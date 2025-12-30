Stefanov
- Indikatoren
- Ivan Stefanov
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 30 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Der Indikator zeigt Unterstützungs- und Widerstandszonen an, die mit Hilfe des MACD logisch definiert werden. Das gesamte Konzept wird im Video anhand von konkreten Beispielen erklärt. Der Indikator funktioniert mit allen Instrumenten und Zeitrahmen. Er wird nicht neu gezeichnet.
Nachdem Sie den Indikator auf dem Chart platziert haben, gehen Sie bitte nacheinander alle Zeitrahmen durch, vom Monats- bis zum 1-Minuten-Zeitrahmen, damit alle Linien korrekt geladen werden. Danach können Sie den Indikator verwenden.
Das Konzept ist einzigartig und wurde in anderen Systemen oder Indikatoren noch nicht verwendet.
