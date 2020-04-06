⭐ Gold Scalp Matrix Pro - Premium XAUUSD M5 Scalping Roboter





Schnell - Präzise - Intelligente Risikokontrolle - Multi-TP Engine





Gold Scalp Matrix Pro ist ein leistungsstarker vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (GOLD) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Er kombiniert Trendbestätigung (EMA-200) + SAR-Umkehrerkennung + Multi-Positions-Skalierung, um eine schnelle, konsistente Scalping-Performance zu liefern - selbst unter volatilen Marktbedingungen.





Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die saubere Einstiege, kontrolliertes Risiko und automatische Multi-TP-Gewinne wünschen, ohne den ganzen Tag Charts manuell überwachen zu müssen.





🔥 Hauptmerkmale

✅ 1. Optimiert für XAUUSD (Gold) - M5





Der EA wurde für den 5-Minuten-Zeitrahmen entwickelt und getestet, wo die Goldbewegung ideale Scalping-Möglichkeiten schafft.





✅ 2. Ultra-smarte Einstiegslogik





✔ Preis über/unter EMA-200 bestätigt Trend

✔ SAR richtet sich aus, um präzise Umkehrpunkte zu identifizieren

✔ Steigt nur bei sauberen Momentum-Bedingungen ein





Ergebnis → Leistungsstarke trendfolgende Scalping-Einstiege





✅ 3. 6-Positionen Smart Scaling System





Der EA öffnet automatisch:





1 Hauptposition (doppeltes Lot)





4 TP-ausgerichtete Positionen





1 Runner-Position (reitet die große Bewegung)





✅ 4. 5 Take-Profit-Schritte





Schnelle Gewinnsicherung mit TP-Levels auf Basis von Punkten:





TP1





TP2





TP3





TP4





TP5





Perfekt für Goldbewegungen mit hoher Volatilität.





✅ 5. Fortgeschrittenes Step-Trailing-System





Wenn der Preis TP1 → TP2 → TP3 → TP4 → TP5 erreicht

verschiebt der EA den SL automatisch schrittweise nach oben/unten.





Gewährleistet:

✔ minimalen Drawdown

✔ maximale Gewinnmitnahme

✔ die Läuferposition bleibt auch bei längeren Trends erhalten





✅ 6. Fester SL in Punkten





Jeder Handel hat einen festen SL in Punkten für Sicherheit und Vorhersagbarkeit.

Kein verstecktes Martingal, keine Rastererweiterung, kein gefährliches Averaging.





✅ 7. Risikobasierte Losgröße (Prozentsatzmodus)





Sie können wählen:

✔ Fester Losmodus - Beispiel: 0,02 + 0,01

✔ Risikoprozentualer Modus - Beispiel: 1% des Guthabens → Automatische Losberechnung





Die Losgröße passt sich automatisch an, wenn Ihr Konto wächst.





✅ 8. Entwickelt für alle Kontotypen





ECN





Roher Spread





Standard





Cent-Konten





🎯 Für wen ist dieser EA geeignet?





Gold Scalp Matrix Pro ist ideal für Trader, die:





Schnelle Scalping-Einträge





Klare Risikokontrolle





Hochwahrscheinliche Trendtrades





Mehrere TP-Ausgänge





Kein emotionales Handeln





Set-and-forget-Leistung





⚙ Empfohlene Einstellungen





Symbol: XAUUSD (Gold)





Zeitrahmen: M5





Konto-Typ: Jeder (ECN bevorzugt)





Spread: Niedriger Spread empfohlen





SL/TP: Bereits im EA optimiert





📌 Wichtige Hinweise





Dieser EA verwendet nicht:

❌ Martingal

❌ Raster

❌ Arbitrage

❌ Hochriskante Mittelwertbildung





Es folgt einer reinen Trend- und Umkehrlogik, was es im realen Handel sicherer und stabiler macht.





⭐ Letzte Worte





Gold Scalp Matrix Pro wurde für echte Trader entwickelt, die eine zuverlässige, hoch optimierte Gold-Scalping-Lösung mit starker Risiko-Ertrags-Kontrolle und automatischer Multi-TP-Skalierung suchen.





Installieren → Ausführen → Gewinne Schritt für Schritt beobachten