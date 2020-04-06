Candle Beast EA


Übersicht
Candle Beast EA ist ein fortschrittlicher Hochfrequenz-Scalping-Roboter, der entwickelt wurde, um aus schnellen Kursbewegungen innerhalb einer einzigen Kerze Kapital zu schlagen. Dieser Expert Advisor führt Trades mit blitzschneller Präzision aus und ist damit ideal für Scalping-Strategien sowohl im Forex- als auch im Rohstoffbereich wie XAU/USD (Gold).

Hauptmerkmale
Einzelkerzen-Scalping: Konzentriert sich auf schnelle Trades, die auf dem Momentum einer einzelnen Kerze basieren.
Intelligenter Einstieg und Ausstieg: Verwendet KI-gesteuerte Logik zur Maximierung des Gewinns bei gleichzeitiger Minimierung der Verluste.
Hochgeschwindigkeits-Ausführung: Optimiert für den Handel mit geringer Latenz, um schnelle Marktbewegungen zu erfassen.
Anpassbares Risikomanagement: Passen Sie Losgröße, Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop an Ihre Strategie an.
Unterstützt die wichtigsten Forex-Paare und Gold: Funktioniert effizient bei Devisenpaaren und Rohstoffen wie XAU/USD.

Minimaler Drawdown: Entwickelt für sicheres Scalping mit engem Stop-Loss-Schutz.

Zeitrahmen & Kapitalanforderungen
Unterstützte Timeframes: M15, M5
Mindestkapital: $50.000 (Standardkonto) oder 500 Cent für Cent-Konten

Risikolevel: Hoch-Risiko EA - Erfordert ein angemessenes Risikomanagement für optimale Ergebnisse

Warum Candle Beast EA wählen?
Candle Beast EA wurde für Trader entwickelt, die Geschwindigkeit, Präzision und Effizienz verlangen. Egal, ob Sie Forex-Paare scalpen oder mit Gold handeln, dieser EA bietet eine schnelle Ausführung und ein zuverlässiges Handelsmanagement.
