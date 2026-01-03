Ichimoku Kijun Trader Pro

Ichimoku Kijun Trader PRO

Ichimoku Kijun Trader PRO ist die fortgeschrittene Version des Systems, das ausschließlich auf Ichimoku basiert. Es wurde entwickelt, um durch kontrollierte Retracement-Einstiege zugunsten des Trends zu handeln, mit einer größeren Kontrolle über das Risikomanagement und den Handel.

Diese PRO-Version behält die gleiche klare und disziplinierte Logik der kostenlosen Version bei, fügt aber zusätzliche Kontroll- und Filterwerkzeuge hinzu, die für Benutzer gedacht sind, die ein präziseres und konfigurierbares Management wünschen.

👉 Die kostenlose Version ist hier erhältlich:
https://www.mql5.com/es/market/product/159282

Es wird empfohlen, zunächst die kostenlose Version auszuprobieren, um sich mit der Systemlogik vertraut zu machen, bevor Sie die PRO-Version verwenden.

🔹 Handelslogik (gemeinsam für Free und PRO)

Marktfilter

  • Der EA handelt nur, wenn sich der Kurs außerhalb der Ichimoku-Wolke befindet.

  • Vermeiden Sie den Handel in Seitwärts- oder Unentschiedenheitszonen.

Aufwärtstrend

  • Kurs über der Wolke.

  • Senkou Span A über Senkou Span B.

Abwärtstrend

  • Kurs unterhalb der Wolke.

  • Senkou Span A unter Senkou Span B.

Einstiegssignale

Kaufen (BUY)

  • Aufwärtstrend bestätigt.

  • Kursrückgang in Richtung Kijun-sen.

  • Schlusskurs oberhalb des Kijun-sen.

  • Tenkan-sen oberhalb des Kijun-sen.

VERKAUFEN

  • Abwärtstrend bestätigt.

  • Kursrückgang in Richtung Kijun-sen.

  • Schlusskurs unter dem Kijun-sen.

  • Tenkan-sen unterhalb des Kijun-sen.

🔹 Zusätzliche Funktionen der PRO-Version

  • Erweitertes Risikomanagement

    • Festes Lot oder prozentuales Risiko pro Handel.

    • Berechnung der Positionsgröße basierend auf dem aktuellen Stop Loss.

    • Konfigurierbares maximales Lot-Limit.

  • Stündliche und tägliche Filterung

    • Ermöglicht es Ihnen, die Stunden und Tage zu definieren, an denen der EA Trades eröffnen kann.

    • Verhindert den Handel an unerwünschten oder minderwertigen Tagen.

  • Marktsichere interne Schutzmechanismen

    • Cooldown nach dem Schließen von Positionen, um sofortige Eröffnungen zu vermeiden.

    • Vollständig kompatibel mit Netting- und Hedging-Konten.

🔹 Handelsverwaltung

  • Dynamischer Stop-Loss, der hinter dem Kijun-sen platziert wird, mit konfigurierbarem Puffer.

  • Optionale automatische Schließung, wenn der Kurs den Kijun-sen in die entgegengesetzte Richtung kreuzt.

  • Optionaler Take Profit, konfigurierbar in Punkten.

  • Nur ein Handel pro Symbol.

  • Kein Raster, kein Martingal, keine Verlustmittelung.

Empfohlene Zeitrahmen

  • H1

  • H4

Die Verwendung bei sehr niedrigen Zeitrahmen kann übermäßige Signale und Marktrauschen erzeugen.

⚠️ Warnung

Dieser Expert Advisor bietet keine Garantie für zukünftige Gewinne oder Ergebnisse. Wie jedes Trendfolgesystem kann er in seitwärts tendierenden Märkten Perioden des Drawdowns aufweisen. Es wird empfohlen, ihn immer im Strategy Tester und im Demokonto zu testen, bevor Sie ihn in einem Live-Konto einsetzen.


Antwort auf eine Rezension