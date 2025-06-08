Xpair Xpert

XPairXpert EA est une solution de trading algorithmique polyvalente conçue pour fonctionner sur tous les principaux paires Forex et crypto. La configuration par défaut est optimisée pour l’or (XAUUSD), mais elle peut facilement être adaptée à d’autres paires en ajustant les paramètres. Je publierai progressivement des fichiers .set optimisés pour d’autres symboles dans la section des commentaires.

Timeframe recommandé :

Fonctionne mieux sur M15 ; pour un drawdown plus faible, pensez à M30 ou H1.

Capital minimum requis :

Configuration standard (M15) : $1 000

Jours de forte volatilité : capital max conseillé $5 000 avec jusqu’à 25 % de drawdown

Configuration faible drawdown (M30/H1) : adapté pour des comptes financés à $5 000 avec drawdown sous 5 %

Caractéristiques clés :

Compatible multi-symboles (Forex + Crypto)

Optimisé pour l’or (configuration par défaut)

Fichiers .set optimisés publiés progressivement

Flexibilité de configuration manuelle

Convient aux gros capitaux et aux environnements à faible drawdown



