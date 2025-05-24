AI SpectraCore Genesis EA MT5

SpectraCore Genesis

Entwickelt für Gold. Präzise bis ins Detail. Handelt, wenn andere zögern.

SpectraCore Genesis ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.

Es handelt sich um ein professionelles Handelssystem, das ausschließlich für XAU/USD (Gold) konzipiert wurde.

Keine universellen Vorlagen, keine Kompromisse – nur strukturierte Logik, Risikokontrolle und algorithmische Präzision.

Dieser EA springt nicht impulsiv in den Markt. Er wartet.

Und er schlägt zu, wenn der Moment wirklich zählt.

Ein Live-Handelssignal mit vollständigen Echtzeitdaten und kompletter Handelshistorie ist unter folgendem Link einsehbar:

https://www.mql5.com/de/signals/2311320

Was steckt drin?

Swing-Trading-Logik basierend auf Umkehrmustern und Marktstruktur

Feste Stop-Loss- und Take-Profit-Level – kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen

Mehrstufige Signalfilterung – angepasste Indikatoren wie RSI, Bollinger Bänder, Gleitende Durchschnitte und Volatilitätsanalyse

Jede Position basiert auf Daten, Struktur und einer klaren Marktlogik – nicht auf Vermutungen

Warum Gold?

XAU/USD ist eines der volatilsten und zugleich lukrativsten Instrumente auf dem Finanzmarkt.

Es verlangt Präzision, Disziplin und strategisches Denken.

SpectraCore Genesis wurde speziell für das Verhalten von Gold entwickelt – kein Allrounder, sondern ein gezieltes System für maximale Effizienz.

Der EA operiert im H1-Zeitrahmen und analysiert Preisstruktur und Bewegungsdynamik für optimale Einstiege.

Technische Details

Symbol: XAU/USD (Gold)

Zeitrahmen: H1

Empfohlenes Startkapital: ab 300 USD

Hebel: 1:30 bis 1:1000

Strategie-Typ: trendfolgend, ohne Gitter- oder Averaging-Strategien

Kompatibel mit jedem Broker mit Marktausführung

Für wen ist dieser EA geeignet?

Für Trader, die genug von aggressiven und instabilen Systemen haben

Für alle, die klare Logik, Transparenz und Disziplin suchen

Für ernsthafte Gold-Trader, die ein spezialisiertes Werkzeug benötigen

Für alle, die auf Struktur statt Spekulation setzen

Geplante Weiterentwicklungen

Erweiterung auf H4-Zeitrahmen für Positionshandel

Visuelle Benutzeroberfläche mit In-Chart-Auswertung

Optionaler „Aggressivmodus“ mit kontrolliertem Risiko

Live-Monitoring & Lizenzierung Der aktuelle Handelssignal ist in Echtzeit einsehbar:

https://www.mql5.com/en/signals/2311320 Nur eine begrenzte Anzahl an Lizenzen ist zum Einführungspreis von 349 USD verfügbar.

https://www.mql5.com/en/signals/2311320 Nur eine begrenzte Anzahl an Lizenzen ist zum Einführungspreis von 349 USD verfügbar.

Nach Erreichen der Grenze wird der Preis erhöht, um die Strategie zu schützen und Marktüberlastung zu vermeiden.



Fazit

SpectraCore Genesis ist keine Fantasie, kein Versuch und kein Versprechen.

Es ist ein fokussiertes System, entwickelt mit einem Ziel: Gold mit Logik, Disziplin und Präzision zu handeln.

Es arbeitet nicht impulsiv – es trifft Entscheidungen.

Wenn du an Strategie glaubst statt an Glück,

dann bist du bereit für Genesis.

Haftungsausschluss: Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Marktbedingungen sind dynamisch und erfordern ständige Anpassung. Ein starkes System zeichnet sich jedoch durch seine Fähigkeit zur Stabilität im Wandel aus.