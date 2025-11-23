PredatorPulse AI Trader

PREDATOR PULSE AI TRADER - ATHENA Quantum Neural Trading System

Institutioneller Handelsindikator der Profiklasse

Dies ist ein sehr tiefes neuronales Netzwerk, das den von institutionellen Händlern verwendeten Netzwerken ähnelt. Das Ziel ist es, sowohl institutionellen als auch kleinen Händlern die gleichen Chancen zu geben. Wir bieten institutionelle Modelle an, die tief genug sind, um institutionelle Muster in Bezug auf moderne Markttrends zu erlernen, während wir gleichzeitig die traditionellen, bewährten Strategien für kleine und mittlere Trader beibehalten. Mit Athena und dem Indikator haben Sie eine zweidimensionale Sicht auf den Markt, zum einen die normale technische Analyse und zum anderen die tiefergehende Mikroanalyse, die das Modell erlernt und vorhersagt.

DAS SIND DIE SÖHNE, DIE DIE LÜCKE ÜBERBRÜCKEN UND IHNEN EINE CHANCE GEBEN, DEN MARKT DURCH ATHENA ZU MEISTERN UND SICH DANN ZURÜCKZULEHNEN UND ZUZUSEHEN, WIE ES FUNKTIONIERT.

Dieses Angebot kommt mit unbegrenzten zukünftigen Updates für unsere Produkte und dies ist die erste Generation der neuronalen KI von Athena.

Plus kostenloser Trainer EA - diese beiden Produkte sind ein begrenztes Einführungsangebot für die Athena-Serie.

Predator Pulse AI Trader-AEGIS V14 kombiniert modernste künstliche Intelligenz mit institutionellen Smart-Money-Konzepten, um Signale zu liefern, die nicht nachgemalt werden, sondern von einem selbstlernenden neuronalen Netzwerk unterstützt werden. Passt sich an alle Marktbedingungen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen an.

Kerntechnologie:

ATHENA Quantum Neural Network (6-Schicht Deep Learning, 80 institutionelle Merkmale)

Integration von Smart Money-Konzepten (Orderblöcke, FVG, BOS, Angebot/Nachfrage)

Adaptive Parameter für mehrere Zeitrahmen

Selbstkorrigierende Vertrauenskalibrierung

Kontinuierliches Lernen aus jedem abgeschlossenen Handel

SCHLÜSSEL-FEATURES

ATHENA AI-Engine

Echtzeit-Vertrauensbewertung (0-100%) für jedes Signal. Selbstlernende Korrekturmatrix zur Verbesserung von Vorhersagefehlern. Erfahrungswiederholungspuffer speichert über 10000 historische Trades. Das Ensemble-Abstimmungssystem verwendet mehrere neuronale Netze für Konsensprognosen.

ATHENA trainiert automatisch bei der ersten Installation und analysiert bis zu 5000 historische Balken. Das anfängliche Training ist in 2-5 Minuten abgeschlossen. Nach der Installation lernt es kontinuierlich aus jedem abgeschlossenen Handel.

Smart Money Concepts Suite

Vollständig automatisierte Erkennung von institutionellen Mustern:

Orderblöcke (bullish/bearish, mitigiert/unmitigiert)

Fair-Value-Gaps (FVG) mit Füllungsverfolgung

Liquidity Grabs und Stop Hunts

Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHoCH)

Marktstrukturverschiebungen (MSS)

Angebots- und Nachfrage-Zonen

Agio- und Disagio-Reihen

Alle SMC-Elemente werden automatisch in das Diagramm eingezeichnet, nach institutioneller Stärke (0-100%) bewertet, in Echtzeit aktualisiert und nach Qualität farbkodiert.

System zur Signalerzeugung

Nicht wiederholende Pfeile, die nach Bar-Close mit komplettem Trade-Setup bestätigt werden:

Bullische und bärische Einstiegssignale

Automatischer Einstieg, Stop-Loss, drei Take-Profit-Niveaus

Strukturelle Stop-Loss-Platzierung (Swing-Hochs/Tiefs + ATR)

Risiko-Ertrags-Verhältnis: TP1 (2:1), TP2 (3:1), TP3 (4,5:1)

Trailing-Stop-Aktivierung nach TP1

Break-even-Bewegung nach 1R erreicht

Erkennung von Mustern

Erkennt 12 Muster:

Bullish und Bearish Engulfing

Pin Bars (Hammer und Shooting Star)

Morgenstern und Abendstern

Drei weiße Soldaten und drei schwarze Krähen

Bullische und bärische Harami

Innere Balken

Doji Umkehrungen

Harmonische Muster (Gartley, Fledermaus, Schmetterling)

Kopf und Schultern

Multi-Timeframe-Analyse

Umfassende Bestätigung für höhere Zeitrahmen:

Konfigurierbarer HTF (Standard: H1, H4, D1)

Automatisierte Überprüfung der Trendausrichtung

Strukturbestätigung über Zeitrahmen hinweg

Einstellbare Konfluenzanforderungen (1-3)

Swing-Modus verwendet alle drei HTF für maximale Genauigkeit

Adaptive Handelsmodi

Automatische Auswahl des Modus basierend auf dem Zeitrahmen:

Scalping-Modus (M1-M15): Schnelle Signale, enge Stopps, schnelle TPs

Zusammenfluss: 2 Faktoren | Ergebnis: 45% | ATR: 2.0x

TP-Verhältnisse: 1.2:1, 1.8:1, 2.5:1

Intraday-Modus (M30-H4): Ausgewogener Ansatz

Zusammenfluss: 2 Faktoren | Score: 45% | ATR: 2.5x

TP-Verhältnisse: 2:1, 3:1, 4,5:1

Swing-Modus (D1-W1): Konservative Einstiege, erweiterte Stopps

Zusammenfluss: 3 Faktoren | Ergebnis: 55% | ATR: 3.2x

TP-Verhältnisse: 2,5:1, 3,5:1, 5,5:1

Jeder Modus passt die Confluence-Anforderungen, Scoring-Schwellenwerte, Stop-Distanzen, TP-Ratios, Cooldown-Perioden und Orderblock-Lookback-Bereiche automatisch an.

Intelligente Marktbedingungen

Regime-Erkennung in Echtzeit:

Trending vs. Ranging Identifikation

Volatilitätsklassifizierung (niedrig, mittel, hoch, extrem)

Erkennung von Handelssitzungen (Asien, London, New York, Überschneidung, außerhalb der Geschäftszeiten)

Position im Marktzyklus (Akkumulation, Aufschlag, Verteilung, Abschlag)

Erkennung von Volumenschwankungen

Adaptive Parameteranpassung basierend auf dem Marktzustand für optimale Signalqualität.

Institutionelles Risikomanagement

Zunächst trainieren wir Modelle mit Mikromerkmalen, die direkt unkorreliert sind, damit das Modell die Tiefe der Matte versteht und Vorhersagen im Nanosekundenbereich treffen kann.

Erweiterte Positionsgrößenbestimmung:

Berechnung des Kelly-Kriteriums

Optimal-F-Sizing-Methodik

Modi für feste Lots oder Risikoprozentsätze

Echtzeit-Überwachung des Kontostandes (0-100%)

Schützende Grenzen:

Maximaler Tagesverlust in Prozent

Maximales tägliches Gewinnziel

Maximal gleichzeitige Signale

Spread-Filter (vermeidet ungünstige Bedingungen)

Drawdown-Verfolgung mit Alarmen

Metriken in Echtzeit:

Gewinnrate (insgesamt und pro Modus)

Gewinnfaktor

Sharpe-Ratio

Sortino-Verhältnis

Maximaler Drawdown

Kelly-Prozentsatz

Aktienkurve des Live-Kontos

Professionelles Dashboard-System

Hauptleistungspanel: Gewinnrate in Echtzeit, Anzahl der Signale, Gesamtpips, Gewinnfaktor, Sharpe Ratio, Marktzustand, Volatilitätsregime, aktuelle Sitzung.

ATHENA AI-Panel: Live-Vorhersage (STRONG_BUY bis STRONG_SELL), Konfidenzprozentsatz, Modellqualität, insgesamt gelernte Trades, KI-Gewinnrate, Aktualisierungszeitstempel.

Risikomanagement-Panel: Kontostand und Eigenkapital, Drawdown-Prozentsatz, Wärmegrad des Kontos, tägliche Gewinn-/Verlustverfolgung, Kelly-Empfehlung.

Orderblock-Panel: Top 8 der aktiven Orderblöcke, Bullish/Bearish-Klassifizierung, prozentuale Stärke, Abstand zum Preis, Mitigation-Status.

Panel "Aktive Signale": Die letzten 5 Live-Signale, Einstiegskurse, Status, TP1/TP2/TP3-Hit-Indikatoren, Break-Even-Aktivierung.

Alarmsystem

Mehrkanalig: Pop-up-Benachrichtigungen, Ton-Benachrichtigungen, Push-Benachrichtigungen, E-Mail-Benachrichtigungen, Telegram-Integration.

Alarmtypen: Neues Signal, TP-Treffer, SL-Treffer, Break-Even-Verschiebung, Premium-OB entdeckt, großes BOS-Ereignis, kritische Kontoerwärmung.

TECHNISCHE DATEN

Plattform: MetaTrader 5 (Build 4240+)

Speicher: 15-25 MB | CPU: <5%

Vermögenswerte: Forex, Indizes, Rohstoffe, Krypto

Timeframes: Alle (M1-MN1)

Enthalten: 12 professionelle Bibliotheken

ATHENA LEARNING

Erstes Training: Analysiert automatisch 5000 historische Balken, trainiert das neuronale Netzwerk (80 Epochen), validiert mit Holdout-Daten, speichert das Modell. Fertigstellung in 2-5 Minuten.

Kontinuierliches Lernen: Lernt aus jedem abgeschlossenen Handel. Die Korrekturmatrix passt die Gewichte an. Konfidenzkalibrierung optimiert die Schwellenwerte. Erfahrungswiederholung speichert 10000+ Trades. Speichert automatisch alle 3 Abschlüsse. Optionale tägliche Nachschulung.

Adaptive Lernraten (pro Zeitrahmen): M1: 0.000008 | M5: 0.00001 | M15: 0.0002 | M30: 0.0003 | H1: 0.00035 | H4: 0.0004 | D1: 0.0005 | W1: 0.00055 | MN1: 0.0006

Symboladaptive Multiplikatoren: Forex Majors: 1.0x | Forex Minors: 0.85x | Exotics: 0.7x | Krypto: 0.5x | Indizes: 0.9x | Commodities: 0.75x

LEISTUNGSMERKMALE

Scalping-Modus: 60-70% Gewinnrate, kleine Gewinne/Verluste

Intraday-Modus: 55-65% Gewinnrate, ausgeglichenes R:R

Swing-Modus: 50-60% Gewinnrate, große Gewinne (3-5R Durchschnitt)

ATHENA-Genauigkeit: 60-75% nach 100+ gelernten Trades

PREISE

UNTERSTÜTZUNG NACH DEM KAUF

Kontaktieren Sie den Entwickler für:

Persönliche 1-on-1 Unterstützung bei der Einrichtung

Individuelle Optimierung für Ihren Broker

Beste Parametersätze für Ihren Handelsstil

Zusätzliche Konfigurationsdateien

Fehlersuche und technische Unterstützung

Wie bereits erwähnt, handelt es sich um ein Deep 6 Neural System, das Zeit zum Trainieren benötigt. Die Sons haben das Modell nicht in eine Blackbox gepackt und das anfängliche Training benötigt Zeit und Rechenleistung, daher wird der EA Trainer empfohlen.





Das Modell ist halbautonom, um den Lernfortschritt zu verfolgen und Änderungen zu akzeptieren, aber ändern Sie keine Einstellungen, wenn Sie nicht verstehen, dass wir daran arbeiten, ein vollständig autonomes Ensemble zu gewährleisten. nur aktuelle Benutzer von athena gen 0l erhalten die aktualisierte zwei Modell-Meta kostenlos mit seinem Startprodukt. Bitte kontaktieren Sie den Entwickler für jede Anfrage



