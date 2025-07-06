MACD divergency

5

Dieser Indikator erkennt präzise bullishe und bearishe Divergenzen zwischen Kursbewegungen und dem MACD-Histogramm unter Verwendung exponentieller gleitender Durchschnitte (EMA) mit Perioden von 5 (schnell) und 34 (langsam) sowie einer Signallinie mit Periode 5. Der Indikator hebt Punkte hervor, an denen Momentum nachlässt, und signalisiert mögliche Trendwenden.

Regeln zur korrekten Divergenz-Erkennung:

  • Bullishe Divergenz ist gültig, wenn der Kurs tiefere Tiefs bildet und das MACD-Histogramm gleichzeitig höhere Tiefs oberhalb der Nulllinie bildet.

  • Bearishe Divergenz ist gültig, wenn der Kurs höhere Hochs bildet und das MACD-Histogramm gleichzeitig niedrigere Hochs unterhalb der Nulllinie bildet.

  • Divergenz-Signale sind ungültig, wenn die Extremwerte von Histogramm und Kurs nicht auf derselben Seite der Nulllinie liegen, da dies zu Fehlsignalen führen kann.

Dieser Ansatz stellt die genaueste und verlässlichste Methode zur Anwendung der MACD-Divergenzanalyse dar.

Merkmale des Indikators:

  • Markiert bestätigte bullishe und bearishe Divergenzen klar.

  • Strikte Einhaltung der Regeln zur Divergenz-Validierung beim MACD für erhöhte Zuverlässigkeit.

  • Weitere Informationen: Der Indikator wird als kompilierte EX5-Datei für MetaTrader 5 bereitgestellt. Er benötigt keine externen Bibliotheken oder DLLs. Trader sollten dieses Werkzeug zusammen mit ihrer übergeordneten Handelsstrategie einsetzen. Vor dem Live-Einsatz ist eine gründliche Erprobung auf einem Demokonto unbedingt erforderlich. Dieser Indikator garantiert keine Gewinne und dient als analytische Hilfe zur Erkennung echter MACD-Divergenzen.


Bewertungen 3
MatyasK2
564
MatyasK2 2025.12.13 21:07 
 

Very precise indicator, thanks! I would gladly pay something for the version with alerts and signals in buffers.

Update 23/12/2025:

Many thanks to Ivan for adding alerts and the subsequent lightning fast update with notifications. I'm giving 10 stars !

Kedrov
1149
Kedrov 2025.10.10 16:59 
 

Каждый индикатор подходит под те задачи, для решения которых он и создавался. Нормальный индикатор. Спасибо!

