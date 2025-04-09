SmartGold AI
- Uzman Danışmanlar
- Antonio Simon Del Vecchio
- Sürüm: 1.11
- Güncellendi: 11 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Bonus: 1 EA ücretsiz alın (2 hesap için) – satın alma sonrası benimle iletişime geçin
SmartGold AI – Patlayıcı kırılmaları tespit etmek için uyarlanabilir zeka
SmartGold AI, konsolidasyon dönemlerinden sonra gerçekleşen fiyat kırılmalarını tespit etmeye odaklanmış bir uzman danışmandır (EA). Akıllı ve otomatik bir sistem kullanarak, yüksek kırılma olasılığına sahip dar sıkışma bölgelerini belirler ve hareket yönünde işlem açar. Ayrıca dinamik olarak ayarlanan Take Profit, genel Stop Loss veya ilk pozisyon için bir takip eden durdurma (trailing stop) ile çıkışları yönetir. XAUUSD (Altın) için M5 zaman diliminde işlem yapmak üzere optimize edilmiştir.
Temel Özellikler
- Akıllı şekilde tespit edilen dar konsolidasyonlardan sonra kırılma mantığına dayanır
- Alım ve satım desteği, yapılandırılabilir filtrelerle birlikte
- Yüzdelere dayalı SL ve TP ile küresel risk yönetimi
- İlk pozisyon için takip eden durdurma sistemi
- Genel kâr hedefine ulaşıldığında tüm işlemleri kapatır
- Kontrollü pozisyon ölçeklendirme özelliği
- İsteğe bağlı haber filtresi ve işlem saatleri
Strateji
SmartGold AI, fiyat hareketinde konsolidasyon kalıplarını tespit etmek için yapay zekaya dayalı bir yaklaşım kullanır. Geçerli bir kırılma (aralığın yukarısında veya aşağısında) tespit edildiğinde, ilgili yönde bir pozisyon açar.
Fiyat, ilk pozisyonun tersine hareket ederse, asgari mesafe şartı karşılandığında yeni işlemler açılabilir ve piyasa yönü mantığı korunur. Genel kâr hedefi ulaşıldığında tüm pozisyonlar aynı anda kapatılır.
Zarar durumunda, bakiyenin yüzdesine dayalı genel bir Stop Loss da uygulanır.
Önerilen Ayarlar
- Sembol: XAUUSD (Altın)
- Zaman dilimi: M5
- Önerilen minimum depozito: $1000
- Kaldıraç: 1:100 veya üzeri
- Broker: Ağırlıklı olarak ICMarkets üzerinde test edilmiştir
Rekabet Avantajları
- Martingale veya agresif grid stratejisi kullanmaz
- Tam otomatik: EA giriş, çıkış ve risk yönetimini kendi yapar
- Dinamik trailing ve senkronize TP gibi gelişmiş işlevler içerir
Destek ve Dokümantasyon
İngilizce ve İspanyolca kullanıcı kılavuzu dahildir. MQL5 üzerinden özel mesaj ve yorum bölümü aracılığıyla aktif destek sağlanır.
Uyarı
Geçmiş sonuçlar gelecekteki getirileri garanti etmez. Ticaret risk içerir ve EA’lerin kullanımı uygun bilgi ve sermaye kontrolü ile yapılmalıdır. Bu ürün kazanç vaat etmez ve kayıp riskini ortadan kaldırmaz.
It will make your pocket profitable.. Advisor helped me a lot.. He is a kind man.