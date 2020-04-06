Xpair Xpert
- Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
- Versão: 1.2
- Ativações: 5
XPairXpert EA é uma solução de trading algorítmico versátil projetada para operar em todos os principais pares de forex e criptomoedas. Embora a configuração padrão seja otimizada para Ouro (XAUUSD), você pode adaptá-lo para outros pares ajustando as configurações. Irei lançar gradualmente arquivos .set otimizados para outros símbolos na seção de comentários.
Timeframe recomendado:
Funciona melhor no M15, mas para menor drawdown, considere M30 ou H1.
Capital mínimo recomendado:
Configuração padrão (M15): $1,000
Dias de alta volatilidade: Capital máximo sugerido $5,000 com até 25% de drawdown
Configuração de baixo drawdown (M30/H1): Recomendado para contas financiadas de $5,000 com drawdown abaixo de 5%
Principais recursos:
-
Compatibilidade com vários símbolos (Forex + Cripto)
-
Otimizado para ouro (configuração padrão)
-
Lançamento gradual de arquivos .set para outros pares
-
Flexibilidade para configuração manual
-
Adequado para ambientes de trading de alto capital e baixo drawdown