CandleMomentum FX

CandleMomentum FX - Präziser Candlestick & Momentum Handelsbot

Übersicht

CandleMomentum FX ist ein leistungsstarker Forex-Handels-Bot, der Candlestick-Muster und Momentum-Verschiebungen analysiert, um hochpräzise Trades auszuführen. Durch die Kombination von Preisaktionsanalyse und Momentum-basiertem Handel gewährleistet dieser EA schnelle und präzise Markteintritte und ist damit ideal für Händler, die sich auf Trendstärke und Candlestick-Formationen verlassen.

Hauptmerkmale

  • Momentum-basierte Candlestick-Analyse: Erkennt starke Preisaktionssignale für optimale Handelseinstiege.
  • Intelligente Trend-Erkennung: Identifiziert Trendfortsetzungen und -umkehrungen für eine präzise Ausführung.
  • Handel mit mehreren Währungen und Gold: Kompatibel mit XAU/USD und den wichtigsten Forex-Währungspaaren.
  • KI-gestützte Handelsausführung: Optimiert für eine schnelle und effiziente Auftragsvergabe.
  • Risikomanagement-System: Umfasst automatische Losgrößenbestimmung und adaptive Stop-Loss-Mechanismen.
  • Optimiert für den M5-Zeitrahmen: Ausgewogene Geschwindigkeit und Genauigkeit für Scalping und kurzfristigen Handel.

Technische Informationen

  • Zeitrahmen: M5
  • Mindest-Lotgröße: 0.01
  • Plattform: MetaTrader 4
  • Mindesteinlage: $1000
  • Hebelwirkung: 1:10 - 1:1000
  • Unterstützte Kontotypen: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN
  • Unterstützte Paare: XAU/USD und wichtige Forex-Paare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF)

Warum CandleMomentum FX wählen?

CandleMomentum FX wurde entwickelt, um momentumgesteuerte Kursbewegungen mit Hilfe von Candlestick-Mustern zu erfassen und profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Egal, ob Sie mit starken Trends oder Umkehrungen handeln, dieser EA hilft Ihnen, Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das Risiko in kurzen Zeitrahmen zu minimieren.


Empfohlene Produkte
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experten
LANCIERUNGS-PROMO Nächster Preis: $349 Der Preis wird steigen, um die Anzahl der Benutzer für diese Strategie zu begrenzen Der Expert Advisor "Volna FX" ist ein Vertreter von Robotern, die mit Levels handeln. Die Levels können automatisch erstellt werden, oder sie können starr in den Parametern des Expert Advisors eingestellt werden. PRÜFEN SIE DAS ECHTE SIGNAL: https: //www.mql5.com/en/signals/847709 Die Einzigartigkeit des Advisors besteht darin, dass er sowohl mit Mittelwertbildung und unter
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experten
Willkommen bei Indicement! PROP FIRM READY! -> Set-Dateien   hier herunterladen Einführungsaktion: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990 $ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimativer Kombi-Deal     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   bringt meine 15-jährige Erfahrung in der Erstellung professioneller Handelsalgorithmen in die Ind
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experten
Clear Reversal Scalper EA Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um scharfe Marktumkehrgelegenheiten zu erkennen, indem er eine vordefinierte Anzahl von aufeinanderfolgenden bullischen oder bearischen Kerzen erkennt, die eine mögliche Erschöpfung des aktuellen Trends signalisieren. Sobald das Umkehrmuster erkannt wird, geht der EA einen Handel in Richtung der großen Umkehrkerze ein und nutzt das Momentum für einen schnellen Scalp. Diese Strategie funktioniert am besten in volatilen Sitzungen.
Trend BtD
Roman Meskhidze
Experten
LANCIERUNGS-PROMO Nächster Preis: $249 Der Preis wird steigen, um die Anzahl der Benutzer für diese Strategie zu begrenzen Der "Trend BtD" Expert Advisor ist ein Vertreter der Roboter Handel Breakout Ebenen. Levels automatisch gebaut. Die Einzigartigkeit des Advisors ist, dass er OHNE Mittelwertbildung und nach dem Martingal-Prinzip arbeitet. ALLE Aufträge haben StopLoss und TakeProfit. SEHR WICHTIG: Laden Sie immer SET-Dateien für jedes Paar! Passen Sie die Lotgröße an Ihr Depot an! WIE TESTEN
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
Experten
Neon Trade – eine hochmoderne Handelslösung, die Ihnen den Weg zu finanzieller Freiheit und höchstem Trading-Niveau eröffnet Ich hatte das Ziel, eine einzigartige Handelslösung zu entwickeln, die den Anforderungen jedes Traders gerecht wird – unabhängig von dessen Zielen und Aufgaben. Der Kerngedanke war die Kombination von maschinellem Lernen mit fortschrittlichen Handelstechniken, um das volle Potenzial ihrer Synergie auszuschöpfen. Das System eignet sich sowohl zur schnellen Vergrößerung kle
Golden Suite
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden Suite positioniert sich als innovativer Trading Advisor, der bewährte Handelsstrategien kombiniert. Sein Ziel ist es, Händlern ein zuverlässiges System von Marktanalysen, Prognosen und Empfehlungen zu bieten, das auf einer umfassenden Datenanalyse basiert. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Hauptmerkmale der Golden Suite: MARKTEINSTELLUNGEN Automatische Auswahl der Indikatoren Risiko in % der Einlage Trailing-Stop Nachrichtenfilter Mu
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Experten
Dies ist ein vollautomatischer Handelsroboter für das Währungspaar EURCHF, der aber auch für den Handel mit anderen Währungspaaren konfiguriert werden kann. TURBO SCALPER PRO verwendet eine Trendfolgestrategie, die auf dem MACD, dem parabolischen SAR und dem gleitenden Durchschnittsindikator basiert. Der Roboter arbeitet im vollautomatischen Modus, auf dem Zeitrahmen M1. Der Trader muss ihn nicht für den Handel einrichten. Öffnen Sie EURCHF und verbinden Sie TURBO SCALPER PRO nur mit EURCHF M1 u
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experten
Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experten
Einzahlung : ab 100 Einzahlungseinheiten Handelspaare : Ich empfehle Währungspaare: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Handelszeitraum : beliebig Konto: Sie sollten ECN-ECN.Pro-Konten mit fünfstelligen Kursen mit einer moderaten Größe (Spread) verwenden. Parameter: USING - Wahl, Handelsrisiko oder festes Lot RISK/LOT - Lot-Risiko-Wert RESTORING_THE_BALANCE - Wiederherstellung des Gleichgewichts* HOW_THE_RESET_WINDOW - Zurücksetzen der globalen Variablen TAKE_PROFIT - Gewinn
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experten
Dieser Expert Advisor handelt sowohl auf der Grundlage von Trendlinien als auch auf der Basis von Volumenanalysen. Die Volumina werden anhand von Minutenbalken berechnet, um festzustellen, ob sie auf- oder absteigend waren. Die Trendlinien werden auf der Grundlage von Höchst- und Tiefstständen in der Handelshistorie gezeichnet. Außerdem gibt es zusätzliche Indikatoren. Kauf- oder Verkaufssignale hängen von all diesen Faktoren ab. Dies ermöglicht es dem EA, den Markt mit größerer Genauigkeit zu b
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experten
Bar Boss   Der Expert   Advisor verwendet den FletBoxPush-Indikator, um den Markt zu analysieren und Handelssignale zu bestimmen. Der Indikator ist in den Expert Advisor integriert und seine zusätzliche Installation auf dem Chart ist nicht erforderlich. Der Handel findet beim Ausbruch der Levels statt, die als die Grenzen der Flat definiert sind. Es wird eine Verlustbegrenzung verwendet. Beschreibung der Beratereinstellungen TimeFrames - Chartperiode, Einstellung für den Indikator color - die F
Fibonacci System
Maksim Neimerik
Experten
Das System verwendet Fibo-Levels. Neben den grundlegenden Fibo-Levels (23,6; 38,2; 50,0; 61,8; 100,0;) bietet der EA auch benutzerdefinierte Levels (34,0; 36,0; 64,0; 66,0;). Sie können entscheiden, ab welchen Levels gehandelt werden soll. Handelsbeispiel: Wenn sich der Markt im Aufwärtstrend befindet und der Preis bis zu den Levels zurückgeht (wie wir uns erinnern, wählen wir die Levels selbst aus), eröffnet der EA Kaufaufträge. Das Gegenteil ist der Fall bei Verkaufsaufträgen. Der EA kann in d
EA RSI Pending Grid
Zafar Iqbal Sheraslam
Experten
"RSI" bezieht sich in der Regel auf den Relative Strength Index, einen technischen Indikator, der auf den Finanzmärkten verwendet wird, um die Stärke oder Schwäche des Kurses eines Vermögenswertes zu analysieren. " Pending Grid" kann auf eine bestimmte Handelsstrategie hinweisen, die schwebende Aufträge mit Grid-Handelstechniken kombiniert. RSI EA : RSI (Relative Strength Index) ist ein technischer Indikator, der beim Handel verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Vermögenswert überkauft oder ü
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Magic Win
Reni
4 (2)
Experten
EA MAGIC WIN ist ein fortschrittliches Handelssystem, das lange Zeit unter verschiedenen Marktbedingungen mit schweren Belastungstests getestet wurde. Basierend auf unserer benutzerdefinierten Indikator, der mit Mean Reversion Konzept zusammen mit einigen anderen Algorithmus unterstützt wird diese Produkte passt sich in den aktuellen Marktbedingungen und entsprechend handeln. Unterstützte Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Empfohlener TF: M15. Das Setfile kann von hier herunt
Forex Gump Special
Andrey Kozak
Experten
Forex Gump Special ist ein automatischer Handelsroboter für das Währungspaar GBPUSD. Der Roboter handelt auf der Grundlage des Durchbrechens des Grenzpreises. Mithilfe des Mittelwertbildungsalgorithmus analysiert der Roboter den Markt und markiert die Punkte der Höchst- und Tiefstpreise, wodurch ein virtueller Kanal entsteht. Sobald der Preis über den virtuellen Kanal hinausgeht, eröffnet der Roboter ein Geschäft in die entgegengesetzte Richtung. Dieser Handelsalgorithmus basiert auf der Idee,
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
Butterfly Strong
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dieser Expert Advisor ist für ein effektives Anlagemanagement und den mittelfristigen Handel konzipiert. Anders als die Butterfly Platinum-Version verwendet er das Martingale-System. Wenn der vorherige Handel mit einem Verlust abgeschlossen wurde, ist das nächste Lot gleich dem letzten Lot multipliziert mit MultiplierLots. Jeder Handel ist durch einen Stop Loss geschützt. Es kann jeweils nur ein Marktauftrag eröffnet werden. Das System arbeitet mit schwebenden Aufträgen (Stop, Limit) oder Markta
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Experten
Der Super Scalper Universal ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der fünf Indikatoren verwendet. Jede offene Position wird durch eine versteckte Stop-Order geschützt, die durch einen fortschrittlichen Modifikationsalgorithmus verwaltet wird. Bei der Suche nach geeigneten Signalen verwendet der EA den integrierten Indikator in Verbindung mit dem Trend- und Zeitfilter sowie dem Volatilitätsfilter. Er verwendet eine dynamische Positionsschließung, die den Ort, an dem die Order eröffne
Macd Pro I
Steve Zoeger
Experten
MACD Pro I EA https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 =============== Dieser Robot ist voll automatisiert und wurde für jedermann erstellt. Der Robot funktioniert auch auf Cent-Konten. Der Ea basiert auf dem MACD Indikator und 3 weiteren und ist einfach gehalten. ========================================= Vielleicht ist es besser, für kleine Gewinne zu gehen, setzen Sie es auf höhere Zeitrahmen, dann können Sie es für mehr Paare zur gleichen Zeit verwenden. =========================================== =>
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experten
GMMA Trade X ist ein EA, der auf GMMA basiert. GMMA-Parameter wie MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 und CandlestickShift1-24 können angepasst werden. GMMA Trade X nutzt die hochmoderne intelligente Technologie von BTN TECHNOLOGY, um Ihnen zu helfen, optimale Ergebnisse für Ihre Trades zu erzielen. Mögen Ihre Träume durch GMMA Trade X wahr werden. Viel Erfolg! == == Anfragen == == == E-Mail:support@btntechfx.com
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experten
EA KOGORO TREND PROFITABEL HÖHER, FLEXIBEL UND SICHER EA KOGORO ist ein Roboter, der nach dem grundlegenden Prinzip des Marktes arbeitet: "Trend is Friend" kombiniert mit dem verbesserten Martingale-Prinzip mit einem Vielfachen an Sicherheit gegenüber dem herkömmlichen Martingale. - EA KOGORO ist ein vollautomatischer EA-Roboter für etablierte Paare. - Das Prinzip des Orderausgleichs, niedrige DD schützt Konten besser für hohe Gewinne. - Das Öffnen und Schließen von Aufträgen ist sehr f
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experten
Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experten
SNeox AI   ist ein automatisierter Multi-Währungs-Handelsroboter für stabiles, langfristiges Trading auf dem Forex-Markt. Der Berater wurde unter Verwendung bewährter Algorithmen zur Analyse von Marktpreisen und Volatilität entwickelt und konzentriert sich auf umsichtiges Trading mit kontrollierten Risiken. ACHTUNG!   Neujahrsaktion: Die ersten 15 Käufe kosten nur 99 $. Die nächsten 15 - 159 $ Endpreis: 229 $ Nutzen Sie dieses Angebot schnell! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
Weitere Produkte dieses Autors
RSI Bullseye Gold MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Überblick RSI Bullseye Gold ist ein hochpräziser Expert Advisor (EA), der ausschließlich für den Handel mit XAU/USD (Gold) entwickelt wurde. Dieser EA basiert auf einer RSI-basierten Sniper-Strategie und identifiziert optimale Einstiegspunkte für eine präzise und effiziente Handelsausführung. Egal, ob Sie Scalping oder Swing-Trading betreiben, RSI Bullseye Gold ist so optimiert, dass Sie durchgängig hochwahrscheinliche Trades erzielen. Hauptmerkmale RSI-basierter Präzisionseinstieg: Erkennt üb
CandleMomentum FX MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
CandleMomentum FX - Präziser Candlestick & Momentum Handelsbot Übersicht CandleMomentum FX ist ein leistungsstarker Forex-Handels-Bot, der Candlestick-Muster und Momentum-Verschiebungen analysiert, um hochpräzise Trades auszuführen. Durch die Kombination von Preisaktionsanalyse und Momentum-basiertem Handel gewährleistet dieser EA schnelle und präzise Markteintritte und ist damit ideal für Händler, die sich auf Trendstärke und Candlestick-Formationen verlassen. Hauptmerkmale Momentum-basierte Ca
Dynamic RSI Grid
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Dynamic RSI Grid - Intelligenter Rasterhandel mit RSI-Optimierung Überblick Dynamic RSI Grid ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA) für das Grid-Trading, der die Take Profit (TP)-Levels auf der Grundlage von RSI-Signalen intelligent anpasst. Dieser Ansatz sorgt für optimierte Handelsausstiege, reduzierte Drawdowns und erhöhte Profitabilität, indem er sich an das reale Marktmomentum anpasst. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die einen automatisierten, präzisen und anpassungsfähigen
FREE
RetraceX Scalper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Übersicht RetraceX Scalper ist ein fortschrittlicher Pullback-Scalping-Bot, der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nutzt, um hochwahrscheinliche Retracement-Einstiege zu identifizieren. Er gewährleistet eine präzise Handelsausführung mit minimalem Risiko und maximaler Belohnung, was ihn zu einem idealen Werkzeug für Händler macht, die sich auf schnelle Pullback-Gelegenheiten konzentrieren. Hauptmerkmale Erkennung von Unterstützungen und Widerständen: Identifiziert starke Marktzonen für prä
Gold Blitz The Ultimate Gold Trading
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Gold Blitz ist ein fortschrittlicher KI-gesteuerter Trading-Bot, der für Präzision, Geschwindigkeit und Rentabilität im Goldhandel entwickelt wurde. Mithilfe modernster Algorithmen scannt er Markttrends, identifiziert Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit und führt sie mit maximaler Effizienz aus. Egal, ob Sie Scalping, Daytrading oder Positionen halten, Gold Blitz ist für eine konsistente Performance bei kontrolliertem Risiko optimiert. Hinweis : Setzen Sie MQLTEST in den Einstellungen a
FX Hydra 13
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
FX Hydra 13 ist ein hochmoderner Forex-EA , der den Markt mit 13 leistungsstarken Handelsmodi dominieren soll. Inspiriert von der legendären Hydra, liefert dieser Bot hochpräzisen Handel auf dem H1-Zeitrahmen und ist mit allen wichtigen und exotischen Währungspaaren kompatibel. Hauptmerkmale: 13 adaptive Handelsmodi - Optimiert für jede Marktbedingung Multi-Currency Support - Funktioniert mit allen wichtigen und exotischen Paaren AI-Driven Smart Logic - Hochentwickeltes Risikomanagement &
DualEdge FX The Ultimate Trend
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
DualEdge FX – Fortschrittlicher Trend- und Umkehrhandelsbot Überblick: DualEdge FX ist ein professioneller Handelsbot, der Markttrends verfolgt und Umkehrpunkte präzise erkennt . Er ermöglicht es Tradern, sowohl Trendfolgestrategien als auch Gegenbewegungsstrategien zu nutzen, indem er sich automatisch an Marktveränderungen anpasst. Hauptmerkmale: Duale Strategie: Kombination aus Trendfolge und Umkehrhandel . KI-gestützte Marktanalyse: Erkennt Marktveränderungen und passt Trades automatisch an.
BullionX Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
BullionX Trader - Fortgeschrittener Bot für den Handel mit Gold, Kryptowährungen und mehreren Währungen Übersicht BullionX Trader ist ein leistungsstarker KI-gesteuerter Trading-Bot für Gold (XAU/USD), Kryptowährungen (BTC/USD) und die wichtigsten Devisenpaare. Egal, ob Sie mit Edelmetallen, Devisen oder Kryptowährungen handeln, dieser Expert Advisor passt sich den Marktbedingungen an und führt hochpräzise Trades in verschiedenen Anlageklassen aus. Hauptmerkmale Gold- und Krypto-Optimierung: En
SARXpert The Ultimate Double SAR Trading Bot
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
SARXpert ist ein professioneller Forex-Handels-Bot, der eine doppelte parabolische SAR-Strategie verwendet, um Markttrends und Umkehrungen mit hoher Präzision zu erfassen. Er wurde für Händler entwickelt, die optimierte Einstiegs- und Ausstiegspunkte für maximale Profitabilität sowohl in trendigen als auch in schwankenden Märkten suchen. Hauptmerkmale: Doppelte SAR-Strategie: Verwendet zwei Parabolic SAR-Indikatoren für eine verbesserte Trenderkennung. Erkennung von Trends und Umkehrungen: Pass
SafeTradeX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
SafeTradeX - Sicherer und stabiler Forex-Handelsbot Überblick SafeTradeX ist ein hochsicherer und stabiler Handels-Bot , der für beständige Profitabilität entwickelt wurde, ohne sich auf risikoreiche Strategien wie Martingale oder steigende Losgrößen zu verlassen. Dieser EA wurde für Trader entwickelt , die Kapitalschutz und stetiges Wachstum bevorzugen , und gewährleistet diszipliniertes und risikobewusstes Handeln unter allen Marktbedingungen. Wichtigste Merkmale Kein Martingale, keine Lot-Mu
Divergence Sniper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Divergence Sniper - Hochpräziser MACD-Divergenz-Handelsbot Übersicht Divergence Sniper ist ein hochpräziser automatisierter Trading-Bot für Händler, die MACD-Divergenz- und Preisaktionsmuster ausnutzen wollen. Er scannt den Markt nach versteckten und regelmäßigen Divergenzen und kombiniert sie mit wichtigen Preisaktionssignalen, um präzise Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten zu generieren. Hauptmerkmale MACD-Divergenz-Erkennung: Identifiziert sowohl bullische als auch bearische MACD-Divergenzen. Pre
Breakout Hunter SR
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Übersicht Breakout Hunter ist ein leistungsstarker automatischer Trading-Bot, der Ausbrüche aus wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus erkennt und nutzt. Er durchsucht den Markt kontinuierlich nach hochwahrscheinlichen Ausbruchsgelegenheiten und ermöglicht es Händlern, starke Kursbewegungen mit Präzision zu nutzen. Hauptmerkmale Erkennung von Unterstützungen und Widerständen: Identifiziert starke Marktniveaus, um Ausbruchschancen zu erkennen. Erkennung von Ausbrüchen und Fakeouts: U
GoldVertex EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
GoldVertex EA - Gold- und Devisenhandels-Bot der institutionellen Klasse Überblick GoldVertex EA ist ein hochleistungsfähiger Handelsroboter für Institutionen, der speziell für den Premium-Gold- (XAU/USD) und Devisenhandel entwickelt wurde. Dieser EA wurde für vermögende Händler entwickelt und konzentriert sich auf Präzision, risikokontrollierte Ausführung und maximale Rentabilität durch fortschrittliche Marktanalyse und intelligente Auftragsverwaltung. Der Name "Vertex" steht für den höchste
FVG Scalper Pro
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Überblick FVG Scalper Pro ist ein Hochgeschwindigkeits-Trading-Bot, der Fair Value Gaps (FVGs) mit präzisen Scalping-Strategien ausnutzt. Dieser Expert Advisor erkennt Marktineffizienzen und führt schnelle, hochpräzise Trades aus, was ihn zur idealen Wahl für Händler macht, die aus volatilen Marktbedingungen Kapital schlagen wollen. Er sorgt für optimierte Ein- und Ausstiege und gewährleistet gleichzeitig ein striktes Risikomanagement für eine konsistente Performance. Wichtigste Merkmale Fair
Candle Beast EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Übersicht Candle Beast EA ist ein fortschrittlicher Hochfrequenz-Scalping-Roboter, der entwickelt wurde, um aus schnellen Kursbewegungen innerhalb einer einzigen Kerze Kapital zu schlagen. Dieser Expert Advisor führt Trades mit blitzschneller Präzision aus und ist damit ideal für Scalping-Strategien sowohl im Forex- als auch im Rohstoffbereich wie XAU/USD (Gold). Hauptmerkmale Einzelkerzen-Scalping: Konzentriert sich auf schnelle Trades, die auf dem Momentum einer einzelnen Kerze basieren. In
CloudMaster EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Überblick CloudMaster EA ist ein leistungsstarker, vollautomatischer Handelsalgorithmus, der entwickelt wurde, um das Potenzial der Ichimoku-Cloud-Strategie zu maximieren. Dieser Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die Präzision, Automatisierung und beständige Rentabilität anstreben, indem sie Kumo-Breakouts, Tenkan-Kijun-Crossovers und Chikou-Span-Bestätigungen nutzen, um hochwahrscheinliche Handels-Setups zu identifizieren. EA-Setup & Spezifikationen Symbol: XAU/USD (Gold) Zeitrahm
FX Hydra 13 Modes
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
FX Hydra 13 - Fortgeschrittener H1 Forex Handelsbot Überblick FX Hydra 13 ist ein leistungsstarker Devisenhandels-Bot, der für Präzision und Anpassungsfähigkeit auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Inspiriert von der mythischen Hydra, integriert dieser Expert Advisor 13 leistungsstarke Handelsmodi, die es ihm ermöglichen, sich nahtlos an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen. Er ist für die Arbeit mit allen wichtigen und exotischen Währungspaaren optimiert und gewährleistet einen kon
AuricDynamiX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
AuricDynamiX - Advanced Gold & Forex Trading Bot Ich habe den Indikator dieses Bots im Kommentarbereich hinzugefügt, bitte überprüfen Sie den Kommentarbereich und installieren Sie dann die Demo-Version Überblick AuricDynamiX ist ein leistungsstarker KI-gesteuerter Trading-Bot, der speziell für Gold (XAU/USD) und die wichtigsten Devisenpaare entwickelt wurde. Mithilfe einer dynamischen Strategieanpassung identifiziert dieser Expert Advisor Marktmomentum, Trendwechsel und Ausbruchschancen, um
GridFortune
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
GridFortune ist ein KI-gesteuerter Forex-Handels-Bot, der Grid-Trading-Strategien mit einem Profit-First- und Last-Order-Closing-Mechanismus ausführt. Im Gegensatz zu traditionellen Grid-basierten EAs priorisiert GridFortune profitable Trades und gewährleistet eine kontrollierte Lot-Zuteilung und ein optimiertes Risikomanagement für konsistentes und nachhaltiges Wachstum über verschiedene Währungspaare hinweg. Der Name "GridFortune" steht für stetige Gewinnakkumulation durch intelligenten Grid
Trap Grid EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Trap Grid EA ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der für den H1-Zeitrahmen entwickelt wurde und sich daher ideal für den Handel mit mehreren Devisenpaaren wie EUR/USD, NZD/USD und anderen wichtigen Währungen eignet. Er kann auch für den Goldhandel (XAU/USD) verwendet werden, aber aufgrund der Volatilität von Gold sind manuelle Anpassungen für eine optimale Leistung erforderlich. Hauptmerkmale Erkennung von Fakeouts und Ausbrüchen: Identifiziert Marktfallen und falsche Ausbrüche, um die Rent
Grid Synergy
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Überblick Grid Synergy ist ein automatisierter Trading-Bot, der eine strukturierte Grid-Trading-Strategie umsetzt und sich an die Marktbedingungen anpasst. Er bietet Händlern einen systematischen Ansatz für die Verwaltung von Trades, der sich auf strategische Eingänge und kontrolliertes Risikomanagement konzentriert. Der EA ist für verschiedene Währungspaare und Gold optimiert und bietet anpassbare Einstellungen, um sich an verschiedene Handelsstile anzupassen. Hauptmerkmale Kompatibilität mit
Pro Grid Master
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Überblick Pro Grid Master ist ein vollautomatischer Trading-Bot, der mithilfe einer fortschrittlichen Grid-Strategie Gewinne maximiert. Er verwaltet effizient den Handel mit mehreren Währungspaaren und passt sich den Marktbedingungen an, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu gewährleisten. Wichtiger Hinweis: Wenn Sie diesen Bot testen möchten, stellen Sie bitte sicher, dass in den Einstellungen SL = 0 ist, damit er richtig funktioniert. Technische Daten Währungspaare: EUR/USD, GBP/USD
DynaGrid Diver EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
DynaGrid Diver - Fortgeschrittener Divergenz & Grid Trading EA Überblick DynaGrid Diver ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der Divergenzerkennung mit einer Grid-Trading-Strategie kombiniert, um die Profitabilität zu maximieren. Er identifiziert auf intelligente Weise Marktumkehrungen anhand von Divergenzsignalen und verwaltet gleichzeitig Trades durch ein strukturiertes Grid-System, das optimierte Ein- und Ausstiege gewährleistet. Dieser EA ist so konzipiert, dass er sich dynamisch
RSI Bullseye Gold
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Überblick RSI Bullseye Gold ist ein hochpräziser Expert Advisor (EA), der ausschließlich für den Handel mit XAU/USD (Gold) entwickelt wurde. Dieser EA basiert auf einer RSI-basierten Sniper-Strategie und identifiziert optimale Einstiegspunkte für eine präzise und effiziente Handelsausführung. Egal, ob Sie Scalping oder Swing-Trading betreiben, RSI Bullseye Gold ist so optimiert, dass Sie durchgängig hochwahrscheinliche Trades erzielen. Hauptmerkmale RSI-basierter Präzisionseinstieg: Erkennt üb
XAU TrendSeeker
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
XAU TrendSeeker - Fortgeschrittener Gold-Handels-Bot auf EMA-Basis Überblick XAU TrendSeeker ist ein auf dem Exponential Moving Average (EMA) basierender Trendfolge-Expert Advisor (EA), der speziell für den XAU/USD (Gold)-Handel entwickelt wurde. Dieser EA hilft Händlern dabei, starke Markttrends zu erkennen und zu verfolgen, um mit hoher Wahrscheinlichkeit ein- und aussteigen zu können. Ob Sie sich auf Ausbrüche, Pullbacks oder Trendfortsetzungen konzentrieren, der XAU TrendSeeker sorgt dafür
ScalpX 5M
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Überblick ScalpX 5M ist ein High-Speed Scalping Expert Advisor (EA), der für den M5 (5-Minuten) Zeitrahmen entwickelt wurde. Er nutzt präzise Candlestick-Muster und Momentum-basierte Einstiege, um schnelle Kursbewegungen zu erfassen, die eine schnelle Handelsausführung und optimierte Gewinnmitnahmen gewährleisten. Dieser EA eignet sich perfekt für Händler, die bei volatilen Marktbedingungen ein hochfrequentes, risikoarmes Scalping suchen. Hauptmerkmale Ultra-schnelles Scalping: Handelt auf de
DoubleSAR X
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
DoubleSAR X - Fortgeschrittener Trendfolge- und Erholungs-Handelsbot Überblick DoubleSAR X ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der die Strategie des doppelten parabolischen SAR (Stop und Reverse) mit dem Martingale-System kombiniert, um die Handelsausführung zu verbessern. Er erkennt Trendumkehrungen mithilfe einer doppelten SAR-Strategie und wendet eine Martingale-basierte Los-Skalierung für ein effektives Risikomanagement an. Dieser EA gewährleistet präzise Einstiege, kontrollierte
TheLeoTraderFX Supreme
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
TheLeoTraderFX - Supreme - Hochwertiger Scalping-Bot für Gold (XAU/USD) Überblick TheLeoTraderFX - Supreme ist nicht einfach nur ein weiterer Trading-Bot - es ist ein erstklassiger Expert Advisor (EA), der für Elite-Händler entwickelt wurde, die Präzision, Geschwindigkeit und exklusive Marktausführung verlangen. Dieser Bot wurde speziell für XAU/USD (Gold) auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt und bietet hochfrequentes Scalping, fortschrittliches Handelsmanagement und hervorragende Risikokontrolle.
ICT Phantom Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
ICT Phantom Trader ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der Inner Circle Trader (ICT) Engulfing Patterns und institutionelle Handelsstrategien nutzt. Er wurde für Händler entwickelt, die Smart Money Concepts (SMC) folgen und sich auf Liquidität, Orderblöcke und Preisaktionsbestätigung konzentrieren. Zuvor kostete er $100 pro Monat , jetzt sind alle meine Bots für eine zeitlich begrenzte Aktion für nur $36 pro Monat erhältlich . Eigenschaften & Funktionalitäten: ICT Engulfing Pattern Det
Smart Throwback Pro
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experten
Smart Throwback Pro ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der sich auf die Identifizierung von Rücksetzern (Pullbacks) in Trendmärkten spezialisiert hat. Der Algorithmus erkennt Kursrücksetzer auf Schlüsselebenen wie Unterstützungen, Widerstände, Orderblöcke und Fibonacci-Zonen und sorgt so für hochwahrscheinliche Handels-Setups. Dieser Expert Advisor ist ideal für Händler, die sich auf Trendfortsetzungsstrategien konzentrieren und gleichzeitig das Risiko minimieren wollen. Merkmale & Funk
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension