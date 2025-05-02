Enigmera MT5

3.67

ENIGMERA: Ядро рынка
(Это ручной индикатор и содержит функции, которые могут не поддерживаться текущей тестовой средой MetaTrader)

Введение
Этот индикатор и торговая система представляют собой уникальный подход к финансовым рынкам. ENIGMERA использует фрактальные циклы для точного расчёта уровней поддержки и сопротивления. Она показывает подлинную фазу накопления и указывает направление и цели движения. Система работает как в тренде, так и во время коррекций.

Как это работает
Большинство функций индикатора управляются с помощью кнопок, расположенных слева на графике, что позволяет быстро реагировать на изменения рыночных условий.

Кнопки

ON/OFF – показывает или скрывает весь индикатор.
Support – основная линия поддержки тренда.
Ch – активирует канал поддержки, показывая допустимый диапазон отклонения.
Dev1 (Первая девиация) – показывает движение цены в пределах отклонения поддержки, сигнализируя о консолидации или накоплении силы.
Dev2 (Вторая девиация) – показывает движение цены между отклонениями, указывая на формирование тренда и направление.
Dev3 (Третья девиация) – сигнализирует о значительном ускорении тренда и высокой волатильности.
45deg (45 градусов) – показывает темп и устойчивость движения относительно линии в 45 градусов.
Tgt (Target) – целевая линия тренда, обозначающая уровни для закрытия позиций.
Tgt Dev – канал, в пределах которого может колебаться рыночная цель.
Vol (Volume) – отображает точки объёма на свечах, показывая значительные изменения рыночного объёма.
X – показывает X, когда рынок достигает целевой линии.
RandC (Random Colors) – изменяет цвета линий и меток индикатора на случайные для лучшей визуализации.
Hide/Show Labels – показывает или скрывает подписи линий.
CC – новая кнопка, при нажатии которой свечи выше линии поддержки окрашиваются в зелёный цвет, ниже линии – в красный, а касающиеся линии – в нейтрально-серый. Это позволяет наглядно видеть состояние рынка.

Система даёт полную картину текущего состояния, в отличие от большинства рыночных индикаторов, которые просто экстраполируют прошлые данные в настоящее и будущее. Если вы находитесь на уровне поддержки — это реальная поддержка; если на сопротивлении — это реальное сопротивление. Пробой уровня означает изменение тренда.

ENIGMERA создана для финансовых аналитиков и консультантов, которым необходимы надёжные рыночные ориентиры для клиентов, а также для инвесторов, стремящихся к максимальной точности и уверенности.

Она выделяется своей оптимальной точностью, позволяя трейдерам оценивать варианты действий с ясностью и уверенностью.

Объединяя 20 лет торгового опыта и знаний в одном инструменте, ENIGMERA остаётся интуитивной и при этом зависящей от пользователя. Её эффективность зависит от правильной настройки и использования.

Рекомендации:

Валютная пара: любые пары, любые рынки
Таймфрейм: любые
Минимальный депозит: отсутствует
Тип счёта: без ограничений
Брокеры: без ограничений

Этот продвинутый индикатор идеально подходит для эффективного внутридневного трейдинга и скальпинга. Оптимизируйте свою торговлю с помощью алгоритмов Enigmera, подходящих для Форекса, акций, индексов и крипторынков. Разработан для MetaTrader 4, MetaTrader 5 и TradingView, Enigmera упрощает управление стоп-лоссами и рисками.

Все инструменты, необходимые для того, чтобы стать успешным трейдером. Enigmera работает на всех рынках и всех таймфреймах без перерисовки.

Перед покупкой
Этот продукт можно протестировать напрямую в MetaTrader Strategy Tester. Настоятельно рекомендую изучить поведение индикатора на предпочитаемых вами инструментах, таймфреймах и рыночных условиях перед покупкой.

Есть вопросы или нужна консультация?
Свяжитесь со мной в личных сообщениях на MQL5. Я всегда на связи и помогу разобраться во всех нюансах продукта.

Откройте для себя мир торговой мудрости. Готовы ли вы вывести свои финансовые решения на новый уровень?

Полная поддержка, помощь с установкой и бонусные материалы доступны после покупки.

Enigmera доступна для MT4


Отзывы 3
Gabriel De Araujo Lobo
1322
Gabriel De Araujo Lobo 2025.06.18 15:48 
 

It's amazing how this works, excellent to add to strategies that use price action. Excellent attention given by the seller

Nath
161
Nath 2025.05.26 06:35 
 

This is the best indicator I have used to date. It is worth every dollar. Ivan promptly clarified all my 'humble' questions, supporting a very effective use of the indicator. He also provides a lot of supporting material. **Also available on Tradingview Ivan, thanks again, you genius!

Рекомендуем также
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Индикаторы
MercariaPattern1-2-3 відстежує рух ціни, знаходить трьоххвильові структури 1-2-3 та підсвічує момент, коли сценарій підтверджується пробоєм ключового рівня. MercariaPattern1-2-3 tracks price movement, detects three-leg 1-2-3 structures and highlights the moment when the scenario is confirmed by a key level breakout. Індикатор збирає локальні свінги в компактну фігуру 0–1–2–3 , чекає підтвердженого пробою та будує стрілку входу з готовими рівнями SL/TP. The indicator combines local swings into a
Gartley Projections D
Oleksandr Medviediev
3 (2)
Индикаторы
Индикатор определяет паттерны гармоник (XABCD) согласно разработок H.M.Gartley ( "Profits in the Stock Market" , 1935г). Проецирует D-point -- как точку в перспективной проекции (в настройках указать параметр ProjectionD_Mode = true ). Не перерисовывает. На закрытии бара рабочего тайм-фрейма, если в течение Patterns_Fractal_Bars баров последняя обнаруженная точка паттерна не сдвинулась - возникает стрелка на графике (в направлении предполагаемого движения цены). С этого момента стрелка остается
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Индикаторы
Версия MT4   |   FAQ Индикатор Owl Smart Levels – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит правильную волновую структуру рынка, а также  уровни Фибоначчи, которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник в торговле Owl Helper При
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Индикаторы
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Индикаторы
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Индикаторы
Откройте для себя силу продвинутого анализа объема с Weis Wave Scouter — революционным индикатором для MetaTrader 5, который сочетает проверенные временем принципы метода Вайкоффа и анализа объема VSA (Volume Spread Analysis). Разработанный для трейдеров, стремящихся к точности и глубине в своих операциях, этот индикатор предлагает тактическое чтение рынка через анализ кумулятивных волн объема, помогая выявлять ключевые точки разворота и продолжения тренда. Weis Wave Scouter имеет четкий визуаль
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор определяет и отображает на графике паттерн М. Гартли "Бабочка". Выделение паттерна производится по вершинам индикатора ZigZag (включен в ресурсы, не требует допопнительной установки). В момент распознавания паттерна выводится сообщение во всплывающем окне, отправляются оповещения на мобильное устройство и электронный почтовый ящик. Схема паттерна и параметры волн приведены на скриншоте. Параметры, заданные в индикаторе по умолчанию, являются демонстрационными для увеличения количества
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn au
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Индикаторы
ATREND: Как это работает и как его использовать Как это работает Индикатор "ATREND" для платформы MT5 разработан для предоставления трейдерам надежных сигналов на покупку и продажу с использованием комбинации методов технического анализа. Этот индикатор в первую очередь использует среднюю истинную амплитуду (ATR) для измерения волатильности, наряду с алгоритмами обнаружения тренда для выявления потенциальных движений рынка. Оставьте сообщение после покупки и получите специальный бонусный подаро
PREngulfing
Slobodan Manovski
Эксперты
PR EA - Торговая система по паттернам Engulfing Автоматическое определение паттернов Engulfing с подтверждением скользящей средней PR EA - это советник для MetaTrader 5, который идентифицирует и торгует бычьи/медвежьи паттерны Engulfing при подтверждении фильтром скользящей средней. Оптимизирован для работы на 30-минутных таймфреймах с совместимостью с M15 и H1. Ключевые особенности: Распознавание паттернов - Выявляет действительные формации Engulfing Подтверждение тренда - Фильтр SMA 23
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Индикаторы
Робот с видео приложен во вкладке "Обсуждение" , он работает одним ордером и только по сигналам для оценки эффективности индикатора. Pan PrizMA CD Phase является опцией, построенной на базе индикатора Pan PrizMA . Подробнее . Усреднение полиномом второй-четвертой степени повышает гладкость линий, добавляет инерцию и соответственно ритмичность. Экстраполяция функцией синусоиды около константы позволяет регулировать запаздывание или опережение. Значение фазы - параметра состояния волны (близко по
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Индикаторы
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
YF Bounce Zones
Peter Maggen
Индикаторы
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904 +++ Full License -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156842 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ XMAS SALE +++ Get this indicator for free when renting the Forecast System Full License  (one license for one account)   +++ Please
Terra Infinity
Ivan Simonika
Индикаторы
Terra Infinity — индикатор флета. Эта улучшенная версия индикатора CalcFlat имеет три дополнительные линии, значительно повышающие его эффективность. В отличие от своего предшественника с двумя статическими уровнями, Terra Infinity добавляет три динамические линии над основной гистограммой, которые интерпретируются следующим образом: базовая сигнальная линия, минимальная сигнальная линия, максимальная сигнальная линия. Эти линии формируются с помощью дополнительного параметра Avg, представляю
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Индикаторы
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Индикаторы
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Time And Sales Delta
Evgeny Shevtsov
5 (2)
