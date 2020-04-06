CloudMaster EA


Überblick
CloudMaster EA ist ein leistungsstarker, vollautomatischer Handelsalgorithmus, der entwickelt wurde, um das Potenzial der Ichimoku-Cloud-Strategie zu maximieren. Dieser Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die Präzision, Automatisierung und beständige Rentabilität anstreben, indem sie Kumo-Breakouts, Tenkan-Kijun-Crossovers und Chikou-Span-Bestätigungen nutzen, um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu identifizieren.

EA-Setup & Spezifikationen
Symbol: XAU/USD (Gold)
Zeitrahmen: M15
Einstellungen: Standard (Optimiert für Stabilität und Rentabilität)
Broker-Kompatibilität: Funktioniert mit jedem Broker
Mindesteinlage: $100 (für 0,01 Lot)

Empfohlene Einlage: $300 (für 0,01 Lot, um den Drawdown unter 10% zu halten)

Hauptmerkmale
Kein Martingale, kein Grid: Verwendet einen sicheren und stabilen Handelsansatz ohne hochriskante Strategien.
Eingebauter Stop-Loss-Schutz: Jeder Handel ist durch risikominimierende Schutzmechanismen abgesichert.
Plug & Play-Einrichtung: Arbeitet effizient mit Standardeinstellungen und erfordert keine komplexen Konfigurationen.
Intelligenter Zeitfilter: Vermeidet den Handel während Marktspitzen, Gaps und extremer Volatilität.
Hochpräzise Ein- und Ausstiege: Verwendet Ichimoku-Wolkenindikatoren, um optimale Handelsmöglichkeiten zu erkennen.
Multi-Timeframe-Analyse: Bestätigt Trades über mehrere Zeitrahmen für höhere Genauigkeit.

Vollständig automatisiert: Läuft 24/5 nahtlos und erfordert keine manuellen Eingriffe.


Warum CloudMaster EA wählen?
Optimiert für Gold (XAU/USD)-Händler: Entwickelt für beständige Rentabilität in volatilen Goldmärkten.
Trendfolgende Strategie: Handelt mit dem Marktmomentum unter Verwendung von Ichimoku-Wolken-Signalen.
Stabil und verlässlich: Entwickelt für langfristige Performance mit kontrolliertem Drawdown.
Intelligentes Risikomanagement: Implementiert adaptive Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen zum Schutz des Kapitals.
CloudMaster EA ist die perfekte Lösung für Trader, die die Ichimoku-Cloud-Strategie beherrschen und mit Zuversicht handeln möchten. Ob Sie Anfänger oder fortgeschrittener Trader sind, dieser EA bietet Ihnen einen strategischen Vorteil in volatilen Märkten.

Handeln Sie mit der Kraft der Wolken - nutzen Sie CloudMaster EA noch heute!

Empfohlene Produkte
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Experten
Es ist ein sehr profitables EA, um Trends Ausbruch zu handeln, und verwalten Trades, takeprofit, stoploss, bewegen Sie sich zu breakeven, und Trailing Stop. Ich arbeite mit diesem EA, und die Umkehr / Pullback-Version seit 2014. Dies ist eine Demo Version des vollständigen Breakout Monster EA . Er funktioniert auf Real- und Demo-Konten. Einschränkungen der Demo-Version: Die Geldverwaltung ist deaktiviert. Die Lotgröße ist auf 0,01 Lots beschränkt (oder das vom Broker erlaubte Minimum). Numeri
FREE
Harmonic ABCD Wizard MT4
Mihail Matkovskij
Experten
Automatischer/halbautomatischer Handelsroboter, der auf AB = CD-Mustersignalen arbeitet. Er kann als Indikator arbeiten. Unterstützt das Senden von Signalen in Benachrichtigungen, an ein mobiles Gerät sowie per E-Mail. Dieser EA wurde von der Harmonic ABCD Wizard-Version für das MetaTrader 5-Handelsterminal portiert. Eine detailliertere Beschreibung des EAs finden Sie hier . Und auch im Blog . Parameter EA-Werte magisch - magische ID Abweichung - Abweichung Parameter Spitzenwert ZigZag minPeakDi
EA MECHANIC
Antonin Skaryd
Experten
[ EA] MECHANIC ist ein MetaTrader (MT4) Expert Advisor, der für die drei Basiswährungspaare EURUSD, GBPUSD und AUDUSD entwickelt wurde. Mit individuellen Einstellungen kann er auch sehr gut mit jedem anderen Währungspaar arbeiten. Der EA implementiert eine vollständige, voll funktionsfähige und exakte mechanische Handelsstrategie, die keinen Platz für Emotionen lässt. Er basiert auf den Standard MT4 Indikatoren "Bollinger Bands" und "Parabolic SAR". Die Strategie funktioniert nur auf dem Zeitrah
SwS Mt4
Marta Gonzalez
Experten
