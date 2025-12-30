Volume Equilibrium Ivan Stefanov Indikatoren

Der Indikator Volume Equilibrium zeigt die Niveaus, an denen das Kaufvolumen dem Verkaufsvolumen entspricht. Er kann diese Werte für jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr berechnen. Wenn sich der Preis oberhalb der Linie befindet, bedeutet das, dass das Volumen auf der Käuferseite größer ist und der Markt sich in einer Aufwärtsphase befindet. Wenn sich der Preis unterhalb der Linie befindet, bedeutet das, dass das Volumen auf der Verkäuferseite größer ist und der Markt sich in einer