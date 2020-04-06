SARXpert The Ultimate Double SAR Trading Bot

SARXpert ist ein professioneller Forex-Handels-Bot, der eine doppelte parabolische SAR-Strategie verwendet, um Markttrends und Umkehrungen mit hoher Präzision zu erfassen. Er wurde für Händler entwickelt, die optimierte Einstiegs- und Ausstiegspunkte für maximale Profitabilität sowohl in trendigen als auch in schwankenden Märkten suchen.

Hauptmerkmale:

  • Doppelte SAR-Strategie: Verwendet zwei Parabolic SAR-Indikatoren für eine verbesserte Trenderkennung.
  • Erkennung von Trends und Umkehrungen: Passt sich auf intelligente Weise an unterschiedliche Marktbedingungen an.
  • Kompatibilität mit mehreren Währungen: Unterstützt Devisen, Gold (XAU/USD) und Kryptowährungen (BTC/USD).
  • KI-gestütztes Risikomanagement: Inklusive automatischer Losgrößenbestimmung und adaptiver Stop-Loss-Einstellungen.
  • Optimiert für den H1-Zeitrahmen: Bietet hohe Genauigkeit und stabile Handelsergebnisse.

Technische Spezifikationen:

  • Zeitrahmen: H1
  • Mindest-Lotgröße: 0.01
  • Plattform: MetaTrader 4
  • Mindesteinlage: $1000
  • Leverage Bereich: 1:10 - 1:1000
  • Unterstützte Kontotypen: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN
  • Unterstützte Währungspaare: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF, BTC/USD

Warum SARXpert wählen?

SARXpert steht für "SAR-Experte" und unterstreicht damit seine Expertise im Bereich der parabolischen SAR-Signale für trendfolgende und umkehrbasierte Handelsstrategien.

Handeln Sie effizient mit SARXpert - eine kluge Wahl für die Beherrschung von Trends und Umkehrungen.


