Enigmera MT5

ENIGMERA : Le cœur du marché

Introduction

Cet indicateur et système de trading représentent une approche remarquable des marchés financiers. ENIGMERA utilise les cycles fractals pour calculer avec précision les niveaux de support et de résistance. Il met en évidence la phase réelle d’accumulation et fournit orientation et objectifs — un système efficace aussi bien en tendance qu’en correction.

Fonctionnement

La majorité des fonctionnalités de l’indicateur se contrôle via des boutons situés à gauche du graphique, permettant une réaction rapide aux différentes conditions de marché.

Boutons

ON/OFF – Affiche ou masque l’intégralité de l’indicateur.

Support – Ligne principale de support de la tendance.

Ch – Active le canal de support, indiquant la plage admissible de déviation.

Dev1 (Première Déviation) – Montre les mouvements de prix à l’intérieur de la déviation de support, signalant une consolidation ou une phase d’accumulation de force.

Dev2 (Deuxième Déviation) – Affiche les mouvements de prix entre les déviations, marquant la formation de tendance et sa direction.

Dev3 (Troisième Déviation) – Indique une accélération nette de la tendance et une forte volatilité.

45deg (45 Degrés) – Montre le rythme du marché et la stabilité du mouvement par rapport à la ligne à 45 °.

Tgt (Objectif) – Ligne cible de la tendance, signalant les niveaux de fermeture de position.

Tgt Dev – Canal dans lequel l’objectif peut fluctuer.

Vol (Volume) – Affiche des points de volume sur les chandeliers pour indiquer des variations significatives de volume.

X – Affiche un « X » lorsque le marché atteint la ligne cible.

RandC (Couleurs Aléatoires) – Change les couleurs des lignes et étiquettes pour une meilleure visualisation.

Hide/Show Labels – Affiche ou masque les étiquettes sur les lignes.

Ce système offre une vue complète de la situation actuelle — contrairement aux indicateurs classiques qui extrapolent simplement les données passées dans le présent et le futur. Si vous êtes sur un support, c’est un support réel ; si vous êtes sur une résistance, c’est une résistance authentique. La rupture d’un niveau signale un changement de tendance.

ENIGMERA est conçu pour les analystes et consultants financiers qui ont besoin d’informations fiables à partager avec leurs clients, ainsi que pour les investisseurs exigeant la plus grande précision et confiance.

Il se distingue par son extrême précision, permettant aux traders d’évaluer leurs options en toute clarté et confiance.

Combinant 20 ans d’expertise et de savoir-faire en trading en une solution complète, ENIGMERA est à la fois intuitif et personnalisable ; son efficacité dépend d’une configuration appropriée par l’utilisateur pour en maximiser les performances.

Recommandations

Paires de devises : toutes paires, tous marchés

Période (Timeframe) : toutes périodes

Dépôt minimum : aucun

Type de compte : sans restriction

Courtiers (Brokers) : sans restriction

Cet indicateur sophistiqué est idéal pour des stratégies de day trading et de scalping efficaces. Optimisez votre trading discrétionnaire grâce aux algorithmes avancés d’ENIGMERA, adapté au Forex, aux actions, aux indices et aux cryptomonnaies. Conçu pour MetaTrader 5, ENIGMERA simplifie la gestion du stop-loss et des risques.

Tous les outils pour devenir un trader à succès. ENIGMERA fonctionne sur tous les marchés et toutes les périodes — sans redessin.

Déverrouillez un monde de sagesse en trading. Êtes-vous prêt à porter votre prise de décisions financières au niveau ultime ?



