Pro Grid Master

Überblick
Pro Grid Master ist ein vollautomatischer Trading-Bot, der mithilfe einer fortschrittlichen Grid-Strategie Gewinne maximiert. Er verwaltet effizient den Handel mit mehreren Währungspaaren und passt sich den Marktbedingungen an, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu gewährleisten.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie diesen Bot testen möchten, stellen Sie bitte sicher, dass in den Einstellungen SL = 0 ist, damit er richtig funktioniert.

Technische Daten
Währungspaare: EUR/USD, GBP/USD, EUR/NZD
Zeitrahmen: H1
Mindesteinlage: $500
Empfohlener Kontotyp: Jeder

Hebelwirkung: 1:30 bis 1:1000


Wichtigste Merkmale
✔ Smart Grid Trading: Kontrolliertes Risiko mit einer optimierten, gewinnmaximierenden Strategie.
✔ Automatisierte Ausführung: Sorgt für präzises Handelsmanagement ohne manuelle Eingriffe.
✔ Flexible Kompatibilität: Funktioniert auf jedem Kontotyp mit verschiedenen Leverage-Optionen.

Warum Pro Grid Master wählen?
Pro Grid Master wurde für Trader entwickelt, die ihren Handel mit einem zuverlässigen Rastersystem automatisieren möchten. Unabhängig davon, ob Sie mit den wichtigsten Devisenpaaren handeln oder individuelle Einstellungen verwenden, passt sich dieser EA an die Marktbedingungen an und bietet eine leistungsstarke und effiziente Handelserfahrung.

