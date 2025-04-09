SmartGold AI est un expert advisor spécialisé dans la détection des cassures de prix après des périodes de consolidation. Il utilise un système intelligent et automatisé qui identifie les zones de compression avec une forte probabilité de cassure et ouvre des positions dans la direction du mouvement. Sa logique gère également les sorties avec un Take Profit ajusté dynamiquement, un Stop Loss global ou un trailing stop sur la première position. Il est optimisé pour trader le XAUUSD (Or) sur l’unité de temps M5 .

Stratégie

SmartGold AI utilise une approche basée sur l’intelligence artificielle pour détecter les modèles de consolidation dans l’action du prix. Une fois une cassure valide détectée (au-dessus ou en dessous de la plage), il ouvre une position dans la direction correspondante.

Si le prix évolue à l’encontre de la position initiale, l’EA peut ouvrir de nouvelles positions à condition qu’une distance minimale soit respectée, tout en conservant la logique directionnelle du marché. Lorsqu’un objectif de gain global est atteint, toutes les positions sont fermées simultanément.

En cas de perte, un Stop Loss global basé sur un pourcentage du solde est également appliqué.