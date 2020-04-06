Xpair Xpert

XPairXpert EA é uma solução de trading algorítmico versátil projetada para operar em todos os principais pares de forex e criptomoedas. Embora a configuração padrão seja otimizada para Ouro (XAUUSD), você pode adaptá-lo para outros pares ajustando as configurações. Irei lançar gradualmente arquivos .set otimizados para outros símbolos na seção de comentários.

Timeframe recomendado:
Funciona melhor no M15, mas para menor drawdown, considere M30 ou H1.

Capital mínimo recomendado:
Configuração padrão (M15): $1,000
Dias de alta volatilidade: Capital máximo sugerido $5,000 com até 25% de drawdown
Configuração de baixo drawdown (M30/H1): Recomendado para contas financiadas de $5,000 com drawdown abaixo de 5%

Principais recursos:

  • Compatibilidade com vários símbolos (Forex + Cripto)

  • Otimizado para ouro (configuração padrão)

  • Lançamento gradual de arquivos .set para outros pares

  • Flexibilidade para configuração manual

  • Adequado para ambientes de trading de alto capital e baixo drawdown


Produtos recomendados
MicroEA
Paulus Femi Leunufna
Experts
microEA.mq5 System 1. Core Trading Logic Basic Strategy : Uses a fast MA (10-period) and slow MA (20-period) crossover strategy with RSI filtering. Trend Confirmation : Evaluates trend strength by calculating the MA angle. Validates minimum volume (MinVolume) before entry. Additional Filters : Custom RSI thresholds for entries: Buy if RSI > 52, Sell if RSI < 48. Optional MACD filter for confirming sell signals. 2. Risk Management Dynamic Lot Size Calculation :
EA Progress
Yuriy Kuzmin
Experts
After purchasing, you can request and receive any two of my products for free! После покупки вы можете запросить и получить два любых моих продукта бесплатно! An advisor for automatic trading based on Fibonacci levels with the ability to average orders. Experienced traders can create their own trading strategy, the ability to change the Fibonacci grid settings, change the distance between orders in the grid (averaging), it is possible to check other currency pairs for trading, and most importa
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experts
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor is a powerful, market-ready trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. Built with precision logic and advanced filters, this EA is engineered to capture explosive breakout opportunities during periods of market compression, while maintaining strict risk management and professional-grade trade execution. Gold is one of the most volatile and liquid instruments in the financial markets, and trading it successfully requi
FREE
Dual Switch Grid
Aldo Farandy Medya
Experts
Overview Dual Switch Grid (DSG) is a flexible Grid Expert Advisor designed for traders seeking full control over strategy behavior. It offers two distinct entry models— Donchian trend-following and Bollinger Band mean-reversion —both fully customizable. Users can freely adjust indicator settings, EMA filters to suit their strategy. In addition, DSG features a comprehensive, user-configurable grid recovery system , enabling traders to handle the risk management with ease.  Features it includes :
BB RSI Mean Reversion EA Optimized for EURUSD
Deventh Derry Pratama
Experts
BB-RSI Mean Reversion Expert Advisor Smart Mean-Reversion Entries | EURUSD H1 Specialist Version : 1.00 Platform : MetaTrader 5 Timeframe : H1 Recommended Pair : EURUSD (Primary) Secondary Pairs (Less Preferable) : USDCAD, GBPUSD Strategy : Mean Reversion (Pullback Trading) Overview of the Strategy BB-RSI Mean Reversion EA trades cleverly on pullbacks by detecting short-term market fatigue using a combination of: Bollinger Bands (BB) to identify statistical price extremes RSI Oscillator to con
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Experts
Note: minimum investment 1000 usd or (100 usd is Account Cent (10000 Cent)) Run At 0.01 lot start.  Trading with an Expert Advisor (EA) on the M1 timeframe (1-minute chart) can be quite challenging due to the rapid price movements and increased noise in such short timeframes. However, it's not impossible, and some traders do use EAs on the M1 chart for specific strategies. Here are some considerations for trading with an EA on the M1 timeframe: 1. Strategy Selection:   Choose a trading strategy
Stochastic Scalping GOLD Pro
Andika Tri Saputra
Experts
Este EA foi desenvolvido por profissionais experientes que compreendem profundamente as características do XAUUSD. Este EA pode funcionar bem nos prazos M1, M5, M15, M30 e H1. Quanto mais estreito for o período escolhido, menor será o nível de realização de lucros que você pode ajustar e vice-versa. O tamanho padrão do lote é definido em 0,01, mas você pode alterá-lo de acordo com seu gosto. O nível de realização de lucros é determinado em dinheiro, enquanto o nível de stop loss é determinado co
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Experts
Introducing Maxi Daxi, a meticulously crafted Expert Advisor designed for consistent, long-term success in the Germany Index (DAX) market. Maxi Daxi will NOT BLOW your account. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. We made it to be steady and not risky. DO NOT WORRY! WE ARE NOT GOING TO INCREASE THE PRICE! Instead, we will stop selling this once we reach to the 30 sales. After purchasing, DM me for LIVE SIGNAL (myfxbook).  LIVE TRADES match 100% with myfxbook . In
Rice Martingale
Quang Dang Tong
Experts
Rice Martingale is an EA, which uses the Martingale algorithm with a low DD rate (not for XAUUSD, not TimeFrame M1) Rice Martingale can open two sides:   buy and sell at the same time. We can set the maximum number of orders, the number of Martingale, and the number of the first orders. Especially, if the number of orders reach the point that users want to start the risk parameters, Rice Martingale can manage risks. It will cut loss at the point of the nearest average price which users set befor
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx   is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx   Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market con
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Adicionada a capacidade de alterar o tamanho do lote e tornar o EA o mais barato possível. Ao comprá-lo, você receberá suporte e futuras atualizações. Por favor, apoie a sua evolução. Este EA está pronto para uso. AussiePrecision é um Expert Advisor (EA) sensível ao tempo para MetaTrader 5, projetado especificamente para o par de moedas AUD/USD. Ele foi desenvolvido para executar operações em momentos pré-definidos e controlados, sendo ideal para traders que desejam automatizar entradas com alta
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
GU Martingale
Quang Dang Tong
Experts
Description - GUMartingale is a trading bot designed for the GBPUSD currency pair, employing a Martingale algorithm. It operates based on entry conditions determined by MA, Stochastic, MACD indicators, and the Nadaraya Watson Envelope. - Unlike other bots using similar algorithms, GUMartingale is meticulously calculated and optimized with a focus on ensuring both safety and stable profit performance. It excludes volatility by economic calendars,  avoiding trading on days with major events that
Tabow3 mt5
Daniel Opoku
Experts
Discover Smart, Professional Trading with Tabow 3.1 Tabow 3.1 is a precision-built expert advisor (EA) designed to help traders identify potential tops and bottoms using the Awesome Oscillator . It executes trades only when specific conditions are met—based on threshold values, threshold changes, and a set of additional criteria—to deliver high-quality trade setups. The EA places one trade at a time and incorporates carefully tuned Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) mechanisms for consistent ri
Emilian II
Kaloyan Ivanov
Experts
A primeira versão deste Expert Advisor foi gratuita, mas devido à alta demanda por parte dos traders, criei o Emilian II com mais filtros e maior precisão. Adicionei MACD, ADX e Fractais, e mais recursos ainda serão adicionados em futuras atualizações solicitadas pelos clientes. Se você comprá-lo agora, receberá todas as futuras atualizações e suporte. Estou oferecendo este EA pelo menor preço possível por tempo limitado, e o preço aumentará no futuro. Emilian II é um Expert Advisor automatizad
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Experts
Attempts to recover losing trades. If a trade moves in the wrong direction, the Zone Recovery algorithm begins. An alternating series of Buy and Sell trades at two specific levels take place, with two Exit Points above and beyond these levels. Once either of the two exit points is reached, all trades close with a combined profit or break even.  To use  1) Place the EA on a chart and select how the first trade will open (Manual/Via EA strategy/Use EA panel/External EA) 2) Configure your recovery
SuperMax MT5
Paranchai Tensit
5 (1)
Experts
SuperMax MT5  is a fully automated, intelligent expert advisor with advanced mechanisms, using a dynamic system to measure market volatility to be consistent with the timing of market entry and exit. The mechanism of this system is based on the principle of mean reversion and momentum of market price. Rely on scalping and recovery strategies with optimal trading frequency and can still work well in all market conditions, be it trend or sideways, can be traded full time in any condition. This EA
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Experts
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
YKL Scalper 8
Ygor Keller Luccas
Experts
YKL Scalper   Estrategia YKL Scalper - NOVA VERSÃO 8.0   Estratégia Afastamento da Média Móvel Estratégia A estratégia desse robô é baseada no afastamento do preço em relação as médias móveis, operando o indicador Média Móvel, standard do MT5. Basicamente o robô fica monitorando o afastamento da média móvel, conforme distância DX inserida pelo usuário. Quando o afastamento atinge a distância DX, o robô inicia uma operação de compra ou venda, no sentido de voltar ao encontro da média móvel. Se
FNasdaq
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
