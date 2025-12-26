Meravith AUTO

5

Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith.

Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein Volumen an, das zwei Abweichungen über dem Durchschnitt liegt, der blaue Punkt zwei Abweichungen.

Wie benutzt man es?

Bullische Trendlinie plus Liquidität über der Trendlinie = bullischer Trend. Wir erwarten, dass sich der Markt nach oben bewegt. Wir eröffnen Long-Positionen.

Bärische Trendlinie plus Liquidität unter der Trendlinie = bärischer Trend. Wir erwarten, dass sich der Markt nach unten bewegt. Wir eröffnen Short-Positionen.

Kombinieren Sie es nach Belieben mit anderen Indikatoren.
Es kann auf jedem Währungspaar und in jedem Zeitrahmen verwendet werden.
Je nach Broker können unterschiedliche Ergebnisse auftreten, da diese unterschiedliche Volumina angeben.
Größere Broker sind aufgrund des höheren Volumens zu bevorzugen.

Was ist der Unterschied zwischen der automatischen und der manuellen Version?

In der manuellen Version wird der Trend anhand von Hochs und Tiefs bewertet. Dementsprechend werden auch Levels der Volumenermüdung im Markt angezeigt.

In der automatischen Version gibt es eine Periode, die sich in den verschiedenen Marktphasen ändert. Sie kann bei hoher Volatilität kurz und bei niedriger Volatilität lang sein. Hier gibt es keine Levels der Volumenermüdung, da nicht der Trend, sondern die Periode analysiert wird. Dies ist der Grund für die Abweichungen. Standardmäßig wird die dreifache Abweichung angezeigt.

Testen Sie vor dem Kauf die Demoversion im MetaTrader-Tester.


Bewertungen 1
Wan Suryolaksono
1886
Wan Suryolaksono 2025.12.29 11:48 
 

Thank you Ivan, for all your kindness, to make me understand about the power of meravith. Now I can have bold confidence to predict where the gold will go, thru the pattern of how the equilibrium line always try to adapt the price movement. Very inspiring indicator, second to none

Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Meravith AUTO MT4
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ei
MACD divergency
Ivan Stefanov
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator erkennt präzise bullishe und bearishe Divergenzen zwischen Kursbewegungen und dem MACD-Histogramm unter Verwendung exponentieller gleitender Durchschnitte (EMA) mit Perioden von 5 (schnell) und 34 (langsam) sowie einer Signallinie mit Periode 5. Der Indikator hebt Punkte hervor, an denen Momentum nachlässt, und signalisiert mögliche Trendwenden. Regeln zur korrekten Divergenz-Erkennung: Bullishe Divergenz ist gültig, wenn der Kurs tiefere Tiefs bildet und das MACD-Histogramm gle
FREE
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein interaktives Elliott-Wellen-Beschriftungstool für MetaTrader 4 und 5. Er ermöglicht es dem Benutzer, Wellenbeschriftungen direkt im Chart manuell zu platzieren, indem er Größe, Farbe und Wellentyp (ABC-Korrekturen, 5-Wellen-Impulse oder WXY-Strukturen) über ein Chart-Menü auswählt. Mit einem einzigen Klick im Chart platziert der Indikator die passenden Wellenbeschriftungen sequenziell zum gewählten Preis und Zeitpunkt und hilft Tradern dabei, Elliott-Wellen-Strukturen vi
FREE
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
„Naturu“ ist ein manueller Indikator, der die Symmetrie der Natur als Algorithmus nutzt. Beherrsche den Markt mit einer einfachen Strategie und verborgener Weisheit! Beim Laden des Indikators siehst du zwei Linien – Oben (Top) und Unten (Bottom). Klicke einmal auf eine Linie, um sie zu aktivieren. Um sie zu verschieben, klicke einfach auf die Kerze, an die du sie setzen möchtest. Du legst einen Höchst- und einen Tiefstpunkt fest, und der Indikator berechnet automatisch: Eine magentafarbene Zone,
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
Indikatoren
Der Indikator misst das Ungleichgewicht zwischen Bullen und Bären über einen bestimmten Zeitraum und zeigt eine gerade Linie zwischen den beiden Punkten. Wenn die Bullen mehr Volumen haben als die Bären, wird die Linie grün.  Wenn die Bären mehr Volumen haben, ist sie rot. Die Linie zeigt auch den prozentualen Unterschied im Volumen an. Der Indikator zeigt die gleichen Daten in einem separaten Fenster an. Sie können auch das geteilte Volumen sehen. Der Indikator hat zwei Modi. Zu diesem Zw
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
2 SNAKES ist ein erstklassiges Scalping-System. Da die Eingaben sehr präzise sind, werden Sie wahrscheinlich sehr schnell süchtig nach diesem System werden.  Sie haben 2 Schlangen. Wenn Sie eine Kerze über oder unter ihnen sehen, die sie nicht berührt - das ist Ihr Scalping-Signal. Wenn Sie einen größeren Zeitrahmen verwenden, kann Scalping zu Trendfolge werden. Die Schlangen werden genau in Bezug auf die aktuelle Marktlage berechnet. Sie sind keine gleitenden Durchschnitte.  Sie entschei
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein interaktives Elliott-Wellen-Beschriftungstool für MetaTrader 4 und 5. Er ermöglicht es dem Benutzer, Wellenbeschriftungen direkt im Chart manuell zu platzieren, indem er Größe, Farbe und Wellentyp (ABC-Korrekturen, 5-Wellen-Impulse oder WXY-Strukturen) über ein Chart-Menü auswählt. Mit einem einzigen Klick im Chart platziert der Indikator die passenden Wellenbeschriftungen sequenziell zum gewählten Preis und Zeitpunkt und hilft Tradern dabei, Elliott-Wellen-Strukturen vi
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem beliebigen Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Hauptlinien von Meravith: Bullische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Bärische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Trendlinie – zeigt den Markttrend an. Sie ändert ihre Farbe je nachdem, ob der Markt bullisch oder bärisch ist, und dient als Trendunterstützung. Verwendung: Doppelklicken Sie auf die violette vertikale Linie und verschieben Sie
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
Legendäre William-Gann-Niveaus in einem vollautomatischen MT5-Indikator. GANN Master identifiziert Schlüsselzonen, in denen der Preis mit hoher Wahrscheinlichkeit drehen oder den Trend fortsetzen wird, basierend auf täglichen, wöchentlichen und monatlichen Daten. Hauptfunktionen: Ein-Klick-Zeitraum-Buttons : Klick auf „Daily“, „Weekly“ oder „Monthly“, um die Zonen für den aktuellen Tag, die aktuelle Woche oder den laufenden Monat sofort zu zeichnen Automatik- und Manueller Modus Automatik: GANN
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Indikatoren
SENSE ist ein automatisiertes System, das ausgewählte GANN-Methoden mit fraktalen Berechnungen kombiniert. Das System sagt uns, wo wir Trades eröffnen und schließen sollen. Sie brauchen keine Zeit mehr mit komplexen Berechnungen zu verschwenden - SENSE macht alles für Sie. Installieren Sie einfach den Indikator. Grundprinzipien: Der Markt ist bullisch, wenn der Preis über den weißen Linien liegt. Kaufen Sie oberhalb der weißen Linien, stoppen Sie unterhalb Grüne Linien sind Aufwärtsziele De
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator trennt das Tick-Volumen auf dem Devisenmarkt effektiv in bullische und bearische Kategorien. Darüber hinaus bietet er die Möglichkeit, die Summe der bullischen und bearischen Tick-Volumina für einen von Ihnen gewählten Zeitraum zu berechnen und anzuzeigen. Sie können den Zeitraum ganz einfach anpassen, indem Sie die beiden blauen Linien im Diagramm verschieben. So können Sie die Analyse des Handelsvolumens genau auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Wenn Sie es nützlich finden, fr
FREE
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
Balance Levels ist ein einfach zu bedienender Handelsindikator, der klare Kauf- und Verkaufssignale zusammen mit dynamischen Preisniveaus liefert und Händlern hilft, ihre Ein- und Ausstiege mit mehr Vertrauen zu planen. Das Tool ist äußerst flexibel - es kann als eigenständige Strategie verwendet oder in jedes bestehende Handelssystem integriert werden. Es funktioniert auf allen Zeitskalen und in allen Märkten: Forex, Gold, Indizes, Krypto oder Aktien. Balance Levels eignet sich für jeden Handel
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator beruht auf praktischen Erfahrungen.  Geben Sie das Datum/die Uhrzeit Ihres Top/Bottom ein. Er berechnet das meistbesuchte Niveau von Top/Bottom bis zum aktuellen Moment. Er aktualisiert sich automatisch mit jeder neuen Kerze. Sie können gleichzeitig mehrere Indikatoren für verschiedene Trends und Zeitrahmen verwenden. Die Länge wird immer vom Beginn der Periode bis zum aktuellen Zeitpunkt angezeigt. Nützliches PRO-Tool.
FREE
Balance Levels
Ivan Stefanov
Indikatoren
Balance Levels ist ein einfach zu bedienender Trading-Indikator, der klare Kauf- und Verkaufssignale zusammen mit dynamischen Preisniveaus liefert und Tradern hilft, ihre Einstiege und Ausstiege mit mehr Sicherheit zu planen. Das Tool ist sehr flexibel – es kann als eigenständige Strategie verwendet oder in jedes bestehende Handelssystem integriert werden. Es funktioniert auf allen Zeitrahmen und in allen Märkten : Forex, Gold, Indizes, Kryptowährungen oder Aktien. Balance Levels passt zu jedem
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indikatoren
ENIGMERA: Der Kern des Marktes Wichtig: Die MQL5.com-Demo wird im Strategy Tester ausgeführt und spiegelt möglicherweise nicht vollständig die Funktionalität von Enigmera wider. Überprüfen Sie die Beschreibung, Screenshots und das Video für Details. Zögern Sie nicht, mir bei Fragen eine Nachricht zu senden! Der Code des Indikators wurde vollständig neu geschrieben. Version 3.0 fügt neue Funktionen hinzu und behebt Fehler, die seit der Einführung des Indikators aufgetreten sind. Einführung Dies
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator LEVELSS zeigt an: - Tägliche bullische und bearische Zone. Er ist täglich von 00:00 bis 23:59 Uhr sichtbar.  - Die wöchentliche Hausse- und Baissezone. Sie ist jede Woche von Montag 0:00 Uhr bis Freitag 23:59 Uhr sichtbar. - Speziell berechneter Kanal aus einem bestimmten Zeitrahmen, der auf allen anderen Zeitrahmen angezeigt wird. Standardmäßig ist dies der 4-Stunden-Zeitrahmen, den Sie auf jeden anderen Zeitrahmen, den Sie handeln möchten, ändern können. Er wird nonstop berechn
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Die präzisen Ziele von GANN werden basierend auf seinen bewährten Methoden berechnet und direkt vor Ihnen angezeigt. Dieses Tool wurde entwickelt, um das Trading einfacher und intuitiver zu gestalten. Wenn Sie die weiße Linie nach oben oder die grüne Linie nach unten ziehen, werden Sie sofort verstehen, warum GANNs Techniken in der Welt des Tradings nach wie vor einflussreich sind. GANNs Strategien konzentrieren sich darauf, Marktbewegungen mit hoher Genauigkeit vorherzusagen, und dieses Tool br
Stefanov
Ivan Stefanov
Indikatoren
Der Indikator zeigt Unterstützungs- und Widerstandszonen an, die mit Hilfe des MACD logisch definiert werden. Das gesamte Konzept wird im Video anhand von konkreten Beispielen erklärt. Der Indikator funktioniert mit allen Instrumenten und Zeitrahmen. Er wird nicht neu gezeichnet. Nachdem Sie den Indikator auf dem Chart platziert haben, gehen Sie bitte nacheinander alle Zeitrahmen durch, vom Monats- bis zum 1-Minuten-Zeitrahmen, damit alle Linien korrekt geladen werden. Danach können Sie den In
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der FIFTY-Indikator ist jetzt in einer automatisierten Version verfügbar, die das manuelle Einzeichnen von Niveaus überflüssig macht. Diese Version zeichnet automatisch tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Niveaus auf dem Chart ein, wodurch Genauigkeit gewährleistet und Zeit gespart wird. Zusätzlich gibt es Schaltflächen, um die Sichtbarkeit dieser Niveaus ein- und auszuschalten, was eine vollständige Anpassung ermöglicht. Für diejenigen, die es bevorzugen, bleibt die kostenlose Vers
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indikatoren
„Naturu“ ist ein manueller Indikator, der die Symmetrie der Natur als Algorithmus nutzt. Beherrsche den Markt mit einer einfachen Strategie und verborgener Weisheit! Beim Laden des Indikators siehst du zwei Linien – Oben (Top) und Unten (Bottom). Klicke einmal auf eine Linie, um sie zu aktivieren. Um sie zu verschieben, klicke einfach auf die Kerze, an die du sie setzen möchtest. Du legst einen Höchst- und einen Tiefstpunkt fest, und der Indikator berechnet automatisch: Eine magentafarbene Zone,
Horizont
Ivan Stefanov
Indikatoren
Horizont ist ein Handelssystem, das ein vollständiges Trading-Setup bereitstellt: Einstiegspunkt, Ziel 1, Ziel 2 und Stop-Loss – alles wird automatisch berechnet. Das System erkennt automatisch Markthochs und -tiefs und verbindet sie, um den aktuellen Trend zu definieren. Sie wählen, welchen Trend Sie handeln möchten, und Horizont erzeugt die entsprechenden Einstiegs-, Ziel- und Stop-Level. Das System beinhaltet ein automatisches Risikomanagement. Es prüft Ihren Kontostand, berechnet das Risiko
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indikatoren
ENIGMERA: Der Kern des Marktes (Dies ist ein manueller Indikator und enthält Funktionen, die möglicherweise nicht mit der aktuellen MetaTrader-Testumgebung kompatibel sind) Einführung Dieser Indikator und das Handelssystem stellen einen einzigartigen Ansatz für die Finanzmärkte dar. ENIGMERA verwendet fraktale Zyklen, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus präzise zu berechnen. Er zeigt die echte Akkumulationsphase an und gibt Richtung sowie Kursziele vor. Ein System, das sowohl in Trends als
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indikatoren
Der Indikator hebt Zonen hervor, in denen Interesse am Markt bekundet wird, und zeigt anschließend die Zone der Orderansammlung . Er funktioniert wie ein Orderbuch im großen Maßstab . Dies ist der Indikator für das ganz große Geld . Seine Leistung ist außergewöhnlich. Egal, wo im Markt Interesse besteht – du wirst es sehen . (Dies ist eine vollständig überarbeitete und automatisierte Version – manuelle Analyse ist nicht mehr erforderlich.) Transaktionsgeschwindigkeit ist ein neuartiger Konzept-
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
Einer der wenigen Indikatoren, der Niveaus ausschließlich auf Basis des Preises berechnet. Der Indikator wird nicht von Zeitrahmen, Trends oder Marktzyklen beeinflusst. Einer der logischsten Indikatoren, die je entwickelt wurden. Der FIFTY -Indikator ist jetzt in einer automatisierten Version erhältlich, die das manuelle Einzeichnen von Niveaus überflüssig macht. Diese Version zeichnet automatisch tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Niveaus in das Chart ein, was Genauigkeit gewährl
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
SPEKULATOR ist ein manuelles Handelssystem und ein Indikator, der Ihnen hilft, wichtige Unterstützungszonen und die Marktrichtung zu identifizieren. Meistern Sie den Markt mit einer einfachen Strategie und versteckter Weisheit. Sie wählen einen beliebigen Top (TOP) und Bottom (BOTTOM) auf dem Chart, und der Indikator zeichnet: Eine Unterstützungszone für Ihren Trend. Für einen Aufwärtstrend erscheint eine grüne Zone, für einen Abwärtstrend eine rote Zone. Die Sensibilität der Unterstützungszone
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Indikatoren
Time Zones Fifty Der Indikator löst ein grundlegendes Problem: Wie sollen wir die Zeit zählen? Welche Zonen sollen wir verwenden, wie und warum? Er basiert vollständig auf Logik. Anwendung der Zeitzonen Um Zeitzonen anzuwenden, brauchen wir einen Anfangspunkt. Dieser muss logisch begründet sein und darf nicht willkürlich gewählt werden. Manche beginnen zum Beispiel mit: dem ersten Tag des Jahres, dem ersten Tag des Monats, dem Beginn eines Quartals oder einer Woche. Das würde aber bedeuten, dass
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
Indikatoren
Der Indikator Volume Equilibrium zeigt die Niveaus, an denen das Kaufvolumen dem Verkaufsvolumen entspricht. Er kann diese Werte für jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr berechnen. Wenn sich der Preis oberhalb der Linie befindet, bedeutet das, dass das Volumen auf der Käuferseite größer ist und der Markt sich in einer Aufwärtsphase befindet. Wenn sich der Preis unterhalb der Linie befindet, bedeutet das, dass das Volumen auf der Verkäuferseite größer ist und der Markt sich in einer
