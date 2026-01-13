GANN Master MT5

Legendäre William-Gann-Niveaus in einem vollautomatischen MT5-Indikator. GANN Master identifiziert Schlüsselzonen, in denen der Preis mit hoher Wahrscheinlichkeit drehen oder den Trend fortsetzen wird, basierend auf täglichen, wöchentlichen und monatlichen Daten.

Hauptfunktionen:

  • Ein-Klick-Zeitraum-Buttons: Klick auf „Daily“, „Weekly“ oder „Monthly“, um die Zonen für den aktuellen Tag, die aktuelle Woche oder den laufenden Monat sofort zu zeichnen

  • Automatik- und Manueller Modus

    • Automatik: GANN Master errechnet alle Levels selbst – keine manuelle Eingabe nötig

    • Manuel: Linien „Top“ und „Bottom“ ziehen, um eigene Swing-Punkte zu setzen; alle Gann-Level werden sofort neu berechnet

  • Bullische und Bärische Levels: Zeigt Kauf- und Verkaufszonen; konvergierende Linien markieren starke Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche

  • Flexible Asset-Unterstützung: Funktioniert für Forex, Metalle (z. B. Gold), Indizes, Krypto und alle hochwertigen Instrumente – einfach in den Einstellungen die Asset-Klasse wechseln, um Skala und Multiplikatoren anzupassen

  • Benutzerfreundliche Oberfläche: Klare Farben, deutliche Labels und intuitive Buttons für Echtzeit-Anpassungen

  • Trading-fertige Zonen: Präzise Bereiche für Take-Profit und Risikomanagement auf jedem Timeframe

Funktionsweise:

  1. Zeitraum wählen: Klick auf „Daily“, „Weekly“ oder „Monthly“ erzeugt automatisch Support- und Resistance-Linien

  2. Asset-Klasse einstellen: In den Einstellungen „Forex“, „Metals“, „Indices“ oder „Crypto“ wählen – die Levels passen sich direkt an

  3. (Optional) Manuelle Anpassung: Linien „Top/Bottom“ zu zwei Swing-Punkten ziehen; die Gann-Levels aktualisieren sich sofort

  4. Instrument wechseln: Asset-Klasse in den Einstellungen ändern für Gold, Indizes, Krypto etc.

Warum Trader GANN Master lieben:

  • Sofortige Klarheit: Kein Rätselraten – Schlüsselzonen auf einen Blick

  • Vielseitig: Für Anfänger und Profis, jede Strategie und jeden Timeframe geeignet

  • Visuelle Präzision: Fette Linien und klare Labels fokussieren auf die Kursbewegung

  • Zeitersparnis: Vollautomatische Berechnungen ersetzen manuelles Plotten

Ideal für Forex-, Metall-, Index- und Kryptotrader aller Erfahrungsstufen. Überlassen Sie Ihre Entscheidungen nicht dem Zufall – vertrauen Sie GANN Master, das in automatischem und manuellem Modus tägliche, wöchentliche, monatliche und sogar Krypto-Wendepunkte hervorhebt. Entdecken Sie die verborgenen Winkel des Marktes und traden Sie mit echter Präzision – testen Sie GANN Master jetzt!


