SmartGold AI
- Experts
- Antonio Simon Del Vecchio
Bonus : recevez 1 EA gratuit (pour 2 comptes) – contactez-moi après l’achat
SmartGold AI – Intelligence adaptative pour détecter les cassures explosives
SmartGold AI est un expert advisor spécialisé dans la détection des cassures de prix après des périodes de consolidation. Il utilise un système intelligent et automatisé qui identifie les zones de compression avec une forte probabilité de cassure et ouvre des positions dans la direction du mouvement. Sa logique gère également les sorties avec un Take Profit ajusté dynamiquement, un Stop Loss global ou un trailing stop sur la première position. Il est optimisé pour trader le XAUUSD (Or) sur l’unité de temps M5.
Caractéristiques principales
- Basé sur une logique de cassure après des consolidations étroites identifiées de manière intelligente
- Support complet des achats et ventes avec filtres configurables
- Gestion globale des risques avec SL et TP en pourcentage
- Système de trailing stop pour la première position
- Fermeture de toutes les positions à l’atteinte d’un objectif de gain global
- Capacité à ajouter des positions de manière contrôlée
- Filtre d’actualités et plage horaire de trading en option
Stratégie
SmartGold AI utilise une approche basée sur l’intelligence artificielle pour détecter les modèles de consolidation dans l’action du prix. Une fois une cassure valide détectée (au-dessus ou en dessous de la plage), il ouvre une position dans la direction correspondante.
Si le prix évolue à l’encontre de la position initiale, l’EA peut ouvrir de nouvelles positions à condition qu’une distance minimale soit respectée, tout en conservant la logique directionnelle du marché. Lorsqu’un objectif de gain global est atteint, toutes les positions sont fermées simultanément.
En cas de perte, un Stop Loss global basé sur un pourcentage du solde est également appliqué.
Configuration recommandée
- Symbole : XAUUSD (Or)
- Unité de temps : M5
- Dépôt minimum recommandé : 1000 $
- Effet de levier : 1:100 ou supérieur
- Broker : Principalement testé sur ICMarkets
Avantages concurrentiels
- Ne recourt ni au martingale ni au grid agressif
- Entièrement automatisé : l’EA gère les entrées, sorties et le risque
- Intègre des fonctions avancées comme le trailing dynamique et le TP synchronisé
Support et documentation
Manuel utilisateur inclus en anglais et espagnol. Support actif via messages privés sur MQL5 et section commentaires.
Avertissement
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le trading comporte des risques, et l’utilisation des EAs doit se faire avec des connaissances appropriées et une bonne gestion du capital. Ce produit ne garantit pas de gains et n’élimine pas le risque de perte.
It will make your pocket profitable.. Advisor helped me a lot.. He is a kind man.