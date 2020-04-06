Xpair Xpert

XPairXpert EA — это универсальное алгоритмическое торговое решение, предназначенное для работы со всеми основными валютными парами Forex и криптовалютами. Хотя стандартная конфигурация оптимизирована для золота (XAUUSD), вы можете легко адаптировать её под другие пары, просто изменив настройки. Я буду постепенно публиковать оптимизированные .set-файлы для других инструментов в разделе комментариев.

Рекомендуемый таймфрейм:

Лучше всего работает на M15, но если вы предпочитаете меньшую просадку, рассмотрите M30 или H1.

Минимальные требования к капиталу:

Стандартная настройка (M15): $1,000

Дни с высокой волатильностью: рекомендуемый максимум капитала $5,000 с просадкой до 25%

Настройка с низкой просадкой (M30/H1): подходит для счетов от $5,000 с просадкой до 5%

Ключевые особенности:

Поддержка множества символов (Forex + Крипто)

Оптимизирован для золота (настройки по умолчанию)

Постепенный выпуск .set-файлов для других пар

Гибкость ручной настройки

Подходит для торговли как с большим капиталом, так и с низкой просадкой



