Enigmera MT5

ENIGMERA: Ядро рынка

(Это ручной индикатор и содержит функции, которые могут не поддерживаться текущей тестовой средой MetaTrader)

Введение

Этот индикатор и торговая система представляют собой уникальный подход к финансовым рынкам. ENIGMERA использует фрактальные циклы для точного расчёта уровней поддержки и сопротивления. Она показывает подлинную фазу накопления и указывает направление и цели движения. Система работает как в тренде, так и во время коррекций.

Как это работает

Большинство функций индикатора управляются с помощью кнопок, расположенных слева на графике, что позволяет быстро реагировать на изменения рыночных условий.

Кнопки

ON/OFF – показывает или скрывает весь индикатор.

Support – основная линия поддержки тренда.

Ch – активирует канал поддержки, показывая допустимый диапазон отклонения.

Dev1 (Первая девиация) – показывает движение цены в пределах отклонения поддержки, сигнализируя о консолидации или накоплении силы.

Dev2 (Вторая девиация) – показывает движение цены между отклонениями, указывая на формирование тренда и направление.

Dev3 (Третья девиация) – сигнализирует о значительном ускорении тренда и высокой волатильности.

45deg (45 градусов) – показывает темп и устойчивость движения относительно линии в 45 градусов.

Tgt (Target) – целевая линия тренда, обозначающая уровни для закрытия позиций.

Tgt Dev – канал, в пределах которого может колебаться рыночная цель.

Vol (Volume) – отображает точки объёма на свечах, показывая значительные изменения рыночного объёма.

X – показывает X, когда рынок достигает целевой линии.

RandC (Random Colors) – изменяет цвета линий и меток индикатора на случайные для лучшей визуализации.

Hide/Show Labels – показывает или скрывает подписи линий.

CC – новая кнопка, при нажатии которой свечи выше линии поддержки окрашиваются в зелёный цвет, ниже линии – в красный, а касающиеся линии – в нейтрально-серый. Это позволяет наглядно видеть состояние рынка.

Система даёт полную картину текущего состояния, в отличие от большинства рыночных индикаторов, которые просто экстраполируют прошлые данные в настоящее и будущее. Если вы находитесь на уровне поддержки — это реальная поддержка; если на сопротивлении — это реальное сопротивление. Пробой уровня означает изменение тренда.

ENIGMERA создана для финансовых аналитиков и консультантов, которым необходимы надёжные рыночные ориентиры для клиентов, а также для инвесторов, стремящихся к максимальной точности и уверенности.

Она выделяется своей оптимальной точностью, позволяя трейдерам оценивать варианты действий с ясностью и уверенностью.

Объединяя 20 лет торгового опыта и знаний в одном инструменте, ENIGMERA остаётся интуитивной и при этом зависящей от пользователя. Её эффективность зависит от правильной настройки и использования.

Рекомендации:

Валютная пара: любые пары, любые рынки

Таймфрейм: любые

Минимальный депозит: отсутствует

Тип счёта: без ограничений

Брокеры: без ограничений

Этот продвинутый индикатор идеально подходит для эффективного внутридневного трейдинга и скальпинга. Оптимизируйте свою торговлю с помощью алгоритмов Enigmera, подходящих для Форекса, акций, индексов и крипторынков. Разработан для MetaTrader 4, MetaTrader 5 и TradingView, Enigmera упрощает управление стоп-лоссами и рисками.

Все инструменты, необходимые для того, чтобы стать успешным трейдером. Enigmera работает на всех рынках и всех таймфреймах без перерисовки.

Перед покупкой

Этот продукт можно протестировать напрямую в MetaTrader Strategy Tester. Настоятельно рекомендую изучить поведение индикатора на предпочитаемых вами инструментах, таймфреймах и рыночных условиях перед покупкой.

Есть вопросы или нужна консультация?

Свяжитесь со мной в личных сообщениях на MQL5. Я всегда на связи и помогу разобраться во всех нюансах продукта.

Откройте для себя мир торговой мудрости. Готовы ли вы вывести свои финансовые решения на новый уровень?

Полная поддержка, помощь с установкой и бонусные материалы доступны после покупки.

Enigmera доступна для MT4