The Nasdaq Trend Matrix Pro EA is an advanced Expert Advisor specifically designed to trade the NASDAQ index (US100) by following the main market trend direction . This system intelligently combines multi-timeframe analysis (H1 and D1) to filter trade signals and execute positions only when trend conditions are perfectly aligned across both timeframes. The result is consistent, filtered, and robust trading performance , with reduced false entries and greater long-term stability. The strategy has
Centurion Reversal MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Experts
Centurion Reversal MT5: Precision Reversal Trading on USDCAD M15 Centurion Reversal MT5 is an advanced Expert Advisor (EA) engineered for consistent, low-risk returns on the USDCAD M15 chart. It is a sophisticated automated system designed to identify and capitalize on trend reversal setups, making it an ideal tool for traders who seek a reliable and automated solution. Live signal MT5 (Micro Account /   Autolot 0.01 per 30) :  Click Here Key Features Precision Reversal Strategy: The EA uses
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
Experts
Main: Not martingale, not a grid; Working on all symbols; Use on EURUSD; Use on M5. Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators: Ichimoku and Alligator  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on curr
SGear
Olesia Kusmenko
4.22 (9)
Experts
Promoção de Fim de Verão – Por Tempo Limitado! Aplica-se um modelo de preços em camadas: a cada quinta compra, o preço aumenta em 50 dólares. Com cada novo comprador, o próximo nível de preço fica mais próximo, tornando sua entrada mais cara. Garanta o SGear ao preço atual antes que o próximo aumento de preço seja acionado. Esta promoção é limitada – tanto em tempo quanto em quantidade. Após isso, o preço de mercado regular será aplicado. SGear – Lógica de Tendência Clara, Sem Ilusões de IA SGe
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Experts
ADX Cross Sell - Precisión con lógica direccional y gestión dinámica avanzada   Versión actual: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez “Kium” ️ Compatible con: MetaTrader 5 ️ Tipo: Expert Advisor (EA) automático Estrategia: Tendencial con validación de momentum y filtros temporales Protección: Gestión dinámica de riesgos (SL/TP/BE)   Descripción general ADX Cross Buy es un Expert Advisor de tipo tendencial que busca oportunidades de compra sólidas mediante el cruce del indicador   ADX
CryptoGrid AI Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
CryptoGrid AI Pro – Trade Bitcoin, Crypto, and USD Forex pairs with smart candlestick pattern recognition and a powerful multi-level grid system. Overview CryptoGrid AI Pro is an advanced Expert Advisor that merges candlestick pattern recognition with a robust grid trading system . It is optimized for Bitcoin (BTCUSD) but also performs effectively on major USD Forex pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, etc.) and other volatile cryptocurrencies. The EA provides both automatic and semi-automa
Nova RVI Trader
Anita Monus
Experts
Nova RVI Trader is built upon the principles of the Relative Vigor Index — an indicator that measures the conviction behind price movements by comparing closing and opening prices relative to recent trading ranges. This often-overlooked oscillator excels at identifying true directional momentum and potential reversals before they become obvious to the broader market. With Nova RVI Trader , the raw insights of the RVI are transformed into a streamlined and logic-driven trading system. The EA pati
No Martingale Gold Digger
Samuele Libetti
Experts
No Martingale Gold Digger – Professional Expert Advisor for XAUUSD No Martingale Gold Digger is an Expert Advisor designed for traders who want a solid, real, and reliable system—without martingale, without grid, and without artificial tricks to generate unrealistic equity curves. It works exclusively on Gold (XAUUSD), both CFD and Futures, and uses a simple, transparent, and robust trend-following / breakout logic. Trading Philosophy No Martingale Gold Digger is built to be a real EA: • no mac
BB King
Khima Gorania
Experts
BB King EA for MT5 BB King Expert Advisor uses a simple reversal strategy using Bollinger Bands and trend detection. It is designed to be easily used by newbies with very few parameters. Please try the demo and leave feedback.You will need to optimize it for the pair you wish to trade. Minimum deposit: $100 per lot size of 0.01 per currency pair. Risk Management There is NO Stop Loss or Take Profit set for each order placed. Stop Loss and Take Profit are controlled by the Input Variables. Stop
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (21)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (6)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (2)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Mais do autor
RSI Bullseye Gold MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview RSI Bullseye Gold is a high-accuracy Expert Advisor (EA) designed exclusively for XAU/USD (Gold) trading. Built on an RSI-based sniper strategy, this EA identifies optimal entry points for sharp and efficient trade execution. Whether you're scalping or swing trading, RSI Bullseye Gold is optimized to consistently capture high-probability trades. Key Features RSI-Based Precision Entry: Detects overbought and oversold conditions for sniper-accurate trades. Gold-Focused Strategy: Special
