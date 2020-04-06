ForExMachina 2

ForExMachina 2 - Die Quantitative Volatilitätsmaschine

Automatisiertes Price Action Trading | Trendfolgende Ausbrüche | Smart Recovery

(Präzisionsentwickelt für XAUUSD & volatile Devisenpaare)


Handeln mit maschineller Präzision

Hören Sie auf, sich auf nachlaufende Indikatoren zu verlassen.

ForExMachina 2 ist ein Handelsroboter der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um die einzige Konstante auf den Finanzmärkten auszunutzen: Die Volatilität.

Speziell für die MetaTrader 4-Plattform entwickelt, ignoriert ForExMachina das Marktrauschen. Stattdessen nutzt er einen proprietären "Quantum Impulse"-Algorithmus (basierend auf ATR & Candle Body Analysis), um genau den Moment zu identifizieren, in dem institutionelles Geld in den Markt eintritt. ForExMachina sagt nicht die Zukunft voraus, sondern reagiert auf die unbestreitbare Realität der Preisdynamik.

Die Strategie: Wie ForExMachina funktioniert

Der EA arbeitet mit einer logischen, dreistufigen Strategie in Militärqualität, die direkt in seinem Kern fest einkodiert ist:

1. Der "Quantum Impulse"-Einstieg (Volatilitäts-Scan)

Der Markt bewegt sich in 70% der Zeit. ForExMachina bleibt an der Seitenlinie sitzen und wartet ab.

  • Die Logik: Anhand einer internen QuantumPer-Einstellung (Standard: 24 Perioden) berechnet der EA den durchschnittlichen Herzschlag des Marktes (ATR).

  • Der Auslöser: Er überwacht jeden Kerzenschluss. Übersteigt die Größe eines Kerzenkörpers die durchschnittliche Volatilität um einen bestimmten Faktor ( BreakoutFac ), erkennt er dies als Momentum Breakout - ein klares Zeichen für eine Richtungsänderung.

2. Der "Trend Sentinel" (direktionaler Filter)

Momentum ist nichts ohne Richtung.

  • Der Filter: Bevor ForExMachina einsteigt, prüft es den gleitenden 200-Perioden-Durchschnitt (Exponential Moving Average, EMA).

  • Die Regel: Es wird nur gekauft, wenn der Kurs über dem EMA liegt, und nur verkauft, wenn er darunter liegt. So wird sichergestellt, dass Sie nie gegen den großen institutionellen Trend handeln.

3. Die "eisenharte" Verteidigung (Smart Recovery)

Was ist, wenn der Ausbruch ein Fake-out ist? Hier übertrifft ForExMachina die Leistung von Amateur-Bots.

  • Smart Grid Engine: Wenn der Preis sich umkehrt, aktiviert der EA seinen Recovery Mode. Er platziert in mathematisch berechneten Intervallen ( RecStep ) Sekundärtrades.

  • Das Ziel: Durch eine intelligente Mittelwertbildung des Einstiegspreises kann der EA den gesamten Handelskorb an einem Breakeven- oder Small-Profit-Punkt viel früher schließen, als es ein Standard-Stop-Loss erlauben würde. Dadurch werden potenzielle Verluste in Gewinne umgewandelt.

Hauptmerkmale & Sicherheitsmechanismen

  • Spread-Schutz: Der integrierte MaxSpread-Filter verhindert, dass der EA während Nachrichtenspitzen oder bei zu hohen Broker-Kosten handelt.

  • Smart Trailing Stop: Sobald sich ein Trade in den Gewinn bewegt, sichert ForExMachina ihn ab. Der dynamische Stop Loss folgt dem Kurs wie ein Schatten und sichert den Gewinn Schritt für Schritt ab.

  • Zeit-Management: Konfigurierbare StartHour und EndHour ermöglichen es Ihnen, nur während der liquiden Hauptsitzungen (z.B. London und New York) zu handeln und die gefährliche Stagnation der asiatischen Sitzung zu vermeiden.

  • Auto-Risiko-Management: Sie müssen die Losgrößen nicht manuell berechnen. Der EA passt seine Positionsgröße dynamisch an, basierend auf Ihrem Kontostand ( RiskPercent ).

Empfohlenes Setup

  • Asset: Optimiert für XAUUSD (Gold), funktioniert aber auch bei volatilen Forex-Paaren (GBPUSD, USDJPY).

  • Zeitrahmen: M15 (15-Minuten-Chart) ist der ideale Zeitpunkt für die Erfassung von Ausbrüchen.

  • Kontotyp: ECN- oder Raw Spread-Konto für beste Ausführung empfohlen.

  • Mindesteinlage:

    • $500+ für Standardkonten (0,01 Lot Start).

    • $50+ für Cent-Konten.

Parameter-Leitfaden

  • UseRecovery : Auf true setzen, um die Grid Recovery Engine zu aktivieren (hohe Gewinnrate). Setzen Sie den Wert auf false, um strikt mit Stop-Loss zu handeln (Prop Firm Modus).

  • RisikoProzentsatz : Empfohlen 1,0% für stabiles Wachstum.

  • QuantumPer : Steuert, wie empfindlich der Breakout-Scanner ist. Niedriger = mehr Trades, höher = sicherere Trades.


