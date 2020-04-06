Gold Scalp Matrix Pro
- Experten
- Prabir Sarkar
- Version: 1.10
- Aktivierungen: 10
⭐ Gold Scalp Matrix Pro - Premium XAUUSD M5 Scalping Roboter
Schnell - Präzise - Intelligente Risikokontrolle - Multi-TP Engine
Gold Scalp Matrix Pro ist ein leistungsstarker vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (GOLD) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Er kombiniert Trendbestätigung (EMA-200) + SAR-Umkehrerkennung + Multi-Positions-Skalierung, um eine schnelle, konsistente Scalping-Performance zu liefern - selbst unter volatilen Marktbedingungen.
Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die saubere Einstiege, kontrolliertes Risiko und automatische Multi-TP-Gewinne wünschen, ohne den ganzen Tag Charts manuell überwachen zu müssen.
🔥 Hauptmerkmale
✅ 1. Optimiert für XAUUSD (Gold) - M5
Der EA wurde für den 5-Minuten-Zeitrahmen entwickelt und getestet, wo die Goldbewegung ideale Scalping-Möglichkeiten schafft.
✅ 2. Ultra-smarte Einstiegslogik
✔ Preis über/unter EMA-200 bestätigt Trend
✔ SAR richtet sich aus, um präzise Umkehrpunkte zu identifizieren
✔ Steigt nur bei sauberen Momentum-Bedingungen ein
Ergebnis → Leistungsstarke trendfolgende Scalping-Einstiege
✅ 3. 6-Positionen Smart Scaling System
Der EA öffnet automatisch:
1 Hauptposition (doppeltes Lot)
4 TP-ausgerichtete Positionen
1 Runner-Position (reitet die große Bewegung)
✅ 4. 5 Take-Profit-Schritte
Schnelle Gewinnsicherung mit TP-Levels auf Basis von Punkten:
TP1
TP2
TP3
TP4
TP5
Perfekt für Goldbewegungen mit hoher Volatilität.
✅ 5. Fortgeschrittenes Step-Trailing-System
Wenn der Preis TP1 → TP2 → TP3 → TP4 → TP5 erreicht
verschiebt der EA den SL automatisch schrittweise nach oben/unten.
Gewährleistet:
✔ minimalen Drawdown
✔ maximale Gewinnmitnahme
✔ die Läuferposition bleibt auch bei längeren Trends erhalten
✅ 6. Fester SL in Punkten
Jeder Handel hat einen festen SL in Punkten für Sicherheit und Vorhersagbarkeit.
Kein verstecktes Martingal, keine Rastererweiterung, kein gefährliches Averaging.
✅ 7. Risikobasierte Losgröße (Prozentsatzmodus)
Sie können wählen:
✔ Fester Losmodus - Beispiel: 0,02 + 0,01
✔ Risikoprozentualer Modus - Beispiel: 1% des Guthabens → Automatische Losberechnung
Die Losgröße passt sich automatisch an, wenn Ihr Konto wächst.
✅ 8. Entwickelt für alle Kontotypen
ECN
Roher Spread
Standard
Cent-Konten
🎯 Für wen ist dieser EA geeignet?
Gold Scalp Matrix Pro ist ideal für Trader, die:
Schnelle Scalping-Einträge
Klare Risikokontrolle
Hochwahrscheinliche Trendtrades
Mehrere TP-Ausgänge
Kein emotionales Handeln
Set-and-forget-Leistung
⚙ Empfohlene Einstellungen
Symbol: XAUUSD (Gold)
Zeitrahmen: M5
Konto-Typ: Jeder (ECN bevorzugt)
Spread: Niedriger Spread empfohlen
SL/TP: Bereits im EA optimiert
📌 Wichtige Hinweise
Dieser EA verwendet nicht:
❌ Martingal
❌ Raster
❌ Arbitrage
❌ Hochriskante Mittelwertbildung
Es folgt einer reinen Trend- und Umkehrlogik, was es im realen Handel sicherer und stabiler macht.
⭐ Letzte Worte
Gold Scalp Matrix Pro wurde für echte Trader entwickelt, die eine zuverlässige, hoch optimierte Gold-Scalping-Lösung mit starker Risiko-Ertrags-Kontrolle und automatischer Multi-TP-Skalierung suchen.
Installieren → Ausführen → Gewinne Schritt für Schritt beobachten