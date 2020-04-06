Gold SDmax EA 4

Gold SDmax EA – ist einer der besten Expert Advisor für Meta Trader 4. Der einzigartige Algorithmus des Advisors analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung der Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, bestimmt profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verwendet erweitertes Geldmanagement und Lot-Multiplikatoren. 

Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker.

Trading this EA in the real account >>> CLICK HERE

My Telegram channel >>> https://t.me/GoldVenamax 

Empfehlungen:

  • Broker – RoboForex, Weltrade, WorldForex oder ein anderer Broker, nach erfolgreicher Optimierung
  • Kontotyp – PRO/ECN mit Hedging
  • Zeitrahmen – M30 
  • Symbol – XAUUSD (Gold)
  • Ersteinzahlung – ab 5000
  • Hebel – ab 1:100
  • Handelsmodus – VPS (24/7) empfohlen = akzeptabler Ping: 0–30 ms
  • Optimierungs- und Testzeitraum – 12–60 Monate
  • Empfohlene Häufigkeit für die Optimierung – alle 3–6 Monate

Vorteile:

1. Der Expert Advisor verwendet keine Indikatoren, nutzt keine externen Ressourcen, ist nicht von Fundamentalanalysen und/oder Nachrichten abhängig.
2. Der Expert Advisor handelt sowohl im Strategietester als auch auf Demo- und Echtgeldkonten fast auf die gleiche Weise.
3. Sie können mit allen Vermögenswerten handeln (Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien, Indizes usw.).
4. Der Expert Advisor kann für mittel- bis langfristige Investitionen sowie zur Übertaktung der Einzahlung verwendet werden.
5. Sie können einen Expert Advisor für den Handel auf einem Chart mit einem beliebigen Zeitrahmen installieren. Wichtige Parameter können in den Einstellungen des Expert Advisors geändert werden, sodass jeder Händler den Advisor problemlos für seinen Broker, Kontotyp und seine Einzahlung optimieren und anpassen kann. Das Chart zeigt auch ein Informationsfeld für die Statistiken der Betriebsparameter des EA an.

HINWEIS:

1. Der Expert Advisor verfügt über integrierte Magie für alle seine Aufträge. Sie können den Advisor nicht für verschiedene Vermögenswerte desselben Handelsterminals verwenden.
2. Stellen Sie vor dem Kauf eines Expert Advisors sicher, dass Sie über die entsprechende Erfahrung und den Computer verfügen, um den Expert Advisor zu optimieren und zu testen.

WARNUNG:

1. Bevor Sie den Expert Advisor auf einem realen Konto installieren, müssen Sie den Advisor für den jeweiligen Broker, Kontotyp und die Einzahlung optimieren und testen, auf der der Advisor handeln wird.


💥 Der Gewinn aus dem Handel mit diesem Expert Advisor hängt davon ab, welche Risiken Sie bereit sind einzugehen…!!!


💥 Broker für den Handel mit Expert Advisors >>> https://rbfxdirect.com/en/lk/?a=kcgh



Ich wünsche Ihnen allen viel Glück beim Handel und stabile Gewinne!
