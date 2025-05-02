Enigmera MT5

ENIGMERA: El núcleo del mercado

(Este es un indicador manual y contiene funciones que pueden no ser compatibles con el entorno actual de pruebas de MetaTrader)

Introducción

Este indicador y sistema de trading representan un enfoque único hacia los mercados financieros. ENIGMERA utiliza ciclos fractales para calcular con precisión los niveles de soporte y resistencia. Muestra la auténtica fase de acumulación y proporciona dirección y objetivos. Es un sistema que funciona tanto en tendencias como en correcciones.

Cómo funciona

La mayoría de las funciones del indicador se controlan mediante botones situados en el lado izquierdo del gráfico, lo que permite una respuesta rápida a las condiciones cambiantes del mercado.

Botones

ON/OFF – Muestra u oculta todo el indicador.

Support – La línea principal de soporte de la tendencia.

Ch – Activa el canal de soporte, indicando el rango aceptable de desviación.

Dev1 (Primera desviación) – Indica el movimiento del precio dentro de la desviación de soporte, señalando consolidación o acumulación de fuerza.

Dev2 (Segunda desviación) – Muestra el movimiento del precio entre desviaciones, señalando la formación y dirección de la tendencia.

Dev3 (Tercera desviación) – Indica una aceleración significativa de la tendencia y alta volatilidad.

45deg (45 grados) – Muestra el ritmo y la estabilidad del movimiento en relación con la línea de 45 grados.

Tgt (Target) – La línea objetivo de la tendencia, que indica niveles donde cerrar posiciones.

Tgt Dev – Canal dentro del cual puede variar el objetivo del mercado.

Vol (Volumen) – Muestra puntos de volumen en las velas para indicar cambios significativos en el volumen del mercado.

X – Muestra una “X” cuando el mercado alcanza la línea objetivo.

RandC (Colores aleatorios) – Cambia los colores de las líneas y etiquetas del indicador para una mejor visualización.

Hide/Show Labels – Muestra u oculta las etiquetas de las líneas.

CC – Nuevo botón que, al presionarlo, pinta de verde las velas por encima de la línea de soporte, de rojo las que están por debajo y de gris neutro las que la tocan. Así, la condición del mercado se visualiza claramente.

El sistema ofrece una imagen completa del presente, a diferencia de los indicadores comunes que simplemente extrapolan datos del pasado hacia el presente y el futuro. Si estás en un soporte, es un soporte real; si estás en una resistencia, es una resistencia real. Un nivel roto indica un cambio de tendencia.

ENIGMERA está diseñada para analistas financieros y asesores que necesitan información confiable para compartir con sus clientes, así como para inversores que buscan la máxima precisión y confianza.

Destaca por su precisión óptima, permitiendo a los traders evaluar sus opciones con claridad y seguridad.

Combinando 20 años de experiencia y conocimiento en trading en un solo paquete integral, ENIGMERA es intuitiva y depende del usuario. Su efectividad depende de una configuración adecuada para maximizar su rendimiento.

Recomendaciones:

Par de divisas: Todos los pares, todos los mercados

Temporalidad: Todas las temporalidades

Depósito mínimo: Sin requisito mínimo

Tipo de cuenta: Sin limitaciones

Brókers: Sin limitaciones

Este sofisticado indicador es ideal para estrategias efectivas de trading intradía y scalping. Optimiza tu trading discrecional con los algoritmos avanzados de Enigmera, adecuados para Forex, acciones, índices y criptomonedas. Diseñado para MetaTrader 4, MetaTrader 5 y TradingView, Enigmera simplifica la gestión del stop-loss y del riesgo.

Todas las herramientas que necesitas para convertirte en un trader exitoso. Enigmera funciona en todos los mercados y en todos los marcos temporales, sin repintar.

Antes de comprar

Este producto puede probarse directamente en el Probador de Estrategias de MetaTrader.

Te recomiendo encarecidamente que explores su comportamiento con tus instrumentos, temporalidades y condiciones de mercado preferidas antes de tomar una decisión de compra.

¿Tienes preguntas o necesitas aclaraciones?

No dudes en enviarme un mensaje privado en MQL5.

Estoy disponible para ayudarte y ofrecerte orientación clara para que comprendas completamente lo que ofrece el producto.

Descubre un mundo de sabiduría en el trading. ¿Estás listo para llevar tus decisiones financieras al máximo nivel?

Soporte completo, guía de configuración y materiales adicionales disponibles tras la compra.

Enigmera está disponible para MT4