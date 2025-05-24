AI SpectraCore Genesis EA MT5
- Dolores Martin Munoz
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 24 Dezember 2025
- Aktivierungen: 12
SpectraCore Genesis
Entwickelt für Gold. Präzise bis ins Detail. Handelt, wenn andere zögern.
SpectraCore Genesis ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.
Es handelt sich um ein professionelles Handelssystem, das ausschließlich für XAU/USD (Gold) konzipiert wurde.
Keine universellen Vorlagen, keine Kompromisse – nur strukturierte Logik, Risikokontrolle und algorithmische Präzision.
Dieser EA springt nicht impulsiv in den Markt. Er wartet.
Und er schlägt zu, wenn der Moment wirklich zählt.
Ein Live-Handelssignal mit vollständigen Echtzeitdaten und kompletter Handelshistorie ist unter folgendem Link einsehbar:
Was steckt drin?
-
Swing-Trading-Logik basierend auf Umkehrmustern und Marktstruktur
-
Feste Stop-Loss- und Take-Profit-Level – kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen
-
Mehrstufige Signalfilterung – angepasste Indikatoren wie RSI, Bollinger Bänder, Gleitende Durchschnitte und Volatilitätsanalyse
-
Jede Position basiert auf Daten, Struktur und einer klaren Marktlogik – nicht auf Vermutungen
Warum Gold?
XAU/USD ist eines der volatilsten und zugleich lukrativsten Instrumente auf dem Finanzmarkt.
Es verlangt Präzision, Disziplin und strategisches Denken.
SpectraCore Genesis wurde speziell für das Verhalten von Gold entwickelt – kein Allrounder, sondern ein gezieltes System für maximale Effizienz.
Der EA operiert im H1-Zeitrahmen und analysiert Preisstruktur und Bewegungsdynamik für optimale Einstiege.
Technische Details
-
Symbol: XAU/USD (Gold)
-
Zeitrahmen: H1
-
Empfohlenes Startkapital: ab 300 USD
-
Hebel: 1:30 bis 1:1000
-
Strategie-Typ: trendfolgend, ohne Gitter- oder Averaging-Strategien
-
Kompatibel mit jedem Broker mit Marktausführung
Für wen ist dieser EA geeignet?
-
Für Trader, die genug von aggressiven und instabilen Systemen haben
-
Für alle, die klare Logik, Transparenz und Disziplin suchen
-
Für ernsthafte Gold-Trader, die ein spezialisiertes Werkzeug benötigen
-
Für alle, die auf Struktur statt Spekulation setzen
Geplante Weiterentwicklungen
-
Erweiterung auf H4-Zeitrahmen für Positionshandel
-
Visuelle Benutzeroberfläche mit In-Chart-Auswertung
-
Optionaler „Aggressivmodus“ mit kontrolliertem Risiko
Live-Monitoring & Lizenzierung
Der aktuelle Handelssignal ist in Echtzeit einsehbar:
https://www.mql5.com/en/signals/2311320
Nur eine begrenzte Anzahl an Lizenzen ist zum Einführungspreis von 349 USD verfügbar.
Nach Erreichen der Grenze wird der Preis erhöht, um die Strategie zu schützen und Marktüberlastung zu vermeiden.
Fazit
SpectraCore Genesis ist keine Fantasie, kein Versuch und kein Versprechen.
Es ist ein fokussiertes System, entwickelt mit einem Ziel: Gold mit Logik, Disziplin und Präzision zu handeln.
Es arbeitet nicht impulsiv – es trifft Entscheidungen.
Wenn du an Strategie glaubst statt an Glück,
dann bist du bereit für Genesis.
Haftungsausschluss: Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Marktbedingungen sind dynamisch und erfordern ständige Anpassung. Ein starkes System zeichnet sich jedoch durch seine Fähigkeit zur Stabilität im Wandel aus.
This EA has a lot of potential, whatever settings you put on backtest still profitable. It doesn't trade always though, sometimes 1 week no orders. But the trade accuracy is good. The settings are also simple and customizable. Have high hopes on this one. Will update this review after few months.