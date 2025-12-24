Elliott Wave Labeler

Dieser Indikator ist ein interaktives Elliott-Wellen-Beschriftungstool für MetaTrader 4 und 5.

Er ermöglicht es dem Benutzer, Wellenbeschriftungen direkt im Chart manuell zu platzieren, indem er Größe, Farbe und Wellentyp (ABC-Korrekturen, 5-Wellen-Impulse oder WXY-Strukturen) über ein Chart-Menü auswählt.

Mit einem einzigen Klick im Chart platziert der Indikator die passenden Wellenbeschriftungen sequenziell zum gewählten Preis und Zeitpunkt und hilft Tradern dabei, Elliott-Wellen-Strukturen visuell darzustellen und zu organisieren.