CandleMomentum FX MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price ac
Dynamic RSI Grid
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Dynamic RSI Grid – Intelligent Grid Trading with RSI Optimization Overview Dynamic RSI Grid is an advanced grid trading Expert Advisor (EA) that intelligently adjusts Take Profit (TP) levels based on RSI signals. This approach ensures optimized trade exits, reduced drawdowns, and enhanced profitability by aligning with real market momentum. Designed for traders seeking automated, precise, and adaptive trading, this EA dynamically modifies grid-based TP levels for maximum gains and controlled r
FREE
RetraceX Scalper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview RetraceX Scalper is an advanced pullback scalping bot that utilizes Support & Resistance levels to identify high-probability retracement entries. It ensures precise trade execution with minimal risk and maximum reward, making it an ideal tool for traders who focus on quick pullback opportunities. Key Features Support & Resistance Detection: Identifies strong market zones for accurate trade setups. Pullback Entry Optimization: Scans for high-probability retracement entries to maximize
Gold Blitz The Ultimate Gold Trading
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Gold Blitz is an advanced AI-driven trading bot designed for precision, speed, and profitability in gold trading. Utilizing cutting-edge algorithms, it scans market trends, identifies high-probability trade setups, and executes them with maximum efficiency. Whether you are scalping, day trading, or holding positions, Gold Blitz is optimized for consistent performance with managed risk. Note :   Set MQLTEST to false in settings while testing or live  otherwise, results won't be accurate. Key Fe
FX Hydra 13
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
FX Hydra 13 is a cutting-edge forex EA , designed to dominate the market with 13 powerful trading modes . Inspired by the legendary Hydra, this bot delivers high-precision trading on the H1 timeframe and is compatible with all major and exotic currency pairs . Key Features: 13 Adaptive Trading Modes – Optimized for every market condition Multi-Currency Support – Works with all major & exotic pairs AI-Driven Smart Logic – Advanced risk management & trade execution H1 Timeframe Optimiz
DualEdge FX The Ultimate Trend
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
DualEdge FX – Bot Avançado para Trading de Tendência e Reversão Visão Geral: DualEdge FX é um robô de trading profissional projetado para acompanhar tendências de mercado e identificar pontos de reversão com alta precisão. Ele permite que traders aproveitem estratégias de tendência e contra-tendência , ajustando-se dinamicamente às condições do mercado. Principais Características: Modo de Estratégia Dupla: Combina seguimento de tendência e operações de reversão . Análise de Mercado com IA: Dete
BullionX Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
BullionX Trader – Advanced Gold, Crypto & Multi-Currency Trading Bot Overview BullionX Trader is a powerful AI-driven trading bot designed for gold (XAU/USD), cryptocurrencies (BTC/USD), and major forex pairs. Whether trading precious metals, forex, or crypto, this expert advisor adapts to market conditions and executes high-precision trades across multiple asset classes. Key Features Gold & Crypto Optimization: Designed for XAU/USD, BTC/USD, and major forex pairs. Multi-Asset Trading: Works ac
SARXpert The Ultimate Double SAR Trading Bot
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
SARXpert is a professional forex trading bot utilizing a Double Parabolic SAR strategy to capture market trends and reversals with high precision. It is designed for traders who seek optimized entry and exit points for maximum profitability in both trending and ranging markets. Key Features: Double SAR Strategy: Uses two Parabolic SAR indicators for improved trend detection. Trend & Reversal Detection: Adapts intelligently to different market conditions. Multi-Currency Compatibility: Supports F
SafeTradeX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
SafeTradeX – Secure & Stable Forex Trading Bot Overview SafeTradeX is a highly secure and stable trading bot designed for consistent profitability without relying on high-risk strategies like Martingale or increasing lot sizes. Built for traders who prioritize capital protection and steady growth , this EA ensures disciplined and risk-managed trading in all market conditions. Key Features No Martingale, No Lot Multiplication: Uses a fully controlled risk strategy for long-term stability. Fixed
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
Divergence Sniper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Divergence Sniper – High-Precision MACD Divergence Trading Bot Overview Divergence Sniper is a high-precision automated trading bot designed for traders who capitalize on MACD divergence and price action patterns. It scans the market for hidden and regular divergences, combining them with key price action signals to generate accurate buy and sell opportunities. Key Features MACD Divergence Detection: Identifies both bullish and bearish MACD divergences. Price Action Confirmation: Detects major p
Breakout Hunter SR
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview Breakout Hunter is a powerful automated trading bot designed to identify and capitalize on breakouts from key Support & Resistance levels. It continuously scans the market for high-probability breakout opportunities, allowing traders to capture strong price movements with precision. Key Features Support & Resistance Detection: Identifies strong market levels to pinpoint breakout opportunities. Breakout & Fakeout Detection: Differentiates between true breakouts and false moves to impr
GoldVertex EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
GoldVertex EA – Institutional-Grade Gold & Forex Trading Bot Overview GoldVertex EA is a high-performance, institutional-grade trading bot designed specifically for premium gold (XAU/USD) and forex trading. Built for high-net-worth traders, this EA focuses on precision, risk-controlled execution, and maximum profitability through advanced market analysis and smart order management. The name "Vertex" represents the highest point, symbolizing how GoldVertex EA helps traders reach peak profitabi
FVG Scalper Pro
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview FVG Scalper Pro is a high-speed trading bot designed to exploit Fair Value Gaps (FVGs) with precision scalping strategies. This expert advisor detects market inefficiencies and executes fast, high-accuracy trades, making it an ideal choice for traders seeking to capitalize on volatile market conditions. It ensures optimized entries and exits while maintaining strict risk management for consistent performance. Key Features Fair Value Gap (FVG) Strategy: Detects and exploits market ine
Candle Beast EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview Candle Beast EA is an advanced high-frequency scalping robot designed to capitalize on rapid price movements within a single candlestick. This expert advisor executes trades with lightning-fast precision, making it ideal for scalping strategies in both forex and commodities like XAU/USD (Gold). Key Features Single Candle Scalping: Focuses on quick trades based on the momentum of a single candle. Smart Entry & Exit: Uses AI-driven logic to maximize profit while minimizing losses. High
CloudMaster EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview CloudMaster EA is a powerful, fully automated trading algorithm designed to maximize the potential of the Ichimoku Cloud strategy. This expert advisor is built for traders who seek precision, automation, and consistent profitability by utilizing Kumo Breakouts, Tenkan-Kijun Crossovers, and Chikou Span Confirmations to identify high-probability trade setups. EA Setup & Specifications Symbol: XAU/USD (Gold) Timeframe: M15 Settings: Default (Optimized for stability and profitability) Br
FX Hydra 13 Modes
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
FX Hydra 13 – Advanced H1 Forex Trading Bot Overview FX Hydra 13 is a high-performance forex trading bot designed for precision and adaptability on the H1 timeframe. Inspired by the mythical Hydra, this expert advisor integrates 13 powerful trading modes, allowing it to adapt seamlessly to different market conditions. It is fully optimized to work with all major and exotic currency pairs, ensuring consistent and efficient trading. Key Features 13 Adaptive Trading Modes: Optimized for various
AuricDynamiX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
AuricDynamiX – Advanced Gold & Forex Trading Bot I have added the Indicator of this bot in comment section please check the comment section then install the demo version  Overview AuricDynamiX is a high-performance AI-driven trading bot designed specifically for gold (XAU/USD) and major forex pairs. Using dynamic strategy adaptation, this expert advisor identifies market momentum, trend shifts, and breakout opportunities to ensure precise trade execution while maintaining smart risk manageme
GridFortune
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
GridFortune is an AI-powered forex trading bot designed to execute grid trading strategies with a profit-first and last order closing mechanism. Unlike traditional grid-based EAs, GridFortune prioritizes profitable trades, ensuring controlled lot allocation and optimized risk management for consistent and sustainable growth across various currency pairs. The name "GridFortune" represents steady profit accumulation through intelligent grid-based trading, making it an ideal choice for traders lo
Trap Grid EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Trap Grid EA is an advanced trading bot designed for the H1 timeframe, making it ideal for trading multiple forex pairs such as EUR/USD, NZD/USD, and other major currencies. It can also be used for gold trading (XAU/USD), but due to gold’s volatility, manual adjustments are required for optimal performance. Key Features Fakeout & Breakout Detection: Identifies market traps and false breakouts to maximize profitability. Grid Trading Strategy: Utilizes an advanced grid-based system to take advan
Grid Synergy
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview Grid Synergy is an automated trading bot designed to implement a structured grid trading strategy while adapting to market conditions. It provides traders with a systematic approach to managing trades, focusing on strategic entries and controlled risk management. The EA is optimized for various currency pairs and gold, offering customizable settings to align with different trading styles. Key Features Multi-Currency Compatibility – Works with forex pairs such as EUR/USD, GBP/USD, USD/J
Pro Grid Master
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview Pro Grid Master is a fully automated trading bot designed to maximize profits using an advanced grid strategy. It efficiently manages trades across multiple currency pairs, adapting to market conditions to ensure optimal entry and exit points. Important Note: If you want to test this bot, please ensure that in the settings, SL = 0 for proper functionality. Technical Specifications Currency Pairs: EUR/USD, GBP/USD, EUR/NZD Timeframes: H1 Minimum Deposit: $500 Recommended Account Type:
DynaGrid Diver EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
DynaGrid Diver – Advanced Divergence & Grid Trading EA Overview DynaGrid Diver is a powerful Expert Advisor (EA) that combines divergence detection with a grid trading strategy to maximize profitability. It intelligently identifies market reversals using divergence signals while managing trades through a structured grid system, ensuring optimized entries and exits. This EA is designed to adapt dynamically to market conditions, providing traders with stable and precise trade execution. Key Fea
RSI Bullseye Gold
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview RSI Bullseye Gold is a high-accuracy Expert Advisor (EA) designed exclusively for XAU/USD (Gold) trading. Built on an RSI-based sniper strategy, this EA identifies optimal entry points for sharp and efficient trade execution. Whether you're scalping or swing trading, RSI Bullseye Gold is optimized to consistently capture high-probability trades. Key Features RSI-Based Precision Entry: Detects overbought and oversold conditions for sniper-accurate trades. Gold-Focused Strategy: Special
XAU TrendSeeker
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
XAU TrendSeeker – Advanced EMA-Based Gold Trading Bot Overview XAU TrendSeeker is an Exponential Moving Average (EMA)-based trend-following Expert Advisor (EA) designed specifically for XAU/USD (Gold) trading. This EA helps traders identify and follow strong market trends, ensuring high-probability trade entries and exits. Whether you focus on breakouts, pullbacks, or trend continuations, XAU TrendSeeker ensures that you are always trading in the right direction. Key Features EMA-Based Trend
ScalpX 5M
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview ScalpX 5M is a high-speed scalping Expert Advisor (EA) designed for the M5 (5-minute) timeframe. It leverages precise candlestick patterns and momentum-based entries to capture quick price movements, ensuring fast trade execution and optimized profit-taking. This EA is perfect for traders looking for high-frequency, low-risk scalping in volatile market conditions. Key Features Ultra-Fast Scalping: Trades on the M5 timeframe to capture quick price swings. Candle-Based Strategy: Uses s
DoubleSAR X
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
DoubleSAR X – Advanced Trend-Following & Recovery Trading Bot Overview DoubleSAR X is a powerful trend-following and recovery-based Expert Advisor (EA) that combines the Double Parabolic SAR (Stop and Reverse) strategy with the Martingale system to enhance trade execution. It detects trend reversals using a dual SAR strategy and applies martingale-based lot scaling for effective risk management. This EA ensures precise entries, controlled losses, and a smart recovery mechanism, making it a val
TheLeoTraderFX Supreme
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
TheLeoTraderFX - Supreme – High-Class Scalping Bot for Gold (XAU/USD) Overview TheLeoTraderFX - Supreme is not just another trading bot—it is a premium, institutional-grade Expert Advisor (EA) designed for elite traders who demand precision, speed, and exclusive market execution. Specifically built for XAU/USD (Gold) on the M1 timeframe, this bot delivers high-frequency scalping, advanced trade management, and superior risk control. Key Features Elite M1 Scalping for Gold: Optimized for 1-min
ICT Phantom Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
ICT Phantom Trader is a professional-grade trading algorithm that leverages Inner Circle Trader (ICT) Engulfing Patterns and institutional trading strategies. It is designed for traders who follow Smart Money Concepts (SMC), focusing on liquidity, order blocks, and price action confirmation. Previously priced at $100 per month , all my bots are now available for a limited-time promotion at just $ 36 per month. Features & Functionalities: ICT Engulfing Pattern Detection – Identifies high-probab
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário