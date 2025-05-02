Enigmera MT5

3.67

ENIGMERA: O núcleo do mercado
(Este é um indicador manual e contém funções que podem não ser compatíveis com o ambiente atual de testes do MetaTrader)

Introdução
Este indicador e sistema de trading representam uma abordagem única aos mercados financeiros. ENIGMERA utiliza ciclos fractais para calcular com precisão os níveis de suporte e resistência. Mostra a fase autêntica de acumulação e fornece direção e objetivos. É um sistema que funciona tanto em tendência quanto em correção.

Como funciona
A maior parte das funções do indicador é controlada por botões localizados no lado esquerdo do gráfico, permitindo uma resposta rápida às diferentes condições do mercado.

Botões

ON/OFF – Mostra ou oculta todo o indicador.
Support – Linha principal de suporte da tendência.
Ch – Ativa o canal de suporte, indicando a faixa aceitável de desvio.
Dev1 (Primeiro Desvio) – Indica o movimento do preço dentro do desvio de suporte, sinalizando consolidação ou acumulação de força.
Dev2 (Segundo Desvio) – Mostra o movimento do preço entre os desvios, indicando a formação e a direção da tendência.
Dev3 (Terceiro Desvio) – Indica uma aceleração significativa da tendência e alta volatilidade.
45deg (45 Graus) – Mostra o ritmo e a estabilidade do movimento em relação à linha de 45 graus.
Tgt (Target) – Linha de alvo da tendência, indicando níveis onde as posições podem ser encerradas.
Tgt Dev – Canal dentro do qual o alvo de mercado pode variar.
Vol (Volume) – Mostra pontos de volume nas velas, indicando mudanças significativas no volume do mercado.
X – Exibe um “X” quando o mercado atinge a linha de alvo.
RandC (Cores Aleatórias) – Altera as cores das linhas e etiquetas do indicador para uma melhor visualização.
Hide/Show Labels – Mostra ou oculta as etiquetas das linhas.
CC – Novo botão que, ao ser pressionado, colore as velas acima da linha de suporte em verde, as abaixo em vermelho e as que tocam a linha em cinza neutro. Assim, a condição do mercado é visualizada claramente.

O sistema oferece uma visão completa do presente — ao contrário dos indicadores comuns, que apenas extrapolam dados passados para o presente e o futuro. Se você está em um suporte, é um suporte real; se está em uma resistência, é uma resistência real. A quebra de um nível indica uma mudança de tendência.

ENIGMERA foi criada para analistas financeiros e consultores que precisam de informações confiáveis para compartilhar com seus clientes, bem como para investidores que exigem máxima precisão e confiança.

Distingue-se pela sua precisão ideal, permitindo que os traders avaliem suas opções com clareza e segurança.

Combinando 20 anos de experiência e conhecimento em trading em um pacote abrangente, ENIGMERA é ao mesmo tempo intuitiva e dependente do usuário. Sua eficácia depende de uma configuração adequada para maximizar o desempenho.

Recomendações:

Par de moedas: Todos os pares, todos os mercados
Período gráfico: Todos os períodos
Depósito mínimo: Nenhum requisito mínimo
Tipo de conta: Sem limitações
Corretoras: Sem limitações

Este indicador avançado é ideal para estratégias eficazes de day trade e scalping. Otimize sua negociação discricionária com os algoritmos avançados da Enigmera, adequados para Forex, ações, índices e criptomoedas. Projetada para MetaTrader 4, MetaTrader 5 e TradingView, a Enigmera simplifica o gerenciamento de stop-loss e risco.

Todas as ferramentas de que você precisa para se tornar um trader de sucesso. Enigmera funciona em todos os mercados e em todos os períodos — sem repintar.

Antes de comprar
Este produto pode ser testado diretamente no Testador de Estratégias do MetaTrader.
Recomendo fortemente que explore o seu comportamento com seus instrumentos, períodos e condições de mercado preferidos antes de tomar uma decisão de compra.

Tem dúvidas ou precisa de esclarecimentos?
Sinta-se à vontade para me enviar uma mensagem privada no MQL5.
Estou disponível para ajudar e fornecer orientações claras para que você compreenda totalmente o que o produto oferece.

Descubra um mundo de sabedoria em trading. Você está pronto para levar suas decisões financeiras ao mais alto nível?

Suporte completo, orientação de instalação e materiais bônus estão disponíveis após a compra.

Enigmera está disponível para MT4


Comentários 3
Gabriel De Araujo Lobo
1322
Gabriel De Araujo Lobo 2025.06.18 15:48 
 

It's amazing how this works, excellent to add to strategies that use price action. Excellent attention given by the seller

Nath
161
Nath 2025.05.26 06:35 
 

This is the best indicator I have used to date. It is worth every dollar. Ivan promptly clarified all my 'humble' questions, supporting a very effective use of the indicator. He also provides a lot of supporting material. **Also available on Tradingview Ivan, thanks again, you genius!