Индикаторы
Индикатор отображает по-барно дельту и кумулятивную дельту на основании данных о сделках ленты "Time & Sales". В дополнение к стандартным таймфреймам индикатор отображает данные относительно секундных таймфреймов (S5, S10, S15, S20, S30) на выбор. С помощью прямоугольника выделяется произвольная область в подокне индикатора для просмотра соотношения объёмов сделок покупок и продаж внутри данной области. Особенности работы индикатора: Индикатор работает корректно только на тех торговых символах
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Индикаторы
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Break Retest
Ongkysetiawan
Индикаторы
BREAK RETEST NON-REPAINT. WORKS BEST AT M15 AND ABOVE.  Benefits Fewer false breakouts . Combining close confirmation + retest + previous-close filter greatly reduces noise vs. raw high/low breaks. Tighter execution plans . The drawn level line gives an objective spot for entries, stop placement (just beyond the level), and partial-take-profit structure. Non-repainting confidence . Signals are placed on current bar. Flexible across markets . Works on FX, indices, metals, crypto; scalping on M15
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Индикаторы
График Weis Wave Forex для MT5 — это индикатор цены и объема. Чтение цены и объема было широко распространено через Ричарда Демиля Вайкоффа на основе трех созданных им законов: спроса и предложения, причины и следствия и усилия против результата. В 1900 году Р. Вайкофф уже использовал волновую диаграмму в своих анализах. Много лет спустя, примерно в 1990 году, Дэвид Вайс автоматизировал волновой график Р. Вайкоффа, и сегодня мы представляем вам эволюцию волнового графика Дэвида Вайса. Он показыв
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Эксперты
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Mine Farm
Maryna Kauzova
Эксперты
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Hunter Spike
Jaime Humberto Gomez Arias
Индикаторы
Hunter Spike This indicator consists of two regression channels calibrated with the current movement of the synthetic index algorithm, for any Deriv or Weltrade broker. Each channel has a signal, a target that alerts us when the price touches them, indicating buys on booms or gains and sells on crashes or pains. -configuration for booms or gains: Channel zone 1 (30) Channel zone 2 (0) -configuration for crashes or pains: Channel zone 1 (100) Channel zone 2 (70) Zones freely configurable by
С этим продуктом покупают
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Индикаторы
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Индикаторы
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Divergence In Chaos Environment
Arief
Индикаторы
Получите БЕСПЛАТНЫЙ AUX индикатор и поддержку EA  Прямая загрузка — Нажмите здесь [ D.I.C.E ] The DICE Indicator   Divergence in Chaos Environment — это специализированный инструмент MT5, созданный для трейдеров, использующих Теорию волн Эллиотта в рамках методов Trading Chaos. Он выявляет скрытые и обычные дивергенции в ценовом движении, синхронизированные с хаотичной рыночной средой, описанной Биллом Уильямсом. Ключевые особенности Дивергенция, согласованная с волнами Эллиотта: определяет быч
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Индикаторы
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Индикаторы
FRONTIER PIVOTS - Geometric Levels Indicator This indicator plots support and resistance levels/ranges on the chart using mathematical calculations. It helps traders identify potential price reaction zones based on geometric patterns. Main Features: Automatically calculates and displays key price levels Plots both support and resistance lines Uses daily price data for level calculation Clean visual presentation with different colors for different level types No repainting - levels remain static
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Индикаторы
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Индикаторы
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Индикаторы
BigPlayerRange — Лучший Индикатор для РТС и USD/RUB | MetaTrader 5 Откройте для себя BigPlayerRange — лучший индикатор для РТС, USD/RUB и других активов в терминале MetaTrader 5. Этот профессиональный инструмент выделяет ключевые зоны активности крупных игроков и предоставляет точный институциональный анализ движения цены. Как Работает Индикатор: BigPlayerRange отображает две горизонтальные области, построенные на основе анализа объема: Зелёная зона — область, где покупатели защищают цен
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
Индикатор анализирует объём из любой точки и рассчитывает уровни рыночного истощения для этого объёма. Основные линии Meravith: Линия бычьего объёмного истощения – служит целью. Линия медвежьего объёмного истощения – служит целью. Линия, указывающая рыночный тренд. Она меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок бычьим или медвежьим, и служит трендовой поддержкой. Как использовать: дважды щёлкните по вертикальной фиолетовой линии и переместите её в нужную позицию. Вы можете анализироват
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Индикаторы
VTrende Pro - МТФ индикатор для трендовой торговли с панелью индикации для МТ5 !!! - Подробное описание на русском языке под видео (на Youtube) - !!! Хотя сигналы индикатора VTrende Pro можно использовать, как сигналы полноценной торговой системы, рекомендуется применять их в связке с ТС Билла Вильямса. VTrende Pro - это расширенная версия индикатора VTrende . Отличие Pro версии от VTrende: - Временные зоны - Сигнал V - сигнал 1-2 волн Основная задача индикатора - определить точки изменения н
Enigma 112
issam rahhal sabour
Индикаторы
Enigma 112 Indicator - User Manual Enigma 112 Indicator Complete User Manual - Ultimate Trading Solution Introduction The Enigma 112 is a comprehensive multi-timeframe trading indicator that combines advanced technical analysis concepts including Tesla 3-6-9 Gates, Huddleston Theory, PO3 Dealing Ranges, and sophisticated risk management systems. Tesla 3-6-9 Gates Based on Nikola Tesla's vortex mathematics for precise support and resistance levels Huddleston Theory Volume-based market
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Индикаторы
Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара. По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend . Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах. Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для класси
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
FFx Universal Strength Meter PRO - это больше, чем простой измеритель силы. Вместо того, чтобы ограничивать расчет ценой, его значения могут быть основаны на любом из 19 встроенных режимов измерения силы + 9 таймфреймов. С FFx USM вы сможете задавать любой период для любой комбинации таймфреймов. Например, вы можете установить панель на последние 10 свечей на M15-H1-H4… Полная гибкость! Простая интерпретация... Это дает отличное представление о том, какие валюты слабые и сильные, поэтому вы смож
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Universal MTF Alerter показывает все тайфреймы (от M1 до месячного) на одном графике, отображая статус выбранного индикатора на каждом из них. 9 индикаторов (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Каждый из них можно несколько раз применять на одном графике с различными настройками. Простая интерпретация. Сделки на покупку подтверждаются, когда большинство таймфреймов показывается зеленым цветом. А сделки на продажу подтверждаются, когда большинство таймфреймов пока
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
FFx Watcher PRO - панель для отображения на одном графике текущего направления стандартных индикаторов (до 15 одновременно) на нескольких таймфреймах (до 21). Панель работает в двух режимах: Режим Watcher: Мульти-индикаторный Пользователь может выбрать до 15 индикаторов для отображения Пользователь может выбрать до 21 таймфрейма для отображения Режим Watcher: Мультивалютный Пользователь может выбрать любое количество символов Пользователь может выбрать до 21 таймфрейма для отображения В этом реж
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Patterns Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, по уровням TP 1, TP 2 и SL на основе любого из выбранных паттернов (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Предлагаются следующие варианты: Для работы с несколькими парами можно запускать несколько экземпляров индикатора на одном графике. Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после пробоя для входа в рынок 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по м
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Версия для MetaTrader 4 доступна здесь : https://www.mql5.com/ru/market/product/24881 FFx Basket Scanner ищет до пяти индикаторов среди 16 доступных на всех парах и таймфреймах. Таким образом вы можете ясно увидеть торговли по каким валютам следует избегать, а на каких сосредоточить внимание. Когда валюта переходит в экстремальную зону (например, 20/80%), вы можете торговать всей корзиной с большей уверенностью. Другая область применения индикатора – определение сильных и слабых валют для поиск
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Версия для MetaTrader 4 доступна здесь: https://www.mql5.com/ru/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO - это полный набор инструментов для построения уровней поддержки и сопротивления. Поддержка и сопротивление - самые используемые уровни во всех видах торговли. Их можно использовать для поиска разворотов тренда, установки уровней тейк-профита и стоп-лосса и т.д. Индикатор можно полностью настроить непосредственно с графика Выбор из 4 периодов для расчетов: 4-часовой, дневной, недельный и
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Индикаторы
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
Coefficient Of Determination
Dmytro Nabatov
Индикаторы
Индикатор Coefficient Of Determination (COD) представляет собой значение коэффициента детерминации или квадрат коэффициента корреляции между зависимой переменной — ценой и объясняющей переменной — тиковым объемом. Что это дает нам на практике? COD отлично распознает кульминацию трендовых движений, что позволяет подбирать оптимальные точки и ловить развороты рынка. Как использовать индикатор: Наиболее популярная торговая стратегия строится совместно с трендовым индикатором Moving Average (MA), пе
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Индикаторы
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Индикаторы
Recommended TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted at any moment.  Use it carefully, only with Trend Direction. Trading Usage: 2 Variants: as Range System or as BreakOut System (Both Only With Trend Direction)::: (Always use StopLoss for minimise Risk); [1] as Range System: (Recommended) in UP TREND:  - BUY in Blue Line , then if price goes down by 50 points (on H1) open Second BUY.   Close in any Profit you wish: TrailingStop(45 points) or Close when Price touches upper Gold Line. in DOWN TREND
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Индикаторы
