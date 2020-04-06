Xpair Xpert

XPairXpert EA — это универсальное алгоритмическое торговое решение, предназначенное для работы со всеми основными валютными парами Forex и криптовалютами. Хотя стандартная конфигурация оптимизирована для золота (XAUUSD), вы можете легко адаптировать её под другие пары, просто изменив настройки. Я буду постепенно публиковать оптимизированные .set-файлы для других инструментов в разделе комментариев.

Рекомендуемый таймфрейм:
Лучше всего работает на M15, но если вы предпочитаете меньшую просадку, рассмотрите M30 или H1.

Минимальные требования к капиталу:
Стандартная настройка (M15): $1,000
Дни с высокой волатильностью: рекомендуемый максимум капитала $5,000 с просадкой до 25%
Настройка с низкой просадкой (M30/H1): подходит для счетов от $5,000 с просадкой до 5%

Ключевые особенности:

  • Поддержка множества символов (Forex + Крипто)

  • Оптимизирован для золота (настройки по умолчанию)

  • Постепенный выпуск .set-файлов для других пар

  • Гибкость ручной настройки

  • Подходит для торговли как с большим капиталом, так и с низкой просадкой


Рекомендуем также
MicroEA
Paulus Femi Leunufna
Эксперты
microEA.mq5 System 1. Core Trading Logic Basic Strategy : Uses a fast MA (10-period) and slow MA (20-period) crossover strategy with RSI filtering. Trend Confirmation : Evaluates trend strength by calculating the MA angle. Validates minimum volume (MinVolume) before entry. Additional Filters : Custom RSI thresholds for entries: Buy if RSI > 52, Sell if RSI < 48. Optional MACD filter for confirming sell signals. 2. Risk Management Dynamic Lot Size Calculation :
EA Progress
Yuriy Kuzmin
Эксперты
Советник для автоматической торговли по уровням Фибоначчи с возможностью усреднения ордеров. Опытным трейдерам возможно создать свою торговую стратегию, возможность изменение настроек сетки Фибоначчи, изменение расстояния между ордерами в сетки (усреднение), возможно проверить для торговли другие валютные пары. Рекомендую к покупке: Price Gold и AI Engine Crypto . Настройки по умолчанию для пары XAUUSD, M15, M30. Magic - магическое число. MaxSpread- максимально допустимый спред. Lots - фиксиров
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Эксперты
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor is a powerful, market-ready trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. Built with precision logic and advanced filters, this EA is engineered to capture explosive breakout opportunities during periods of market compression, while maintaining strict risk management and professional-grade trade execution. Gold is one of the most volatile and liquid instruments in the financial markets, and trading it successfully requi
FREE
Dual Switch Grid
Aldo Farandy Medya
Эксперты
Overview Dual Switch Grid (DSG) is a flexible Grid Expert Advisor designed for traders seeking full control over strategy behavior. It offers two distinct entry models— Donchian trend-following and Bollinger Band mean-reversion —both fully customizable. Users can freely adjust indicator settings, EMA filters to suit their strategy. In addition, DSG features a comprehensive, user-configurable grid recovery system , enabling traders to handle the risk management with ease.  Features it includes :
BB RSI Mean Reversion EA Optimized for EURUSD
Deventh Derry Pratama
Эксперты
BB-RSI Mean Reversion Expert Advisor Smart Mean-Reversion Entries | EURUSD H1 Specialist Version : 1.00 Platform : MetaTrader 5 Timeframe : H1 Recommended Pair : EURUSD (Primary) Secondary Pairs (Less Preferable) : USDCAD, GBPUSD Strategy : Mean Reversion (Pullback Trading) Overview of the Strategy BB-RSI Mean Reversion EA trades cleverly on pullbacks by detecting short-term market fatigue using a combination of: Bollinger Bands (BB) to identify statistical price extremes RSI Oscillator to con
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Эксперты
Note: minimum investment 1000 usd or (100 usd is Account Cent (10000 Cent)) Run At 0.01 lot start.  Trading with an Expert Advisor (EA) on the M1 timeframe (1-minute chart) can be quite challenging due to the rapid price movements and increased noise in such short timeframes. However, it's not impossible, and some traders do use EAs on the M1 chart for specific strategies. Here are some considerations for trading with an EA on the M1 timeframe: 1. Strategy Selection:   Choose a trading strategy
Stochastic Scalping GOLD Pro
Andika Tri Saputra
Эксперты
Этот советник был разработан опытными практиками, которые глубоко понимают характеристики XAUUSD. Этот советник может хорошо работать на таймфреймах M1, M5, M15, M30 и H1. Чем уже выбранный временной интервал, тем меньший уровень фиксации прибыли вы можете регулировать, и наоборот. Стандартный размер лота установлен на уровне 0,01, но вы можете изменить его по своему вкусу. Уровень фиксации прибыли определяется в деньгах, а уровень стоп-лосса определяется в процентах от вашего капитала. Стандарт
Maxi Daxi
Malhar Utpalkumar Jivrajani
Эксперты
Introducing Maxi Daxi, a meticulously crafted Expert Advisor designed for consistent, long-term success in the Germany Index (DAX) market. Maxi Daxi will NOT BLOW your account. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. We made it to be steady and not risky. DO NOT WORRY! WE ARE NOT GOING TO INCREASE THE PRICE! Instead, we will stop selling this once we reach to the 30 sales. After purchasing, DM me for LIVE SIGNAL (myfxbook).  LIVE TRADES match 100% with myfxbook . In
Rice Martingale
Quang Dang Tong
Эксперты
Rice Martingale is an EA, which uses the Martingale algorithm with a low DD rate (not for XAUUSD, not TimeFrame M1) Rice Martingale can open two sides:   buy and sell at the same time. We can set the maximum number of orders, the number of Martingale, and the number of the first orders. Especially, if the number of orders reach the point that users want to start the risk parameters, Rice Martingale can manage risks. It will cut loss at the point of the nearest average price which users set befor
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Эксперты
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Эксперты
GridMasterFx   представляет собой инновационный инструмент для автоматической торговли на форекс, который основывается на комбинации сеточной стратегии и уникального алгоритма расчета тренда с использованием индикатора Moving Average. Эта стратегия позволяет советнику вовремя открывать и закрывать позиции, использовать анализ текущей тенденции и мгновенно реагировать на изменения рынка. Советник   GridMasterFx   - это отличный выбор для успешной автоматизации вашего торгового процесса на форек
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Эксперты
Добавлена возможность изменять размер лота и сделать советник максимально дешевым. При покупке вы получите поддержку и будущие обновления. Пожалуйста, поддержите его развитие. Этот советник готов к работе «из коробки». AussiePrecision — это эксперт-советник для MetaTrader 5 с точной временной настройкой, специально разработанный для валютной пары AUD/USD. Он предназначен для исполнения сделок в заранее определённые и контролируемые моменты времени, что делает его идеальным решением для трейдеров
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Эксперты
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Эксперты
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
GU Martingale
Quang Dang Tong
Эксперты
Description - GUMartingale is a trading bot designed for the GBPUSD currency pair, employing a Martingale algorithm. It operates based on entry conditions determined by MA, Stochastic, MACD indicators, and the Nadaraya Watson Envelope. - Unlike other bots using similar algorithms, GUMartingale is meticulously calculated and optimized with a focus on ensuring both safety and stable profit performance. It excludes volatility by economic calendars,  avoiding trading on days with major events that
Tabow3 mt5
Daniel Opoku
Эксперты
Откройте для себя умную и профессиональную торговлю с Tabow 3.1 Tabow 3.1 — это точно настроенный торговый советник (EA), предназначенный для помощи трейдерам в определении потенциальных максимумов и минимумов с использованием индикатора Awesome Oscillator. Он открывает сделки только при выполнении определённых условий — основанных на пороговых значениях и других критериях — для получения качественных торговых сигналов. Советник открывает только одну сделку за раз и использует точно настроенные
Emilian II
Kaloyan Ivanov
Эксперты
Первая версия этого советника была бесплатной, но из-за высокого спроса со стороны трейдеров я создал Emilian II с большим количеством фильтров и улучшенной точностью. Я добавил MACD, ADX и фракталы — в будущих обновлениях по запросам клиентов будут добавлены и другие функции. Если вы купите его сейчас, вы получите все будущие обновления и поддержку. Я предлагаю его по самой низкой возможной цене на ограниченное время, и в дальнейшем цена будет увеличена. Emilian II — это автоматический торговы
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Эксперты
Робот пытается спасти убыточные сделки. Если сделка двинется в убыточном направлении, сработает алгоритм зоны восстановления (Zone Recovery algorithm). На двух ценовых уровнях определяются начальные точки серии покупок и продаж. Для каждого из двух сделок устанавливаются по две точки выхода (выше и ниже). При достижении одной из точек выхода, все сделки закрываются с суммарной прибылью или в зоне безубытка. Версия для MT4 Использование Общие настройки Close_All: закрыть все сделки Magic: магиче
SuperMax MT5
Paranchai Tensit
5 (1)
Эксперты
SuperMax MT5  is a fully automated, intelligent expert advisor with advanced mechanisms, using a dynamic system to measure market volatility to be consistent with the timing of market entry and exit. The mechanism of this system is based on the principle of mean reversion and momentum of market price. Rely on scalping and recovery strategies with optimal trading frequency and can still work well in all market conditions, be it trend or sideways, can be traded full time in any condition. This EA
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Эксперты
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
YKL Scalper 8
Ygor Keller Luccas
Эксперты
YKL Scalper   Estrategia YKL Scalper - NOVA VERSÃO 8.0   Estratégia Afastamento da Média Móvel Estratégia A estratégia desse robô é baseada no afastamento do preço em relação as médias móveis, operando o indicador Média Móvel, standard do MT5. Basicamente o robô fica monitorando o afastamento da média móvel, conforme distância DX inserida pelo usuário. Quando o afastamento atinge a distância DX, o robô inicia uma operação de compra ou venda, no sentido de voltar ao encontro da média móvel. Se
FNasdaq
Francisco Jesus Alonso Martin
Эксперты
The Nasdaq Trend Matrix Pro EA is an advanced Expert Advisor specifically designed to trade the NASDAQ index (US100) by following the main market trend direction . This system intelligently combines multi-timeframe analysis (H1 and D1) to filter trade signals and execute positions only when trend conditions are perfectly aligned across both timeframes. The result is consistent, filtered, and robust trading performance , with reduced false entries and greater long-term stability. The strategy has
Centurion Reversal MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Эксперты
Centurion Reversal MT5: Precision Reversal Trading on USDCAD M15 Centurion Reversal MT5 is an advanced Expert Advisor (EA) engineered for consistent, low-risk returns on the USDCAD M15 chart. It is a sophisticated automated system designed to identify and capitalize on trend reversal setups, making it an ideal tool for traders who seek a reliable and automated solution. Live signal MT5 (Micro Account /   Autolot 0.01 per 30) :  Click Here Key Features Precision Reversal Strategy: The EA uses
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
Эксперты
Основное: Не мартингейл, не сеточник; Работает на всех парах;  Использовать на EURUSD; Использовать на М5 Сигналы: В основе хороший рациональный алгоритм. Работа по взаимодействию двух индикаторов: Ichimoku и Alligator  (можно задавать отдельный Timeframe для каждого индикатора) Stop Loss/Take Profit: Присутствует хорошая система money management (есть несколько вариантов trailing stop loss); Присутствуют виртуальные уровни Stop Loss/Take Profit Возможность работать фиксированным лотом, либо
SGear
Olesia Kusmenko
4.5 (8)
Эксперты
Поздняя летняя распродажа – только на короткое время! Применяется модель ценообразования с уровнями: каждая пятая покупка увеличивает цену на 50 долларов. С каждым новым покупателем следующий уровень цены становится все ближе, что делает ваш вход более дорогим. Закрепите SGear по текущей цене до того, как произойдет следующее повышение цены. Эта распродажа ограничена — как по времени, так и по количеству. После этого будет действовать обычная рыночная цена. SGear – Четкая трендовая логика вмест
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Эксперты
ADX Cross Sell - Precisión con lógica direccional y gestión dinámica avanzada   Versión actual: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez “Kium” ️ Compatible con: MetaTrader 5 ️ Tipo: Expert Advisor (EA) automático Estrategia: Tendencial con validación de momentum y filtros temporales Protección: Gestión dinámica de riesgos (SL/TP/BE)   Descripción general ADX Cross Buy es un Expert Advisor de tipo tendencial que busca oportunidades de compra sólidas mediante el cruce del indicador   ADX
CryptoGrid AI Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Эксперты
CryptoGrid AI Pro – Trade Bitcoin, Crypto, and USD Forex pairs with smart candlestick pattern recognition and a powerful multi-level grid system. Overview CryptoGrid AI Pro is an advanced Expert Advisor that merges candlestick pattern recognition with a robust grid trading system . It is optimized for Bitcoin (BTCUSD) but also performs effectively on major USD Forex pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, etc.) and other volatile cryptocurrencies. The EA provides both automatic and semi-automa
Nova RVI Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova RVI Trader is built upon the principles of the Relative Vigor Index — an indicator that measures the conviction behind price movements by comparing closing and opening prices relative to recent trading ranges. This often-overlooked oscillator excels at identifying true directional momentum and potential reversals before they become obvious to the broader market. With Nova RVI Trader , the raw insights of the RVI are transformed into a streamlined and logic-driven trading system. The EA pati
No Martingale Gold Digger
Samuele Libetti
Эксперты
No Martingale Gold Digger – Professional Expert Advisor for XAUUSD No Martingale Gold Digger is an Expert Advisor designed for traders who want a solid, real, and reliable system—without martingale, without grid, and without artificial tricks to generate unrealistic equity curves. It works exclusively on Gold (XAUUSD), both CFD and Futures, and uses a simple, transparent, and robust trend-following / breakout logic. Trading Philosophy No Martingale Gold Digger is built to be a real EA: • no mac
BB King
Khima Gorania
Эксперты
BB King EA for MT5 BB King Expert Advisor uses a simple reversal strategy using Bollinger Bands and trend detection. It is designed to be easily used by newbies with very few parameters. Please try the demo and leave feedback.You will need to optimize it for the pair you wish to trade. Minimum deposit: $100 per lot size of 0.01 per currency pair. Risk Management There is NO Stop Loss or Take Profit set for each order placed. Stop Loss and Take Profit are controlled by the Input Variables. Stop
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Другие продукты этого автора
RSI Bullseye Gold MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
Overview RSI Bullseye Gold is a high-accuracy Expert Advisor (EA) designed exclusively for XAU/USD (Gold) trading. Built on an RSI-based sniper strategy, this EA identifies optimal entry points for sharp and efficient trade execution. Whether you're scalping or swing trading, RSI Bullseye Gold is optimized to consistently capture high-probability trades. Key Features RSI-Based Precision Entry: Detects overbought and oversold conditions for sniper-accurate trades. Gold-Focused Strategy: Special
CandleMomentum FX MT5
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price ac
Dynamic RSI Grid
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
Dynamic RSI Grid – Intelligent Grid Trading with RSI Optimization Overview Dynamic RSI Grid is an advanced grid trading Expert Advisor (EA) that intelligently adjusts Take Profit (TP) levels based on RSI signals. This approach ensures optimized trade exits, reduced drawdowns, and enhanced profitability by aligning with real market momentum. Designed for traders seeking automated, precise, and adaptive trading, this EA dynamically modifies grid-based TP levels for maximum gains and controlled r
FREE
RetraceX Scalper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
Overview RetraceX Scalper is an advanced pullback scalping bot that utilizes Support & Resistance levels to identify high-probability retracement entries. It ensures precise trade execution with minimal risk and maximum reward, making it an ideal tool for traders who focus on quick pullback opportunities. Key Features Support & Resistance Detection: Identifies strong market zones for accurate trade setups. Pullback Entry Optimization: Scans for high-probability retracement entries to maximize
Gold Blitz The Ultimate Gold Trading
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
Gold Blitz is an advanced AI-driven trading bot designed for precision, speed, and profitability in gold trading. Utilizing cutting-edge algorithms, it scans market trends, identifies high-probability trade setups, and executes them with maximum efficiency. Whether you are scalping, day trading, or holding positions, Gold Blitz is optimized for consistent performance with managed risk. Note :   Set MQLTEST to false in settings while testing or live  otherwise, results won't be accurate. Key Fe
FX Hydra 13
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
FX Hydra 13 – это инновационный форекс-экспертный советник (EA) , разработанный для доминирования на рынке с 13 мощными торговыми режимами . Вдохновленный легендарной Гидрой, этот бот обеспечивает высокоточную торговлю на таймфрейме H1 и работает со всеми валютными парами . Ключевые особенности: 13 адаптивных торговых режимов – Оптимизирован для любых рыночных условий Поддержка всех валютных пар – Работает на всех основных и экзотических парах Интеллектуальная AI-логика – Передовое упра
DualEdge FX The Ultimate Trend
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
DualEdge FX – это профессиональный торговый бот, который отслеживает рыночные тренды и определяет разворотные точки с высокой точностью. Он позволяет трейдерам использовать как следование за трендом , так и контртрендовые стратегии , автоматически адаптируясь к изменяющимся рыночным условиям. Основные характеристики: Двойной торговый режим: комбинирует следование за трендом и разворотную торговлю . Искусственный интеллект для анализа рынка: автоматически определяет изменения и корректирует сделк
BullionX Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
BullionX Trader – Advanced Gold, Crypto & Multi-Currency Trading Bot Overview BullionX Trader is a powerful AI-driven trading bot designed for gold (XAU/USD), cryptocurrencies (BTC/USD), and major forex pairs. Whether trading precious metals, forex, or crypto, this expert advisor adapts to market conditions and executes high-precision trades across multiple asset classes. Key Features Gold & Crypto Optimization: Designed for XAU/USD, BTC/USD, and major forex pairs. Multi-Asset Trading: Works ac
SARXpert The Ultimate Double SAR Trading Bot
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
SARXpert is a professional forex trading bot utilizing a Double Parabolic SAR strategy to capture market trends and reversals with high precision. It is designed for traders who seek optimized entry and exit points for maximum profitability in both trending and ranging markets. Key Features: Double SAR Strategy: Uses two Parabolic SAR indicators for improved trend detection. Trend & Reversal Detection: Adapts intelligently to different market conditions. Multi-Currency Compatibility: Supports F
SafeTradeX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
SafeTradeX – Secure & Stable Forex Trading Bot Overview SafeTradeX is a highly secure and stable trading bot designed for consistent profitability without relying on high-risk strategies like Martingale or increasing lot sizes. Built for traders who prioritize capital protection and steady growth , this EA ensures disciplined and risk-managed trading in all market conditions. Key Features No Martingale, No Lot Multiplication: Uses a fully controlled risk strategy for long-term stability. Fixed
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
Divergence Sniper
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
Divergence Sniper – High-Precision MACD Divergence Trading Bot Overview Divergence Sniper is a high-precision automated trading bot designed for traders who capitalize on MACD divergence and price action patterns. It scans the market for hidden and regular divergences, combining them with key price action signals to generate accurate buy and sell opportunities. Key Features MACD Divergence Detection: Identifies both bullish and bearish MACD divergences. Price Action Confirmation: Detects major p
Breakout Hunter SR
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
Overview Breakout Hunter is a powerful automated trading bot designed to identify and capitalize on breakouts from key Support & Resistance levels. It continuously scans the market for high-probability breakout opportunities, allowing traders to capture strong price movements with precision. Key Features Support & Resistance Detection: Identifies strong market levels to pinpoint breakout opportunities. Breakout & Fakeout Detection: Differentiates between true breakouts and false moves to impr
GoldVertex EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
GoldVertex EA – Institutional-Grade Gold & Forex Trading Bot Overview GoldVertex EA is a high-performance, institutional-grade trading bot designed specifically for premium gold (XAU/USD) and forex trading. Built for high-net-worth traders, this EA focuses on precision, risk-controlled execution, and maximum profitability through advanced market analysis and smart order management. The name "Vertex" represents the highest point, symbolizing how GoldVertex EA helps traders reach peak profitabi
FVG Scalper Pro
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
Overview FVG Scalper Pro is a high-speed trading bot designed to exploit Fair Value Gaps (FVGs) with precision scalping strategies. This expert advisor detects market inefficiencies and executes fast, high-accuracy trades, making it an ideal choice for traders seeking to capitalize on volatile market conditions. It ensures optimized entries and exits while maintaining strict risk management for consistent performance. Key Features Fair Value Gap (FVG) Strategy: Detects and exploits market ine
Candle Beast EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
Overview Candle Beast EA is an advanced high-frequency scalping robot designed to capitalize on rapid price movements within a single candlestick. This expert advisor executes trades with lightning-fast precision, making it ideal for scalping strategies in both forex and commodities like XAU/USD (Gold). Key Features Single Candle Scalping: Focuses on quick trades based on the momentum of a single candle. Smart Entry & Exit: Uses AI-driven logic to maximize profit while minimizing losses. High
CloudMaster EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
Overview CloudMaster EA is a powerful, fully automated trading algorithm designed to maximize the potential of the Ichimoku Cloud strategy. This expert advisor is built for traders who seek precision, automation, and consistent profitability by utilizing Kumo Breakouts, Tenkan-Kijun Crossovers, and Chikou Span Confirmations to identify high-probability trade setups. EA Setup & Specifications Symbol: XAU/USD (Gold) Timeframe: M15 Settings: Default (Optimized for stability and profitability) Br
FX Hydra 13 Modes
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
FX Hydra 13 – Advanced H1 Forex Trading Bot Overview FX Hydra 13 is a high-performance forex trading bot designed for precision and adaptability on the H1 timeframe. Inspired by the mythical Hydra, this expert advisor integrates 13 powerful trading modes, allowing it to adapt seamlessly to different market conditions. It is fully optimized to work with all major and exotic currency pairs, ensuring consistent and efficient trading. Key Features 13 Adaptive Trading Modes: Optimized for various
AuricDynamiX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
AuricDynamiX – Advanced Gold & Forex Trading Bot I have added the Indicator of this bot in comment section please check the comment section then install the demo version  Overview AuricDynamiX is a high-performance AI-driven trading bot designed specifically for gold (XAU/USD) and major forex pairs. Using dynamic strategy adaptation, this expert advisor identifies market momentum, trend shifts, and breakout opportunities to ensure precise trade execution while maintaining smart risk manageme
GridFortune
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
GridFortune is an AI-powered forex trading bot designed to execute grid trading strategies with a profit-first and last order closing mechanism. Unlike traditional grid-based EAs, GridFortune prioritizes profitable trades, ensuring controlled lot allocation and optimized risk management for consistent and sustainable growth across various currency pairs. The name "GridFortune" represents steady profit accumulation through intelligent grid-based trading, making it an ideal choice for traders lo
Trap Grid EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
Trap Grid EA is an advanced trading bot designed for the H1 timeframe, making it ideal for trading multiple forex pairs such as EUR/USD, NZD/USD, and other major currencies. It can also be used for gold trading (XAU/USD), but due to gold’s volatility, manual adjustments are required for optimal performance. Key Features Fakeout & Breakout Detection: Identifies market traps and false breakouts to maximize profitability. Grid Trading Strategy: Utilizes an advanced grid-based system to take advan
Grid Synergy
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
Overview Grid Synergy is an automated trading bot designed to implement a structured grid trading strategy while adapting to market conditions. It provides traders with a systematic approach to managing trades, focusing on strategic entries and controlled risk management. The EA is optimized for various currency pairs and gold, offering customizable settings to align with different trading styles. Key Features Multi-Currency Compatibility – Works with forex pairs such as EUR/USD, GBP/USD, USD/J
Pro Grid Master
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
Pro Grid Master – мощный и автоматизированный торговый бот, созданный для максимизации прибыли с использованием продвинутой сеточной стратегии. Он эффективно управляет сделками на нескольких валютных парах, адаптируясь к рыночным условиям для оптимальных точек входа и выхода. Технические характеристики: Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, EURNZD Таймфреймы: H1 Минимальный депозит: $500 Рекомендуемый тип счета: Любой Кредитное плечо: От 1:30 до 1:1000 Умная сеточная торговля для контр
DynaGrid Diver EA
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
DynaGrid Diver – Advanced Divergence & Grid Trading EA Overview DynaGrid Diver is a powerful Expert Advisor (EA) that combines divergence detection with a grid trading strategy to maximize profitability. It intelligently identifies market reversals using divergence signals while managing trades through a structured grid system, ensuring optimized entries and exits. This EA is designed to adapt dynamically to market conditions, providing traders with stable and precise trade execution. Key Fea
RSI Bullseye Gold
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
Overview RSI Bullseye Gold is a high-accuracy Expert Advisor (EA) designed exclusively for XAU/USD (Gold) trading. Built on an RSI-based sniper strategy, this EA identifies optimal entry points for sharp and efficient trade execution. Whether you're scalping or swing trading, RSI Bullseye Gold is optimized to consistently capture high-probability trades. Key Features RSI-Based Precision Entry: Detects overbought and oversold conditions for sniper-accurate trades. Gold-Focused Strategy: Special
XAU TrendSeeker
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
XAU TrendSeeker – Advanced EMA-Based Gold Trading Bot Overview XAU TrendSeeker is an Exponential Moving Average (EMA)-based trend-following Expert Advisor (EA) designed specifically for XAU/USD (Gold) trading. This EA helps traders identify and follow strong market trends, ensuring high-probability trade entries and exits. Whether you focus on breakouts, pullbacks, or trend continuations, XAU TrendSeeker ensures that you are always trading in the right direction. Key Features EMA-Based Trend
ScalpX 5M
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
Overview ScalpX 5M is a high-speed scalping Expert Advisor (EA) designed for the M5 (5-minute) timeframe. It leverages precise candlestick patterns and momentum-based entries to capture quick price movements, ensuring fast trade execution and optimized profit-taking. This EA is perfect for traders looking for high-frequency, low-risk scalping in volatile market conditions. Key Features Ultra-Fast Scalping: Trades on the M5 timeframe to capture quick price swings. Candle-Based Strategy: Uses s
DoubleSAR X
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
DoubleSAR X – Advanced Trend-Following & Recovery Trading Bot Overview DoubleSAR X is a powerful trend-following and recovery-based Expert Advisor (EA) that combines the Double Parabolic SAR (Stop and Reverse) strategy with the Martingale system to enhance trade execution. It detects trend reversals using a dual SAR strategy and applies martingale-based lot scaling for effective risk management. This EA ensures precise entries, controlled losses, and a smart recovery mechanism, making it a val
TheLeoTraderFX Supreme
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
TheLeoTraderFX - Supreme – High-Class Scalping Bot for Gold (XAU/USD) Overview TheLeoTraderFX - Supreme is not just another trading bot—it is a premium, institutional-grade Expert Advisor (EA) designed for elite traders who demand precision, speed, and exclusive market execution. Specifically built for XAU/USD (Gold) on the M1 timeframe, this bot delivers high-frequency scalping, advanced trade management, and superior risk control. Key Features Elite M1 Scalping for Gold: Optimized for 1-min
ICT Phantom Trader
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Эксперты
ICT Phantom Trader is a professional-grade trading algorithm that leverages Inner Circle Trader (ICT) Engulfing Patterns and institutional trading strategies. It is designed for traders who follow Smart Money Concepts (SMC), focusing on liquidity, order blocks, and price action confirmation. Previously priced at $100 per month , all my bots are now available for a limited-time promotion at just $ 36 per month. Features & Functionalities: ICT Engulfing Pattern Detection – Identifies high-probab
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв