DoubleSAR X

DoubleSAR X - Fortgeschrittener Trendfolge- und Erholungs-Handelsbot

Überblick
DoubleSAR X ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der die Strategie des doppelten parabolischen SAR (Stop und Reverse) mit dem Martingale-System kombiniert, um die Handelsausführung zu verbessern. Er erkennt Trendumkehrungen mithilfe einer doppelten SAR-Strategie und wendet eine Martingale-basierte Los-Skalierung für ein effektives Risikomanagement an. Dieser EA gewährleistet präzise Einstiege, kontrollierte Verluste und einen intelligenten Wiederherstellungsmechanismus, was ihn zu einem wertvollen Werkzeug für den automatisierten Handel macht.

Hauptmerkmale
Doppelte SAR-Strategie: Verwendet zwei Parabolic SAR-Indikatoren, um Trendumkehrungen zu bestätigen und falsche Signale herauszufiltern.
Martingale-Risikoerholung: Intelligente Anpassung der Losgröße für eine kontrollierte Erholung des Handels.
Adaptive Trend-Erkennung: Folgt der Marktrichtung und vermeidet schwache Trendsignale.
Anpassbares Risikomanagement: Ermöglicht die Änderung von Losgröße, Take Profit, Stop Loss und Martingale-Multiplikatoren.
Multi-Timeframe-Kompatibilität: Funktioniert auf M5, M15 und H1 und kann für verschiedene Handelsstile optimiert werden.

Multi-Paar-Handel: Optimiert für Gold (XAU/USD), kann aber auch für andere Währungspaare verwendet werden.


Wie es funktioniert
Scannt den Markt mit zwei Parabolic SAR-Indikatoren, um eine starke Trendrichtung zu bestätigen.
Platziert Trades in der bestätigten Trendrichtung für einen optimalen Einstieg.
Wenn sich ein Handel gegen den Trend bewegt, passt das Martingale-System die Losgrößen für eine effektive Erholung an.

Schließt den Handel strategisch bei TP-Levels oder wenn ein neues Trendumkehrsignal erkannt wird.


Empfohlene Einstellungen
Zeitrahmen: M5, M15, H1 (Wählen Sie je nach Ihren Handelsvorlieben)
Paare: Optimiert für Gold (XAU/USD), funktioniert aber mit jedem Forex-Paar

Anpassung: Kontaktieren Sie uns, um eine Datei für ein bestimmtes Währungspaar zu erhalten.


Warum DoubleSAR X wählen?
Dieser EA wurde sowohl für aggressive als auch für konservative Händler entwickelt, die Trends mit Präzision folgen und gleichzeitig einen starken Erholungsmechanismus beibehalten wollen. Egal, ob Sie mit Gold oder Devisenpaaren handeln, DoubleSAR X passt sich an Ihre Strategie an und sorgt für hochwahrscheinliche Trades und beständige Rentabilität.

