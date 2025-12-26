Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith.

Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein Volumen an, das zwei Abweichungen über dem Durchschnitt liegt, der blaue Punkt zwei Abweichungen.

Wie benutzt man es?

Bullische Trendlinie plus Liquidität über der Trendlinie = bullischer Trend. Wir erwarten, dass sich der Markt nach oben bewegt. Wir eröffnen Long-Positionen.

Bärische Trendlinie plus Liquidität unter der Trendlinie = bärischer Trend. Wir erwarten, dass sich der Markt nach unten bewegt. Wir eröffnen Short-Positionen.

Kombinieren Sie es nach Belieben mit anderen Indikatoren.

Es kann auf jedem Währungspaar und in jedem Zeitrahmen verwendet werden.

Je nach Broker können unterschiedliche Ergebnisse auftreten, da diese unterschiedliche Volumina angeben.

Größere Broker sind aufgrund des höheren Volumens zu bevorzugen.

Was ist der Unterschied zwischen der automatischen und der manuellen Version?

In der manuellen Version wird der Trend anhand von Hochs und Tiefs bewertet. Dementsprechend werden auch Levels der Volumenermüdung im Markt angezeigt.

In der automatischen Version gibt es eine Periode, die sich in den verschiedenen Marktphasen ändert. Sie kann bei hoher Volatilität kurz und bei niedriger Volatilität lang sein. Hier gibt es keine Levels der Volumenermüdung, da nicht der Trend, sondern die Periode analysiert wird. Dies ist der Grund für die Abweichungen. Standardmäßig wird die dreifache Abweichung angezeigt.

Testen Sie vor dem Kauf die Demoversion im MetaTrader-Tester.