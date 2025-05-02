ENIGMERA：市場の核心

（これは手動インジケーターであり、MetaTrader の現在のテスト環境では一部の機能がサポートされない場合があります）

イントロダクション

このインジケーターおよびトレーディングシステムは、金融市場に対する独自のアプローチを提供します。ENIGMERA はフラクタルサイクルを利用して、サポートおよびレジスタンスレベルを正確に算出します。実際の蓄積フェーズを示し、方向性と目標を明確にします。トレンド相場でも調整局面でも機能するシステムです。

仕組み

インジケーターのほとんどの機能は、チャート左側のボタンを通じて操作され、市場の変化に素早く対応できます。

ボタン

ON/OFF – インジケーター全体の表示／非表示を切り替えます。

Support – トレンドのメインサポートライン。

Ch – サポートチャネルを有効にし、許容される乖離範囲を示します。

Dev1（第1偏差）– サポート範囲内の価格変動を示し、市場の停滞またはエネルギー蓄積を示唆します。

Dev2（第2偏差）– 偏差間の価格変動を示し、トレンド形成と方向性を示します。

Dev3（第3偏差）– トレンドの加速と高いボラティリティを示します。

45deg（45度）– 45度ラインに対する市場のテンポと安定性を表示します。

Tgt（ターゲット）– トレンドの目標ラインで、ポジションをクローズすべき水準を示します。

Tgt Dev – 市場目標が変動しうる範囲を示すチャネル。

Vol（ボリューム）– ローソク足上にボリュームドットを表示し、市場出来高の顕著な変化を示します。

X – 市場が目標ラインに到達した際に「X」を表示します。

RandC（ランダムカラー）– インジケーターのラインやラベルの色をランダムに変更し、視認性を高めます。

Hide/Show Labels – ラベルの表示／非表示を切り替えます。

CC – 新しいボタンです。押すと、サポートラインの上のローソク足が緑、下のローソク足が赤、ラインに接触しているローソク足が中間のグレーに変わります。これにより、市場の状態が一目でわかります。

このシステムは、現在の市場状況を完全に描写します。過去データを単に現在や未来に外挿する一般的なインジケーターとは異なります。サポートにいる場合はそれが真のサポートであり、レジスタンスにいる場合は真のレジスタンスです。レベルがブレイクされれば、トレンドの転換を意味します。

ENIGMERA は、クライアントに信頼性の高い市場分析を提供する必要のある金融アナリストやコンサルタント、そして最高の精度と確信を求める投資家のために設計されています。

その際立った精度により、トレーダーは自信を持って明確に判断を下すことができます。

20年にわたるトレード経験と知識をひとつにまとめた ENIGMERA は、直感的でありながらユーザー設定に依存する設計です。その効果は、適切な設定と活用によって最大化されます。

推奨条件：

通貨ペア：すべてのペア、すべての市場

時間枠：すべてのタイムフレーム

最低入金額：なし

口座タイプ：制限なし

ブローカー：制限なし

この高性能インジケーターは、デイトレードやスキャルピング戦略に理想的です。Enigmera の高度なアルゴリズムを用いて裁量トレードを最適化し、FX、株式、指数、暗号資産市場に対応します。MetaTrader 4、MetaTrader 5、TradingView 向けに設計されており、損切りやリスク管理を簡素化します。

成功するトレーダーに必要なすべてのツールがここにあります。Enigmera はすべての市場、すべての時間枠で動作し、リペイントしません。

購入前に

この製品は MetaTrader のストラテジーテスターで直接テスト可能です。購入を決定する前に、お好みの銘柄、時間枠、市場環境で動作を確認することを強くお勧めします。

質問やサポートが必要ですか？

MQL5 のプライベートメッセージでお気軽にご連絡ください。

私は常に対応可能で、製品の機能を十分に理解できるよう明確なガイダンスを提供します。

取引の知恵の世界を開いてください。あなたは金融判断を究極のレベルに引き上げる準備ができていますか？

購入後には、完全なサポート、設定ガイド、特典資料が提供されます。

Enigmera は MT4 に対応しています。