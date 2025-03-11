ICT Phantom Trader

ICT Phantom Trader ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der Inner Circle Trader (ICT) Engulfing Patterns und institutionelle Handelsstrategien nutzt. Er wurde für Händler entwickelt, die Smart Money Concepts (SMC) folgen und sich auf Liquidität, Orderblöcke und Preisaktionsbestätigung konzentrieren.

Zuvor kostete er $100 pro Monat, jetzt sind alle meine Bots für eine zeitlich begrenzte Aktion für nur $36 pro Monat erhältlich.


Eigenschaften & Funktionalitäten:

  • ICT Engulfing Pattern Detection - Identifiziert hochwahrscheinliche bullish & bearish engulfing Setups.
  • Liquiditäts- und Orderblockanalyse - Erkennt institutionelle Handelszonen und Smart-Money-Aktivitäten.
  • Multi-Timeframe-Bestätigung - Funktioniert auf H1 und H4 für höhere Genauigkeit.
  • Automatisches Risikomanagement - Einstellbare Einstellungen für Stop-Loss (SL), Take-Profit (TP) und Break-even.
  • Dynamische Lot-Größe - Feste oder prozentuale Risikoeinstellungen verfügbar.
  • Spread- und Slippage-Schutz - Sorgt dafür, dass nur unter optimalen Handelsbedingungen gehandelt wird.
  • Benutzerfreundliche Eingaben - Vollständig anpassbare Einstellungen für verschiedene Handelsstile.
  • Funktioniert mit XAUUSD und Devisenpaaren - Optimiert für Gold (XAUUSD), unterstützt aber auch die wichtigsten Währungspaare.

Erforderliches Mindestguthaben:

  • Empfohlenes Mindestguthaben: $500
  • Für eine sicherere Erfahrung wird ein Guthaben von $1.000 empfohlen.


Handelsstrategie:

Einstiegskriterien:

  • Identifiziert bullish/bearish ICT Engulfing Patterns an wichtigen Liquiditätszonen.
  • Bestätigt den Handel mit Multi-Timeframe-Analyse (H1, H4).
  • Filtert Trades auf Basis von Marktstrukturverschiebungen.

Ausstiegskriterien:

  • Take-Profit auf Basis von Fibonacci-Levels, Strukturpunkten oder Risiko-Ertrags-Verhältnis.
  • Dynamische Stop-Loss-Platzierung unterhalb/oberhalb von Liquiditätspunkten.
  • Option zur vorzeitigen Schließung des Handels, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

Eingabe-Parameter:

  • Losgröße - Festes oder prozentuales Risikomanagement.
  • Stop-Loss & Take-Profit - Anpassbare Levels basierend auf ATR/Fibonacci.
  • Zeitrahmenauswahl - Standardmäßig auf H1, H4 eingestellt.
  • Filter für Handelssitzungen - Option, den Handel auf Londoner und New Yorker Sitzungen zu beschränken.
  • Maximaler Spread & Slippage - Schutz gegen volatile Bedingungen.
  • Trailing Stop & Break-even - Dynamische Handelsmanagement-Optionen.
  • News-Filter (optional) - Vermeiden Sie den Handel während aufsehenerregender Nachrichten.

Wie man es benutzt:

  1. Verbinden Sie ICT Phantom Trader mit dem H1- oder H4-Chart von XAUUSD oder einem Devisenpaar.
  2. Konfigurieren Sie Losgröße, Risikoeinstellungen und Filter entsprechend Ihrer Strategie.
  3. Aktivieren Sie Auto-Trading und lassen Sie den Bot den Markt analysieren.
  4. Der Bot wird ICT Engulfing Setups identifizieren, Eingaben bestätigen und Trades ausführen.
  5. Überwachen Sie die Leistung und passen Sie die Parameter bei Bedarf an.

Wichtige Hinweise:

  • Dieser EA ist für H1/H4 auf XAUUSD optimiert, kann aber auch für andere Paare verwendet werden.
  • Er funktioniert am besten in London und New York, wo die Liquidität hoch ist.
  • Führen Sie immer einen Backtest durch, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto verwenden.
  • Verwenden Sie einen VPS für ununterbrochene Leistung.


Auswahl:
Abdelrahman Abdallah
29
Abdelrahman Abdallah 2025.09.28 02:11 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension