MACD divergency

Dieser Indikator erkennt präzise bullishe und bearishe Divergenzen zwischen Kursbewegungen und dem MACD-Histogramm unter Verwendung exponentieller gleitender Durchschnitte (EMA) mit Perioden von 5 (schnell) und 34 (langsam) sowie einer Signallinie mit Periode 5. Der Indikator hebt Punkte hervor, an denen Momentum nachlässt, und signalisiert mögliche Trendwenden.

Regeln zur korrekten Divergenz-Erkennung:

Bullishe Divergenz ist gültig, wenn der Kurs tiefere Tiefs bildet und das MACD-Histogramm gleichzeitig höhere Tiefs oberhalb der Nulllinie bildet.

Bearishe Divergenz ist gültig, wenn der Kurs höhere Hochs bildet und das MACD-Histogramm gleichzeitig niedrigere Hochs unterhalb der Nulllinie bildet.

Divergenz-Signale sind ungültig, wenn die Extremwerte von Histogramm und Kurs nicht auf derselben Seite der Nulllinie liegen, da dies zu Fehlsignalen führen kann.

Dieser Ansatz stellt die genaueste und verlässlichste Methode zur Anwendung der MACD-Divergenzanalyse dar.

Merkmale des Indikators:

Markiert bestätigte bullishe und bearishe Divergenzen klar.

Strikte Einhaltung der Regeln zur Divergenz-Validierung beim MACD für erhöhte Zuverlässigkeit.

Weitere Informationen: Der Indikator wird als kompilierte EX5-Datei für MetaTrader 5 bereitgestellt. Er benötigt keine externen Bibliotheken oder DLLs. Trader sollten dieses Werkzeug zusammen mit ihrer übergeordneten Handelsstrategie einsetzen. Vor dem Live-Einsatz ist eine gründliche Erprobung auf einem Demokonto unbedingt erforderlich. Dieser Indikator garantiert keine Gewinne und dient als analytische Hilfe zur Erkennung echter MACD-Divergenzen.



