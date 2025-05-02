Enigmera MT5

ENIGMERA: Der Kern des Marktes

(Dies ist ein manueller Indikator und enthält Funktionen, die möglicherweise nicht mit der aktuellen MetaTrader-Testumgebung kompatibel sind)

Einführung

Dieser Indikator und das Handelssystem stellen einen einzigartigen Ansatz für die Finanzmärkte dar. ENIGMERA verwendet fraktale Zyklen, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus präzise zu berechnen. Er zeigt die echte Akkumulationsphase an und gibt Richtung sowie Kursziele vor. Ein System, das sowohl in Trends als auch in Korrekturphasen funktioniert.

Funktionsweise

Die meisten Funktionen des Indikators werden über Schaltflächen auf der linken Seite des Charts gesteuert, was eine schnelle Reaktion auf verschiedene Marktsituationen ermöglicht.

Schaltflächen

ON/OFF – Zeigt den gesamten Indikator an oder blendet ihn aus.

Support – Die Hauptunterstützungslinie des Trends.

Ch – Aktiviert den Unterstützungskanal und zeigt die zulässige Abweichungsspanne an.

Dev1 (Erste Abweichung) – Zeigt Preisbewegungen innerhalb der Unterstützungsabweichung an und signalisiert Konsolidierung oder Kraftaufbau.

Dev2 (Zweite Abweichung) – Zeigt Preisbewegungen zwischen den Abweichungen an und weist auf die Bildung und Richtung eines Trends hin.

Dev3 (Dritte Abweichung) – Zeigt eine deutliche Beschleunigung des Trends und hohe Volatilität an.

45deg (45 Grad) – Zeigt das Markttempo und die Stabilität der Bewegung in Bezug auf die 45-Grad-Linie.

Tgt (Target) – Die Ziel-Linie des Trends, die Niveaus zum Schließen von Positionen anzeigt.

Tgt Dev – Kanal, innerhalb dessen das Marktziel variieren kann.

Vol (Volumen) – Zeigt Volumenpunkte auf den Kerzen an, um signifikante Änderungen im Handelsvolumen zu verdeutlichen.

X – Zeigt ein „X“ an, wenn der Markt die Ziellinie erreicht.

RandC (Zufällige Farben) – Ändert die Farben der Linien und Beschriftungen des Indikators zufällig für eine bessere Visualisierung.

Hide/Show Labels – Zeigt oder verbirgt die Linienbeschriftungen.

CC – Eine neue Schaltfläche, die beim Drücken Kerzen über der Unterstützungslinie grün, unterhalb der Linie rot und an der Linie neutral grau färbt. Auf diese Weise wird der Marktstatus deutlich sichtbar.

Das System liefert ein vollständiges Bild der Gegenwart – im Gegensatz zu herkömmlichen Marktindikatoren, die lediglich vergangene Daten in die Gegenwart und Zukunft extrapolieren. Wenn Sie sich auf einer Unterstützung befinden, ist es echte Unterstützung; wenn Sie sich an einem Widerstand befinden, ist es echter Widerstand. Ein durchbrochenes Niveau zeigt eine Trendänderung an.

ENIGMERA wurde für Finanzanalysten und Berater entwickelt, die zuverlässige Erkenntnisse für ihre Kunden benötigen, sowie für Investoren, die höchste Präzision und Vertrauen verlangen.

Der Indikator zeichnet sich durch seine optimale Genauigkeit aus und ermöglicht es Tradern, ihre Entscheidungen mit Klarheit und Sicherheit zu treffen.

Mit 20 Jahren Handelserfahrung und Fachwissen kombiniert ENIGMERA dieses Wissen in einem umfassenden Paket. Es ist intuitiv, aber dennoch nutzerabhängig – die Wirksamkeit hängt von der richtigen Konfiguration ab, um maximale Leistung zu erzielen.

Empfehlungen:

Währungspaare: Alle Paare, alle Märkte

Zeitrahmen: Alle Zeitrahmen

Mindestkapital: Kein Mindestbetrag erforderlich

Kontotyp: Keine Einschränkungen

Broker: Keine Einschränkungen

Dieser fortschrittliche Indikator eignet sich ideal für effektives Daytrading und Scalping. Optimieren Sie Ihr diskretionäres Trading mit den fortschrittlichen Algorithmen von Enigmera, geeignet für Forex, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Entwickelt für MetaTrader 4, MetaTrader 5 und TradingView, vereinfacht Enigmera das Stop-Loss- und Risikomanagement.

Alle Werkzeuge, die Sie benötigen, um ein erfolgreicher Trader zu werden. Enigmera funktioniert auf allen Märkten und in allen Zeitrahmen – ohne Neuzeichnung.

Vor dem Kauf

Dieses Produkt kann direkt im MetaTrader-Strategie-Tester getestet werden.

Ich empfehle dringend, das Verhalten des Indikators mit Ihren bevorzugten Instrumenten, Zeitrahmen und Marktbedingungen zu erkunden, bevor Sie eine Kaufentscheidung treffen.

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Klärung?

Senden Sie mir gerne eine private Nachricht auf MQL5.

Ich stehe zur Verfügung, um Ihnen klare Anleitungen zu geben und sicherzustellen, dass Sie das Produkt vollständig verstehen.

Entdecken Sie eine Welt des Trading-Wissens. Sind Sie bereit, Ihre finanziellen Entscheidungen auf das höchste Niveau zu bringen?

Vollständiger Support, Installationsanleitung und Bonusmaterialien sind nach dem Kauf verfügbar.

Enigmera ist für MT4 verfügbar.