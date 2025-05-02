Enigmera MT5

ENIGMERA: Il cuore del mercato

Introduzione
Questo indicatore e sistema di trading rappresentano un approccio straordinario ai mercati finanziari. ENIGMERA utilizza cicli frattali per calcolare con precisione i livelli di supporto e resistenza. Mostra la fase autentica di accumulo e fornisce direzione e obiettivi: un sistema che funziona sia in trend sia in correzione.

Come funziona
Gran parte delle funzionalità dell’indicatore è controllata tramite pulsanti sul lato sinistro del grafico, permettendo una risposta rapida alle diverse condizioni di mercato.

Pulsanti

  • ON/OFF – Mostra o nasconde l’intero indicatore.

  • Support – Linea principale di supporto del trend.

  • Ch – Attiva il canale di supporto, indicando l’intervallo di deviazione accettabile.

  • Dev1 (Prima Deviazione) – Mostra il movimento del prezzo all’interno della deviazione di supporto, segnalando consolidamento o accumulo di forza.

  • Dev2 (Seconda Deviazione) – Indica il movimento del prezzo tra le deviazioni, segnalando la formazione del trend e la direzione.

  • Dev3 (Terza Deviazione) – Segnala un’accelerazione significativa del trend e alta volatilità.

  • 45deg (45 Gradi) – Mostra il ritmo del mercato e la stabilità del movimento rispetto alla linea a 45 gradi.

  • Tgt (Target) – Linea obiettivo del trend, che indica i livelli per chiudere le posizioni.

  • Tgt Dev – Canale entro il quale il target del mercato può variare.

  • Vol (Volume) – Visualizza punti di volume sulle candele per indicare cambiamenti significativi nel volume di mercato.

  • X – Visualizza una “X” quando il mercato raggiunge la linea obiettivo.

  • RandC (Colori Casuali) – Cambia i colori delle linee e delle etichette dell’indicatore per una migliore visualizzazione.

  • Hide/Show Labels – Mostra o nasconde le etichette sulle linee.

Il sistema fornisce un quadro completo del presente — a differenza dei tipici indicatori che limitano all’estrapolazione dei dati passati nel presente e nel futuro. Se sei su un supporto, è un supporto autentico; se sei su una resistenza, è una resistenza reale. Un livello rotto indica un cambiamento di trend.

ENIGMERA è progettato per analisti e consulenti finanziari che necessitano di insight affidabili da condividere con i clienti, nonché per investitori che richiedono la massima precisione e sicurezza.

Spicca per la sua precisione ottimale, permettendo ai trader di valutare con chiarezza e fiducia le proprie opportunità.

Unendo 20 anni di esperienza e conoscenza nel trading in un unico pacchetto, ENIGMERA è allo stesso tempo intuitivo e dipendente dalla configurazione dell’utente: l’efficacia del sistema si massimizza con una corretta impostazione da parte dell’operatore.

Raccomandazioni

  • Coppie di valute: tutte le coppie, tutti i mercati

  • Timeframe: tutti i timeframe

  • Deposito minimo: nessun deposito minimo

  • Tipo di conto: senza limitazioni

  • Broker: senza limitazioni

Questo sofisticato indicatore è ideale per strategie efficaci di day trading e scalping. Ottimizza il tuo trading discrezionale con gli algoritmi avanzati di ENIGMERA, adatto a Forex, azioni, indici e criptovalute. Progettato per MetaTrader 5, ENIGMERA semplifica la gestione di stop-loss e risk management.

Tutti gli strumenti necessari per diventare un trader di successo. ENIGMERA funziona su ogni mercato e in ogni timeframe — senza ridisegni.

Sblocca un mondo di saggezza nel trading. Sei pronto a portare le tue decisioni finanziarie al livello più alto?


Gabriel De Araujo Lobo
1322
Gabriel De Araujo Lobo 2025.06.18 15:48 
 

It's amazing how this works, excellent to add to strategies that use price action. Excellent attention given by the seller

Nath
129
Nath 2025.05.26 06:35 
 

This is the best indicator I have used to date. It is worth every dollar. Ivan promptly clarified all my 'humble' questions, supporting a very effective use of the indicator. He also provides a lot of supporting material. **Also available on Tradingview Ivan, thanks again, you genius!

