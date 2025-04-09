SmartGold AI

Bonificación: recibe 1 EA gratis (para 2 cuentas) – contáctame después de la compra

SmartGold AI – Inteligencia adaptativa para detectar breakouts explosivos

SmartGold AI es un asesor experto especializado en detectar rupturas de precio tras periodos de consolidación. Utiliza un sistema inteligente y automatizado que identifica zonas de compresión con alta probabilidad de breakout, abriendo operaciones en la dirección del movimiento. Su lógica también permite gestionar la salida con un Take Profit ajustado dinámicamente, un Stop Loss global o un trailing stop en la primera posición. Está optimizado para operar en XAUUSD (Oro) sobre el timeframe M5.


Características principales

  • Basado en una lógica de breakout posterior a consolidaciones estrechas identificadas de forma inteligente
  • Soporte completo para compra y venta con filtros configurables
  • Gestión global de riesgo con SL y TP porcentuales
  • Sistema de trailing stop para la primera entrada
  • Cierre de todas las operaciones al alcanzar una ganancia global
  • Capacidad de escalar posiciones de forma controlada
  • Filtro de noticias y horario de operación opcional

Estrategia

SmartGold AI utiliza un enfoque basado en inteligencia artificial para detectar patrones de consolidación en la acción del precio. Una vez detectado un breakout válido (por encima o por debajo del rango), abre una posición en la dirección correspondiente.

Si el precio continúa en contra de la posición inicial, el EA puede abrir nuevas operaciones siempre que se cumpla una distancia mínima, manteniendo la lógica direccional del mercado. Al alcanzar el objetivo de ganancia global, todas las posiciones se cierran simultáneamente.

En caso de pérdida, también cuenta con un Stop Loss global basado en porcentaje del balance.


Configuración recomendada

  • Símbolo: XAUUSD (Gold)
  • Timeframe: M5
  • Depósito mínimo sugerido: $1000
  • Apalancamiento: 1:100 o superior
  • Broker: Probado principalmente en ICMarkets

Ventajas competitivas

  • No utiliza martingale ni grid agresivo
  • Totalmente automatizado: el EA decide entradas, salidas y gestión de riesgo
  • Incorporación de funciones avanzadas como trailing dinámico y TP sincronizado

Soporte y documentación

Incluye manual de usuario en inglés y español. Soporte activo a través de mensajes privados en MQL5 y sección de comentarios.


Advertencia

Los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros. El trading conlleva riesgos, y el uso de EAs debe realizarse con conocimiento y control de capital adecuado. Este producto no promete ganancias ni elimina el riesgo de pérdida.


SmartGold, Gold EA, Breakout Bot, XAUUSD, AI Trading, Expert Advisor, Gold Strategy, Risk Management, No Martingale, MQL5
pirsus
24
pirsus 2025.04.30 18:00 
 

It will make your pocket profitable.. Advisor helped me a lot.. He is a kind man.

pirsus
24
