Enigmera MT5

ENIGMERA: Il cuore del mercato

Introduzione

Questo indicatore e sistema di trading rappresentano un approccio straordinario ai mercati finanziari. ENIGMERA utilizza cicli frattali per calcolare con precisione i livelli di supporto e resistenza. Mostra la fase autentica di accumulo e fornisce direzione e obiettivi: un sistema che funziona sia in trend sia in correzione.

Come funziona

Gran parte delle funzionalità dell’indicatore è controllata tramite pulsanti sul lato sinistro del grafico, permettendo una risposta rapida alle diverse condizioni di mercato.

Pulsanti

ON/OFF – Mostra o nasconde l’intero indicatore.

Support – Linea principale di supporto del trend.

Ch – Attiva il canale di supporto, indicando l’intervallo di deviazione accettabile.

Dev1 (Prima Deviazione) – Mostra il movimento del prezzo all’interno della deviazione di supporto, segnalando consolidamento o accumulo di forza.

Dev2 (Seconda Deviazione) – Indica il movimento del prezzo tra le deviazioni, segnalando la formazione del trend e la direzione.

Dev3 (Terza Deviazione) – Segnala un’accelerazione significativa del trend e alta volatilità.

45deg (45 Gradi) – Mostra il ritmo del mercato e la stabilità del movimento rispetto alla linea a 45 gradi.

Tgt (Target) – Linea obiettivo del trend, che indica i livelli per chiudere le posizioni.

Tgt Dev – Canale entro il quale il target del mercato può variare.

Vol (Volume) – Visualizza punti di volume sulle candele per indicare cambiamenti significativi nel volume di mercato.

X – Visualizza una “X” quando il mercato raggiunge la linea obiettivo.

RandC (Colori Casuali) – Cambia i colori delle linee e delle etichette dell’indicatore per una migliore visualizzazione.

Hide/Show Labels – Mostra o nasconde le etichette sulle linee.

Il sistema fornisce un quadro completo del presente — a differenza dei tipici indicatori che limitano all’estrapolazione dei dati passati nel presente e nel futuro. Se sei su un supporto, è un supporto autentico; se sei su una resistenza, è una resistenza reale. Un livello rotto indica un cambiamento di trend.

ENIGMERA è progettato per analisti e consulenti finanziari che necessitano di insight affidabili da condividere con i clienti, nonché per investitori che richiedono la massima precisione e sicurezza.

Spicca per la sua precisione ottimale, permettendo ai trader di valutare con chiarezza e fiducia le proprie opportunità.

Unendo 20 anni di esperienza e conoscenza nel trading in un unico pacchetto, ENIGMERA è allo stesso tempo intuitivo e dipendente dalla configurazione dell’utente: l’efficacia del sistema si massimizza con una corretta impostazione da parte dell’operatore.

Raccomandazioni

Coppie di valute : tutte le coppie, tutti i mercati

Timeframe : tutti i timeframe

Deposito minimo : nessun deposito minimo

Tipo di conto : senza limitazioni

Broker: senza limitazioni

Questo sofisticato indicatore è ideale per strategie efficaci di day trading e scalping. Ottimizza il tuo trading discrezionale con gli algoritmi avanzati di ENIGMERA, adatto a Forex, azioni, indici e criptovalute. Progettato per MetaTrader 5, ENIGMERA semplifica la gestione di stop-loss e risk management.

Tutti gli strumenti necessari per diventare un trader di successo. ENIGMERA funziona su ogni mercato e in ogni timeframe — senza ridisegni.

Sblocca un mondo di saggezza nel trading. Sei pronto a portare le tue decisioni finanziarie al livello più alto?



