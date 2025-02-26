Überblick

Grid Synergy ist ein automatisierter Trading-Bot, der eine strukturierte Grid-Trading-Strategie umsetzt und sich an die Marktbedingungen anpasst. Er bietet Händlern einen systematischen Ansatz für die Verwaltung von Trades, der sich auf strategische Eingänge und kontrolliertes Risikomanagement konzentriert. Der EA ist für verschiedene Währungspaare und Gold optimiert und bietet anpassbare Einstellungen, um sich an verschiedene Handelsstile anzupassen.

Hauptmerkmale

Kompatibilität mit mehreren Währungen - Funktioniert mit Devisenpaaren wie EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY und XAU/USD (Gold).

Optimiert für M15 Timeframe - Entwickelt für den kurzfristigen Handel mit effizienter Handelsausführung.

Flexibles Rastersystem - Passt sich dynamisch an die Marktbedingungen an, um Handelspositionen zu verwalten.

Anpassbare Risikokontrolle - Ermöglicht Änderungen bei der Losgröße, dem Take Profit und den Stop Loss-Einstellungen.

Automatisiertes Handelsmanagement - Gewährleistet eine kontinuierliche Handelsausführung mit einem adaptiven Ansatz.

Wie es funktioniert

Identifiziert die Marktbedingungen und platziert strukturierte Grid-Trades. Passt die Rasterwerte dynamisch an, um Ein- und Ausstiege zu optimieren. Verwaltet Handelspositionen mit vordefinierten Risikoparametern. Überwacht Kursbewegungen und Trendverschiebungen, um die Einstellungen entsprechend anzupassen.

Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen : M15

: M15 Paare : Unterstützt mehrere Forex-Paare und Gold

: Unterstützt mehrere Forex-Paare und Gold Lot-Größe und Risiko-Parameter: Einstellbar auf Basis der individuellen Strategiepräferenzen

Alle meine Bots, die bisher $100 pro Monat gekostet haben, sind jetzt im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion für nur $50 pro Monat erhältlich.

Grid Synergy wurde für Trader entwickelt, die eine automatisierte Ausführung mit einem strukturierten , gitterbasierten Ansatz bevorzugen. Der EA bietet Anpassungsmöglichkeiten an unterschiedliche Marktbedingungen und Handelspräferenzen.