Empfohlene Produkte
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Indikatoren
Multi-Timeframe-Trendindikator basierend auf dem ADX / ADXWilder-Indikator mit Fibonacci-Levels Der Indikator zeigt Trendbereiche unter Verwendung von ADX- oder ADXWilder-Indikator-Daten aus mehreren Zeitrahmen an. Der Impulsmodus des Indikators ermöglicht es Ihnen, den Beginn eines Trends zu erkennen, und mehrere "Screens" mit verschiedenen Zeitrahmen ermöglichen es Ihnen, Marktstörungen herauszufiltern. Dem Preisdiagramm werden Fibonacci-Levels hinzugefügt, die sich flexibel einstellen lasse
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend
Rodion Kachkin
Indikatoren
Multi-Timeframe Trendindikator, basierend auf dem ADX / ADXWilder Indikator Der Indikator zeigt Trendbereiche unter Verwendung von ADX- oder ADXWilder-Indikator-Daten aus mehreren Zeitrahmen an. Der Impulsmodus des Indikators ermöglicht es Ihnen, den Beginn eines Trends zu erkennen, und mehrere "Screens" mit verschiedenen Zeitrahmen ermöglichen es Ihnen, Marktstörungen herauszufiltern. Wie der Indikator funktioniert : Wenn der PDI größer als der NDI ist, handelt es sich um eine Haussebewegung
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Indikatoren
Der Indikator basiert auf der Methodik von Robert Miner, die er in seinem Buch "High probability trading strategies" beschrieben hat, und zeigt Signale zusammen mit dem Momentum von 2 Zeitrahmen an. Ein Stochastik-Oszillator wird als Momentum-Indikator verwendet. Die Einstellungen sprechen für sich selbst Periode_1 ist der aktuelle Zeitrahmen, 'current' period_2 wird angezeigt - der übergeordnete Zeitrahmen ist 4 oder 5 Mal größer als der aktuelle Zeitrahmen. Wenn der aktuelle Zeitrahmen beisp
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
Indikatoren
Der Indikator erkennt, wenn eine Divergenz zwischen dem Preis und einem Indikator oder Oszillator auftritt. Er identifiziert sowohl regelmäßige als auch versteckte Divergenzen. In Kombination mit Ihren eigenen Regeln und Techniken können Sie mit diesem Indikator Ihr eigenes leistungsstarkes System erstellen (oder verbessern). Für Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit kann ich Ihnen empfehlen, meinen Supply Demand Indikator zu verwenden und nur zu handeln, wenn die Divergenz innerhalb einer Zone
FREE
ThreePointsChannelFree
Dimitr Trifonov
5 (1)
Indikatoren
Dies ist eine kostenlose Version des Indikators, die Periode zwischen den vertikalen Linien beträgt immer 30 Balken. In der kostenpflichtigen Version kann der Zeitraum vom Benutzer eingestellt werden, so dass eine Konfiguration mit vielen ThreePointsChannel-Indikatoren mit unterschiedlichen Zeiträumen möglich ist. Das Konstruktionsprinzip - auf einer beliebigen Anzahl von Balken, die vom Benutzer festgelegt wird, wird ein Kanal mit Maximal- und Minimallinien konstruiert, so dass die Balken das
FREE
VR Donchian MT5
Vladimir Pastushak
4.87 (15)
Indikatoren
Der VR Donchian -Indikator ist eine verbesserte Version des Donchian-Kanals. Die Verbesserungen betrafen fast alle Funktionen des Kanals, der Hauptbetriebsalgorithmus und die Kanalkonstruktion blieben jedoch erhalten. Je nach aktuellem Trend wurde dem Ball-Indikator eine Änderung der Farbe der Niveaus hinzugefügt – dies zeigt dem Händler deutlich eine Trendänderung oder eine Seitwärtsbewegung an. Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, den Händler über den Ausbruch einer von zwei Kanalebenen per S
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Indikatoren
Überblick Magic 7 Indicator ist ein umfassender MetaTrader 5 (MQL5) Indikator, der sieben verschiedene Handelsszenarien auf der Grundlage von Candlestick-Mustern und technischer Analyse identifiziert. Der Indikator kombiniert traditionelle Preisaktionsmuster mit modernen Konzepten wie Fair Value Gaps (FVG), um Handelssignale mit präzisen Einstiegspunkten und Stop-Loss-Niveaus zu liefern. Merkmale 7 Handelsszenarien : Jedes Szenario identifiziert spezifische Marktbedingungen und Handelschancen Vi
FREE
STM Signal MT5
Aren Davidian
5 (1)
Indikatoren
Einführung in den professionellen Arka STM Signalindikator mit Arka Candle Close Time - 100% kostenlose Version Schnell, genau und unübertroffen im Erkennen von Handelsmöglichkeiten Dieser Indikator ist das Ergebnis einer Kombination aus fortschrittlicher Preisaktionsanalyse und spezialisierten Marktalgorithmen, die klare, zeitnahe und profitable Signale liefern. Völlig kostenlos - keine Installations- oder Nutzungsbeschränkungen ️ Ein automatisierter Trading-Bot, der vollständig mi
FREE
Qunity ADX Trend
Rodion Kachkin
Indikatoren
Trendindikator auf der Grundlage des ADX / ADXWilder-Indikators Der Indikator zeigt Trendbereiche anhand der Daten des ADX oder ADXWilder-Indikators an. Wie der Indikator funktioniert: Wenn der PDI größer als der NDI ist, handelt es sich um eine Aufwärtsbewegung; Wenn der PDI kleiner als der NDI ist, handelt es sich um eine Abwärtsbewegung; wenn der ADX kleiner oder gleich dem in den Parametern angegebenen Filterwert ist, dann liegt keine Bewegung vor. Eingabeparameter des Indikators : Bere
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi MT5 Indikator Verbessern Sie Ihre Marktanalyse mit dem Heiken Ashi MT5 Indikator. Dieses leistungsstarke Tool verwandelt Standard-Preisdaten in glattere, trendorientierte Kerzen, wodurch die Identifizierung von Markttrends und potenziellen Umkehrpunkten erleichtert wird. Hauptmerkmale: Klare Trendidentifikation: Unterscheiden Sie visuell zwischen Aufwärts- und Abwärtstrends durch unterschiedliche Kerzenfarben. Rauschreduktion: Filtern Sie Preisschwankungen heraus und erhalten Sie ei
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
AdaptiveCCiMt5
Francis Dube
4 (2)
Indikatoren
Der Commodity Channel Index berechnet die Abweichung des typischen Preises eines jeden Balkens vom Durchschnittspreis in einem bestimmten Zeitraum. Die Multiplikation der Medianabweichung mit 0,015 erleichtert die Normalisierung, wodurch alle Abweichungen unterhalb der ersten Standardabweichung kleiner als -100 und alle Abweichungen oberhalb der ersten Standardabweichung größer als 100 werden. Diese adaptive Version basiert auf dem Indikator, der von John Ehlers in dem Buch Rocket Science for tr
FREE
TrailingStop MA
Andrej Nikitin
3.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeichnet zwei einfache gleitende Durchschnitte unter Verwendung der Höchst- und Tiefstkurse. Die Linie MA_High wird angezeigt, wenn der gleitende Durchschnitt nach unten gerichtet ist. Sie kann verwendet werden, um eine Stop-Order für eine Verkaufsposition zu setzen. Die MA_Low-Linie wird angezeigt, wenn der gleitende Durchschnitt nach oben gerichtet ist. Sie kann verwendet werden, um eine Stop-Order für eine Kaufposition zu setzen. Der Indikator wird im TrailingStop Expert Advisor
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indikatoren
Der Coral Trend ist ein Trendfolge-Indikator, der bei Forex-Händlern sehr beliebt ist . Er wird normalerweise in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet. Er verwendet Kombinationen von gleitenden Durchschnitten mit komplexen Glättungsformeln! Er hat zwei konfigurierbare Parameter: Koeffizient - Glättungsverhältnis (*) Angewandter Preis Berechnung: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Auto Fibonacci
Ali Gokay Duman
5 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator berechnet Fibonacci-Levels über gleitende Durchschnitte Trend und zeichnen diese Linien. Sie können die Einstellungen für schnelle und langsame gleitende Durchschnitte zur Anpassung ändern. Eingaben: Schneller MA-Zeitraum: 64 Schnelle MA-Verschiebung: 0 Schnelle MA-Methode: Geglättet Fast MA Anwenden auf: Median Preis Langsamer MA-Zeitraum: 32 Langsame MA-Verschiebung: 0 Langsame MA-Methode: Geglättet Slow MA Anwenden auf: Medianpreis Zickzack: Falsch ZigZag-Farbe: Rot Zickzack-
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indikatoren
Important Lines Indikator (M1 - M15) Dieser Indikator zeigt Pivot-Lines, vortages Hoch und Tief, vortages Close und das Minimum und Maximum der vorherigen Stunde an. Sie müssen nur diesen einzelnen Indikator in das Diagramm ziehen, um alle diese wichtigen Linien zu haben. Sie können sich das Laden vieler einzelnen Indikatoren ersparen. Warum sind bestimmte Linien beim Traden so wichtig? Vortageshoch und -tief: Diese werden von Händlern beobachtet, die in einer Tages-Chart handeln. Sehr oft, w
FREE
RSI Divergence MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
3 (2)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me In den dynamischen Finanzmärkten ist die Identifizierung von Trendwende-Signalen für effektives Trading unerlässlich. Der RSI Divergence Scanner ist darauf ausgelegt, Ihnen dabei zu helfen, RSI-Divergenzsignale über verschiedene Währungspaare und Zeitrahmen hinweg genau und effizient zu
FREE
FractalEfficiencyIndicatorMT5
Todd Terence Bates
Indikatoren
FractalEfficiencyIndicator Ein Verhältnis zwischen 0 und 1, wobei die höheren Werte für einen effizienteren oder trendstärkeren Markt stehen. Es wird bei der Berechnung des Perry J. Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) verwendet, indem die Kursänderung über einen Zeitraum durch die absolute Summe der Kursbewegungen geteilt wird, die zum Erreichen dieser Änderung aufgetreten sind. Die Fractal Efficiency oder auch Efficiency Ratio genannt, wurde erstmals von Perry J. Kaufman in seinem Buch "Smar
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein Zero-Lag-Indikator und zeigt die Stärke der Trendänderung an. True Trend Oscillator Pro funktioniert am besten in Kombination mit True Trend Moving Average Pro, der den genauen Trend anzeigt. Der Oszillatorwert ist die exakte Preisänderung in der gegebenen Trendrichtung. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 Wenn Sie den Eingabeparameter PERIOD auf 1 setzen, wird dieser Indikator zu einem Scharfschützen für binäre Optionen. Die
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
HighLow MT5
Azamat Mullayanov
4 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeichnet zwei Linien von Höchst- und Tiefstkursen auf. Die Linien erfüllen bestimmte Kriterien. Die blaue Linie steht für Kaufen. Die rote Linie ist für den Verkauf. Das Einstiegssignal - der Balken öffnet sich oberhalb der Linien. Der Indikator funktioniert auf allen Währungspaaren und Zeitrahmen. Er kann entweder als fertiges Handelssystem oder als zusätzliches Signal für eine eigene Handelsstrategie verwendet werden. Es gibt keine Eingabeparameter. Wie bei jedem Signalindikator
FREE
RSI with Moving Average
Thiago Duarte
4.8 (15)
Indikatoren
Der RSI mit gleitendem Durchschnitt eignet sich hervorragend, um zu sehen, wann der Preis überkauft und überverkauft ist, anstatt nur den RSI. EINGABEPARAMETER : RSI: Periode - RSI Periode. Preis - RSI angewandter Preis. Farbschema - RSI Farbschema (4 verfügbar). MOVING AVERAGE: Periode - MA Periode. Typ - MA Typ. Anwenden - MA Anwendung. Verschiebung - MA Verschiebung ( Korrektur). PREISLINIE: Anzeigen - Angabe, ob Linie mit Preis, nur Linie oder nichts. Stil - Linienstil. OTHER: Overbo
FREE
Intraday Momentum Index IMI
Danilo Hudson Couto Monteiro
Indikatoren
IMI-Indikator (Intraday Momentum Index) Beschreibung Der IMI-Indikator (Intraday Momentum Index) ist ein leistungsstarkes technisches Analyseinstrument, mit dem sich die Stärke des Momentums und potenzielle Umschwünge auf dem Markt ermitteln lassen. Dieser Indikator quantifiziert das Verhältnis zwischen Gewinnen und Verlusten über einen bestimmten Zeitraum und hilft Händlern, die aktuelle Marktdynamik zu beurteilen. Merkmale Oszilliert zwischen 0 und 100, wodurch die Marktbedingungen leicht zu i
FREE
Super Trend Strategy
Minh Khoa Nguyen
5 (2)
Indikatoren
Die SuperTrend-Strategie ist ein weit verbreiteter technischer Indikator, der auf der Average True Range (ATR) basiert und in erster Linie als Trailing-Stop-Instrument zur Erkennung vorherrschender Markttrends eingesetzt wird. Der Indikator ist so konzipiert, dass er einfach zu handhaben ist und gleichzeitig einen zuverlässigen Einblick in den aktuellen Markttrend bietet. Er funktioniert auf der Grundlage von zwei Schlüsselparametern: der Periode und dem Multiplikator . Standardmäßig wird für di
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indikatoren
Donchian Channel DC ist ein Indikator für Donchian Channels, der neben der Mittelwertlinie auch die Maximal- und Minimalwerte einer bestimmten Periode aufzeichnet. Es ist möglich, eine einfache Periode für die Analyse zu konfigurieren und der Indikator wird alle drei Werte darstellen. Sie können mit diesem Indikator als Trend oder Umkehrung handeln, je nach Strategie. Lassen Sie nicht zu, andere Indikatoren zu testen, sobald andere Expert Advisors.
PZ Inside Bars MT5
PZ TRADING SLU
4.5 (12)
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Price-Action-Strategie: Inside-Bar-Breakouts auf Tastendruck Dieser Indikator erkennt die Innenseite von Bars in verschiedenen Bereichen und macht es Preis-Aktions-Händlern sehr einfach, Inside-Bar-Breakouts zu erkennen und darauf zu reagieren. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu verstehen Anpassbare Farbauswahlen Der Indikator implementiert visuelle/mail/push/sound Warnungen Der Indikator wird nicht
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Meravith AUTO MT4
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ei
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein interaktives Elliott-Wellen-Beschriftungstool für MetaTrader 4 und 5. Er ermöglicht es dem Benutzer, Wellenbeschriftungen direkt im Chart manuell zu platzieren, indem er Größe, Farbe und Wellentyp (ABC-Korrekturen, 5-Wellen-Impulse oder WXY-Strukturen) über ein Chart-Menü auswählt. Mit einem einzigen Klick im Chart platziert der Indikator die passenden Wellenbeschriftungen sequenziell zum gewählten Preis und Zeitpunkt und hilft Tradern dabei, Elliott-Wellen-Strukturen vi
FREE
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
„Naturu“ ist ein manueller Indikator, der die Symmetrie der Natur als Algorithmus nutzt. Beherrsche den Markt mit einer einfachen Strategie und verborgener Weisheit! Beim Laden des Indikators siehst du zwei Linien – Oben (Top) und Unten (Bottom). Klicke einmal auf eine Linie, um sie zu aktivieren. Um sie zu verschieben, klicke einfach auf die Kerze, an die du sie setzen möchtest. Du legst einen Höchst- und einen Tiefstpunkt fest, und der Indikator berechnet automatisch: Eine magentafarbene Zone,
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
Indikatoren
Der Indikator misst das Ungleichgewicht zwischen Bullen und Bären über einen bestimmten Zeitraum und zeigt eine gerade Linie zwischen den beiden Punkten. Wenn die Bullen mehr Volumen haben als die Bären, wird die Linie grün.  Wenn die Bären mehr Volumen haben, ist sie rot. Die Linie zeigt auch den prozentualen Unterschied im Volumen an. Der Indikator zeigt die gleichen Daten in einem separaten Fenster an. Sie können auch das geteilte Volumen sehen. Der Indikator hat zwei Modi. Zu diesem Zw
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
2 SNAKES ist ein erstklassiges Scalping-System. Da die Eingaben sehr präzise sind, werden Sie wahrscheinlich sehr schnell süchtig nach diesem System werden.  Sie haben 2 Schlangen. Wenn Sie eine Kerze über oder unter ihnen sehen, die sie nicht berührt - das ist Ihr Scalping-Signal. Wenn Sie einen größeren Zeitrahmen verwenden, kann Scalping zu Trendfolge werden. Die Schlangen werden genau in Bezug auf die aktuelle Marktlage berechnet. Sie sind keine gleitenden Durchschnitte.  Sie entschei
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein interaktives Elliott-Wellen-Beschriftungstool für MetaTrader 4 und 5. Er ermöglicht es dem Benutzer, Wellenbeschriftungen direkt im Chart manuell zu platzieren, indem er Größe, Farbe und Wellentyp (ABC-Korrekturen, 5-Wellen-Impulse oder WXY-Strukturen) über ein Chart-Menü auswählt. Mit einem einzigen Klick im Chart platziert der Indikator die passenden Wellenbeschriftungen sequenziell zum gewählten Preis und Zeitpunkt und hilft Tradern dabei, Elliott-Wellen-Strukturen vi
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem beliebigen Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Hauptlinien von Meravith: Bullische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Bärische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Trendlinie – zeigt den Markttrend an. Sie ändert ihre Farbe je nachdem, ob der Markt bullisch oder bärisch ist, und dient als Trendunterstützung. Verwendung: Doppelklicken Sie auf die violette vertikale Linie und verschieben Sie
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
Legendäre William-Gann-Niveaus in einem vollautomatischen MT5-Indikator. GANN Master identifiziert Schlüsselzonen, in denen der Preis mit hoher Wahrscheinlichkeit drehen oder den Trend fortsetzen wird, basierend auf täglichen, wöchentlichen und monatlichen Daten. Hauptfunktionen: Ein-Klick-Zeitraum-Buttons : Klick auf „Daily“, „Weekly“ oder „Monthly“, um die Zonen für den aktuellen Tag, die aktuelle Woche oder den laufenden Monat sofort zu zeichnen Automatik- und Manueller Modus Automatik: GANN
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Indikatoren
SENSE ist ein automatisiertes System, das ausgewählte GANN-Methoden mit fraktalen Berechnungen kombiniert. Das System sagt uns, wo wir Trades eröffnen und schließen sollen. Sie brauchen keine Zeit mehr mit komplexen Berechnungen zu verschwenden - SENSE macht alles für Sie. Installieren Sie einfach den Indikator. Grundprinzipien: Der Markt ist bullisch, wenn der Preis über den weißen Linien liegt. Kaufen Sie oberhalb der weißen Linien, stoppen Sie unterhalb Grüne Linien sind Aufwärtsziele De
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
Balance Levels ist ein einfach zu bedienender Handelsindikator, der klare Kauf- und Verkaufssignale zusammen mit dynamischen Preisniveaus liefert und Händlern hilft, ihre Ein- und Ausstiege mit mehr Vertrauen zu planen. Das Tool ist äußerst flexibel - es kann als eigenständige Strategie verwendet oder in jedes bestehende Handelssystem integriert werden. Es funktioniert auf allen Zeitskalen und in allen Märkten: Forex, Gold, Indizes, Krypto oder Aktien. Balance Levels eignet sich für jeden Handel
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator beruht auf praktischen Erfahrungen.  Geben Sie das Datum/die Uhrzeit Ihres Top/Bottom ein. Er berechnet das meistbesuchte Niveau von Top/Bottom bis zum aktuellen Moment. Er aktualisiert sich automatisch mit jeder neuen Kerze. Sie können gleichzeitig mehrere Indikatoren für verschiedene Trends und Zeitrahmen verwenden. Die Länge wird immer vom Beginn der Periode bis zum aktuellen Zeitpunkt angezeigt. Nützliches PRO-Tool.
FREE
Balance Levels
Ivan Stefanov
Indikatoren
Balance Levels ist ein einfach zu bedienender Trading-Indikator, der klare Kauf- und Verkaufssignale zusammen mit dynamischen Preisniveaus liefert und Tradern hilft, ihre Einstiege und Ausstiege mit mehr Sicherheit zu planen. Das Tool ist sehr flexibel – es kann als eigenständige Strategie verwendet oder in jedes bestehende Handelssystem integriert werden. Es funktioniert auf allen Zeitrahmen und in allen Märkten : Forex, Gold, Indizes, Kryptowährungen oder Aktien. Balance Levels passt zu jedem
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator trennt das Tick-Volumen auf dem Devisenmarkt effektiv in bullische und bearische Kategorien. Darüber hinaus bietet er die Möglichkeit, die Summe der bullischen und bearischen Tick-Volumina für einen von Ihnen gewählten Zeitraum zu berechnen und anzuzeigen. Sie können den Zeitraum ganz einfach anpassen, indem Sie die beiden blauen Linien im Diagramm verschieben. So können Sie die Analyse des Handelsvolumens genau auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Wenn Sie es nützlich finden, fr
FREE
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indikatoren
ENIGMERA: Der Kern des Marktes Wichtig: Die MQL5.com-Demo wird im Strategy Tester ausgeführt und spiegelt möglicherweise nicht vollständig die Funktionalität von Enigmera wider. Überprüfen Sie die Beschreibung, Screenshots und das Video für Details. Zögern Sie nicht, mir bei Fragen eine Nachricht zu senden! Der Code des Indikators wurde vollständig neu geschrieben. Version 3.0 fügt neue Funktionen hinzu und behebt Fehler, die seit der Einführung des Indikators aufgetreten sind. Einführung Dies
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator LEVELSS zeigt an: - Tägliche bullische und bearische Zone. Er ist täglich von 00:00 bis 23:59 Uhr sichtbar.  - Die wöchentliche Hausse- und Baissezone. Sie ist jede Woche von Montag 0:00 Uhr bis Freitag 23:59 Uhr sichtbar. - Speziell berechneter Kanal aus einem bestimmten Zeitrahmen, der auf allen anderen Zeitrahmen angezeigt wird. Standardmäßig ist dies der 4-Stunden-Zeitrahmen, den Sie auf jeden anderen Zeitrahmen, den Sie handeln möchten, ändern können. Er wird nonstop berechn
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Die präzisen Ziele von GANN werden basierend auf seinen bewährten Methoden berechnet und direkt vor Ihnen angezeigt. Dieses Tool wurde entwickelt, um das Trading einfacher und intuitiver zu gestalten. Wenn Sie die weiße Linie nach oben oder die grüne Linie nach unten ziehen, werden Sie sofort verstehen, warum GANNs Techniken in der Welt des Tradings nach wie vor einflussreich sind. GANNs Strategien konzentrieren sich darauf, Marktbewegungen mit hoher Genauigkeit vorherzusagen, und dieses Tool br
Stefanov
Ivan Stefanov
Indikatoren
Der Indikator zeigt Unterstützungs- und Widerstandszonen an, die mit Hilfe des MACD logisch definiert werden. Das gesamte Konzept wird im Video anhand von konkreten Beispielen erklärt. Der Indikator funktioniert mit allen Instrumenten und Zeitrahmen. Er wird nicht neu gezeichnet. Nachdem Sie den Indikator auf dem Chart platziert haben, gehen Sie bitte nacheinander alle Zeitrahmen durch, vom Monats- bis zum 1-Minuten-Zeitrahmen, damit alle Linien korrekt geladen werden. Danach können Sie den In
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der FIFTY-Indikator ist jetzt in einer automatisierten Version verfügbar, die das manuelle Einzeichnen von Niveaus überflüssig macht. Diese Version zeichnet automatisch tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Niveaus auf dem Chart ein, wodurch Genauigkeit gewährleistet und Zeit gespart wird. Zusätzlich gibt es Schaltflächen, um die Sichtbarkeit dieser Niveaus ein- und auszuschalten, was eine vollständige Anpassung ermöglicht. Für diejenigen, die es bevorzugen, bleibt die kostenlose Vers
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indikatoren
„Naturu“ ist ein manueller Indikator, der die Symmetrie der Natur als Algorithmus nutzt. Beherrsche den Markt mit einer einfachen Strategie und verborgener Weisheit! Beim Laden des Indikators siehst du zwei Linien – Oben (Top) und Unten (Bottom). Klicke einmal auf eine Linie, um sie zu aktivieren. Um sie zu verschieben, klicke einfach auf die Kerze, an die du sie setzen möchtest. Du legst einen Höchst- und einen Tiefstpunkt fest, und der Indikator berechnet automatisch: Eine magentafarbene Zone,
Horizont
Ivan Stefanov
Indikatoren
Horizont ist ein Handelssystem, das ein vollständiges Trading-Setup bereitstellt: Einstiegspunkt, Ziel 1, Ziel 2 und Stop-Loss – alles wird automatisch berechnet. Das System erkennt automatisch Markthochs und -tiefs und verbindet sie, um den aktuellen Trend zu definieren. Sie wählen, welchen Trend Sie handeln möchten, und Horizont erzeugt die entsprechenden Einstiegs-, Ziel- und Stop-Level. Das System beinhaltet ein automatisches Risikomanagement. Es prüft Ihren Kontostand, berechnet das Risiko
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indikatoren
ENIGMERA: Der Kern des Marktes (Dies ist ein manueller Indikator und enthält Funktionen, die möglicherweise nicht mit der aktuellen MetaTrader-Testumgebung kompatibel sind) Einführung Dieser Indikator und das Handelssystem stellen einen einzigartigen Ansatz für die Finanzmärkte dar. ENIGMERA verwendet fraktale Zyklen, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus präzise zu berechnen. Er zeigt die echte Akkumulationsphase an und gibt Richtung sowie Kursziele vor. Ein System, das sowohl in Trends als
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indikatoren
Der Indikator hebt Zonen hervor, in denen Interesse am Markt bekundet wird, und zeigt anschließend die Zone der Orderansammlung . Er funktioniert wie ein Orderbuch im großen Maßstab . Dies ist der Indikator für das ganz große Geld . Seine Leistung ist außergewöhnlich. Egal, wo im Markt Interesse besteht – du wirst es sehen . (Dies ist eine vollständig überarbeitete und automatisierte Version – manuelle Analyse ist nicht mehr erforderlich.) Transaktionsgeschwindigkeit ist ein neuartiger Konzept-
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
Einer der wenigen Indikatoren, der Niveaus ausschließlich auf Basis des Preises berechnet. Der Indikator wird nicht von Zeitrahmen, Trends oder Marktzyklen beeinflusst. Einer der logischsten Indikatoren, die je entwickelt wurden. Der FIFTY -Indikator ist jetzt in einer automatisierten Version erhältlich, die das manuelle Einzeichnen von Niveaus überflüssig macht. Diese Version zeichnet automatisch tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Niveaus in das Chart ein, was Genauigkeit gewährl
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
SPEKULATOR ist ein manuelles Handelssystem und ein Indikator, der Ihnen hilft, wichtige Unterstützungszonen und die Marktrichtung zu identifizieren. Meistern Sie den Markt mit einer einfachen Strategie und versteckter Weisheit. Sie wählen einen beliebigen Top (TOP) und Bottom (BOTTOM) auf dem Chart, und der Indikator zeichnet: Eine Unterstützungszone für Ihren Trend. Für einen Aufwärtstrend erscheint eine grüne Zone, für einen Abwärtstrend eine rote Zone. Die Sensibilität der Unterstützungszone
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Indikatoren
Time Zones Fifty Der Indikator löst ein grundlegendes Problem: Wie sollen wir die Zeit zählen? Welche Zonen sollen wir verwenden, wie und warum? Er basiert vollständig auf Logik. Anwendung der Zeitzonen Um Zeitzonen anzuwenden, brauchen wir einen Anfangspunkt. Dieser muss logisch begründet sein und darf nicht willkürlich gewählt werden. Manche beginnen zum Beispiel mit: dem ersten Tag des Jahres, dem ersten Tag des Monats, dem Beginn eines Quartals oder einer Woche. Das würde aber bedeuten, dass
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
Indikatoren
Der Indikator Volume Equilibrium zeigt die Niveaus, an denen das Kaufvolumen dem Verkaufsvolumen entspricht. Er kann diese Werte für jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr berechnen. Wenn sich der Preis oberhalb der Linie befindet, bedeutet das, dass das Volumen auf der Käuferseite größer ist und der Markt sich in einer Aufwärtsphase befindet. Wenn sich der Preis unterhalb der Linie befindet, bedeutet das, dass das Volumen auf der Verkäuferseite größer ist und der Markt sich in einer
Auswahl:
MatyasK2
564
MatyasK2 2025.12.13 21:07 
 

Very precise indicator, thanks! I would gladly pay something for the version with alerts and signals in buffers.

Update 23/12/2025:

Many thanks to Ivan for adding alerts and the subsequent lightning fast update with notifications. I'm giving 10 stars !

Kedrov
1149
Kedrov 2025.10.10 16:59 
 

Каждый индикатор подходит под те задачи, для решения которых он и создавался. Нормальный индикатор. Спасибо!

Findolin
1900
Findolin 2025.07.08 15:40 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Ivan Stefanov
5166
Antwort vom Entwickler Ivan Stefanov 2025.07.24 11:27
Reply to review Findolin 2025.07.08 15:40 # Vielen Dank! Ein ausgesprochen präziser und eleganter Indikator und noch dazu kostenlos. Vielen Dank für die netten Worte! Möge er Ihnen nur Gewinne bringen.
Antwort auf eine Rezension