MT5 Forecast System

+++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown

Hallo Trader,

Dies ist eine traditionelle GANN & FIBONACCI Strategie, die auf der Erkennung einer impulsiven Bewegung in die Gegenrichtung basiert. Dies wird als Breakout bezeichnet.

Im Moment des Ausbruchs zeichnet der Indikator drei Zielniveaus und ein Retrace-Niveau ein.

Der optimale Handelseinstieg erfolgt beim Retrace-Level.

Der Schlüssel des Systems ist die Erkennung des grün/blauen ( UP) oder roten (DOWN) Breakout-Balkens .

Bitte verwenden Sie den vorgeschlagenen Stoploss, um Ihr Risiko zu berechnen.

Es wird empfohlen, beim Retrace-Level einzusteigen. Dieses Niveau wird jedoch nicht immer ausgelöst.

Je nach dem Schwung der Bewegung beim Ausbruch kann eine Position sofort eröffnet werden.

Ein Engagement auf dem Retrace-Level bewahrt vor häufigen Fehlern: Kauf auf Widerstand und Verkauf auf Unterstützung.

Der Ausbruch kann auch ein Umkehrmoment sein... bitte bewerten Sie die Situation auf den höheren Zeitebenen (H4/H1), um den Handel zu validieren.

Wichtig : Sobald ein Ziel ausgelöst wurde... wird das Ausbruchsniveau zur Unterstützung/Widerstand.

Das System funktioniert für jedes Devisenpaar und jeden Zeitrahmen (Zeitraum).

Für Scalping (kurze Trades - bei Gewinn schließen): Ich handle auf M5 mit Eingängen auf M1 (siehe Screenshot).

Inklusive Pop-up-Warnungen und Smartphone-Benachrichtigungen.

Bitte senden Sie mir eine Privatnachricht, wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Anleitungen und Indikatoren benötigen, die ich verwende.

Zögern Sie nicht, sich mit dem System vertraut zu machen, indem Sie die Version nur für EURUSD unter dem Link verwenden.

Viel Spaß beim Trading! Peter