MT5 Forecast System

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hallo Trader,

Dies ist eine traditionelle GANN & FIBONACCI Strategie, die auf der Erkennung einer impulsiven Bewegung in die Gegenrichtung basiert. Dies wird als Breakout bezeichnet.

Im Moment des Ausbruchs zeichnet der Indikator drei Zielniveaus und ein Retrace-Niveau ein.

Der optimale Handelseinstieg erfolgt beim Retrace-Level.

Der Schlüssel des Systems ist die Erkennung des grün/blauen ( UP) oder roten (DOWN)Breakout-Balkens.

Bitte verwenden Sie den vorgeschlagenen Stoploss, um Ihr Risiko zu berechnen.

Es wird empfohlen, beim Retrace-Level einzusteigen. Dieses Niveau wird jedoch nicht immer ausgelöst.
Je nach dem Schwung der Bewegung beim Ausbruch kann eine Position sofort eröffnet werden.
Ein Engagement auf dem Retrace-Level bewahrt vor häufigen Fehlern: Kauf auf Widerstand und Verkauf auf Unterstützung.
Der Ausbruch kann auch ein Umkehrmoment sein... bitte bewerten Sie die Situation auf den höheren Zeitebenen (H4/H1), um den Handel zu validieren.
Wichtig: Sobald ein Ziel ausgelöst wurde... wird das Ausbruchsniveau zur Unterstützung/Widerstand.

Das System funktioniert für jedes Devisenpaar und jeden Zeitrahmen (Zeitraum).

Für Scalping (kurze Trades - bei Gewinn schließen): Ich handle auf M5 mit Eingängen auf M1 (siehe Screenshot).

Inklusive Pop-up-Warnungen und Smartphone-Benachrichtigungen.

Bitte senden Sie mir eine Privatnachricht, wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Anleitungen und Indikatoren benötigen, die ich verwende.

Zögern Sie nicht, sich mit dem System vertraut zu machen, indem Sie die Version nur für EURUSD unter dem Link verwenden.

Viel Spaß beim Trading! Peter


Empfohlene Produkte
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Technische Beschreibung – Delta Profile für MetaTrader 5 Der Delta Profile -Indikator für MetaTrader 5 ist ein Werkzeug zur detaillierten Analyse von Volumenflüssen innerhalb eines definierten Kerzenbereichs. Er strukturiert und visualisiert das Ungleichgewicht zwischen positivem Volumen (mit Aufwärtsbewegungen verbunden) und negativem Volumen (mit Abwärtsbewegungen verbunden) auf unterschiedlichen Preisniveaus. Dadurch können Anwender klar erkennen, in welchen Zonen die meisten Transaktionen st
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indikatoren
Delta + CVD & CVD-Kerzen Orderflow-Indikator, der Delta (Ask-Bid), kumulatives Volumendelta (CVD) und ein einzigartiges CVD-basiertes synthetisches Kerzensystem kombiniert. Zeigt Kauf-/Verkaufsdruck, Volumenaggressivität und Momentum-Verschiebungen mit optionalem Delta-Histogramm, CVD-Linie und kombinierten CVD+Delta-Kerzen. Nützlich für Scalping, Intraday-Handel, Erkennung von Divergenzen und Verständnis der Käufer/Verkäufer-Dominanz. Überblick Der Delta + CVD & CVD Candles Indikator kombin
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der Weis Wave Chart Forex für MT5 ist ein Preis- und Volumenindikator. Die Lesart von Preis und Volumen wurde durch Richard Demille Wyckoff auf der Grundlage der drei von ihm geschaffenen Gesetze verbreitet: Angebot und Nachfrage, Ursache und Wirkung und Aufwand vs. Ergebnis. Bereits 1900 verwendete R.Wyckoff das Wellendiagramm in seinen Analysen. Viele Jahre später, um 1990, automatisierte David Weis das Wellendiagramm von R. Wyckoff, und heute bringen wir Ihnen die Entwicklung des Wellendiagra
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Heiken Ashi CE Filtered MT5 ist ein technischer Indikator für die Plattform MetaTrader 5. Er integriert ein geglättetes Candlestick-Charting mit einer dynamischen Ausstiegsstrategie und einem anpassbaren Trendfilter, um klare Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Der Indikator wurde entwickelt, um die Trenderkennung und die Zuverlässigkeit der Signale zu verbessern, indem er das Marktrauschen reduziert. Wenn Sie weitere hochwertige Produkte sehen oder die Entwicklung/Umsetzung Ihrer e
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft der fortschrittlichen Volumenanalyse mit dem Weis Wave Scouter, einem revolutionären Indikator für MetaTrader 5, der die bewährten Prinzipien der Wyckoff-Methode und der Volume Spread Analysis (VSA) vereint. Entwickelt für Trader, die Präzision und Tiefe in ihren Operationen suchen, bietet dieser Indikator eine taktische Marktlesung durch die Analyse von kumulierten Volumenwellen und hilft dabei, Schlüsselpunkte für Trendwenden und -fortsetzungen zu identifizieren. Weis W
AltoX Spirol Indicator
Lesley Mthandazo Khulumo
Indikatoren
AltoX Capital Spirol Indicator bringt professionelle, musterbasierte Signale auf Ihre MT5-Charts in einem einzigen, einfach zu bedienenden Tool. Vorteile & Hauptvorteile - Klare , umsetzbare Signale Zeichnet automatisch Kauf-/Verkaufspfeile, wenn Ihr benutzerdefiniertes Spirol-Muster auf einem geschlossenen Balken abgeschlossen wird - kein Rätselraten, ob ein Signal gültig ist. - Eingebauter Trend-Filter - Automatische Referenzniveaus Zeichnet Retracement-Linien für schnelle visuelle Rückzugsz
Binary Options Premium V8
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo mein lieber Freund, im vorstellen über Binary Option Premium V8 es funktioniert, alle Währungspaare 1 Minute Zeitrahmen, 1-5 Minute ablaufen 100% nicht repaint, keine Verzögerung Signal Alright. Dieser Indikator funktioniert auf MT5 und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie ein Signal von ihm erhalten, warten Sie, bis die Kerze mit dem Signal geschlossen ist, und gehen zu Beginn der nächsten neuen Kerze in den Handel ein. Ein roter Pfeil bedeutet Verkaufen und ein grüner Pfeil Kauf. zur e
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT5 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. Funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohaktien Limitless MT5 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und nun die Hauptsache Warum Limitless MT5? 1 völliges Fehlen von Redrawing 2 zweijährige Tests durch die besten Spezialisten im Handel 3 die Genauigkeit der richtigen Signale übersteigt 80% 4 eine gute Performance beim Handel während de
