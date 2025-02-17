RetraceX Scalper

Übersicht
RetraceX Scalper ist ein fortschrittlicher Pullback-Scalping-Bot, der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nutzt, um hochwahrscheinliche Retracement-Einstiege zu identifizieren. Er gewährleistet eine präzise Handelsausführung mit minimalem Risiko und maximaler Belohnung, was ihn zu einem idealen Werkzeug für Händler macht, die sich auf schnelle Pullback-Gelegenheiten konzentrieren.

Hauptmerkmale
Erkennung von Unterstützungen und Widerständen: Identifiziert starke Marktzonen für präzise Handels-Setups.
Pullback-Einstiegs-Optimierung: Sucht nach Retracement-Einstiegen mit hoher Wahrscheinlichkeit, um die Rentabilität zu maximieren.
Multi-Paar-Kompatibilität: Funktioniert effizient mit jedem Währungspaar und XAU/USD (Gold).
Optimiert für mehrere Timeframes: Am besten geeignet für M5 & M15, aber anpassbar an andere Zeitrahmen.
Automatisierte Handelsausführung & Warnungen: Sorgt mit intelligenter Automatisierung für präzisen Handel in Echtzeit.

Ideal für Scalper: Entwickelt für Händler, die kurzfristige Rücksetzer ausnutzen.

Warum RetraceX Scalper wählen?
RetraceX Scalper wurde für Händler entwickelt, die hochpräzise Einstiege mit minimalem Risiko suchen. Durch die Nutzung der auf Unterstützung und Widerstand basierenden Pullback-Erkennung verschafft er Scalpern einen strategischen Vorteil in volatilen Marktbedingungen.

jiangbo19886
34
jiangbo19886 2025.10.31 13:54 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

pvtfrag13
84
pvtfrag13 2025.09.11 12:34 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

fimbulvetr0601
95
fimbulvetr0601 2025.08.27 11:31 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Peter Amed
23
Peter Amed 2025.07.31 14:14 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Mohd Shaufi Abdullah
303
Mohd Shaufi Abdullah 2025.07.09 00:05 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
8520
Antwort vom Entwickler Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan 2025.07.09 04:39
Thank you so much for your detailed feedback! 🙏
Antwort auf eine Rezension