En base a cálculos matemáticos de determino una linea Horizontal que cruza a todas las señales de trading, mostrando los máximos y mínimos. La linea horizontal parte en dos las subidas y bajadas de las señales de trading, de tan manera que es fácil identificar los máximos y mínimos, y es inteligente por que es sensible a las subidas y bajadas, afín de no quedarse en un solo lado por siempre, trabaja excelentemente con otros indicadores suavizadores ya que les garantiza que en un intervalo de tie
Spike Detector
Tete Adate Adjete
Индикаторы
этот индикатор является индикатором детектора спайков, он специально разработан для обмена на Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 и Crash 500 Мы рекомендуем использовать его только для индексов Deriv Boom и Crash. Его настройки интуитивно понятны, знакомы, просты в использовании имеет функции уведомления; звуковые уведомления и push-уведомления. этот инструмент прост в использовании, прост в обращении Это обновление основано на разных стратегиях для шипов.
AutoSignals Trend Panel
Danilo Maia Siqueira
Индикаторы
Индикатор отслеживает тренд в 5 разных временах графика для одного и того же актива, основываясь на 6 сигналах для каждого времени графика. Основная цель индикатора - показать нам тенденцию большинства финансового актива, в котором он был размещен. Система передает информацию о тенденциях в несколько графических периодов, таким образом, пользователь может иметь широкое представление о движении актива, этот тип инструмента дает пользователю более высокую частоту обращений, помогая оператору вып
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Limitless MT5  - это универсальный индикатор который подойдет каждому как начинающему так и опытному трейдеру работает на всех валютных парах криптовалютах сыре акциях Limitless MT5 - уже настроен и не требует дополнительной настройки   А теперь главное Почему  Limitless MT5 ? 1 полное отсутствие перерисовки  2 два года тестирования лучшими специалистами в трейдинге 3 точность правильных сигналов превышает 80% 4 хорошо показал себя в торговле во время выхода новостей Правила торговли  1 сигнал н
Panel Visao axetrend
Danilo Maia Siqueira
Индикаторы
панель просмотра тренда; Тенденция автосигналов Индикатор отслеживает тренд на 5 разных графиках одного и того же актива, основываясь на 6 сигналах для каждого графика. Основная цель индикатора - показать нам тренд большинства финансового актива, в который он был помещен. Система передает информацию о тенденциях в разное графическое время, таким образом, пользователь может иметь широкий обзор движения актива, этот тип инструмента позволяет пользователю иметь более высокий процент попаданий,
Другие продукты этого автора
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Meravith Auto — это автоматизированная версия торговой системы Meravith. Индикатор состоит из линии тренда, которая меняет свой цвет. В бычьем состоянии она зелёная, а в медвежьем — красная. Это линия поддержки тренда. Линии ликвидности, где бычий объём равен медвежьему объёму. Линии тройной бычьей девиации. Линии тройной медвежьей девиации. Фиолетовых и синих точек, которые указывают на высокий объём. Фиолетовая точка показывает объём, превышающий средний на две девиации, а синяя — на две девиа
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
Meravith AUTO MT4
Ivan Stefanov
Индикаторы
Meravith Auto — это автоматизированная версия торговой системы Meravith. Индикатор состоит из линии тренда, которая меняет свой цвет. В бычьем состоянии она зелёная, а в медвежьем — красная. Это линия поддержки тренда. Линии ликвидности, где бычий объём равен медвежьему объёму. Линии тройной бычьей девиации. Линии тройной медвежьей девиации. Фиолетовых и синих точек, которые указывают на высокий объём. Фиолетовая точка показывает объём, превышающий средний на две девиации, а синяя — на две девиа
MACD divergency
Ivan Stefanov
5 (2)
Индикаторы
Этот индикатор точно определяет бычьи и медвежьи дивергенции между движением цены и гистограммой MACD, используя экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 5 (быстрая), 34 (медленная) и сигнал линию с периодом 5. Индикатор выделяет точки, где ослабляется импульс, сигнализируя о возможных разворотах тренда. Правила для правильной идентификации дивергенций: Бычья дивергенция действительна, когда цена формирует более низкие минимумы, а гистограмма MACD одновременно формирует более высок
FREE
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой интерактивный инструмент разметки волн Эллиотта для MetaTrader 4 и 5. Он позволяет пользователю вручную размещать волновые метки непосредственно на графике, выбирая размер метки, цвет и тип волны (коррекции ABC, пятиволновые импульсы или структуры WXY) через меню на графике. Одним щелчком мыши по графику индикатор последовательно размещает соответствующие волновые метки в выбранной цене и времени, помогая трейдерам наглядно отображать и упорядочивать волновые ст
FREE
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
«„Naturu“ — это ручной индикатор, который использует симметрию природы в качестве алгоритма. Овладейте рынком с помощью простой стратегии и скрытой мудрости! При загрузке индикатора вы увидите две линии — Верхнюю (Top) и Нижнюю (Bottom). Нажмите на линию один раз, чтобы активировать её. Чтобы переместить её, просто кликните на ту свечу, куда хотите её поставить. Вы задаёте точку максимума и точку минимума, а индикатор автоматически рассчитывает: магентовую зону, показывающую, где интересы быков
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
Индикаторы
Индикатор измеряет дисбаланс между быками и медведями за определенный период и показывает прямую линию между двумя точками. Если быки имеют больший объем, чем медведи, линия становится зеленой.  Если объем медведей больше, она становится красной. Линия также показывает разницу в объемах в процентах. Индикатор показывает те же данные в отдельном окне. Вы также можете увидеть разделенный объем. Индикатор имеет два режима. Для этого слева вверху есть кнопка, которая,  - если она не нажата, и
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
2 SNAKES - это первоклассная скальпинговая система. Поскольку входы в систему достаточно точны, вы, скорее всего, очень быстро пристраститесь к этой системе.  У вас есть 2 змеи. Когда вы видите над или под ними свечу, которая не касается их - это и есть ваш сигнал для скальпинга. Если вы используете более крупный таймфрейм, то скальпинг может превратиться в следование за трендом. Змеи рассчитываются точно в соответствии с текущим состоянием рынка. Они НЕ являются скользящими средними.  Вы
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой интерактивный инструмент разметки волн Эллиотта для MetaTrader 4 и 5. Он позволяет пользователю вручную размещать волновые метки непосредственно на графике, выбирая размер метки, цвет и тип волны (коррекции ABC, пятиволновые импульсы или структуры WXY) через меню на графике. Одним щелчком мыши по графику индикатор последовательно размещает соответствующие волновые метки в выбранной цене и времени, помогая трейдерам наглядно отображать и упорядочивать волновые ст
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
Индикатор анализирует объём из любой точки и рассчитывает уровни рыночного истощения для этого объёма. Основные линии Meravith: Линия бычьего объёмного истощения – служит целью. Линия медвежьего объёмного истощения – служит целью. Линия, указывающая рыночный тренд. Она меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок бычьим или медвежьим, и служит трендовой поддержкой. Как использовать: дважды щёлкните по вертикальной фиолетовой линии и переместите её в нужную позицию. Вы можете анализироват
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
Легендарные уровни Уильяма Ганна в полностью автоматизированном индикаторе для MT5. GANN Master точно определяет ключевые зоны, в которых с наибольшей вероятностью цена может развернуться или продолжить движение, основываясь на данных за день, неделю и месяц. Основные возможности: Однокликовые кнопки выбора периода: нажмите Daily, Weekly или Monthly, чтобы мгновенно построить зоны за текущий день, неделю или месяц Автоматический и ручной режимы • Автоматический : GANN Master сам вычисляет все ур
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Индикаторы
SENSE — это автоматизированная система, объединяющая выбранные методы GANN с фрактальными расчетами. Система сообщает нам, где открывать и закрывать сделки. Больше не нужно тратить время на сложные вычисления — SENSE делает все за вас. Просто установите индикатор. Основные принципы: Рынок является бычьим, когда цена находится выше белых линий Покупайте выше белых линий, стоп ниже Зеленые линии — это цели для роста Рынок является медвежьим, когда цена находится ниже белых линий Продавайте ни
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Этот индикатор эффективно разделяет тиковый объем на рынке Форекс на «бычий» и «медвежий». Кроме того, он позволяет рассчитать и отобразить сумму бычьих и медвежьих тиковых объемов за любой выбранный вами период. Вы можете легко настроить период, перемещая две синие линии на графике, что позволяет настраивать точный анализ объемов в соответствии с вашими торговыми потребностями. Если вы найдете его полезным, ваши отзывы будут оценены по достоинству! Счастливой торговли!
FREE
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
Индикаторы
Этот индикатор основан на практическом опыте.  Вставьте дату/время вашего топ/боттома. Рассчитывает наиболее посещаемый уровень от вершины/нижнего уровня до текущего момента. Обновляется автоматически с каждой новой свечой. Вы можете одновременно использовать несколько индикаторов для разных трендов и таймфреймов. Длина всегда строится от начала вашего периода до настоящего момента. Полезный PRO-инструмент. Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
FREE
Balance Levels
Ivan Stefanov
Индикаторы
Balance Levels — это простой в использовании торговый индикатор, который дает четкие сигналы на покупку и продажу вместе с динамическими ценовыми уровнями, помогая трейдерам более уверенно планировать входы и выходы. Инструмент очень гибкий — его можно использовать как самостоятельную стратегию или интегрировать в любую существующую торговую систему. Он работает на всех таймфреймах и на всех рынках : Форекс, золото, индексы, криптовалюты или акции. Balance Levels подходит для любого стиля торгов
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Индикаторы
ENIGMERA: Основы рынка Важно: демо-версия на MQL5.com работает в Strategy Tester и может не полностью отображать функциональность Enigmera. Ознакомьтесь с описанием, скриншотами и видео для подробной информации. Не стесняйтесь обращаться с вопросами! Код индикатора был полностью переписан. Версия 3.0 добавляет новые функции и устраняет ошибки, накопившиеся с момента появления индикатора. Введение Этот индикатор и торговая система представляет собой уникальный подход к финансовым рынкам. ENIGMER
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор LEVELSS показывает: - Ежедневные бычьи и медвежьи зоны. Она видна каждый день с 00:00 до 23:59.  - Недельная бычья и медвежья зона. Она видна с 0:00 понедельника до 23:59 пятницы каждой недели. - Специально рассчитанный канал с определенного таймфрейма, который отображается на всех остальных таймфреймах. По умолчанию это 4-часовой таймфрейм, который можно изменить на любой другой таймфрейм, на котором вы хотите торговать. Расчет ведется без остановки. В левой верхней части экрана от
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Точные цели по методу ГАННА рассчитаны на основе его проверенных временем методов и представлены прямо перед вами. Этот инструмент разработан для того, чтобы сделать торговлю более простой и интуитивной. Перемещая белую линию вверх или зеленую вниз, вы сразу поймете, почему методы ГАННА остаются влиятельными в мире торговли. Стратегии ГАННА сосредоточены на прогнозировании рыночных движений с высокой точностью, и этот инструмент предоставляет эту мощь в ваши руки. Независимо от того, опытный ли
Stefanov
Ivan Stefanov
Индикаторы
The indicator displays support and resistance zones defined logically using the MACD. The entire concept is explained in the video, with specific examples shown. The indicator works on any instruments and timeframes. It does not repaint. After placing it on the chart, please go through all the timeframes sequentially, from monthly to 1-minute, so that all lines load correctly. After that, you can start using it. The concept is unique and has not been seen in other systems or indicators.
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор FIFTY теперь доступен в автоматизированной версии, исключающей необходимость ручного построения уровней. Эта версия автоматически наносит на график дневные, недельные, месячные и годовые уровни, обеспечивая точность и экономя время. Кроме того, предусмотрены кнопки для переключения видимости этих уровней, что позволяет полностью настроить отображение. Для тех, кто предпочитает ручное управление, бесплатная версия индикатора остаётся доступной и полностью функциональной, предоставляя тр
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Индикаторы
«„Naturu“ — это ручной индикатор, который использует симметрию природы в качестве алгоритма. Овладейте рынком с помощью простой стратегии и скрытой мудрости! При загрузке индикатора вы увидите две линии — Верхнюю (Top) и Нижнюю (Bottom). Нажмите на линию один раз, чтобы активировать её. Чтобы переместить её, просто кликните на ту свечу, куда хотите её поставить. Вы задаёте точку максимума и точку минимума, а индикатор автоматически рассчитывает: магентовую зону, показывающую, где интересы быков
Horizont
Ivan Stefanov
Индикаторы
Horizont — это торговая система, которая предоставляет полный торговый сетап: точку входа, цель 1, цель 2 и стоп-лосс — все рассчитывается автоматически. Определение тренда Система автоматически определяет рыночные вершины и основания, соединяя их для определения текущего тренда. Вы выбираете, по какому тренду торговать, а Horizont генерирует соответствующие уровни входа, целей и стопа. Управление рисками и позицией Система включает автоматическое управление рисками. Она проверяет баланс вашег
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Индикаторы
Индикатор выделяет зоны, в которых проявляется интерес, а затем показывает зону накопления ордеров. Он работает как биржевой стакан, но в крупном масштабе. Это индикатор для самых крупных денег. Его эффективность исключительна. Какой бы интерес ни возник на рынке — вы его увидите. (Это полностью переписанная и автоматизированная версия — ручной анализ больше не требуется.) Скорость транзакций — это концептуально новый индикатор, который показывает, где и когда накапливаются крупные ордера и как
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
Один из немногих индикаторов, который рассчитывает уровни исключительно на основе цены. Индикатор не зависит от таймфреймов, трендов или рыночных цикли. Один из самых логичных индикаторов, когда-либо созданных. Теперь индикатор FIFTY доступен в автоматической версии, что исключает необходимость вручную рисовать уровни. Эта версия автоматически отображает на графике дневные, недельные, месячные и годовые уровни, обеспечивая точность и экономию времени. Кроме того, предусмотрены кнопки для включен
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
SPEKULATOR — это ручная торговая система и индикатор, который помогает вам определять ключевые зоны поддержки и направление рынка. Овладейте рынком с помощью простой стратегии и скрытой мудрости. Вы выбираете любую вершину (TOP) и основание (BOTTOM) на графике, и индикатор строит: зону поддержки для вашего тренда. Для бычьего тренда появляется зелёная зона, для медвежьего — красная. Чувствительность зоны поддержки можно регулировать в настройках индикатора. Эта зона показывает, где с наибольшей
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Индикаторы
Time Zones Fifty Индикатор решает одну основную задачу: Как правильно считать время? Какие зоны использовать, как и зачем? Он полностью основан на логике. Применение временных зон Чтобы применять временные зоны, нужен начальный момент. Эта точка отсчета должна быть логически обоснованной, а не выбранной случайно. Некоторые начинают с: первого дня года, первого дня месяца, начала квартала или недели. Но это предполагает, что рыночная активность всегда повторяется в одну и ту же дату. Например, то
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
Индикаторы
Индикатор Volume Equilibrium показывает уровни, на которых бычий объём равен медвежьему объёму. Он способен рассчитывать эти уровни для каждого дня, недели, месяца и года. Когда цена находится выше линии, это означает, что объём на стороне покупателей больше, и рынок находится в бычьей зоне. Когда цена находится ниже линии, это означает, что объём на стороне продавцов больше, и рынок находится в медвежьей зоне. Индикатор использует алгоритм индикатора «Meravith» для расчёта уровней. Объёмные уро
Фильтр:
Gabriel De Araujo Lobo
1322
Gabriel De Araujo Lobo 2025.06.18 15:48 
 

It's amazing how this works, excellent to add to strategies that use price action. Excellent attention given by the seller

Vasyl Daki
456
Vasyl Daki 2025.06.16 18:55 
 

I bought this indicator mostly because of the reviews because I couldn't test it with the demo version to the full extent. After the purchase, I started checking the system's operation on history. During the check, I found that the indicator gives weak results. My first observation concerns the fact that after the trend has changed and I notice it and of course I set the indicator to the top point of the beginning of the downward trend at the next price touch of the main support line and the formation of a pattern for concluding a deal to sell in 50% of cases the market turns around and goes against the pattern or makes a deep correction that confuses the indicator and it can create a false pattern that creates new losses, the same applies to patterns to buy. When working with this indicator, there is no sense of control over the market. That is, there is some interval where the indicator works very well, but then there comes an interval where the indicator shows bad results. I still couldn't understand what its advantage is and how you can make money with it. In my opinion, its price is 40 dollars. If the author thinks otherwise he can write a program for a profitable robot based on this indicator, I would be happy to test this robot.

Ivan Stefanov
5186
Ответ разработчика Ivan Stefanov 2025.06.18 12:38
Dear Mr. Daki, I deeply regret your dissatisfaction; however, the facts of our interactions clearly indicate a different situation. Immediately after your purchase, I proactively provided extensive support, offering multiple channels (email, Telegram) to clarify any questions. Despite several attempts to help you, you consistently refused to provide any concrete examples or screenshots of your claimed issues, making it impossible to assist you effectively. When I offered a full refund, you supplied inconsistent payment details with multiple conflicting identities—first a Bulgarian name, then an Arabic one, and later cryptocurrency addresses in romanian language—raising legitimate concerns about the authenticity of your claims. Enigmera is a proven system, highly rated and validated by numerous satisfied traders. Each customer requesting a trial receives full access to test thoroughly before buying. Your allegation that testing was impossible is false and contradicts clear evidence. Moreover, records show that you never downloaded a demo from the location of your purchase (Norway), which raises further doubts about your claims to have tested the system thoroughly. Given your pattern of threats and suspicious behavior, I have escalated this issue to mql5.com for further investigation. Transparency and integrity are fundamental to my practice. Any interested parties may request full documentation of our communication to verify the truthfulness of my statements. Regards, Ivan Stefanov Enigmera Support
Nath
161
Nath 2025.05.26 06:35 
 

This is the best indicator I have used to date. It is worth every dollar. Ivan promptly clarified all my 'humble' questions, supporting a very effective use of the indicator. He also provides a lot of supporting material. **Also available on Tradingview Ivan, thanks again, you genius!

Ответ на отзыв