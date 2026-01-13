GANN Master MT5

Imbalance Pro Ivan Stefanov 5 (4) Indikatoren

Der Indikator misst das Ungleichgewicht zwischen Bullen und Bären über einen bestimmten Zeitraum und zeigt eine gerade Linie zwischen den beiden Punkten. Wenn die Bullen mehr Volumen haben als die Bären, wird die Linie grün. Wenn die Bären mehr Volumen haben, ist sie rot. Die Linie zeigt auch den prozentualen Unterschied im Volumen an. Der Indikator zeigt die gleichen Daten in einem separaten Fenster an. Sie können auch das geteilte Volumen sehen. Der Indikator hat zwei Modi. Zu diesem Zw