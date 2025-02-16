DualEdge FX The Ultimate Trend

DualEdge FX – Fortschrittlicher Trend- und Umkehrhandelsbot

Überblick:
DualEdge FX ist ein professioneller Handelsbot, der Markttrends verfolgt und Umkehrpunkte präzise erkennt. Er ermöglicht es Tradern, sowohl Trendfolgestrategien als auch Gegenbewegungsstrategien zu nutzen, indem er sich automatisch an Marktveränderungen anpasst.

Hauptmerkmale:

  • Duale Strategie: Kombination aus Trendfolge und Umkehrhandel.
  • KI-gestützte Marktanalyse: Erkennt Marktveränderungen und passt Trades automatisch an.
  • Mehrwährungsunterstützung: Funktioniert mit Haupt- und exotischen Währungspaaren.
  • Präzises Risikomanagement: Automatische Lot-Größe und Risikokontrolle.
  • Optimiert für mehrere Zeitrahmen: Unterstützt H1, M15, M5.

Technische Spezifikationen:

  • Zeitrahmen: H1, M15, M5
  • Minimale Lotgröße: 0.01
  • Plattform: MetaTrader 4
  • Mindestkapital: $100
  • Hebel: 1:10 – 1:1000
  • Unterstützte Kontotypen: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, ECN
  • Unterstützte Währungspaare: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, XAU/USD, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, GBP/CHF

Warum DualEdge FX?

Wie ein zweischneidiges Schwert erfasst DualEdge FX Trendbewegungen und erkennt Umkehrpunkte, um in allen Marktbedingungen effizient zu handeln.

Handeln Sie intelligenter mit DualEdge FX.


Auswahl:
Bairon75
128
Bairon75 2025.09.02 15:45 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension