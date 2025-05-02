Enigmera MT5

ENIGMERA：市场的核心

（这是一个手动指标，包含的某些功能可能不被当前 MetaTrader 测试环境所支持）

简介

此指标和交易系统是一种对金融市场的独特方法。ENIGMERA 利用分形周期精确计算支撑和阻力水平。它揭示真实的积累阶段，并给出方向和目标。无论市场处于趋势还是调整阶段，该系统都能发挥作用。

工作原理

大多数功能通过图表左侧的按钮控制，使您能够快速应对不同的市场状况。

按钮说明

ON/OFF – 显示或隐藏整个指标。

Support – 趋势的主要支撑线。

Ch – 激活支撑通道，显示允许的偏差范围。

Dev1（第一偏差）– 表示价格在支撑偏差内的波动，提示市场盘整或能量积累。

Dev2（第二偏差）– 表示价格在偏差之间的波动，提示趋势的形成与方向。

Dev3（第三偏差）– 表示趋势显著加速和高波动性。

45deg（45 度）– 显示相对于 45 度线的市场节奏与稳定性。

Tgt（目标）– 趋势目标线，指示可能的平仓区域。

Tgt Dev – 目标价格的可能波动通道。

Vol（成交量）– 在蜡烛图上显示成交量点，以标识显著的市场成交变化。

X – 当市场达到目标线时显示 “X”。

RandC（随机颜色）– 将指标的线条和标签随机着色，以便更好地可视化。

Hide/Show Labels – 显示或隐藏线条标签。

CC – 新增按钮，点击后，支撑线之上的蜡烛变为绿色，支撑线之下的变为红色，触及支撑线的为中性灰色，从而直观显示市场状态。

该系统展示市场的当下状态，而不是像传统指标那样仅将过去的数据外推到现在与未来。

当价格处于支撑时，那是真实的支撑；当价格处于阻力时，那是真实的阻力。支撑或阻力被突破则意味着趋势变化。

ENIGMERA 专为需要向客户提供可靠市场见解的金融分析师与顾问设计，同时适合追求精确与信心的投资者使用。

它以卓越的精度脱颖而出，使交易者能够清晰、自信地评估各种选择。

结合二十年的交易经验与知识，ENIGMERA 是一个综合性的强大工具。它既直观，又依赖使用者的正确设置以发挥最大效能。

建议：

货币对：所有货币对、所有市场

时间周期：所有周期

最低存款：无要求

账户类型：无限制

经纪商：无限制

此高级指标非常适合日内交易和剥头皮策略。利用 Enigmera 的先进算法优化您的自主交易，适用于外汇、股票、指数及加密货币市场。

为 MetaTrader 4、MetaTrader 5 和 TradingView 设计，Enigmera 简化了止损与风险管理。

您成功交易所需的一切工具尽在其中。Enigmera 可在任何市场与时间周期中运行，不会重绘。

购买前须知

此产品可直接在 MetaTrader 策略测试器中试用。

强烈建议您先在自己偏好的交易品种、周期与市场条件下测试其表现，再决定是否购买。

有问题或需要说明？

请通过 MQL5 向我发送私信。

我会为您提供清晰的指导与帮助，确保您完全了解产品功能。

开启交易智慧的新世界。您是否准备好将自己的金融决策提升至新高度？

购买后将提供完整支持、安装指导及额外资料。

Enigmera 适用于 MT4