DualEdge FX The Ultimate Trend

DualEdge FX – Fortschrittlicher Trend- und Umkehrhandelsbot

Überblick:

DualEdge FX ist ein professioneller Handelsbot, der Markttrends verfolgt und Umkehrpunkte präzise erkennt. Er ermöglicht es Tradern, sowohl Trendfolgestrategien als auch Gegenbewegungsstrategien zu nutzen, indem er sich automatisch an Marktveränderungen anpasst.

Hauptmerkmale:

Duale Strategie: Kombination aus Trendfolge und Umkehrhandel .

Kombination aus und . KI-gestützte Marktanalyse: Erkennt Marktveränderungen und passt Trades automatisch an.

Erkennt Marktveränderungen und passt Trades automatisch an. Mehrwährungsunterstützung: Funktioniert mit Haupt- und exotischen Währungspaaren .

Funktioniert mit . Präzises Risikomanagement: Automatische Lot-Größe und Risikokontrolle.

Automatische Lot-Größe und Risikokontrolle. Optimiert für mehrere Zeitrahmen: Unterstützt H1, M15, M5.

Technische Spezifikationen:

Zeitrahmen: H1, M15, M5

H1, M15, M5 Minimale Lotgröße: 0.01

0.01 Plattform: MetaTrader 4

MetaTrader 4 Mindestkapital: $100

$100 Hebel: 1:10 – 1:1000

1:10 – 1:1000 Unterstützte Kontotypen: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN

Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN Unterstützte Währungspaare: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF

Warum DualEdge FX?

Wie ein zweischneidiges Schwert erfasst DualEdge FX Trendbewegungen und erkennt Umkehrpunkte, um in allen Marktbedingungen effizient zu handeln.

Handeln Sie intelligenter mit DualEdge FX.



