Horizont ist ein Handelssystem, das ein vollständiges Trading-Setup bereitstellt: Einstiegspunkt, Ziel 1, Ziel 2 und Stop-Loss – alles wird automatisch berechnet.

Das System erkennt automatisch Markthochs und -tiefs und verbindet sie, um den aktuellen Trend zu definieren. Sie wählen, welchen Trend Sie handeln möchten, und Horizont erzeugt die entsprechenden Einstiegs-, Ziel- und Stop-Level.

Das System beinhaltet ein automatisches Risikomanagement. Es prüft Ihren Kontostand, berechnet das Risiko und schlägt die passende Positionsgröße vor. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis (R:R) wird ausschließlich für das erste Ziel angezeigt.

Die Berechnungen erfolgen sofort. Wenn Sie weitere Chancen erkunden möchten, können Sie im Währungspanel auf ein anderes Instrument wechseln, um ein besseres R:R-Verhältnis zu finden.

Obwohl der Fokus auf dem Forex-Markt liegt, ermöglicht das System auch den Handel mit Metallen, Indizes und Kryptowährungen (derzeit in der Beta-Phase und möglicherweise nicht von allen Brokern unterstützt).

Für jedes Setup werden bewertete Signale erzeugt. Die Signale werden mit einem, zwei oder drei Sternen bewertet, wobei drei Sterne die höchste Qualität darstellen.

Neben der Automatisierung bietet Horizont auch einen manuellen Modus. Doppelklicken Sie auf eine beliebige Trendlinie und passen Sie deren Ankerpunkt an ein relevantes Niveau an. Das System berechnet daraufhin sofort neue Handelssignale basierend auf dem geänderten Trend.

Das Währungspanel verwendet Farben, um die Trendstärke der Instrumente darzustellen:

Grün zeigt einen Aufwärtstrend an, Rot einen Abwärtstrend.

Die Farbintensität spiegelt die Stärke wider: Hellgrün ist stärker als Dunkelgrün. Hellrot ist schwächer als Dunkelrot.

Diese visuelle Darstellung ermöglicht es, die stärksten und schwächsten Instrumente (Paare) schnell zu identifizieren.

Die Gewinnziele werden mithilfe eines Algorithmus berechnet, der auf den Prinzipien von W. D. Gann basiert.

Im Chart werden angezeigt:

Trendlinie (Grün = bullisch, Rot = bärisch)

Bullische Abweichungszone (gelb)

Bärische Abweichungszone (orange)

Unterstützungszone

Diese Zonen wirken zusammen mit den Gann-Levels als Unterstützungs- und Widerstandsbereiche und helfen dabei, optimale Take-Profit-Ziele zu definieren.

Empfehlungen:

Währungspaare: alle Paare, alle Märkte

Zeiteinheit: alle Timeframes

Mindesteinzahlung: keine

Kontotyp: keine Einschränkungen

Broker: keine Einschränkungen

Vor dem Kauf:

Wenn Sie Fragen haben, können Sie mir hier über mein MQL5-Profil eine Nachricht senden.