mit Hilfe von Candlestick-Mustern zu erfassen und profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Egal, ob Sie mit starken Trends oder Umkehrungen handeln, dieser EA hilft Ihnen, Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das Risiko in kurzen Zeitrahmen zu minimieren.



