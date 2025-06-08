Xpair Xpert

XPairXpert EA, tüm büyük forex ve kripto parite çiftlerinde çalışacak şekilde tasarlanmış çok yönlü bir algoritmik alım satım çözümüdür. Varsayılan yapılandırma Altın (XAUUSD) için optimize edilmiştir ancak ayarları değiştirerek kolayca diğer paritelere de uyarlanabilir. Yorumlar bölümünde diğer semboller için optimize edilmiş .set dosyalarını aşamalı olarak paylaşacağım.

Önerilen zaman dilimi:

M15’te en iyi şekilde çalışır; daha düşük drawdown isteyenler için M30 veya H1 önerilir.

Minimum sermaye gereksinimleri:

Standart yapılandırma (M15): $1.000

Yüksek volatilite günlerinde: maksimum önerilen sermaye $5.000, drawdown %25’e kadar

Düşük drawdown yapılandırması (M30/H1): $5.000 fonlu hesaplar için uygundur, drawdown %5’in altında kalır

Ana özellikler:

Çoklu sembol uyumluluğu (Forex + Kripto)

Altın için optimize edilmiş (varsayılan ayar)

Diğer pariteler için kademeli .set dosyaları paylaşımı

Manuel yapılandırma esnekliği

Yüksek sermaye ve düşük drawdown ortamlarına uygun