SwS Scalping mit Stocastic: Es ist ein Scalping-System, das das Stocastic-Signal als Referenz für den Einstieg in den Markt verwendet. Es ist ein sehr aggressives System, so dass es volatile Paare mit wenig Spread benötigt. Das System erkennt Wendepunkte und führt kleine Marktkorrekturen durch. Alle Aufträge haben einen Stop-Loss. Und es hat eine virtuelle Nachlaufzeit. Dieses System ist für kleine Konten geeignet und kann mit nur $ 100 verwendet werden . Sie können die Demo herunterladen
Oblivion
Maksim Neimerik
4.67 (3)
Experten
Voraussetzung für den Einsatz des EA : Der EA benötigt einen niedrigen Spread (empfohlener Spread-Wert ist 2) und minimale Slippage! Systeme, die auf Basis von Bollinger-Wellen-Signalen arbeiten, zählen zu den Systemen mit den besten Ergebnissen und der höchsten Zuverlässigkeit. Auch der Oblivion Expert Advisor gehört zu diesen Systemen. Zusätzlich zu den Bollinger-Wellen verwendet der Expert Advisor die folgenden Indikatoren: Stochastik und Gleitender Durchschnitt. Der EA verwendet keine Marti
FREE
Bold AI
Calvin Andile Mahlangu
Experten
BOLD AI - Präzisions-Devisenhandel mit Multi-Indikator-Intelligenz BOLD AI ist ein vollautomatischer MetaTrader 4 Expert Advisor , der mit einer leistungsstarken Kombination aus Bollinger Bands , RSI und momentumbasierter Logik hochwahrscheinliche Handels-Setups erfasst. Er passt sich dynamisch an wechselnde Marktbedingungen an und verwaltet Trades mit einem Trailing-Stop, um Gewinne zu sichern und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. Warum BOLD AI wählen? Intelligente Einstiegsstrategie
Griddy Calm EA
Mikhail Kornilov
Experten
Es sind noch 5 Exemplare für $149 übrig. Der nächste Preis ist $189. Griddy Calm EA verwendet die klassische Strategie der offenen Aufträge in Trendrichtung zum besten Preis. Bei Trendumkehr implementiert er das Soft Averaging Grid. Ein großer dynamischer Schritt, ein kleiner Lot-Multiplikator und ein Equity Stop Loss machen die Grid-Strategie sicher genug für den langfristigen Handel. Das Hauptmerkmal des EA ist ein Algorithmus der partiellen Schließung, der kleine Rollbacks des Preises nutzt,
Detroit Trade v2
Johnneid Amme Gomes E Silva
5 (1)
Experten
https://lucrandoemdolares.com/ Funciona em todos os pares de moeda e metais, pode incluir vários ao mesmo tempo, recomendo usar 4 pares à cada 250usd de saldo disponível. Sets > https://www.mql5.com/en/blogs/post/740296 Empfehlungen Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 500 $. Verwenden Sie ein ECN-Konto mit einem geringen Spread und einer schnellen Ausführung von Aufträgen. Hauptsymbole: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, XAGUSD und USDJPY. Tipps : H1 Um die besten Handelsergebnisse zu erzielen, verwend
Zona X
Evgenii Filippov
Experten
MULTI-CURRENCY Expert Advisor, die Hauptvoraussetzung für die Arbeit, ein Broker mit einem minimalen Spread und einem schnellen VPS-Server.Es zeigt sich gut auf GBPUSD,XAUUSD und viele andere Paare. Die Voraussetzung für den korrekten Betrieb des Advisors: VPN mit minimaler Verzögerung zum Broker. Empfohlene Einzahlung ab $ 50 (pro Symbol) Empfohlener Broker mit einem ECN-Konto. Der Expert Advisor sollte nur auf dem H1-Zeitrahmen installiert und getestet werden . Bevor Sie den Expert Advisor ve
AwS Mt4
Marta Gonzalez
Experten
AwS Algorithmus mit Stocastic: Es ist ein Algorithmus-System, das das Stocastic-Signal als Referenz für den Einstieg in den Markt verwendet. Das System erkennt die wichtigen Punkte und betreibt den Trend oder den Pulback, Sie chosse die Richtung Sie können die Demo herunterladen und sie selbst testen. Sehr stabile Wachstumskurve als Ergebnis intelligenter Mittelwertbildungstechniken. Ansatz "Sicherheit zuerst" in der Entwicklung. Stresstests mit historischen Daten für mehrere Paare. Vollstän
DoIt Alpha Pulse AI MT4
Diego Arribas Lopez
Experten
DoIt Alpha Pulse AI (MT5) - AI Trading EA / Handelsroboter für Forex, Gold EA (XAUUSD) und Krypto ℹ️ℹ️ Hauptinfo und Ergebnisse in der MT5 Version : Check it out hereℹ️ℹ️ Hören Sie auf, Charts zu beobachten. Fangen Sie an, Ihr Leben zu leben. Sie sind nicht in den Handel eingestiegen, um an einen Bildschirm gefesselt zu sein. Sie sind wegen der Freiheit eingestiegen: Zeitfreiheit, Flexibilität und Seelenfrieden. DoIt Alpha Pulse AI wurde für Händler entwickelt, die eine automatisierte Ausführu
Global Scale
Global Scale Europe Consulting, S.L.
