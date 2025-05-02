Enigmera MT5

ENIGMERA: 시장의 핵심

(이 지표는 수동형 인디케이터이며, 현재 MetaTrader 테스트 환경에서 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다)

소개

이 인디케이터와 트레이딩 시스템은 금융시장을 다루는 독창적인 접근 방식을 제시합니다. ENIGMERA는 프랙탈 사이클을 이용하여 지지선과 저항선을 정밀하게 계산합니다. 실제 매집 구간을 표시하며, 시장의 방향성과 목표를 제시합니다. 추세장이든 조정장이든 관계없이 작동하는 시스템입니다.

작동 방식

대부분의 기능은 차트 왼쪽에 있는 버튼을 통해 제어되며, 다양한 시장 상황에 빠르게 대응할 수 있습니다.

버튼 설명

ON/OFF – 전체 인디케이터를 표시하거나 숨깁니다.

Support – 주요 추세 지지선입니다.

Ch – 지지 채널을 활성화하여 허용 가능한 편차 범위를 표시합니다.

Dev1 (1차 편차) – 지지선 내 가격 움직임을 표시하며, 시장의 조정 또는 에너지 축적을 시사합니다.

Dev2 (2차 편차) – 편차 사이의 가격 움직임을 나타내며, 추세의 형성과 방향을 알려줍니다.

Dev3 (3차 편차) – 추세의 가속과 높은 변동성을 의미합니다.

45deg (45도) – 45도선과 비교하여 시장의 속도와 안정성을 보여줍니다.

Tgt (Target) – 추세의 목표선으로, 포지션 청산 수준을 나타냅니다.

Tgt Dev – 시장 목표가 변동할 수 있는 채널입니다.

Vol (Volume) – 캔들 위에 거래량 점을 표시하여 시장 거래량의 중요한 변화를 보여줍니다.

X – 시장이 목표선에 도달하면 “X”를 표시합니다.

RandC (랜덤 색상) – 인디케이터의 선과 라벨 색상을 무작위로 변경하여 시각적 구분을 돕습니다.

Hide/Show Labels – 라벨의 표시 또는 숨김을 전환합니다.

CC – 새로 추가된 버튼으로, 지지선 위의 캔들은 초록색, 지지선 아래의 캔들은 빨간색, 지지선에 닿은 캔들은 회색으로 표시됩니다. 이를 통해 시장 상태를 한눈에 파악할 수 있습니다.

이 시스템은 시장의 ‘현재’를 완벽하게 보여줍니다. 과거 데이터를 현재와 미래로 단순히 확장하는 일반적인 인디케이터와는 다릅니다. 지지선에 있다면 그것은 진짜 지지선이며, 저항선에 있다면 그것은 진짜 저항선입니다. 특정 수준이 돌파되면 추세 전환을 의미합니다.

ENIGMERA는 고객에게 신뢰할 수 있는 시장 분석을 제공해야 하는 금융 분석가 및 컨설턴트, 그리고 최고의 정밀성과 확신을 추구하는 투자자를 위해 설계되었습니다.

탁월한 정밀도를 자랑하며, 트레이더가 명확하고 자신감 있게 판단을 내릴 수 있도록 돕습니다.

20년 이상의 트레이딩 경험과 지식을 하나의 완성된 패키지로 결합한 ENIGMERA는 직관적이면서도 사용자 설정에 의존하는 도구입니다. 그 성능은 사용자가 올바르게 설정하고 활용할 때 최대한 발휘됩니다.

권장 사항:

통화쌍: 모든 통화쌍, 모든 시장

시간 프레임: 모든 시간 프레임

최소 예치금: 제한 없음

계좌 유형: 제한 없음

브로커: 제한 없음

이 고급 인디케이터는 데이 트레이딩 및 스캘핑 전략에 이상적입니다.

Enigmera의 고급 알고리즘을 통해 재량 트레이딩을 최적화하십시오.

Forex, 주식, 지수, 암호화폐 시장 모두에 적합합니다.

MetaTrader 4, MetaTrader 5, 그리고 TradingView용으로 설계되었으며, 손절매 및 리스크 관리를 단순화합니다.

성공적인 트레이더가 되기 위해 필요한 모든 도구가 여기에 있습니다.

Enigmera는 모든 시장, 모든 시간 프레임에서 작동하며, 리페인트되지 않습니다.

구매 전

이 제품은 MetaTrader 전략 테스터에서 직접 테스트할 수 있습니다.

구매를 결정하기 전에 선호하는 종목, 시간 프레임, 시장 조건에서의 동작을 반드시 확인하시기 바랍니다.

질문이나 도움이 필요하신가요?

MQL5에서 개인 메시지로 문의해 주세요.

제품의 기능을 완전히 이해하실 수 있도록 명확한 가이드와 지원을 제공합니다.

트레이딩 지혜의 세계를 열어보세요.

당신의 금융 의사결정을 최고 수준으로 끌어올릴 준비가 되셨나요?

구매 후 전체 지원, 설치 가이드 및 보너스 자료가 제공됩니다.

Enigmera는 MT4용으로 제공됩니다.