



Überblick

CloudMaster EA ist ein leistungsstarker, vollautomatischer Handelsalgorithmus, der entwickelt wurde, um das Potenzial der Ichimoku-Cloud-Strategie zu maximieren. Dieser Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die Präzision, Automatisierung und beständige Rentabilität anstreben, indem sie Kumo-Breakouts, Tenkan-Kijun-Crossovers und Chikou-Span-Bestätigungen nutzen, um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu identifizieren.





EA-Setup & Spezifikationen

Symbol: XAU/USD (Gold)

Zeitrahmen: M15

Einstellungen: Standard (Optimiert für Stabilität und Rentabilität)

Broker-Kompatibilität: Funktioniert mit jedem Broker

Mindesteinlage: $100 (für 0,01 Lot)

Empfohlene Einlage: $300 (für 0,01 Lot, um den Drawdown unter 10% zu halten)

Hauptmerkmale

Kein Martingale, kein Grid: Verwendet einen sicheren und stabilen Handelsansatz ohne hochriskante Strategien.

Eingebauter Stop-Loss-Schutz: Jeder Handel ist durch risikominimierende Schutzmechanismen abgesichert.

Plug & Play-Einrichtung: Arbeitet effizient mit Standardeinstellungen und erfordert keine komplexen Konfigurationen.

Intelligenter Zeitfilter: Vermeidet den Handel während Marktspitzen, Gaps und extremer Volatilität.

Hochpräzise Ein- und Ausstiege: Verwendet Ichimoku-Wolkenindikatoren, um optimale Handelsmöglichkeiten zu erkennen.

Multi-Timeframe-Analyse: Bestätigt Trades über mehrere Zeitrahmen für höhere Genauigkeit.

Vollständig automatisiert: Läuft 24/5 nahtlos und erfordert keine manuellen Eingriffe.



Warum CloudMaster EA wählen?

Optimiert für Gold (XAU/USD)-Händler: Entwickelt für beständige Rentabilität in volatilen Goldmärkten.

Trendfolgende Strategie: Handelt mit dem Marktmomentum unter Verwendung von Ichimoku-Wolken-Signalen.

Stabil und verlässlich: Entwickelt für langfristige Performance mit kontrolliertem Drawdown.

Intelligentes Risikomanagement: Implementiert adaptive Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen zum Schutz des Kapitals.

CloudMaster EA ist die perfekte Lösung für Trader, die die Ichimoku-Cloud-Strategie beherrschen und mit Zuversicht handeln möchten. Ob Sie Anfänger oder fortgeschrittener Trader sind, dieser EA bietet Ihnen einen strategischen Vorteil in volatilen Märkten.





Handeln Sie mit der Kraft der Wolken - nutzen Sie CloudMaster EA noch heute!