Experten
Handelsroboter, der für Konten mit geringem Kapital entwickelt wurde. Er führt Trades aus, die für eine minimale Zeitspanne und mit einem geringen Risiko für jeden Trade geöffnet sind. Er sollte hauptsächlich auf M1-Charts verwendet werden . Der empfohlene Broker für den Handel ist Swissquote. Wenn Sie eine kostenlose Testversion wünschen, kontaktieren Sie mich bitte und ich werde Ihnen die Möglichkeiten der Nutzung anbieten.
New Candle
Mohamed Amine Talbi
Experten
Bei der "Neuen Kerze" handelt es sich um einen Expert Advisor, unter dem ein Algorithmus läuft, der die Preisentwicklung berücksichtigt. Der EA ist ein Market Scalper, was bedeutet, dass die Trades für eine kurze Zeitspanne laufen und der Take Profit klein ist, was die Definition von Scalping ist. Im Gegensatz zu den nachlaufenden Indikatoren läuft die Preisaktion immer mit dem Preis. Beste Einstellungen für den Expert Advisor : - Lot : Dies hängt vom Kontostand ab. Die Standardeinstellung für
Stochastic Trade X
Yu Xin Pu
Experten
Stochastic Trade X ist ein EA, der auf dem Stochastic Oscillator basiert. Stochastische Parameter wie %K-Periode, %D-Periode, Slowing, SellValue, BuyValue und Shift können angepasst werden. Stochastic Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch Stochastic Trade X wahr werden. Viel Glück! === Anfragen === E-Mail:support@btntechfx.com
Mix Gold Strategy M1
Phichak Anuma
Experten
Hinweis: Mindestinvestition 1000 usd oder (100 usd ist Account Cent (10000 Cent)) Start bei 0,01 Lot. Der Handel mit einem Expert Advisor (EA) auf dem M1-Zeitrahmen (1-Minuten-Chart) kann aufgrund der schnellen Kursbewegungen und des erhöhten Rauschens in solch kurzen Zeitrahmen eine ziemliche Herausforderung darstellen. Es ist jedoch nicht unmöglich, und einige Händler verwenden EAs im M1-Chart für bestimmte Strategien. Im Folgenden finden Sie einige Überlegungen zum Handel mit einem EA auf d
Correct Approach Open 4
Ivan Simonika
Experten
Correct Approach ist ein Multiwährungs-Multifunktions-Expert Advisor, der auf jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. Der Roboter basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, internes Handelszeitlimit. Aufbau eines Handelsgitters unter Berücksichtigung wichtiger interner Niveaus. Möglichkeit der Anpassung der Handelsaggressivität. Der E
AW Three MA EA
AW Trading Software Limited
1.5 (2)
Experten
Ein Expert Advisor, der am Schnittpunkt zweier gleitender Durchschnitte handelt, verwendet den dritten gleitenden Durchschnitt, um die aktuelle Trendrichtung zu filtern. Es hat flexible, aber gleichzeitig einfache Eingabeeinstellungen. Problemlösung ->   HIER   / MT5-Version ->   HIER   / Anleitung   ->       HIER     Vorteile: Intuitive einfache Einrichtung Geeignet für jede Art von Instrument und jeden Zeitrahmen Hat drei Arten von Benachrichtigungen Steckbares System zur Überlappung der erst
GAlpha
Evgenii Tarkov
Experten
Ein hochfrequentes Analysetool, das speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) entwickelt wurde. Es kombiniert moderne Marktanalysetechniken, maschinelles Lernen und eine anpassungsfähige Risikomanagementstrategie, um die Gewinne in dem für den Edelmetallmarkt typischen hochvolatilen Umfeld zu maximieren. Hauptmerkmale: Adaptive volatilitätsorientierte Strategie: Der Betrieb einer automatisierten Korrekturvorrichtung (Stop-Loss, Take-Profit) wird durch eine fluide Umgebung unter Verwendung de
MACD Cross
Cumhur Yugnuk
Experten
Expert Advisor auf der Grundlage Ihres persönlichen MACD. Was auch immer Ihre Strategie ist, er ist es. Sie können ihn auf alle Paritäten anwenden. Keine Einschränkungen. Einstellungen kaufen : Schnelle EMA-Periode kaufen Langsame EMA-Periode kaufen Kaufsignal-Periode Losgröße kaufen Stop Loss Level kaufen Take Profit Level kaufen Verkaufen Einstellungen : Verkaufen Schnelle EMA-Periode Verkaufen Langsamer EMA-Zeitraum Verkaufssignal-Periode Verkaufen Losgröße Verkaufen Stop Loss Level Verkauf
Synergy EA MT4
Jamal El Alama
Experten
Synergy EA MT4 verwendet eine Kombination aus drei Schlüsselindikatoren, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte für den Handel zu bestimmen. Diese Indikatoren sind der Relative Strength Index ( RSI ), die Bollinger Bänder und der gleitende 200-Perioden-Durchschnitt . Im Folgenden wird erläutert, wie jeder Indikator zum Entscheidungsprozess beiträgt: Relative Strength Index ( RSI ) : Der RSI ist ein Momentum-Oszillator, der die Geschwindigkeit und Veränderung von Kursbewegungen misst. Er h
Safe and Steady Profits Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Sicherheit im Devisenhandel ist das Hauptanliegen der Händler! Es hat keinen Sinn, heute zu handeln und morgen alles zu verlieren! (Der Handel ist riskant, und es gibt keine Garantien für den Gewinn ) Hier kommt die Kraft unseres Experten ins Spiel! Die Idee dahinter ist die Sicherheit der Investorenfonds, dann kommt der Gewinn. Daher wird dieser Experte nicht der Experte sein, der Ihr Konto um ein Vielfaches verdoppeln wird. Es wird der Experte sein, auf den Sie sich verlassen können, um s
Ai UC EA MT4
Indra Maulana
Experten
Dieser Experte befindet sich im Aufbau und ist noch nicht fertiggestellt Die Entwicklung dieses Experten wird in höchstens 2 Jahren abgeschlossen sein. Unser Ziel bei der Veröffentlichung dieses Experten ist es, Kapital für die Entwicklung unseres besten Experten zu gewinnen. Dieser Experte wird definitiv der beste Experte unseres Teams sein. Um an diesem Projekt teilzunehmen, können Sie diesen Experten zum niedrigstmöglichen Preis kaufen. Dieser Experte wird definitiv der teuerste Experte unse
BTC Sunrise MT4
So-ta O-tsuka
Experten
MT5 Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/117278 BTC Sunrise ist ein vollautomatischer Roboter für BTCUSD/BTCUSDT Der Roboter wendet eine für Bitcoin optimierte Scalping-Strategie mit hoher Volatilität an. Der Algorithmus des Advisors nutzt die Marktstärke und die Wiederholbarkeit, um Aufträge zwischen dem NY-Marktschluss und der Eröffnung des Ozeanien-Marktes zu platzieren. Die Aufträge werden mit Take-Profit und Stop-Loss abgewickelt, und die Einstellungen des Expert Advisors sind
Turtle Scalper Pro
Michela Russo
4.81 (26)
Experten
Turtle Scalper Pro ist ein Handelsroboter für den Forex-Handel. Dies ist eine Mischung aus Trend Following und Counter Trend System. Backtest Now! Dieser Expert Advisor verwendet keine Arbitrage , Grid, Martingale oder andere gefährliche Strategien . Alle Trades sind durch StopLoss und TakeProfit abgedeckt. Wichtige Informationen offenbart Durch den Kauf dieses Expert Advisor sind Sie berechtigt , eine kostenlose Kopie von Spider Crazy Pro erhalten ! (Alle zukünftigen Updates enthalten) -> Um e
Aero Trailed EA
Vratislav Tukal
Experten
Dieser EA verwendet einen der sechs Algorithmen (MA, Fraktale, SAR, ATR, Candlestick-Bewegung und Punkte), um den besten Take-Profit und zwei MAs zum Einstieg in den Handel zu finden. Sie können ein Break-Even-Niveau festlegen, um den Stop-Loss Ihrer eröffneten Positionen zu verschieben. Sie können geöffnete Positionen nach der Magic Number filtern. Funktioniert auf jedem Zeitrahmen und jedem Paar. Das Basis-Setup ist ideal für EURUSD, AUDUSD, GBPUSD auf dem M15-Zeitrahmen mit 500 USD Einlage.
Inversus TS
Eva Carmelina Hernandez Matias
Experten
Inversus Trend Scalper ist ein großartiges Werkzeug, das mit einer Strategie programmiert wurde, die von einem Trendindikator unterstützt wird, um zum besten Zeitpunkt in den Markt einzusteigen. Es verfügt über ein dynamisches Trailing-System, um Gewinnaufträge zu schützen, und ein Hedging-System, um Verluste mit neuen Aufträgen zu decken und im Plus zu schließen, sobald das Ziel erreicht ist. Sie können von 100 dlls in Cent-Konto und 1.000 usd in Standard-Konto für jedes Paar von Gleichgewicht
Algolution USDJPY
Kin Ching Chan
Experten
Alle Benutzer müssen eine eigene Einstellung haben. Bitte kontaktieren Sie uns nach dem Kauf. Sollten Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte sofort. Wir stellen Ihnen die USDJPY-Strategie vor - ein revolutionäres Handelssystem, das fortschrittliche Indikatoren und ausgefeilte Techniken für ein umfassendes und leistungsstarkes Handelserlebnis kombiniert. Es wird kein Martingale hinzugefügt - einfach kontrolliert skalieren! Risiko-Management Wir wissen, dass das Risikomanage
Hfx61 Starter
PT Hastinapura Makmur Sejahtera
Experten
HFX 6.1 Starter Dieser Expert Advisor kann versuchen, alle möglichen frühen Markttrends in allen Zeitrahmen zu scannen, aber er ist gut genug, um EA auf den M15-Zeitrahmen zu setzen. Einige der eingebauten Oszillator-Indikatoren werden verwendet, um vorherzusagen, wohin der Marktpreis gehen wird. Wenn der frühe Trend fehlschlägt, verwendet EA eine Flat-Lot-Hedge mit kontrollierter Orderdistanz. Hier unten EA-Parameter:     Trade_Set_AUTO, Standard ist ## AUTO Trade Setting ##, Mittlere Note
Amelia
Hugo Torrecilla Antolin
Experten
Limited time offer for $ 40 . Launch promotion. Price will go up soon to 100$. Beschreibung: Alex AI ist ein Handelssystem, das auf Fibonacci-Gittern basiert. Entwickelt mit einer KI, die in der Lage ist, die besten Handelsergebnisse zu erzielen. Die Suche nach Ein- und Ausstiegen basiert auf Fibonacci-Regeln. Das System analysiert die Märkte auf der Suche nach den besten Gelegenheiten und erzielt durch eine KI die besten Ergebnisse. Die Verwendung von Tools, die auf der Fibonacci-Sequenz und
MA reverse Crossover MT4
AMS Trading
Experten
Dieser EA handelt mit Moving Averages Crossovers. Er bietet vollständig anpassbare Einstellungen, flexible Einstellungen für das Positionsmanagement. Einfach zu bedienen und zu überwachen Vollständig anpassbare Einstellungen für gleitende Durchschnitte Anpassbarer TP Funktioniert für ECN/Nicht-ECN-Broker Funktioniert für 2-3-4-5-stellige Symbole Der Handel kann NFA/FIFO-konform sein Trades werden bei entgegengesetzten Signalen geschlossen Eingebautes Geldmanagement Der EA implementiert die folge
