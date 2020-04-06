Xpair Xpert

XPairXpert EA é uma solução de trading algorítmico versátil projetada para operar em todos os principais pares de forex e criptomoedas. Embora a configuração padrão seja otimizada para Ouro (XAUUSD), você pode adaptá-lo para outros pares ajustando as configurações. Irei lançar gradualmente arquivos .set otimizados para outros símbolos na seção de comentários.

Timeframe recomendado:

Funciona melhor no M15, mas para menor drawdown, considere M30 ou H1.

Capital mínimo recomendado:

Configuração padrão (M15): $1,000

Dias de alta volatilidade: Capital máximo sugerido $5,000 com até 25% de drawdown

Configuração de baixo drawdown (M30/H1): Recomendado para contas financiadas de $5,000 com drawdown abaixo de 5%

Principais recursos:

Compatibilidade com vários símbolos (Forex + Cripto)

Otimizado para ouro (configuração padrão)

Lançamento gradual de arquivos .set para outros pares

Flexibilidade para configuração manual

Adequado para ambientes de trading de alto capital e baixo drawdown



