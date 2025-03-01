



Überblick

ScalpX 5M ist ein High-Speed Scalping Expert Advisor (EA), der für den M5 (5-Minuten) Zeitrahmen entwickelt wurde. Er nutzt präzise Candlestick-Muster und Momentum-basierte Einstiege, um schnelle Kursbewegungen zu erfassen, die eine schnelle Handelsausführung und optimierte Gewinnmitnahmen gewährleisten. Dieser EA eignet sich perfekt für Händler, die bei volatilen Marktbedingungen ein hochfrequentes, risikoarmes Scalping suchen.





Hauptmerkmale

Ultra-schnelles Scalping: Handelt auf dem M5-Zeitrahmen, um schnelle Kursschwankungen zu erfassen.

Kerzen-basierte Strategie: Verwendet eine intelligente Erkennung von Kerzenmustern für präzise Einstiege.

Dynamisches Risikomanagement: Anpassbare Stop-Loss-, Take-Profit- und Losgrößen-Einstellungen.

Trend- und Momentum-Bestätigung: Filtert schwache Setups heraus, um falsche Signale zu vermeiden.

Funktioniert bei mehreren Paaren: Optimiert für wichtige und weniger wichtige Devisenpaare, Indizes und Rohstoffe.



Wie es funktioniert

Scannt M5-Candlestick-Muster auf starke Momentum-Verschiebungen und Umkehr-Setups.

Bestätigt Trades mithilfe von Volatilitätsfiltern und intelligenter Einstiegslogik.

Führt schnelle Trades mit engem Stop-Loss und Take-Profit für schnelle Gewinne aus.

Verwaltet Positionen dynamisch, um niedrige Drawdowns und hohe Gewinnquoten zu gewährleisten.



Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: M5 (5-Minuten)

Paare: Funktioniert mit den wichtigsten Devisenpaaren (EUR/USD, GBP/USD), Gold (XAU/USD) und Indizes.

Handelshäufigkeit: Führt mehrere Trades pro Sitzung aus, ideal für High-Volume-Scalping.