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experten
Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experten
SNeox AI   ist ein automatisierter Multi-Währungs-Handelsroboter für stabiles, langfristiges Trading auf dem Forex-Markt. Der Berater wurde unter Verwendung bewährter Algorithmen zur Analyse von Marktpreisen und Volatilität entwickelt und konzentriert sich auf umsichtiges Trading mit kontrollierten Risiken. ACHTUNG!   Neujahrsaktion: Die ersten 15 Käufe kosten nur 99 $. Die nächsten 15 - 159 $ Endpreis: 229 $ Nutzen Sie dieses Angebot schnell! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
Weitere Produkte dieses Autors
RSI Bullseye Gold MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Überblick RSI Bullseye Gold ist ein hochpräziser Expert Advisor (EA), der ausschließlich für den Handel mit XAU/USD (Gold) entwickelt wurde. Dieser EA basiert auf einer RSI-basierten Sniper-Strategie und identifiziert optimale Einstiegspunkte für eine präzise und effiziente Handelsausführung. Egal, ob Sie Scalping oder Swing-Trading betreiben, RSI Bullseye Gold ist so optimiert, dass Sie durchgängig hochwahrscheinliche Trades erzielen. Hauptmerkmale RSI-basierter Präzisionseinstieg: Erkennt üb
CandleMomentum FX MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
CandleMomentum FX - Präziser Candlestick & Momentum Handelsbot Übersicht CandleMomentum FX ist ein leistungsstarker Forex-Handels-Bot, der Candlestick-Muster und Momentum-Verschiebungen analysiert, um hochpräzise Trades auszuführen. Durch die Kombination von Preisaktionsanalyse und Momentum-basiertem Handel gewährleistet dieser EA schnelle und präzise Markteintritte und ist damit ideal für Händler, die sich auf Trendstärke und Candlestick-Formationen verlassen. Hauptmerkmale Momentum-basierte Ca
Dynamic RSI Grid
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Dynamic RSI Grid - Intelligenter Rasterhandel mit RSI-Optimierung Überblick Dynamic RSI Grid ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA) für das Grid-Trading, der die Take Profit (TP)-Levels auf der Grundlage von RSI-Signalen intelligent anpasst. Dieser Ansatz sorgt für optimierte Handelsausstiege, reduzierte Drawdowns und erhöhte Profitabilität, indem er sich an das reale Marktmomentum anpasst. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die einen automatisierten, präzisen und anpassungsfähigen
FREE
RetraceX Scalper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Übersicht RetraceX Scalper ist ein fortschrittlicher Pullback-Scalping-Bot, der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nutzt, um hochwahrscheinliche Retracement-Einstiege zu identifizieren. Er gewährleistet eine präzise Handelsausführung mit minimalem Risiko und maximaler Belohnung, was ihn zu einem idealen Werkzeug für Händler macht, die sich auf schnelle Pullback-Gelegenheiten konzentrieren. Hauptmerkmale Erkennung von Unterstützungen und Widerständen: Identifiziert starke Marktzonen für prä
Gold Blitz The Ultimate Gold Trading
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Gold Blitz ist ein fortschrittlicher KI-gesteuerter Trading-Bot, der für Präzision, Geschwindigkeit und Rentabilität im Goldhandel entwickelt wurde. Mithilfe modernster Algorithmen scannt er Markttrends, identifiziert Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit und führt sie mit maximaler Effizienz aus. Egal, ob Sie Scalping, Daytrading oder Positionen halten, Gold Blitz ist für eine konsistente Performance bei kontrolliertem Risiko optimiert. Hinweis : Setzen Sie MQLTEST in den Einstellungen a
FX Hydra 13
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
FX Hydra 13 ist ein hochmoderner Forex-EA , der den Markt mit 13 leistungsstarken Handelsmodi dominieren soll. Inspiriert von der legendären Hydra, liefert dieser Bot hochpräzisen Handel auf dem H1-Zeitrahmen und ist mit allen wichtigen und exotischen Währungspaaren kompatibel. Hauptmerkmale: 13 adaptive Handelsmodi - Optimiert für jede Marktbedingung Multi-Currency Support - Funktioniert mit allen wichtigen und exotischen Paaren AI-Driven Smart Logic - Hochentwickeltes Risikomanagement &
DualEdge FX The Ultimate Trend
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
DualEdge FX – Fortschrittlicher Trend- und Umkehrhandelsbot Überblick: DualEdge FX ist ein professioneller Handelsbot, der Markttrends verfolgt und Umkehrpunkte präzise erkennt . Er ermöglicht es Tradern, sowohl Trendfolgestrategien als auch Gegenbewegungsstrategien zu nutzen, indem er sich automatisch an Marktveränderungen anpasst. Hauptmerkmale: Duale Strategie: Kombination aus Trendfolge und Umkehrhandel . KI-gestützte Marktanalyse: Erkennt Marktveränderungen und passt Trades automatisch an.
BullionX Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
BullionX Trader - Fortgeschrittener Bot für den Handel mit Gold, Kryptowährungen und mehreren Währungen Übersicht BullionX Trader ist ein leistungsstarker KI-gesteuerter Trading-Bot für Gold (XAU/USD), Kryptowährungen (BTC/USD) und die wichtigsten Devisenpaare. Egal, ob Sie mit Edelmetallen, Devisen oder Kryptowährungen handeln, dieser Expert Advisor passt sich den Marktbedingungen an und führt hochpräzise Trades in verschiedenen Anlageklassen aus. Hauptmerkmale Gold- und Krypto-Optimierung: En
SARXpert The Ultimate Double SAR Trading Bot
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
SARXpert ist ein professioneller Forex-Handels-Bot, der eine doppelte parabolische SAR-Strategie verwendet, um Markttrends und Umkehrungen mit hoher Präzision zu erfassen. Er wurde für Händler entwickelt, die optimierte Einstiegs- und Ausstiegspunkte für maximale Profitabilität sowohl in trendigen als auch in schwankenden Märkten suchen. Hauptmerkmale: Doppelte SAR-Strategie: Verwendet zwei Parabolic SAR-Indikatoren für eine verbesserte Trenderkennung. Erkennung von Trends und Umkehrungen: Pass
SafeTradeX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
SafeTradeX - Sicherer und stabiler Forex-Handelsbot Überblick SafeTradeX ist ein hochsicherer und stabiler Handels-Bot , der für beständige Profitabilität entwickelt wurde, ohne sich auf risikoreiche Strategien wie Martingale oder steigende Losgrößen zu verlassen. Dieser EA wurde für Trader entwickelt , die Kapitalschutz und stetiges Wachstum bevorzugen , und gewährleistet diszipliniertes und risikobewusstes Handeln unter allen Marktbedingungen. Wichtigste Merkmale Kein Martingale, keine Lot-Mu
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
CandleMomentum FX - Präziser Candlestick & Momentum Handelsbot Übersicht CandleMomentum FX ist ein leistungsstarker Forex-Handels-Bot, der Candlestick-Muster und Momentum-Verschiebungen analysiert, um hochpräzise Trades auszuführen. Durch die Kombination von Preisaktionsanalyse und Momentum-basiertem Handel gewährleistet dieser EA schnelle und präzise Markteintritte und ist damit ideal für Händler, die sich auf Trendstärke und Candlestick-Formationen verlassen. Hauptmerkmale Momentum-basierte C
Divergence Sniper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Divergence Sniper - Hochpräziser MACD-Divergenz-Handelsbot Übersicht Divergence Sniper ist ein hochpräziser automatisierter Trading-Bot für Händler, die MACD-Divergenz- und Preisaktionsmuster ausnutzen wollen. Er scannt den Markt nach versteckten und regelmäßigen Divergenzen und kombiniert sie mit wichtigen Preisaktionssignalen, um präzise Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten zu generieren. Hauptmerkmale MACD-Divergenz-Erkennung: Identifiziert sowohl bullische als auch bearische MACD-Divergenzen. Pre
Breakout Hunter SR
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Übersicht Breakout Hunter ist ein leistungsstarker automatischer Trading-Bot, der Ausbrüche aus wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erkennt und nutzt. Er durchsucht den Markt kontinuierlich nach hochwahrscheinlichen Ausbruchsgelegenheiten und ermöglicht es Händlern, starke Kursbewegungen mit Präzision zu nutzen. Hauptmerkmale Erkennung von Unterstützungen und Widerständen: Identifiziert starke Marktniveaus, um Ausbruchschancen zu erkennen. Erkennung von Ausbrüchen und Fakeouts: U
GoldVertex EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
GoldVertex EA - Gold- und Devisenhandels-Bot der institutionellen Klasse Überblick GoldVertex EA ist ein hochleistungsfähiger Handelsroboter für Institutionen, der speziell für den Premium-Gold- (XAU/USD) und Devisenhandel entwickelt wurde. Dieser EA wurde für vermögende Händler entwickelt und konzentriert sich auf Präzision, risikokontrollierte Ausführung und maximale Rentabilität durch fortschrittliche Marktanalyse und intelligente Auftragsverwaltung. Der Name "Vertex" steht für den höchste
FVG Scalper Pro
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Überblick FVG Scalper Pro ist ein Hochgeschwindigkeits-Trading-Bot, der Fair Value Gaps (FVGs) mit präzisen Scalping-Strategien ausnutzt. Dieser Expert Advisor erkennt Marktineffizienzen und führt schnelle, hochpräzise Trades aus, was ihn zur idealen Wahl für Händler macht, die aus volatilen Marktbedingungen Kapital schlagen wollen. Er sorgt für optimierte Ein- und Ausstiege und gewährleistet gleichzeitig ein striktes Risikomanagement für eine konsistente Performance. Wichtigste Merkmale Fair
Candle Beast EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Übersicht Candle Beast EA ist ein fortschrittlicher Hochfrequenz-Scalping-Roboter, der entwickelt wurde, um aus schnellen Kursbewegungen innerhalb einer einzigen Kerze Kapital zu schlagen. Dieser Expert Advisor führt Trades mit blitzschneller Präzision aus und ist damit ideal für Scalping-Strategien sowohl im Forex- als auch im Rohstoffbereich wie XAU/USD (Gold). Hauptmerkmale Einzelkerzen-Scalping: Konzentriert sich auf schnelle Trades, die auf dem Momentum einer einzelnen Kerze basieren. In
FX Hydra 13 Modes
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
FX Hydra 13 - Fortgeschrittener H1 Forex Handelsbot Überblick FX Hydra 13 ist ein leistungsstarker Devisenhandels-Bot, der für Präzision und Anpassungsfähigkeit auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Inspiriert von der mythischen Hydra, integriert dieser Expert Advisor 13 leistungsstarke Handelsmodi, die es ihm ermöglichen, sich nahtlos an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen. Er ist für die Arbeit mit allen wichtigen und exotischen Währungspaaren optimiert und gewährleistet einen kon
AuricDynamiX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
AuricDynamiX - Advanced Gold & Forex Trading Bot Ich habe den Indikator dieses Bots im Kommentarbereich hinzugefügt, bitte überprüfen Sie den Kommentarbereich und installieren Sie dann die Demo-Version Überblick AuricDynamiX ist ein leistungsstarker KI-gesteuerter Trading-Bot, der speziell für Gold (XAU/USD) und die wichtigsten Devisenpaare entwickelt wurde. Mithilfe einer dynamischen Strategieanpassung identifiziert dieser Expert Advisor Marktmomentum, Trendwechsel und Ausbruchschancen, um
GridFortune
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
GridFortune ist ein KI-gesteuerter Forex-Handels-Bot, der Grid-Trading-Strategien mit einem Profit-First- und Last-Order-Closing-Mechanismus ausführt. Im Gegensatz zu traditionellen Grid-basierten EAs priorisiert GridFortune profitable Trades und gewährleistet eine kontrollierte Lot-Zuteilung und ein optimiertes Risikomanagement für konsistentes und nachhaltiges Wachstum über verschiedene Währungspaare hinweg. Der Name "GridFortune" steht für stetige Gewinnakkumulation durch intelligenten Grid
Trap Grid EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Trap Grid EA ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der für den H1-Zeitrahmen entwickelt wurde und sich daher ideal für den Handel mit mehreren Devisenpaaren wie EUR/USD, NZD/USD und anderen wichtigen Währungen eignet. Er kann auch für den Goldhandel (XAU/USD) verwendet werden, aber aufgrund der Volatilität von Gold sind manuelle Anpassungen für eine optimale Leistung erforderlich. Hauptmerkmale Erkennung von Fakeouts und Ausbrüchen: Identifiziert Marktfallen und falsche Ausbrüche, um die Rent
Grid Synergy
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Überblick Grid Synergy ist ein automatisierter Trading-Bot, der eine strukturierte Grid-Trading-Strategie umsetzt und sich an die Marktbedingungen anpasst. Er bietet Händlern einen systematischen Ansatz für die Verwaltung von Trades, der sich auf strategische Eingänge und kontrolliertes Risikomanagement konzentriert. Der EA ist für verschiedene Währungspaare und Gold optimiert und bietet anpassbare Einstellungen, um sich an verschiedene Handelsstile anzupassen. Hauptmerkmale Kompatibilität mit
Pro Grid Master
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Überblick Pro Grid Master ist ein vollautomatischer Trading-Bot, der mithilfe einer fortschrittlichen Grid-Strategie Gewinne maximiert. Er verwaltet effizient den Handel mit mehreren Währungspaaren und passt sich den Marktbedingungen an, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu gewährleisten. Wichtiger Hinweis: Wenn Sie diesen Bot testen möchten, stellen Sie bitte sicher, dass in den Einstellungen SL = 0 ist, damit er richtig funktioniert. Technische Daten Währungspaare: EUR/USD, GBP/USD
DynaGrid Diver EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
DynaGrid Diver - Fortgeschrittener Divergenz & Grid Trading EA Überblick DynaGrid Diver ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der Divergenzerkennung mit einer Grid-Trading-Strategie kombiniert, um die Profitabilität zu maximieren. Er identifiziert auf intelligente Weise Marktumkehrungen anhand von Divergenzsignalen und verwaltet gleichzeitig Trades durch ein strukturiertes Grid-System, das optimierte Ein- und Ausstiege gewährleistet. Dieser EA ist so konzipiert, dass er sich dynamisch
RSI Bullseye Gold
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Überblick RSI Bullseye Gold ist ein hochpräziser Expert Advisor (EA), der ausschließlich für den Handel mit XAU/USD (Gold) entwickelt wurde. Dieser EA basiert auf einer RSI-basierten Sniper-Strategie und identifiziert optimale Einstiegspunkte für eine präzise und effiziente Handelsausführung. Egal, ob Sie Scalping oder Swing-Trading betreiben, RSI Bullseye Gold ist so optimiert, dass Sie durchgängig hochwahrscheinliche Trades erzielen. Hauptmerkmale RSI-basierter Präzisionseinstieg: Erkennt üb
XAU TrendSeeker
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
XAU TrendSeeker - Fortgeschrittener Gold-Handels-Bot auf EMA-Basis Überblick XAU TrendSeeker ist ein auf dem Exponential Moving Average (EMA) basierender Trendfolge-Expert Advisor (EA), der speziell für den XAU/USD (Gold)-Handel entwickelt wurde. Dieser EA hilft Händlern dabei, starke Markttrends zu erkennen und zu verfolgen, um mit hoher Wahrscheinlichkeit ein- und aussteigen zu können. Ob Sie sich auf Ausbrüche, Pullbacks oder Trendfortsetzungen konzentrieren, der XAU TrendSeeker sorgt dafür
ScalpX 5M
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Überblick ScalpX 5M ist ein High-Speed Scalping Expert Advisor (EA), der für den M5 (5-Minuten) Zeitrahmen entwickelt wurde. Er nutzt präzise Candlestick-Muster und Momentum-basierte Einstiege, um schnelle Kursbewegungen zu erfassen, die eine schnelle Handelsausführung und optimierte Gewinnmitnahmen gewährleisten. Dieser EA eignet sich perfekt für Händler, die bei volatilen Marktbedingungen ein hochfrequentes, risikoarmes Scalping suchen. Hauptmerkmale Ultra-schnelles Scalping: Handelt auf de
DoubleSAR X
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
DoubleSAR X - Fortgeschrittener Trendfolge- und Erholungs-Handelsbot Überblick DoubleSAR X ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der die Strategie des doppelten parabolischen SAR (Stop und Reverse) mit dem Martingale-System kombiniert, um die Handelsausführung zu verbessern. Er erkennt Trendumkehrungen mithilfe einer doppelten SAR-Strategie und wendet eine Martingale-basierte Los-Skalierung für ein effektives Risikomanagement an. Dieser EA gewährleistet präzise Einstiege, kontrollierte
TheLeoTraderFX Supreme
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
TheLeoTraderFX - Supreme - Hochwertiger Scalping-Bot für Gold (XAU/USD) Überblick TheLeoTraderFX - Supreme ist nicht einfach nur ein weiterer Trading-Bot - es ist ein erstklassiger Expert Advisor (EA), der für Elite-Händler entwickelt wurde, die Präzision, Geschwindigkeit und exklusive Marktausführung verlangen. Dieser Bot wurde speziell für XAU/USD (Gold) auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt und bietet hochfrequentes Scalping, fortschrittliches Handelsmanagement und hervorragende Risikokontrolle.
ICT Phantom Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
ICT Phantom Trader ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der Inner Circle Trader (ICT) Engulfing Patterns und institutionelle Handelsstrategien nutzt. Er wurde für Händler entwickelt, die Smart Money Concepts (SMC) folgen und sich auf Liquidität, Orderblöcke und Preisaktionsbestätigung konzentrieren. Zuvor kostete er $100 pro Monat , jetzt sind alle meine Bots für eine zeitlich begrenzte Aktion für nur $36 pro Monat erhältlich . Eigenschaften & Funktionalitäten: ICT Engulfing Pattern Det
Smart Throwback Pro
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Smart Throwback Pro ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der sich auf die Identifizierung von Rücksetzern (Pullbacks) in Trendmärkten spezialisiert hat. Der Algorithmus erkennt Kursrücksetzer auf Schlüsselebenen wie Unterstützungen, Widerstände, Orderblöcke und Fibonacci-Zonen und sorgt so für hochwahrscheinliche Handels-Setups. Dieser Expert Advisor ist ideal für Händler, die sich auf Trendfortsetzungsstrategien konzentrieren und gleichzeitig das Risiko minimieren wollen. Merkmale & Funk
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension