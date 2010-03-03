Xpair Xpert

XPairXpert EA è una soluzione di trading algoritmico versatile progettata per operare su tutte le principali coppie forex e crypto. La configurazione predefinita è ottimizzata per l'oro (XAUUSD), ma può essere facilmente adattata ad altre coppie regolando le impostazioni. Rilascerò gradualmente file .set ottimizzati per altri simboli nella sezione dei commenti.
Timeframe consigliato:
Funziona meglio su M15; per un drawdown inferiore valuta M30 o H1.
Capitale minimo richiesto:
Configurazione standard (M15): $1.000
Giorni peggiori (alta volatilità): capitale massimo suggerito $5.000 con drawdown fino al 25%
Configurazione basso drawdown (M30/H1): adatto a conti finanziati da $5.000 con drawdown sotto il 5%
Caratteristiche principali:
-
Compatibilità multi-simbolo (Forex + Crypto)
-
Ottimizzato per l'oro (impostazione predefinita)
-
Rilascio graduale di file .set per altre coppie
-
Flessibilità di configurazione manuale
-
Adatto a capitali elevati e ambienti a basso drawdown