Candles Indicator for MT5
Mikhail Gudyrin
Indikatoren
A machine translation from English product description was used. We apologies for possible imprecisions. Es wurde eine maschinelle Übersetzung der englischen Produktbeschreibung verwendet. Eventuelle Ungenauigkeiten bitten wir zu entschuldigen. Ein Visualisierungssystem für beliebte Candlestick-Preisaktionsmuster. Nach dem Anbringen markiert der Indikator automatisch die nächsten Muster auf dem Diagramm: Pinocchio Bar – ein kleiner Körperriegel mit einer langen „Nase“, einem sehr bekannten umgek
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
Waves PRO
Flavio Javier Jarabeck
Indikatoren
Für diejenigen, die den Ansatz von Richard Wyckoff zum Lesen der Märkte zu schätzen wissen, haben wir bei Minions Labs ein Tool entwickelt, das wir Waves PRO genannt haben - ja, abgeleitet, wir haben unsere eigene Vision und Sauce in diesen Indikator gesteckt. Dieser Indikator bietet einen ZigZag, der von der Marktvolatilität (ATR) gesteuert wird, um seine Beine zu bilden, UND auf jedem ZigZag-Bein präsentieren wir die wichtigen Datenstatistiken darüber. Einfach und objektiv. Dieser Indikator is
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Breakout Boxes mit Volumendruck Dieser Indikator automatisiert die Identifizierung von wichtigen Konsolidierungszonen (Angebot und Nachfrage) auf der Grundlage von Markt-Pivots und Volatilität (ATR). Im Gegensatz zu standardmäßigen Unterstützungs-/Widerstands-Tools bietet dieser Indikator eine einzigartige Volumendruck-Analyse innerhalb jeder Box, die Ihnen einen Einblick in den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern gibt, bevor ein Ausbruch stattfindet. Hauptmerkmale Automatisierte Angebots-
Clever Market Profile LVNs MT5
Carlos Forero
5 (1)
Indikatoren
Beschreibung Der Indikator verwendet die Marktprofiltheorie, um die wichtigsten Handelszonen auf täglicher Basis anzuzeigen. Die anzuzeigenden Zonen sind LVN (Low Volume Nodes) und POC (Point of Control). Eine LVN-Zone ist eine Zone, die Preisbereiche mit der geringsten Zeit oder dem geringsten Volumen während des Tages darstellt. In der Regel deuten diese Bereiche auf eine Angebots- oder Nachfrageinitiative hin, und in der Zukunft können sie zu wichtigen Ausbruchs- oder Rückzugszonen werden. Ei
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Der Time & Sales Tick Indicator für MetaTrader 5 zeigt Tick-Daten in Echtzeit direkt im Chart an. Er stellt Preis, Tick-Volumen und Zeit dar, um die Marktaktivität besser zu verstehen. Funktionen Zeigt Tick-Daten (Preis, Volumen und Zeit) in einem Panel im Chart an. Gruppiert Ticks nach benutzerdefinierten Intervallen, farbcodiert (grün für Aufwärtsbewegung, rot für Abwärtsbewegung). Das Panel kann in jede Ecke des Charts verschoben werden.
HLC bar MT5 Wyckoff
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der Indikator "HLC_bar_MT5 Wyckoff" für MT5 wurde erstellt, um die Analyse zum Zeitpunkt des Handels zu erleichtern. Die HLC Bar wurde von Richard Wyckoff verwendet und wird derzeit häufig in "VSA" -Operationen verwendet. Wyckoff stellte fest, dass die Verwendung von High, Low und Close den Graphen viel sauberer und einfacher zu analysieren machte. Der Indikator "HLC_bar_MT5 Wyckoff" ermöglicht: # Ändern Sie die Balkenbreite; # Lassen Sie die Leiste dieselbe Farbe; # Und markieren Sie die Bar, d
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Watcher PRO ist ein Dashboard, das auf einem einzigen Chart die aktuelle Richtung von bis zu 15 Standardindikatoren und bis zu 21 Zeitrahmen anzeigt. Er verfügt über 2 verschiedene Modi: Watcher-Modus: Multi-Indikatoren Der Benutzer kann bis zu 15 Indikatoren auswählen, die angezeigt werden sollen Der Benutzer kann bis zu 21 Zeitrahmen auswählen, die angezeigt werden sollen Beobachter-Modus: Mehrere Paare Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Paaren/Symbolen auswählen Der Benutzer
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um diese Trends schnell und einfach zu erkennen und anzuzeigen. So können Sie mit nur einem Klick sofort erkennen, welche Währungspaare sich im Trend befinden und welche nicht - und das in allen Zeitrahmen. Die 28 Währungspaare werden fächerförmig angezeigt, wobei sie von stark zu schwach und wieder zurück schwanken. Deshalb nennen wir es auch das "Währungsfeld". Alle 28 Paare werden vor Ihnen angezeigt und geben Ihnen eine sofortige visuelle Beschreibung der P
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indikatoren
MercariaPattern1-2-3 verfolgt die Kursbewegung, erkennt dreibeinige 1-2-3 Strukturen und hebt den Moment hervor, in dem das Szenario durch einen Ausbruch aus einem wichtigen Niveau bestätigt wird. MercariaPattern1-2-3 verfolgt die Kursbewegung, erkennt dreibeinige 1-2-3-Strukturen und hebt den Moment hervor, in dem das Szenario durch einen Ausbruch aus einem wichtigen Niveau bestätigt wird. Der Indikator kombiniert lokale Ausschläge zu einer kompakten 0-1-2-3 Figur, erkennt dreibeinige 1-2-3 Str
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indikatoren
Kostenlose Version von ProEngulfing ist QualifiedEngulfing, mit einer Beschränkung von einem Signal pro Tag und weniger Funktionen. Treten Sie dem Koala Trading Solution Channel in der mql5-Community bei, um die neuesten Nachrichten zu allen Koala-Produkten zu erhalten. Der Beitrittslink ist unten: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution Die MT4-Version dieses Produkts ist über den folgenden Link herunterladbar: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Einführung
Käufer dieses Produkts erwarben auch
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo Ich möchte die Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 Ich habe vor kurzem diese Premium-Indikator! seine 1000% Non Repaint Indikator, Es funktioniert perfekt gut,, Ich testete es von Tag zu Tag, nur Geist weht Ergebnis, Inklusive Powerful Trend Algorithmus! Wie es funktioniert? gut, es funktioniert Markttrend Formel, wenn Trend Bullish oder wenn Trend Bearish, Empfehlen Timeframe M30, H1 es funktionieren alle Zeitrahmen, und alle Währungspaare, 100% non repaint, Wie nehmen Sie Signal
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indikatoren
Ein Tool für das Backtesting von Strategien auf dem Chart und die Leistungsanalyse. Ein Dienstprogramm für die Entwicklung, das Debugging und das Testen von benutzerdefinierten Handelsideen und Indikatorfunktionen. Ein Indikator zum schnellen Testen von Handelskonzepten und zur Visualisierung der Effektivität verschiedener Eingabeparameter. Eine All-in-One-Sandbox zum Testen von einfachen Crossovers bis hin zu komplexen Handelssystemen mit mehreren Bedingungen. .
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indikatoren
VTrende Pro - MTF-Indikator für den Trendhandel mit einem Anzeigefeld für MT5 *** Videos können mit Untertiteln in jede Sprache übersetzt werden (Videosprache - Russisch) Obwohl die Signale des VTrende Pro Indikators als Signale eines vollwertigen Handelssystems verwendet werden können, wird empfohlen, sie in Verbindung mit dem Bill Williams TS zu verwenden. VTrende Pro ist eine erweiterte Version des VTrende-Indikators. Unterschied zwischen Pro Version und VTrende: - Zeitzonen - Signal V - Sig
Enigma 112
issam rahhal sabour
Indikatoren
Enigma 112 Indikator - Benutzerhandbuch Enigma 112 Indikator Vollständiges Benutzerhandbuch - Ultimative Handelslösung Einleitung Der Enigma 112 ist ein umfassender Multi-Timeframe-Handelsindikator, der fortschrittliche technische Analysekonzepte wie Tesla 3-6-9 Gates, die Huddleston-Theorie, PO3 Dealing Ranges und hochentwickelte Risikomanagement-Systeme kombiniert. Tesla 3-6-9 Gates Basierend auf Nikola Teslas Wirbelmathematik für präzise Unterstützungs- und Widerstandsebenen Huddl
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indikatoren
Der Expert Advisor und das Video sind auf der Registerkarte "Diskussion" zu sehen . Der Roboter wendet nur einen Auftrag an und folgt strikt den Signalen, um die Effizienz des Indikators zu bewerten. Pan PrizMA CD Phase ist eine Option, die auf dem Indikator Pan PrizMA basiert. Einzelheiten (auf Russisch). Die Mittelwertbildung durch ein quadratisch-quartisches Polynom erhöht die Glätte der Linien, verleiht Schwung und Rhythmus. Die Extrapolation durch die Sinusfunktion in der Nähe einer Konstan
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indikatoren
Trendstärke-Klassifikator. Die Messwerte in der Historie werden dadurch nicht verändert. Nur die Klassifizierung eines nicht geschlossenen Balkens wird geändert. Von der Idee her ähnelt es dem vollständigen ASCTrend-System, dessen Signalmodul, bzw. dessen Annäherung in einer etwas "reduzierten" Form, frei verfügbar ist, ebenso wie im Terminal als Signalindikator SilverTrend . Es handelt sich dabei nicht um eine exakte Kopie des ASCTrend-Systems . Er funktioniert auf allen Instrumenten und in all
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Kraftmessgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblick
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Universal MTF Alerter zeigt auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den gewählten Indikator an. 9 Indikator-Modi (MACD-RSI-Stochastik-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Jeder Indikator kann mehrfach auf demselben Diagramm mit unterschiedlichen Einstellungen angewendet werden. Sehr einfach zu interpretieren. Bestätigen Sie Ihre KAUFEN-Einträge, wenn die meisten der Zeitrahmen grün angezeigt werden. Bestätigen Sie Ihre SELL-Einträge, wenn d
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Patterns Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss .... für jedes der ausgewählten Muster (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Nachstehend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Mehrere Instanzen können auf denselben Chart angewendet werden, um verschiedene Muster zu überwachen Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multipli
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner ist ein globales Tool, das alle Paare und alle Zeitrahmen über bis zu fünf der 16 verfügbaren Indikatoren scannt. Sie werden deutlich sehen, welche Währungen Sie nicht handeln sollten und auf welche Sie sich konzentrieren sollten. Sobald eine Währung in eine extreme Zone (z.B. 20/80%) eintritt, können Sie den gesamten Korb mit großem Vertrauen handeln. Eine andere Möglichkeit besteht darin, zwei
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO ist eine komplette Suite für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Unterstützung und Widerstand sind die am häufigsten verwendeten Niveaus in allen Arten des Handels. Sie können verwendet werden, um eine Trendwende zu finden, Ziele und Stopps zu setzen, etc. Der Indikator ist direkt aus dem Chart heraus voll flexibel 4 Perioden zur Auswahl für die Berechnung: 4Stunden, Täglich, Wöchentlich
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Indikator, der auf der Steigung der Preislinie basiert, er zeichnet eine farbige Linie, wenn sie auf der Grundlage der zuvor verarbeiteten oder linearisierten Preise steigt, und wenn die Steigung fällt, erhält die linearisierte Linie eine andere Farbe. In diesem Fall haben wir 6 Linien mit unterschiedlichen Verläufen betrachtet, von langen Steigungen bis hin zu kurzen Steigungen, wobei wir festgestellt haben, dass, wenn die Steigungen zusammenfallen, ein Maximum oder Minimum entsteht, was uns au
Coefficient Of Determination
Dmytro Nabatov
Indikatoren
Der Bestimmtheitsmaß-Indikator (COD) ist der Wert des Bestimmtheitsmaßes oder das Quadrat des Korrelationskoeffizienten zwischen der abhängigen Variable - dem Kurs - und der erklärenden Variable - dem Tickvolumen. Was sagt er uns in der Praxis? COD erkennt perfekt den Höhepunkt von Trendbewegungen, was es Ihnen ermöglicht, optimale Punkte auszuwählen und Marktumkehrungen zu erkennen. Wie man den Indikator verwendet: Die beliebteste Handelsstrategie wird zusammen mit einem Trendindikator Moving A
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Fibonacci Multiple 12 verwendet die im Fibonacci-Indikator enthaltene Fibonacci-Reihe und erhöht sie entsprechend der Sequenz 12 Mal. Der Fibonacci-Indikator wird normalerweise einmal angezeigt, dieser Indikator zeigt 12 Mal an, beginnend mit der Zahl, die Sie nach der Sequenz angeben. Er kann verwendet werden, um den Trend über kurze und lange Zeiträume, von Minuten bis zu Monaten, zu sehen, indem man einfach die Zahl um ein Vielfaches erhöht.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Indikatoren
Empfohlener TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted zu jedem Zeitpunkt. Verwenden Sie es vorsichtig, nur mit Trendrichtung. Trading-Verwendung: 2 Varianten: als Range System oder als BreakOut System (beide nur mit Trendrichtung)::: (Immer StopLoss zur Risikominimierung verwenden); [1] als Range System: (empfohlen) im AUFWÄRTSTREND: - KAUFEN Sie in der blauen Linie, und wenn der Preis um 50 Punkte fällt (auf H1), eröffnen Sie ein zweites KAUFEN. Schließen Sie mit einem beliebigen Gewinn: TrailingSt
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Auf der Grundlage mathematischer Berechnungen habe ich eine horizontale Linie festgelegt, die alle Handelssignale kreuzt und die Hochs und Tiefs anzeigt. Die horizontale Linie teilt die Hochs und Tiefs der Handelssignale in zwei Hälften, so dass es einfach ist, die Hochs und Tiefs zu identifizieren, und es ist klug, weil es empfindlich auf die Hochs und Tiefs ist, um nicht auf einer Seite für immer zu bleiben, es funktioniert hervorragend mit anderen Glättungsindikatoren, da es garantiert, dass
Spike Detector
Tete Adate Adjete
Indikatoren
dieser Indikator ist ein Spike-Detektor-Indikator, es wurde speziell für den Handel mit Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 und Crash 500 entwickelt Wir empfehlen, es nur für Derivat Boom- und Crash-Indizes zu verwenden Die Einstellung ist intuitiv, vertraut und einfach zu bedienen es hat Benachrichtigungsfunktionen; akustische Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen. Dieses Tool ist einfach zu bedienen, einfach zu handhaben Dieses Update basiert auf verschiedenen Strategien für Spikes
AutoSignals Trend Panel
Danilo Maia Siqueira
Indikatoren
Der Indikator verfolgt den Trend in 5 verschiedenen Chartzeiten für dasselbe Asset, basierend auf 6 Signalen für jede Chartzeit. Das Hauptziel des Indikators besteht darin, uns den Mehrheitstrend des finanziellen Vermögenswerts zu zeigen, in den er platziert wurde. Das System überträgt die Informationen der Trends in mehreren grafischen Zeiten. Auf diese Weise hat der Benutzer einen umfassenden Überblick über die Bewegung des Assets. Diese Art von Tool ermöglicht dem Benutzer eine höhere Treff
Panel Visao axetrend
Danilo Maia Siqueira
Indikatoren
Trendansichtsfeld; AutoSignals-Trend Der Indikator verfolgt den Trend in 5 verschiedenen Chartzeiten für dasselbe Asset, basierend auf 6 Signalen für jede Chartzeit. Das Hauptziel des Indikators besteht darin, uns den Mehrheitstrend des finanziellen Vermögenswerts zu zeigen, in den er platziert wurde. Das System überträgt die Informationen über die Trends in verschiedenen Grafikzeiten. Auf diese Weise hat der Benutzer einen umfassenden Überblick über die Bewegung des Assets. Durch diese Art
Escalera Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Indikator in MQL5, empfängt die Informationen des Preises SWITCHED, verarbeitet es durch die Aufhebung der Spitzen intelligent, und das Ergebnis sendet es an die Entwicklung der Leiter, die starten und gehen nach oben oder unten je nach der Sprosse oder INTERVALL eingegeben wird. Einkommen PERIOD = 50 (variiert je nach Verwendung) Eingang MEHRFACH AUF PERIODE = 1 (variiert je nach Verwendung) Je nach Konfiguration kann die Treppe eingefügt oder von den Preisen getrennt werden, Gilt für die ge
Fibonacci Suavizado
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Indikator in MQL5, der den Durchschnitt von 10 EMAs ermittelt, die nach Fibonacci ausgerichtet sind, um einen Durchschnitt zu erhalten, der geglättet wird. Sie können eine Zahl von 2 bis N eingeben, die den EMA-Fibonacci multipliziert. Es funktioniert mit jeder Kryptowährung, etc. etc... und kann den Future entsprechend dem Trend der EMAs berechnen. Es funktioniert hervorragend auf langen Beinen und bestimmt genau den besten Start/Ausgang. Der anfängliche Preis pro Öffnung wird für einen Zeitr
QuantXStocks Trading Range
Netlux Digital Kft.
Indikatoren
QuantXSTocks Trading Range Indicator für MT5: ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG UNSERES INDIKATORS:- Der Benutzer muss den Handel auf Pfeil oder nach einem Pfeil CandleStick, Sie können bis zu 35-125 Pips Ziel durch diesen Indikator zu erreichen. Die besten Timeframes für Aktien und Indizes sind M30 und H1: AMAZON M30 (50 Pips) TESLA M30 (50 Punkte) APPLE M30 (50 Punkte) ADOBE M30 (50 Punkte) NASDAQ100 H1 (125 Punkte) Die oben genannten Werte sind die ungefähre Anzahl der Pips, die Sie mit diesem Indi
Super Suavizador
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Indikator in MQL5, der den Durchschnitt von 10 EMAs erhält, die nach Fibonacci ausgerichtet und verarbeitet werden, dann wird der Durchschnitt geglättet". Es wird eine Zahl von 2 bis N eingegeben, die den EMA-Fibonacci multipliziert und somit den Fibonacci erhöht, was zu einem Durchschnitt führt. Es wird eine Zahl eingegeben, die den EMA-Fibonacci glättet. Bei den Zahlen 1/1 wäre die Glättung minimal. Die Eingabe der Zahlen 3/5 wäre die durchschnittliche Glättung. Die Zahlen 10/30 wären die höc
Trend and Signals MT5
Isaac Kimani
Indikatoren
Trend und Signale MT5 Indikator scannt 30 Handelsinstrumente (Forex, Metalle und Indizes). Es verwendet spezielle Algorithmus auf dem aktuellen Markt auf der Grundlage von Pure Price Action und zeigt den allgemeinen Trend und Signal auf dem Dashboard. Wenn Signale erzeugt werden, sendet der Indikator einen Alarm und eine Benachrichtigung. Strategie für Signale Dieser Indikator verwendet den täglichen Zeitrahmen, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Der stündliche Zeitrahmen wird verwendet, u
Weitere Produkte dieses Autors
MT5 Forecast System GIFT
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++ +++ KOSTENLOSE VERSION - NUR EURUSD +++++++++++++++++++++++++++++ Bitte fügen Sie PREFIX und/oder SUFFIX über die Einstellungen hinzu, wenn Ihr Broker-Chart-Symbol anders ist (z.B. Suffix = .r). +++ Dies ist ein Prognosesystem. Im Moment des Ausbruchs/der Prognose zeichnet der Indikator eine Retrace-Zone (gelb) und drei Ziele. Die Ebenen dienen als Unterstützung und Widerstand. Er kann für alle Paare/Indizes/Zeitrahmen/Perioden verwendet werden. Für die höheren
FREE
Optimal Entry
Peter Maggen
5 (1)
Indikatoren
Hallo Trader, ================================================================================ Wenn Ihnen mein Indikator gefällt, zögern Sie bitte nicht, eine Bewertung und/oder einen Kommentar abzugeben. Vielen Dank dafür! ================================================================================ Dieser Indikator zeichnet Handelseinstiegszonen und Zielniveaus auf der Grundlage der Niveaus des Vortages. Es wird eine blaue Zone (KAUFEN) oder eine rote Zone (VERKAUFEN) eingezeichnet und zw
FREE
YF Bounce Zones
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904 +++ Volllizenz --> https://www.mql5.com/en/market/product/156842 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ XMAS SALE +++ Erhalten Sie diesen Indikator kostenlos, wenn Sie die Forecast System Full License mieten (eine Lizenz für ein Konto ) ++
YF Filled Moving Averages
Peter Maggen
Indikatoren
++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Trend-Tool ++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, Dies ist ein Trend-Tool, das ich benutze... basierend auf vier gleitenden Durchschnitten. Ein Kurs unter oder über dem EMA200 ist ein Hinweis auf den langfristigen Trend. Auch die Richtung der Steigung zählt. Sie können es in den Einstellungen anpassen, wenn Sie möchten. Das Tool ist mit meinem Forecast System und den Bounce Zones abgestimmt. - Vorhersagesystem --> https://www.mql5.com/en/market/pr
FREE
Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
Dies ist eine einfache Strategie, die auf den Ebenen BREAKOUT und FIBONACCI basiert. Nach einem Ausbruch, Entweder setzt der Markt die Bewegung direkt zu den Niveaus 161, 261 und 423 fort oder es geht auf das 50 %-Niveau zurück (auch Korrektur genannt) und setzt danach höchstwahrscheinlich die Bewegung in die ursprüngliche Richtung bis zu den Niveaus 161, 261 und 423 fort. Der Schlüssel des Systems ist die Erkennung des Breakout-Balkens, der durch ein grünes (AUFWÄRTS-TREND) oder rotes (ABW
Forecast System Gift
Peter Maggen
5 (1)
Indikatoren
--- KOSTENLOSE VERSION - FUNKTIONIERT NUR AUF EURUSD ------------------------------------------------------------------- Dies ist eine einzigartige Ausbruchsstrategie, die zur Bestimmung des nächsten kurzfristigen Trends/der nächsten Bewegung verwendet wird. Das vollständige System ist auf MQL5 unter dem Namen "Forecast System" verfügbar. Hier ist der Link --> https://www.mql5.com/en/market/product/104166?source=Site Ein Backtest ist nicht möglich, da die Berechnungen auf der Grundlage der Daten
FREE
Forecast Scanner
Peter Maggen
Indikatoren
This is a trend scanner that uses the Forecast System technology. Link to the FREE version of the   Forecast System  -->  https://www.mql5.com/en/market/product/110085?source=Site It scans up to 30 pairs for having an oversight of trending pairs and reversals. With this system you make every day about 10 profitable trades. The scanning comes with popup alert feature and mobile phone notifications. The scanner is free of charge for those who bought or rented the Forecast System. Please contact me
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension