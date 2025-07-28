Pin Bar EA mt4

PINBAR-BESCHREIBUNG:

Der Pin-Bar-EA nutzt einen Multi-Strategie-Ansatz, der Pin-Bar-Trading mit Trendfolge- und Mean-Reversion-Techniken kombiniert. Ein Pin-Bar ist eine Art Candlestick, der eine scharfe Umkehr und Ablehnung des Kurses signalisiert. Er ist durch einen langen Schwanz gekennzeichnet, der als „Schatten“ oder „Docht“ bezeichnet wird. Der Schwanz des Pin-Bars zeigt den abgelehnten Kursbereich an und impliziert, dass sich der Kurs weiterhin entgegen der vom Schwanz angezeigten Richtung bewegt. Ein bärischer Pin-Bar signalisiert mit einem langen oberen Schwanz die Ablehnung höherer Kurse und impliziert einen kurzfristigen Kursrückgang. Ein bullischer Pin-Bar signalisiert mit einem langen unteren Schwanz die Ablehnung niedrigerer Kurse und impliziert einen kurzfristigen Kursanstieg.





Der EA nutzt technische Analysen, um Pin-Bar-Candlestick-Muster in verschiedenen Zeiträumen zu identifizieren. Er verfügt über konfigurierbare Parameter zur Anpassung der Sensitivität, sodass Händler den Erkennungsprozess je nach Marktlage optimieren können. Der Pin-Bar-EA hilft Ihnen, Ihre Handelsziele effizient und präzise zu erreichen.

Empfohlene Paare: Alle Hauptpaare wie eurusd, audusd, gbpusd, nzdusd sowie Nebenpaare wie audcad, nzdcad, eurnzd und eurcad, einschließlich xauusd im M15-Zeitrahmen.





Empfohlene Paare: Alle Hauptpaare wie eurusd, audusd, gbpusd, nzdusd sowie Nebenpaare wie audcad, nzdcad, eurnzd und eurcad, einschließlich xauusd im M15-Zeitrahmen.

Einstellungen und Handbuch hier





EINSTELLUNGEN





Neue Serie eröffnen – Ein/Aus beim Beginn einer neuen Orderserie.

Start Lots – Start Lot.

Trade Buy – Dem Berater den Kauf erlauben.

Trade Sell – Dem Berater den Verkauf erlauben.

Hedge verwenden – Erlaubt dem Berater den Handel in beide Richtungen (Kauf und Verkauf). Falls deaktiviert, nur in eine Handelsrichtung.

Money Management verwenden – Automatische Lot-Berechnung ein-/ausschalten.

Autolot. Freie Marge für jedes 0,01 Lot – Höhe der freien Marge für die Eröffnung jedes 0,01 Lots.

Lot-Multiplikator – Lot-Multiplikator für die folgenden Orders.

TP – Take Profit in Pips.

SL – Stop Loss in Pips ab der ersten Order.

Trail Start – Aktivierung eines Trailing Stops.

Trail Step – Abstand vom Kurs bei Aktivierung eines Trailing Stops.

DD-Reduktionsalgorithmus – Algorithmus zur Drawdown-Reduktion, wenn die letzte Order mit Gewinn mit der ersten Orderserie mit Verlust geschlossen wird.

Ordernummer für den DD-Reduktionsalgorithmus – ab welcher Order der Drawdown-Reduktionsalgorithmus aktiviert wird.

Prozentualer Gewinn für den DD-Reduktionsalgorithmus – Prozentsatz des Gewinns beim Schließen von Orders im Drawdown-Reduktionsmodus.

Magic – ist eine spezielle Zahl, die der EA seinen Orders zuweist.

Fixe Distanz – Fester Abstand zwischen Orders

Dynamische Orderdistanz – Ab welcher Order wird die dynamische Distanz angewendet?

Dynamische Distanz – Startwert der dynamischen Distanz.

Distanzmultiplikator – Multiplikator der dynamischen Distanz.

Start-/Endstunde – Zeitpunkt der Eröffnung der ersten Order.

Maximale Lotgröße – Maximale Lotgröße.

Maximaler Spread – Maximaler Spread für den Berater.