Gold Scalp Matrix Pro

⭐ Gold Scalp Matrix Pro - Premium XAUUSD M5 Scalping Roboter

Schnell - Präzise - Intelligente Risikokontrolle - Multi-TP Engine

Gold Scalp Matrix Pro ist ein leistungsstarker vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (GOLD) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Er kombiniert Trendbestätigung (EMA-200) + SAR-Umkehrerkennung + Multi-Positions-Skalierung, um eine schnelle, konsistente Scalping-Performance zu liefern - selbst unter volatilen Marktbedingungen.

Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die saubere Einstiege, kontrolliertes Risiko und automatische Multi-TP-Gewinne wünschen, ohne den ganzen Tag Charts manuell überwachen zu müssen.

🔥 Hauptmerkmale
✅ 1. Optimiert für XAUUSD (Gold) - M5

Der EA wurde für den 5-Minuten-Zeitrahmen entwickelt und getestet, wo die Goldbewegung ideale Scalping-Möglichkeiten schafft.

✅ 2. Ultra-smarte Einstiegslogik

✔ Preis über/unter EMA-200 bestätigt Trend
✔ SAR richtet sich aus, um präzise Umkehrpunkte zu identifizieren
✔ Steigt nur bei sauberen Momentum-Bedingungen ein

Ergebnis → Leistungsstarke trendfolgende Scalping-Einstiege

✅ 3. 6-Positionen Smart Scaling System

Der EA öffnet automatisch:

1 Hauptposition (doppeltes Lot)

4 TP-ausgerichtete Positionen

1 Runner-Position (reitet die große Bewegung)

✅ 4. 5 Take-Profit-Schritte

Schnelle Gewinnsicherung mit TP-Levels auf Basis von Punkten:

TP1

TP2

TP3

TP4

TP5

Perfekt für Goldbewegungen mit hoher Volatilität.

✅ 5. Fortgeschrittenes Step-Trailing-System

Wenn der Preis TP1 → TP2 → TP3 → TP4 → TP5 erreicht
verschiebt der EA den SL automatisch schrittweise nach oben/unten.

Gewährleistet:
✔ minimalen Drawdown
✔ maximale Gewinnmitnahme
✔ die Läuferposition bleibt auch bei längeren Trends erhalten

✅ 6. Fester SL in Punkten

Jeder Handel hat einen festen SL in Punkten für Sicherheit und Vorhersagbarkeit.
Kein verstecktes Martingal, keine Rastererweiterung, kein gefährliches Averaging.

✅ 7. Risikobasierte Losgröße (Prozentsatzmodus)

Sie können wählen:
✔ Fester Losmodus - Beispiel: 0,02 + 0,01
✔ Risikoprozentualer Modus - Beispiel: 1% des Guthabens → Automatische Losberechnung

Die Losgröße passt sich automatisch an, wenn Ihr Konto wächst.

✅ 8. Entwickelt für alle Kontotypen

ECN

Roher Spread

Standard

Cent-Konten

🎯 Für wen ist dieser EA geeignet?

Gold Scalp Matrix Pro ist ideal für Trader, die:

Schnelle Scalping-Einträge

Klare Risikokontrolle

Hochwahrscheinliche Trendtrades

Mehrere TP-Ausgänge

Kein emotionales Handeln

Set-and-forget-Leistung

⚙ Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M5

Konto-Typ: Jeder (ECN bevorzugt)

Spread: Niedriger Spread empfohlen

SL/TP: Bereits im EA optimiert

📌 Wichtige Hinweise

Dieser EA verwendet nicht:
❌ Martingal
❌ Raster
❌ Arbitrage
❌ Hochriskante Mittelwertbildung

Es folgt einer reinen Trend- und Umkehrlogik, was es im realen Handel sicherer und stabiler macht.

⭐ Letzte Worte

Gold Scalp Matrix Pro wurde für echte Trader entwickelt, die eine zuverlässige, hoch optimierte Gold-Scalping-Lösung mit starker Risiko-Ertrags-Kontrolle und automatischer Multi-TP-Skalierung suchen.

Installieren → Ausführen → Gewinne Schritt für Schritt beobachten
