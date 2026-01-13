GANN Master MT5
- Indikatoren
- Ivan Stefanov
- Version: 1.40
- Aktualisiert: 13 Januar 2026
- Aktivierungen: 10
Legendäre William-Gann-Niveaus in einem vollautomatischen MT5-Indikator. GANN Master identifiziert Schlüsselzonen, in denen der Preis mit hoher Wahrscheinlichkeit drehen oder den Trend fortsetzen wird, basierend auf täglichen, wöchentlichen und monatlichen Daten.
Hauptfunktionen:
-
Ein-Klick-Zeitraum-Buttons: Klick auf „Daily“, „Weekly“ oder „Monthly“, um die Zonen für den aktuellen Tag, die aktuelle Woche oder den laufenden Monat sofort zu zeichnen
-
Automatik- und Manueller Modus
-
Automatik: GANN Master errechnet alle Levels selbst – keine manuelle Eingabe nötig
-
Manuel: Linien „Top“ und „Bottom“ ziehen, um eigene Swing-Punkte zu setzen; alle Gann-Level werden sofort neu berechnet
-
-
Bullische und Bärische Levels: Zeigt Kauf- und Verkaufszonen; konvergierende Linien markieren starke Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche
-
Flexible Asset-Unterstützung: Funktioniert für Forex, Metalle (z. B. Gold), Indizes, Krypto und alle hochwertigen Instrumente – einfach in den Einstellungen die Asset-Klasse wechseln, um Skala und Multiplikatoren anzupassen
-
Benutzerfreundliche Oberfläche: Klare Farben, deutliche Labels und intuitive Buttons für Echtzeit-Anpassungen
-
Trading-fertige Zonen: Präzise Bereiche für Take-Profit und Risikomanagement auf jedem Timeframe
Funktionsweise:
-
Zeitraum wählen: Klick auf „Daily“, „Weekly“ oder „Monthly“ erzeugt automatisch Support- und Resistance-Linien
-
Asset-Klasse einstellen: In den Einstellungen „Forex“, „Metals“, „Indices“ oder „Crypto“ wählen – die Levels passen sich direkt an
-
(Optional) Manuelle Anpassung: Linien „Top/Bottom“ zu zwei Swing-Punkten ziehen; die Gann-Levels aktualisieren sich sofort
-
Instrument wechseln: Asset-Klasse in den Einstellungen ändern für Gold, Indizes, Krypto etc.
Warum Trader GANN Master lieben:
-
Sofortige Klarheit: Kein Rätselraten – Schlüsselzonen auf einen Blick
-
Vielseitig: Für Anfänger und Profis, jede Strategie und jeden Timeframe geeignet
-
Visuelle Präzision: Fette Linien und klare Labels fokussieren auf die Kursbewegung
-
Zeitersparnis: Vollautomatische Berechnungen ersetzen manuelles Plotten
Ideal für Forex-, Metall-, Index- und Kryptotrader aller Erfahrungsstufen. Überlassen Sie Ihre Entscheidungen nicht dem Zufall – vertrauen Sie GANN Master, das in automatischem und manuellem Modus tägliche, wöchentliche, monatliche und sogar Krypto-Wendepunkte hervorhebt. Entdecken Sie die verborgenen Winkel des Marktes und traden Sie mit echter Präzision – testen Sie GANN Master jetzt!